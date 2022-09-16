'Çok zordu, annemin cenazesini hatırladım': Başımı eğersem kimse beni görmez sandım

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ANNESİNİN CENAZE TÖRENİNİ HATIRLADI

İşte annesi Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünden sonra tahta geçen Kral 3. Charles'ın oğlu William da aynı duyguları yaşadı. Babasının tahta geçmesiyle birlikte Galler Prensi unvanını ondan devralan William, kardeşi Harry ile birlikte babaannesinin tabutunun ardında yürüdüğü anlarda annesi Prenses Diana'nın cenaze törenini hatırladığını söyledi.

HALKLA SOHBET ETTİLER

Kral 3. Charles tarafından Galler Prensi ve Galler Prensesi unvanlarını aldıkları açıklanan Prens William ile eşi Kate Middleton, dün Sandringham'a bir ziyarette bulundu. Halk tarafından Kraliçe anısına bırakılan çiçekleri ve notları inceleyen çift, çevrede toplananlarla da kısa sohbetler yaptı. İşte bunlardan birinde Prens William ile halktan bir kadın arasında ilginç bir konuşma geçti.

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'ŞİMDİ AĞLAMA, BEN DE AĞLAYACAĞIM"

O anları da Prens William ile Kate Middleton'ın Sandringham ziyaretini takip eden gazeteci Roya Nikkhah, Twitter mesajında paylaştı. Onun mesajına göre William, kısa sohbet sırasında kendisine baş sağlığı dileyip iyi niyetlerini sunan bir kadına, o tabutun ardından yürümenin çok zor olduğunu, bunun kendisine annesi Diana'nın cenaze törenini hatırlattığını söyledi. Ardından da "Şimdi ağlama, beni de ağlatırsın" dedi.

'DIANA'NIN CENAZESİNİ HATIRLATTIĞINI SÖYLEDİ'

William ile o sohbeti yapan Jane Wells adlı kadın The Telegraph gazetesine "Bana dünkü o yürüyüşün ne kadar zor olduğunu anlattı. O anların, annesi Diana'nın cenaze törenini hatırlattığını söyledi" dedi. Wells "Catherine de bunun, bütün aile için zor zamanlar olduğunu belirtti" diyerek sözlerini sürdürdü.

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GEORGE FARKINDA AMA KÜÇÜKLERE ANLATMAK KOLAY DEĞİL: William o sohbetler sırasında, çocuklarının Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünü nasıl karşıladıklarını da anlattı. 9 yaşındaki George'un kaybı anladığını belirten Prens, durumu 7 yaşındaki Charlotte ile 4 yaşındaki Louis'ye anlatmanın o kadar kolay olmadığını söyledi.

BİRÇOK KİŞİNİN HAFIZASINDA DA DIANA'NIN CENAZESİ CANLANDI

Prens William, Kraliçe'nin naaşının Buckingham Sarayı'ndan çıkarılıp halkın ziyaretine açılacağı Westminster Hall'e götürülürken düzenlenen kortejde kardeşi Prens Harry ile yan yana yürüdü. İki kardeşin bu hali de birçok kişinin hafızasında anneleri Diana Spencer'ın cenaze törenini canlandırdı. O törende dayıları Charles Spencer, babaları Charles ve büyükbabaları Prens Philip eşliğinde tabutun arkasında yürüdükleri sırada William 15, Harry de 12 yaşındaydı.

'ÇOK UZUN VE YALNIZ BİR YÜRÜYÜŞTÜ'

Prens William, 2017'de BBC tarafından hazırlanan belgeselde annesinin tabutunun arkasında yaptığı o yürüyüşü şu sözlerle tanımlamıştı: "Çok uzun ve yalnız bir yürüyüştü."

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'YERE BAKARSAM VE SAÇLARIM ÖNÜME DÖKÜLÜRSE KİMSE YERİ GÖRMEZ DİYE DÜŞÜNDÜM'

William yine aynı belgeselde saçlarını kullanarak yüzünü kamuoyundan gizlemek istediğini de anlattı: "Çünkü eğer yere bakarsam ve saçlarım da önüme dökülürse kimse beni görmeyecekmiş gibi hissetmiştim."

'BİR ODAYA GİDİP AĞLAMAK İSTEYEN ANNESİZ KALMIŞ WILLIAM' William, annesinin cenaze töreninde o korteje katılmasının kolay bir karar olmadığını da anlattı aynı belgeselde. Hissettiklerini ve düşündüklerini şu sözlerle ifade etti: "Bunu yapmak bir çeşit aile kararıydı. Orada görev ve aile arasında bir denge söz konusuydu. Ve bu bizim yapmak zorunda olduğumuz bir şeydi. Ama Prens William olarak üzerime düşeni yapmakla bir odaya girip ağlamak isteyen annesini kaybetmiş William arasında bir fark vardı."

'O YOLDA YÜRÜMEK ZORUNDAYDIM'

Prens William, 2017 yılında Newsweek dergisine verdiği röportajda o yürüyüş sırasında hissetiklerini de anlatmıştı. "Annem yeni ölmüştü ve ben o uzun yolda onun tabutunun arkasında yürümek zorundaydım. Beni takip eden binlerce insanla etrafım çevrili olarak ve milyonlarca insan da televizyondan izlerken."

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'HİÇBİR ÇOCUK BUNU YAPMAK ZORUNDA KALMAMALI'

William sonra da "hiçbir çocuğun, koşullar ne olursa olsun böyle bir şey yapmak zorunda kalmaması gerektiğini" savundu. Sonra da aynı durum bugün söz konusu olsaydı o tabutun arkasından yürümeyeceğini ekledi.

DEDELERİNİN CENAZESİNDE DE KORTEJDE YER ALDILAR

Prens Harry ile Prens William, dedeleri Prens William'ın cenaze töreninde de onun tabutu arkasında yürümüşlerdi. O kortejde, araları bozuk olan iki kardeşin arasında kuzenleri Peter Philips yer aldı.

YİNE YAN YANA OLACAKLAR: İki kardeş, Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze kortejinde onun tabutu arkasında yan yana yürüdü. Önümüzdeki pazartesi günü düzenlenecek olan ve Kraliçe'nin son yolculuğuna uğurlanacağı törende de omuz omuza kortejde yer alacaklar.

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Araları uzun süredir gergin olan Prens Harry ve Prens William eşleri Meghan Markle ve Kate Middleton ile birlikte Westminster Hall'da düzenlenen törene katıldı.

ASIL SÜRPRİZ

William ile Harry asıl sürprizi ondan önce yaptı. Kraliçe anısına bırakılan çiçekleri incelemek için Windsor'da birlikte halkın karşısına çıktılar. Bu durum, herkes için şaşırtıcı oldu. ABD'ye yerleşen Harry ve Meghan ile Londra'da kalan William ve Harry'nin uzun bir aradan sonra birlikte halkın karşısına çıkmaları konusunda çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Bunlar arasında en çok öne çıkan iddiaya göre iki kardeşin bu görevi birlikte yerine getirmesini babaları Charles istemişti. Bunun üzerine William da kardeşini arayıp birlikte gitmeyi teklif etmişti. O buluşmada Kate Middleton'ın Harry ve Meghan'a karşı soğuk davranışları dikkat çekmişti. Sonradan çok konuşulan bir başka ayrıntı da Meghan Markle'ın, aileye katıldıktan sonra ilk kez bu kadar çekingen ve ne yapacağını bilmez şekilde görünmesiydi.

DUYGU DOLU BİR MESAJ PAYLAŞTI: Prens William, babaannesinin ölümünden sonra eşi Kate ve kendisine ait Instagram hesabında duygusal bir mesaj paylaştı. Bir büyükanne kaybettiğini belirten William bir yandan yas tutarken bir yandan da minnettar olduğunu belirtti. Kraliçe'nin 20 yıl boyunca karısı Kate'e rehberlik ettiğini ve destek verdiğini yazdı William mesajında. Üç çocuklarının da tatillerde Kraliçe ile vakit geçirdiklerini ve bütün hayatları boyunca akıllarında kalacak hatıralar yarattıklarını ifade etti. Prens William mesajında, babaannesinin hayatının en mutlu anlarında da en acıyı anlarında da yanında olduğunu belirtti.

'ACI, SEVGİNİN BEDELİ'

"Babaannemin hep söylediği gibi "acı, bizim sevgi karşılığında ödediğimiz bir bedel. Önümüzdeki haftalar boyunca hissedeceğimiz keder, bizim sıra dışı babaannemiz için hissettiğimiz sevginin bir kanıtı olacak" diye yazdı. Prens William mesajında babasını elinden geldiği kadar destekleyeceğini ve bu şekilde Kraliçe'nin anısını onurlandıracağını" ekledi.

Prens Harry de babaannesi Kraliçe 2. Elizabeth için bir bildiri yayınladı. Harry açıklamasında bu son ayrılığın büyük bir hüzün getirdiğini vurguladı. Sonra da çocukluk anılarından başlayarak paylaştıkları her an için minnettar olduğunu belirtti. Kraliçe'nin eşi Meghan ile tanıştığını, çocukları Archie ve Lilibet'e sarıldığını da ekledi Harry. Prens mesajında babaannesini daha şimdiden özlediklerini de ifade etti. Prens Harry, mesajında Kraliçe 2. Elizabeth'in geçen yıl hayata veda eden kocası Prens Philip ile buluştuklarına da değindi. (FOTOĞRAFLAR: AVALON, ALAMY, MEGA NEWS AGENCY)