Yeğeni 'sabit fikir' haline gelmişti: Kimseden korkmamış yeğeninden korktuğu kadar

SARAY ÇALIŞANLARI ANLATTI

Piyasaya dün çıkan Extracts of Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown adlı kitapta ailenin bazı üyeleriyle ilgili çok çarpıcı bölümler yer alıyor. Saray kaynaklarına dayandırılarak kaleme alınan bu bölümlerde öne çıkan kişilerden ikisi Prens Harry ile eşi Meghan Markle. Aslında bu kitapta yer alan bu iddialardan bazıları, son yıllarda sık sık gündeme geliyordu. Bazıları da büyük olasılıkla, aileyi gözlemleyenlerin uzun süredir kafasında oluşan bazı ayrıntılar. Gelin bunlara bir bakalım.

HARRY'NİN KORKULARI

Kitabın Harry'ye odaklanan bölümünde yer alan bir iddiaya göre aileden ayrılan ancak o zamandan bu yana yüzünün güldüğü nadir olarak görülen prensin, büyük yeğeni George ile ilgili bazı korkuları var. Bunları anlatmadan önce şöyle biraz geriye gidelim ve Kral Charles'ın küçük oğlu olan bu yüzden de taht sırasında ağabeyinden geriden gelen Harry'ye biraz daha yakından bakalım.

HİÇ SAHİP OLAMADIĞI KIZ KARDEŞİ

Anneleri Diana'nın ölümünden sonra büyük oğlu William ile kardeşi Harry, çok uzun süre birbirlerine destek oldular. Arada anlaşmazlıkları olsa da yine de dışarıya karşı, iyi geçinen iki kardeş görüntüsü sergilediler. William ile Kate Middleton evlendikten sonra da değişmedi bu durum. Üçlü, kameralar karşısında mutluluk tablosu sergilemeyi sürdürdü. Harry'nin Kate'i "hiç sahip olmadığı kız kardeşi" olarak görmesi, ağabeyinin flört döneminde de evlendikten sonra da onlara hep destek olması uzun süre konuşuldu zaten.

HER ÇOCUK DOĞDUĞUNDA HARRY BİR ADIM GERİYE DÜŞTÜ

Bu mutluluk tablosunun arka planında ise Harry'nin, tahtın en yakın varisi olan ağabeyi William'ın hep birkaç adım gerisinde durması vardı. Hem de her anlamda. Yani özetle Harry "üçüncü" kişiydi. Sonra William ile Kate'in her bir çocuğu dünyaya geldikçe Harry, tahtın varisi olarak hep birer sıra geriye düştü.

SABİT FİKİR HALİNE GELDİ

İşte Valentine Low'un kaleme aldığı 'Extracts of Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown' adlı kitapta bu durumda ilgili bazı değerlendirmeler yer alıyor. Buna göre Harry, ağabeyi William ile Kate'in büyük oğlu George ile ilgili çok uzun süreli ve büyük bir korku taşıyordu içinde. Şu anda 9 yaşında olan yeğeni George'un 18 yaşına gelmesiyle birlikte kendisinin popülerliğini iyice yitirip, bir "kaybeden" gibi görüneceğinden korkuyordu. Hatta iddiaya göre bu korku Harry'de bir tür sabit fikir haline dönüşmüştü. Yeri gelmişken söyleyelim...

WILLIAM'DAN SONRA ÇOCUKLARI GELİYOR: Kral 3. Charles'tan sonra tahtın ilk sıradaki varisi Prens William. Sonra da kardeşleri Charlotte ve Louis geliyor. Bu durumda Harry ve çocukları taht için, Galler Prensi William ve eşi Kate'in üç çocuğundan sonra. Yani olağanüstü bir gelişme olmazsa Harry'nin tahta erişmesi çok uzak bir ihtimal.

HARRY AĞLATTI, WILLIAM SAKİNLEŞTİRDİ

Söz konusu kitapta Meghan Markle ile ilgili olarak aileye katıldığı ilk günlerden bu yana konuşulan başka iddialara da değiniliyor. Markle'ın, yanında çalışanlara kötü davrandığı söylentileri daha önce de defalarca gündeme gelmişti. İşte söz konusu kitapta bununla ilgili başka bazı ayrıntılar da yer alıyor. Bunlardan birine göre bir keresinde Meghan Markle, bir etkinlik öncesi hazırladığı plan nedeniyle genç bir kadın çalışanını azarladı. Üstelik de diğer meslektaşlarının önünde... Kitabın ileri sürdüğüne göre daha sonra onu sakinleştiren kişi William oldu. Kadın çalışana "gayet iyi iş çıkardığını" söyledi William ve söz konusu çalışan da o anda gözyaşlarına boğuldu.

PERİŞAN HALDEYDİ

Meghan Markle ile çalışanları arasında yaşandığı ileri sürülen bu gerilime adı karışan bir başka kişi de Kraliçe'nin eski asistanı ve özel sekreteri Samantha Cohen. Harry ile Meghan'ın evlenmesinden sonra geçici olarak onlarla çalışan Cohen de iddialara göre o süreçte zorluklar yaşadı. Kitaba katkıda bulunan bir kaynağın ileri sürdüğüne göre Samahtha Cohen, ne yaparsa yapsın Meghan ve Harry bir türlü memnun olmadı. Hatta o da Markle tarafından birkaç kez zorbalığa uğradı. Yazar Valentina Low'a konuşan bir kaynak "Samantha, onlarla çalışmanın, bir grup yeni yetme ile çalışmakla aynı olduğunu söylemişti. Her zaman Sam'in sınırlarını zorladılar. O gerçekten de perişan bir haldeydi" dedi.

HEDİYELER KONUSUNDA ÇATIŞTILAR

Markle ile sadece altı ay çalıştıktan sonra istifa eden özel sekreteri Melissa Touabti'nin de işvereniyle çeşitli sorunlar yaşadığı iddiaları kitapta yer alıyor. Kitaba göre Meghan ile Touabti arasında, kendisine gönderilen hediyeler konusunda da çatışmalar yaşandı. Hatırlatmak gerekir ki kraliyet ailesi üyelerinin, ticari şirketler tarafından gönderilen hediyeleri kabul etmelerine izin verilmiyor. Melissa Touabti de Meghan ile çalışırken ona gönderilen giysiler, takılar ve mumlar gibi hediyelerle ilgili olarak bu kuralı uyguladı. Fakat onun kuralları uygulaması Meghan Markle ile çatışma yaşamasına neden oldu.

'10 DAKİKADA BİR AZARLANMAK İÇİN DIŞARI ÇIKIYORDUM'

Kitaba göre bir başka çalışan da Meghan ile Harry'nin kendisini 10 dakikada bir çağırıp azarladıklarını söyledi. Söz konusu çalışan, yazar Low'a "Her 10 dakikada bir Harry ve Meghan'ın kendisini çağırıp azarladıklarını" söyledi. Çalışan bu durumun, günün ve gecenin her saatinde tekrarlandığını ileri sürdü. Kendisine sürekli olarak "Bunu yaptığına inanamıyorum... Ne düşünüyordun? Beni hayal kırıklığına uğrattın" gibi sözler sarf edildiğini de ekledi.

'BANA PARA ÖDEMEDİKLERİNE İNANAMIYORUM'

Low'un kitabında Markle ile ilgili başka çarpıcı bir iddia daha yer aldı. Bu anlattığı olay da Harry ile Meghan'ın 2018'de evlendikten sonra çıktıkları 16 günlük Avustralya, Fiji, Tonga ve Yeni Zelanda turu sırasında gerçekleşti. Her ne kadar o gezide gördüğü ilgi kendisini memnun etse de Meghan'ın anlamadığı bir nokta vardı. Bütün o geziler, ziyaretler, sayısız yabancıyla tokalaşmalar... Adı açıklanmayan bir çalışanın iddiasına göre Markle, bütün bunları yaptığı için kendisine para verilmesi gerektiğini düşünüyordu. Hatta bunu da "Bunun için bana ödeme yapmadıklarına inanamıyorum" diyerek dile getirmişti. (Fotoğraflar: Avalon, Mega News Agency, Splash News)