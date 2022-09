Ölüm ayırana kadar evli kaldılar ama... Kraliçe hiç aldatıldı mı?

Haberin Devamı

ÖLÜM AYIRINCAYA KADAR SÜREN EVLİLİK

"Kraliçe'nin hayatının bütün ayrıntıları" dediysek sözün gelişi değil! Gerçekten de 2. Elizabeth'in hayatının, yeni kuşaklar tarafından bilinmeyen birçok ayrıntısı da tekrar masaya yatırılıyor. Bunlardan biri de kocası Prens Philip ile 1947 yılında başlayan ve Prens'in öldüğü 9 Nisan 2021 tarihine kadar süren yarım asrı aşan evliliği... En çok üzerinde durulan konu da 74 yıl evli kaldığı Prens Philip'in Kraliçe'yi hiç aldatıp aldatmadığı...





ÇEŞİTLİ İDDİALAR VAR

Daha evliliklerinin ilk dönemlerinden itibaren sürekli tekrarlanan, belki de konumları gereği hiçbir zaman kanıtlanamayan birçok iddia var bu konuda. Hepsinin birleştiği ortak nokta ise Philip'in, karısı Elizabeth'i ya da kendi kullandığı adıyla Lilibet'i bir değil birkaç kez aldattığı... Bazı iddialara göre Prens Philip bazı ilişkiler yaşadı, bazı iddialara göre de yaptığı, küçük flörtlerden öteye geçmedi.

GÜZEL BİR KIZ BELİRLER VE BAŞKA KİMSEYLE KONUŞMAZDI

Bir iddiaya göre Prens Philip, gittiği kokteyllerde ya da partilerde iyi görünüşlü bir kızı belirler ve ondan başka hiç kimseyle konuşmak istemezdi. Birçok kraliyet gözlemcisine bakılırsa Prens Philip gibi genç, uzun boylu ve yakışıklı bir prensi kadınların çekici bulmasında şaşılacak bir durum yok. Bu yüzden bu tür etkinliklerde yaşananlar, sıradan olaylar.





KİTAPTA YER ALAN İLGİNÇ İDDİA

Kraliçe'nin kardeşi Prenses Margaret ve eski gelini Prenses Diana ile ilgili kaleme aldığı kitaplarla tanınan Noel Botham'a göre Kraliçe'nin kocası Prens Philip, ilgisini çeken bir kadından uzak durma zahmetine girmeyi sevmezdi.

KRALİÇE'NİN KUZENİYLE AŞK MI YAŞADI?

Bütün bunlar belki "küçük flörtler" olarak nitelendirilebilir ama Prens Philip ile ilgili bir başka iddia daha var: O da Kraliçe 2. Elizabeth'in kuzeni Kent Prensesi Alexandra ile ilişki yaşadığı. Hatta bu ilişkinin 20 yıl boyunca sürdüğü bile konuşuluyordu. Fakat bu ilişki hiçbir zaman kanıtlanamadı.

OYUNCUYLA KAÇAMAK YAPTIĞI İLERİ SÜRÜLDÜ

Kraliçe'nin evliliği boyunca aldatıldığına dair bazı iddialar hatta bu tür ilişkilere adı karışan bazı kadınlar da oldu. Bunlardan biri de oyuncu Pat Kirkwood. Prens Philip'in, eşi Elizabeth ilk bebekleri Charles'a hamileyken onu Pat Kirkwood ile aldattığı iddiası ortaya atıldı. Fakat Kirkwood bütün bu iddiaları yalanladı.

HİÇBİRİ KANITLANAMADI: Prens Philip'in 1950'li yılların sonu ile 1960'lı yıllar boyunca birkaç kez Elizabeth'i aldattığı ileri sürüldü. Oyuncu Pat Kirkwood'un yanı sıra adı Philip ile anılanlardan biri de TV yıldızı Katie Boyle oldu. Bir başka iddiaya göre de Philip'in, kraliyet yatı Britannia ile yaptığı gezide, ona kimliği bilinmeyen bir kadın eşlik etti. Fakat bunların hiçbiri kanıtlanamadı.





'ERKEKLER BÖYLEDİR'

Biyografi yazarı Sarah Bradford'un 2011 yılında piyasaya çıkan Elizabeth II: Her Life in Our Times adlı kitabında ileri sürdüğüne göre Elizabeth ile evlendikten sonra Edinburgh Dükü unvanını alan Prens Philip, evliliği sırasında birden çok ilişki yaşadı. Bradford'un başka bir iddiası daha vardı kitabında: Kraliçe bunlara ses çıkarmazdı. Sanırım erkeklerin hepsinin böyle olduğunu düşünüyordu.

'BENİM BİRİNCİ, İKKİNCİ VE SON GÖREVİM...'

Bu arada Prens Philip kendisiyle ilgili aldatma söylentilerine yanıt olarak "Benim birinci, ikinci ve son görevim Kraliçe'yi asla hayal kırıklığına uğratmamak" demişti.

NASIL TANIŞTILAR? Peki Elizabeth ile Yunanistan ve Danimarka kraliyet ailelerinden gelen Philip nasıl tanıştı? 74 yıl boyunca evli kalan Elizabeth ile Philip, ilk kez Philip'in kuzeni Prenses Marina ile Kent Dükü Prens George'un 1934 yılındaki düğününde tanıştılar. Fakat o zaman Elizabeth daha 8 yaşında, Philip de 13 yaşında bir çocuktu.





HEYECANDAN YÜZÜ KIZARDI

Aradan yıllar geçti ve 1939'da tekrar karşılaştılar. İşte o karşılaşmada Elizabeth'in ayakları yerden kesildi. Karşısındaki gencin yakışıklılığı onu gerçekten etkilemişti. Hatta dadısı Marion Crawford'un sonradan anı kitabında yazdığına göre Elizabeth, Philip'i gördüğünde heyecandan yüzü kızarmıştı.

1947'DE EVLENDİLER

Elbette bu çekimi fark eden tek kişi dadısı Crawford değildi. Philip'in amcası Lord Louis Mountbatten da iki gencin birbirine olan ilgisini fark etti. Bu karşılaşma İkinci Dünya Savaşı'ndan kısa bir süre önce gerçekleşti. Sonra Philip savaş sırasında Pasifik ve Akdeniz'deki filolarda görev yaptı. İki genç mektuplaşmayı sürdürdü. Philip savaştan sağ salim döndü ve o dönemde prenses olan Elizabeth'in babası Kral 6. George'dan ona evlenme teklif etmek için izin istedi. 9 Temmuz 1947'de nişan açıklandı. Arayı fazla açmadan 20 Kasım'da da evlendiler.

Elizabeth ve Philip, ölüm onları ayırıncaya kadar da birlikte kaldılar. Bu evlilikten dört çocukları oldu. Uzun yaşamları sayesinde torunlarını ve hatta torunlarının çocuklarını görme fırsatı da buldular.





YAKLAŞIK BİR BUÇUK YIL SONRA KRALİÇE DE HAYATA VEDA ETTİ

Prens Philip 9 Nisan 2021'de, Kraliçe Elizabeth de 8 Eylül 2022'de hayata veda etti. Onlardan geriye belki yeni nesiller tarafından "masal kitabı gibi okunacak" bir yaşam kaldı.FOTOĞRAFLAR: AVALON, SPLASH NEWS AGENCY