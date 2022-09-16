Herkes 'Kraliçe'nin ajanı' demişti: Son yolculuğunda da yanındaydı, bakın o yakışıklı kim çıktı?

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HERKES HARRY İLE MEGHAN'I TAKİP ETTİĞİNİ DÜŞÜNDÜ

Dışarıdan gözlemlendiği kadarıyla da onların her adımını yakından takip etti. İddialara göre kendi aralarında ve çevrelerindekilerle konuştuklarını dikkatle dinledi. Bazıları onun "Kraliçe'nin ajanı" olduğunu bu yüzden Harry ile Meghan'ı takip ettiğini söyleyenler de oldu. O sırada prens unvanı taşıyan Charles için, Harry ile Meghan'ı takip ettiğini ve 'ajanlık' yaptığını ileri sürenler de oldu.

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YAKIŞIKLILIĞI DİKKAT ÇEKTİ

Kraliçe'nin ölümünden sonra da Kral 3. Charles'ın çok yakınında kameralar karşısına çıktı bu kez. Bu yas döneminde bile tepeden tırnağa siyah giyinenlerin arasında, kilt adı verilen İskoç eteği, üzeri madalya ve rütbelerle dolu askeri üniformasıyla dikkat çekti. Aslına bakılırsa ölümünden önce de hep Kraliçe'nin bir adım arkasında ya da yanında yer alıyordu. Onun İngiliz kraliyet ailesinin kıdemli üyelerinin arka arkaya kamuoyu karşısına çıktığı etkinliklerde bu kadar dikkat çekmesinin en önemli nedeni de film yıldızlarını anımsatan görüntüsü oldu. Yani yakışıklılığı...

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada sık sık gündemin ilk sıralarına çıktı. Herkes onun kim olduğunu merak etti. Kraliyet ailesi için göre yapan bir subay olduğu belliydi aslında. Ama dünyanın dört bir yanındaki kraliyet meraklıları bu genç ve yakşıklı adam hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istedi. Elbette bir süre sonra da kim olduğu, adı, yaşı ve medeni durumu merakları giderecek şekilde ortaya çıktı.

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AİLENİN KIDEMLİ ÜYELERİNİN EN YAKININDA

Uzun boyu, düzgün yüz hatları ve üniformasıyla ilgi odağı olan o genç adam 39 yaşındaki Jonathan Thompson... Bir süredir kraliyet gözlemcilerinin mercek altına aldığı genç adam "binbaşı" rütbesi taşıyor. Ölümüne kadar Kraliçe 2. Elizabeth'in en üst düzey koruması olarak çalıştı. Zaman zaman Charles ve eşi Camilla'nın gezilerine eşlik etti. Şimdi ise Kral 3. Charles'ın yakınında görev yapıyor.

TARİHİ OLAYLARIN TAM ORTASINDA: Arkadaşlarının "Johnny" diye çağırdığı Jonathan Thompson, Kral 3. Charles'ın bu unvanla kamuoyu karşısına çıktığı ilk etkinlikte de onun yanı başındaydı. Bu tören yürüyüşünden bir gün sonra Başbakan Liz Truss'ı, Thompson Kral'a takdim etti. Charles, St. James's Sarayı'nda tarihi imzasını atarken de hemen onun yanı başındaydı. Hatta Charles'ın, sinirli hareketlerle masadaki kalemliğin kaldırılmasını istediği o anlarda da sakin bir şekilde onun isteğini yerine getirdi. Özetle Jonathan Thompson, bir anda kendini tarihi olayların en yakın tanıklarından biri olarak buldu.

2010 YILINDAN BU YANA EVLİ

İskoçya 5'inci Tabur Kraliyet Alayı'ndan Binbaşı Jonathan Thompson'ı bugüne kadar bütün dünya üniformasıyla gördü. Yakışıklı görüntüsüyle dikkat çeken Thompson'ın medeni durumu da bir o kadar merak konusuydu. Binbaşı'nın 2010 yılından bu yana pazarlama müdürü olarak çalışan Caroline Thompson ile evli olduğu ortaya çıktı. Bu arada eşinin kendisinden birkaç yaş büyük olduğunu da hatırlatalım. Thopmson ile 44 yaşındaki eşinin dört yaşında bir oğlu var. Aynı zamanda hayvansever olan çiftin aile üyeleri arasında Odin ve Piper adında iki tane de labrador cinsi köpek bulunuyor.

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Jonathan Thompson, 2004 yılıda Aberystwyth Üniversitesi'nden ekonomi ve politika diploması alarak mezun oldu. 2006 yılında da orduya katıldı. Herkes onun İskoçya doğumlu olduğunu düşünse de Thompson, Northumberland'da dünyaya geldi ve ailesiyle birlikte Surrey de yaşıyor. Yakışıklı Binbaşı'nın önde gelen hobileri ise ruby oynamak ve dağcılık.

YUNANİSTAN GEZİSİNDE EŞLİK ETTİ

Önde gelen kraliyet ailesi üyelerinin korumalığı görevini üstlenen Jonahtah Thompson, o dönemde prens olan Charles ile eşi Camilla'nın Yunanistan gezisine de eşlik etmişti.

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SON YOLCULUĞUNDA DA YANINDAYDI

Son döneminde Kraliçe 2. Elizabeth'in yanından hiç ayrılmayan Binbaşı Jonathan Thompson, son yolculuğunda da ona eşlik etti. Kraliçe'nin naaşının Buckingham Sarayı'ndan alınıp Westminster Hall'e götürülüşü sırasında Thompson da kortejde yer aldı. (Fotoğraflar: Avalon, Splash News)