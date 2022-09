Meghan'dan Harry'ye tehdit gibi sözler: Eğer halka açıklamazsan seni terk ederim!

TANIŞMALARIYLA İLGİLİ İDDİALAR BİTMEK BİLMEDİ: Bu arada Meghan Markle'ın Prens Harry ile tanışması ile ilgili farklı iddialar da yıllardır bitmek bilmedi. Harry ile Meghan'ın nasıl tanıştığına ilişkin en çarpıcı iddiaları kaleme alan kişi de yazdığı tartışmalı biyografilerle bilinen Tom Bower oldu. Bower, geçen yaz piyasaya çıkan Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors (İntikam: Meghan, Harry ve Windsorlar Arasındaki Savaş) adlı kitabında Markle'ın, Harry ile tanışmak için bir plan kurduğunu, hatta onun uğruna birlikte yaşadığı sevgilisini bile terk ettiğini ileri sürdü. Gelin bunları bir hatırlayalım.