Güzelliği dillere destan ama... Kocası seri halde aldatmış

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ALDATILMAYI İÇİNE SİNDİREMEDİ

Bir yandan mesleki etkinlikleri, bir yandan da sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulan model ve oyuncu Emily Ratajkowski ile dört yıllık kocası Sebastian Bear McClard'ın evliliği bitme noktasına geldi. Gösteri dünyasında Emrata adıyla tanınan 31 yaşındaki model ile 41 yaşındaki kocası Bear McClard, yollarını ayırdı. Bunun nedeni ise iddialara göre Sebastian Bear McClard'ın karısını bir değil birçok kez aldatmış olması. People dergisinin ileri sürdüğüne göre ayrılık kararını alan da Emily Ratajkowski.

'BU EMRATA'NIN KARARI'

Dergiye konuşan bir kaynak, aldatma olayının ortaya çıkmasından sonra çiftin ayrıldığını bunun da Emrata'nın kararı olduğunu belirtti. Aynı kaynak "Emily iyi hissediyor ve güçlü. Tamamen oğluna odaklanmış durumda. Anne olmayı seviyor" diye konuştu. Bu arada Emrata ile Sebastian Bear McClard'ın bir yaşında Sylvester Apollo Bear adında bir oğlu olduğunu da hatırlatalım.

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KAYNAKLAR İDDİALARI DOĞRULADI: SERİ HALDE ALDATTI

Her ne kadar ayrılığa neden olarak aldatma konusu bir iddia olarak ortaya atılsa da Emily Ratajkowski'ye yakın kaynaklar bunun doğru olduğunu belirtiyor. Page Six'e konuşan bir kaynak da Sebastian Bear McClard'ın "karısını seri halde" aldattığını ileri sürdü.

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Gelen bilgilere göre Emily Ratajkowski henüz resmi olarak bir boşanma davası açmadı. Fakat son günlerde parmağında evlilik yüzüğü olmadan defalarca görüntülendi. Ayrıca Ratajkowski, yine bir sosyal medya paylaşımlarında parmağından evlilik yüzüğünü çıkardığını da gözler önüne sermişti.

SADE BİR TÖRENLE EVLENDİLER

Emily Ratajkowski ile Sebastian Bear McClard, 23 Şubat 2018'de sade bir törenle evlendi. New York'ta nikah dairesine giden çift, sadece az sayıdaki arkadaşlarının huzurunda birbirlerine evlilik yemini etti. Törende gelinlik giymeyen Emrata, mutlu gününde çekilen fotoğraflarını da sosyal medya sayfasından paylaşarak haberi duyurdu.

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Emily Ratajkowski, anne olmak üzereyken yaptığı açıklamalarla da gündeme gelmişti. Vogue'un ABD edisyonuna kapak olan model, büyümeye başlayan karnı ile dergiye özel pozlar verdi. O pozları sosyal medyadan paylaşarak müjdeli haberi takipçileri ile paylaşan Emily Ratajkowski, bebeğinin cinsiyetini ise doğana kadar öğrenmeyeceklerini söyledi. Ratajkowski, dergi için kaleme aldığı bir makalede de bebeklerini "cinsiyet odaklı" büyütmeyeceklerini açıklamıştı. Onun bu sözleri de tartışma yaratmıştı.

Emrata ile kocasının arasının bir süredir iyi olmadığı da çeşitli şekillerde gündeme geliyordu. Son olarak Ratajkowski'nin, geçen haziran ayındaki Babalar Günü'nde eşiyle ilgili hiçbir paylaşım yapmaması dikkat çekti. Sosyal medyayı çok aktif bir şekilde kullanan Emrata'nın böyle bir günü atlaması hayranlarının kafasında "Evliliklerinde sorun mu var?" sorusunu uyandırmıştı.

Emrata, bebeğinin doğumundan sonra da onu kucağında sanki düşürecekmiş gibi tuttuğu bir paylaşımıyla eleştiri oklarını üzerine çekti. Ratajkowski, kendi bikinisine uyumlu bir mayo giydirdiği bebeğiyle çekilen pozlarını da Instagram hesabından paylaştı. Geçen mart ayında doğum yapan Ratajkowski'nin kısa sürede forma girmesi dikkat çekti. Ama paylaşımlarında dikkat çeken ve tartışılan bir başka ayrıntı daha vardı.

ELEŞTİRİ YAĞDI

O da gösteri dünyasında "Emrata" olarak tanınan modelin oğlu Sylvester'ı kucağında tutma biçimiydi. Paylaşımlarının ikisinde annesinin tek koluyla tuttuğu Sylvester'ın neredeyse düşecek gibi görünmesi tepki çekti. Ratajkowski'nin bu paylaşımına bir sosyal medya kullanıcısı " Kendi ne kadar güzel göründüğünü göstermek için oğlunu tek eliyle tutuyor" diye yorum yaptı. Bir başkası "Kim bebeğini bu şekilde tutar ki? Sanki elinde bir aksesuar taşır gibi" diyerek görüşünü ifade etti. Bir başka kullanıcı ise bebek için korktuğunu belirti. Bu pozlar yüzünden Ratajkowski'yi "bencil" olarak suçlayanlar da oldu. Hatta bir başkası "Bu fotoğrafı çektikten sonra bebeği elinden düşürdü mü?" diye sordu.

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GÜZELLİĞİN BEDELİNİ ANLATTI

Emily Ratajkowski, sık sık yaptığı cüretkar sosyal medya paylaşımlarının yanı sıra açıklamalarıyla da gündemden düşmüyor. Ratajkowski, geçen yılın ekim ayında My Body (Benim Vücudum) adlı kitabında sahip olduğu güzelliğin bedeli hakkında çarpıcı satırlara yer vermişti. Emrata, bu kadar dikkat çeken bir güzelliğe sahip olarak büyümenin nasıl bir şey olduğunu satırlara döktü. Bu güzelliğin ödülü olarak neler kazandığını ve elbette nasıl bir bedel ödediğini.

TACİZ BİR KEZ DEĞİL

30 yaşındaki Ratajkowski, kitabında, kendisine şöhretin kapılarını ardına kadar açan Blurred Lines şarkısının klibinde şarkıcı Robin Thicke'nin kendisini nasıl taciz ettiğini de anlattı. Ama modelin kitabına bakılacak olursa bu onun başına gelen ilk kabul dolu olay değil. Tam adı Emily O'Hara Ratajkowski olan Londra doğumlu model, kitabında güzelliğinin bedelini de bütün açıklığıyla ifade etti. Ratajkowski, ailesinin, onun görünüşüyle ilgili takıntısını, bu görsel özelliklerinin onu bazı insanların gözünde nasıl bir cinsel obje haline getirdiğini satırlara döktü. Moda dünyasında "Emrata" adıyla anılan Emily Ratajkowski, Thicke'nin klip çekiminde kendisini taciz etmesinden uzun yıllar önce bir ortaokul öğretmeninin sutyeninin kopçasını nasıl kopardığını da kitabında anlattı.

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GÜZELLİĞİ ANNEDEN MİRAS

Londra'da dünyaya gelen ancak küçük yaşta ailesiyle birlikte ABD, San Diego'ya taşınan Ratajkowski, kitabında annesinin nefes kesen güzelliğinin hikayelerini dinleyerek büyüdüğünü de yazdı. Gençlik yıllarında çok güzel bir kız olan annesi Kathy, sık sık, kendisine hayran olan erkek öğrencilerin, yatak odasının penceresi altında ona nasıl serenat yaptıklarını anlatırdı. Ve elbette onun bu güzelliğini kıskananların yaptıklarını da. Ratajkowski, annesinden geçen bu 'güzellik' mirasının kendisinin de kaderi olduğunu daha küçücük yaşta fark ettiğini de yazdı.

'ANNEM HER GECE EN GÜZEL OLMAK İÇİN DUA EDERDİ': Ratajkowski o dönemi kitabında şu satırlarla anlattı:" Kızının 'güzel' olarak algılanması özellikle annem için çok önemliydi. Annem geceleri Tanrı'ya 'kendisini en güzel yapması için' dua ederdi. Güzellik benim için özel olmanın da bir yoluydu. Özel olduğum zamanlarda da ailemin beni ne kadar sevdiğini hissettim."

Böylesine dikkat çekici bir güzelliğe sahip olan ve bunun da farkında olarak büyüyen Ratajkowski'nin modellik kariyeri için de fazla beklemesi gerekmedi. 14 yaşında bir markette kasa sırası beklerken, bir model ajanı tarafından keşfedildi Ratajkowski. Model olmasının, ailesini de memnun edeceğini düşündü ve bu şekilde hayatını şekillendirecek olan kariyeri de başlamış oldu.

GERÇEKLERLE YÜZLEŞTİ

Her ne kadar güzelliği ile dikkat çekse de Ratajkowski'nin 1.70 santimlik boyu aslında podyuma çıkması için çok uygun değildi. Bunun için de bikini ve iç çamaşırı çekimleri için yönlendirildi. Ratajkowski, başlarda bir cinsel obje olarak algılanmanın, kendisi üzerinde bir tür özgürleştirici etkisi olduğunu düşündü yazdıklarına göre. Bir noktaya kadar doğruydu da bu. Çünkü kendisine şöhretin kapılarını açtı ve başka işlerde gerçekleşmeyecek kadar kısa sürede çok para kazanmasını sağladı. Ancak işin 'özgürleştirici ve güç verici" kısmının sandığı gibi olmadığını da fark etti. Yazdığına göre "oyundaki dinamiklerin gerçekliğiyle yüzleşmek, gücünün ne kadar sınırlı olduğunu da kabul etmek" anlamına geliyordu.

KİTABINDA İTİRAF ETTİ

Ratajkowski kitabında kendisine ün kazandıran Robin Thicke'nin Blurred Lines adlı şarkısına çekilen klibin perde arkasında yaşananları anlatarak da dikkatleri üzerine çekmişti. Geçen yılın ekim ayında Ratajkowski'nin bu itirafları uzun süre gündemde kaldı. Emrata, 2013 yılında yapılan klip çekimlerinde Thicke'nin kendisini taciz ettiğini ileri sürdü.

YALNIZ KALDIĞIMIZDA İŞLER DEĞİŞTİ

Ratajkowski, Pharrell Williams ve üç meslektaşı ile birlikte kamera karşısına geçtiği klibin kamera arkasında yaşananları anlattı. Ünlü model aslında set ekibinin ağırlıklı olarak kadınlardan oluştuğunu ve çekimler sırasında genel olarak iyi eğlendiğini anlattı. Fakat model, bu duygularının Robin Thicke ile yalnız kaldığı anlarda değiştiğini de satırlarına ekledi.

"GÖĞÜSLERİMİ ELLEDİ"

Thicke'nin kendisini taciz ettiğini anlatan Emily Ratajkowski, ünlü şarkıcının o sırada sarhoş olduğunu ileri sürdü. Sonra da satırlarını şöyle sürdürdü: "Çıplak göğüslerimi elleri ve gülümsedi. Sonra da geriye doğru sendeledi." Ratajkowski, yönetmen Diane Mortel'in de bunları gördüğünü ve kendisine iyi olup olmadığını sorduğunu belirtti. O anda olup bitene hiçbir tepki vermeyen Emily Ratajkowski, ama kendini kötü hissettiğini de kitabında anlattı.