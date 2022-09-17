Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesinde monarşi zirvesi: Yas tutmaya gidiyorlar

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BİLİNDİK'YAS EVİ' GÖRÜNTÜSÜDEN FARKLI

Yani alışıldık "yas evi" görüntüsünden çok farklı. Şimdi hem aile üyelerinin hem de dünyanın merakla beklediği törende sıra. Görünüşe göre o tören dünya monarşi zirvesine dönüşecek. Çünkü devlet başkanlarının yanı sıra dünyanın dört bir yanından monarşi üyeleri de törende olacak. Ondan önce de bir özel yemek var. Söz konusu İngiliz kraliyet ailesi olunca iddialar ve söylentiler de bitmek bilmiyor. Gelin cenaze töreni öncesi düzenlenen yemekle ilgili konuşulanlara ve 2. Elizabeth'in cenazesine, öncesinde de bu yemeğe katılacak konuklara bir göz atalım.

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AİLE ACIDA BİRLEŞTİ... AMA SONRA?

Birçok aile için geçerlidir... Zor zamanlarda özellikle de aile üyelerinden birinin hayata veda etmesi durumunda bütün çekişmeler, gerginlikler bir yana bırakılır. Herkes birbirine destek olmak için çaba harcar. Bir başka deyişle birbirleriyle çeşitli konularda mücadele eden aile üyeleri "acıda ve kederde" birlik olur. Ama büyük olasılıkla da geçici bir durumdur bu. Yani ortak acı, bir noktadan sonra geçmişte yaşanan hiçbir şeyin yok sayılmasını sağlamaz. Görünüşe göre İngiliz kraliyet ailesinde de benzer bir durum yaşandı.

ESKİ GÜNLERDEKİ GİBİ

Kendi istekleriyle 2020 yılında kıdemli kraliyet ailesi üyeliğinden ayrılan Prens Harry ile eşi Meghan Markle, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümünden sonra yeniden "sahneye çıktı." Üstelik tıpkı eski günlerdeki gibi. Kraliçe'nin ölümünden sonra Windsor Şatosu'nun önünde Prens William ve Kate Middleton ile birlikte halkın karşısına çıktılar. Ardından Londra Westminster Hall'de Kraliçe için düzenlenen anma toplantısında yine eski günlerdeki gibi William ile Kate'in hemen arkasında yer aldılar. Harry, Kraliçe'nin naaşının Westminster'a götürülmesi sırasında katıldığı kortejde askeri üniforma giymese de sonradan bu konuda da izin çıktı. Prens, babasının izniyle bu gece gerçekleşecek olan saygı nöbetinde üniforma da giyecek. Ona bütün kuzenleri yani Kraliçe'nin tüm kız ve erkek torunları da eşlik edecek.

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DAVETİYE GÖNDERİLDİ AMA... Böyle bakıldığında Harry için eski günlere dönüşün ve aileyle geriliminin azaldığı izlenimi doğuyor. Elbette karısı Meghan Markle için de. Ama Buckingham'dan sızan son bilgiler bu konuda da kafa karışıklığı yarattı. Dünyanın dört bir yanından 19 Eylül'deki cenaze töreni için Londra'ya giden liderlere ve kraliyet ailelerine bir resepsiyon verilecek. İşte iddialara göre bu resepsiyon için Harry ile Meghan'a da bu hafta başında bir davetiye gönderildi. Fakat sonra hiç beklenmedik bir gelişme oldu. Her ne kadar davetiye almış olsalar da çift o yemeğe katılmamaları konusunda bilgilendirildi. Gelin olayların nasıl geliştiğine bir bakalım.

KONUKLARA YEMEK VERİYORLAR

Kral 3. Charlesve eşi Konsort Kraliçe Camilla, cenaze törenine katılacak olan üst düzey konukları için yarın (pazar günü) Buckingham Sarayı'nda bir akşam yemeği daveti düzenliyor. İşte aileyle ilgili son söylentiler de bu yemekle ilgili. Harry ile Meghan'a da bu yemek için davetiye gitti. Ama iddialara göre sonradan çifte bu yemeğe sadece çalışan kraliyet ailesi üyelerinin gidebileceği söylendi. Bu durum da Harry ile Meghan'ın aslında bu yemeğe davetli olmadığı yorumlarına yol açtı.

KİMSE NEDEN OLDUĞUNU ANLAYAMADI

Çiftin önce davetiye alıp sonra da "bu yemeğe sadece çalışan kraliyet ailesi üyeleri katılabilir" notuyla bilgilendirilmesi ise kafaları karıştırdı. Sarayda kimse Harry ile Meghan'ın aslında katılmaları mümkün görünmeyen bu yemek için neden davetiye aldıklarını anlayabilmiş değil.

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EV SAHİPLERİ ARASINDA ONLAR DA VAR

Kral Charles ile konsort kraliçe Camilla'nın verdiği bu yemekte, konuklara Prens William, eşi Kate Midleton, Prenses Anne, Prens Edward ve eşi Sophie ev sahipliği yapacak.

YENİ BİR SÜRPRİZ OLUR MU? Aslına bakılırsa bu cenaze sürecinde Harry ve Meghan ile ilgili iddialar ve haberler birbirini kovalıyor. Bir gün askeri üniforma giymesi yasaklanan Harry'ye sonradan bu konuda izin çıkıyor. Ya da çift hiç beklenmedik bir anda sanki çalışan aile üyesiymiş gibi halkın karşısına çıkabiliyor. Özetle bu yemek konusunda da son dakika Harry ve Meghan sürprizi olabilir.

BAZILARININ KAN BAĞLARI VAR

Diğer yandan Buckingham Sarayı'ndaki yemek ve bir gün sonra gerçekleşecek olan cenaze töreni bir anlamda Avrupa kraliyet aileleri zirvesi de olacak. Bu arada Asya ülkelerinden kraliyet ailesi üyelerinin, hatta artık tahtları olmayan bazı eski kraliyet ailesi üyelerinin de bu yemeğe katılması bekleniyor. Yeri gelmişken hatırlatalım, Avrupa kraliyet ailelerinden bazılarının Kraliçe 2. Elizabeth ile uzaktan da olsa kan bağları bulunuyor. Yani bir anlamda onlar "Lilibet Teyze'yi" uğurlamak için Londra'ya gidecekler. Kraliçe 2. Elizabeth için düzenlenen bu akşam yemeğine katılacağı kesinleşen o kraliyet ailesi üyelerine bir bakalım.

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KRALİÇE'NİN UZAKTAN KUZENİ

Belçika Kralı Philippe ile Kraliçe Mathilde, Buckingham Sarayı'ndaki yemekte olacak. Kral Philippe'nin soylu bir aileden gelen karısının, Kraliçe'nin uzaktan kuzeni olduğunu da yeri gelmişken hatırlatalım.

Hollanda Kralı Willem Alexander ile eşi Maxima da yemeğe katılacak konuklar arasında. Kral Willem ile Kraliçe 2. Elizabeth beşinci dereceden akraba. Kral Willem'e o yemekte karısı Maxima'nın yanı sıra annesi Prenses Beatrice de eşlik edecek.

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Yemekte İspanya'nın hem eski hem de yeni kralları eşleriyle birlikte hazır bulunacak. Kral Felipe ile eşi Kraliçe Letizia'nın yanı sıra eski kral Juan Carlos ile eşi Sofia da Kraliçe 2. Elizabeth onuruna düzenlenen yemeğe katılıyor.

OĞLU VE GELİNİYLE BİRLİKTE GİDİYOR

Buckingham Sarayı'ndaki yemekte Danimarka kraliyet ailesinden konuklar da var. Elizabeth'in uzaktan kuzeni olan Kraliçe Margrethe'ye, veliahtı olan oğlu Prens Frederik ile karısı Prenses Mary eşlik edecek.

İsveç Kralı Carl Gustaf ile Kraliçe Silvia da yemeğin konukları arasında. Kral Carl Gustaf'ın da Kraliçe 2. Elizabeth ile uzaktan da olsa kan bağı bulunuyor. İsveç Kralı, Kraliçe Victoria'nın, torununun torununun torunu. Kraliçe 2. Elizabeth ile üçüncü dereceden kuzen.

Yemeğe katılacak kraliyet üyelerinden biri de Norveç Kralı Harald. Ona karısı Kraliçe Sonja eşlik ediyor. Norveç Kralı ile 2. Elizabeth'in büyük büyük babaları ve büyük büyük büyük anneleri ortak: Kral 7'inci Edward ve Kraliçe Alexandra.

MONAKO PRENSİ VE PRENSESİ DE TÖRENE KATILIYOR

Son bir buçuk yıldır haklarındaki "evlilikleri yıkılıyor" iddialarının yanı sıra sağlık sorunlarıyla gündemden düşmeyen Monako Prensesi Charlene ve Monako Prensi 2. Albert, Buckingham Sarayı'ndaki yemekte ve cenaze töreninde bulunacak.

ASYA ÜLKELERİNDEN MONARŞİ AİLELERİ

Charles ise Camilla'nın verdiği yemekte Asya ülkelerinden kral ve kraliçeler de hazır bulunacak. Bunlardan biri Brunei Sultanı Hassanal Bolkiah.

BUTAN KRALI VE KRALİÇESİ

Butan Kralı Jigme ile Kraliçe Jetsun Pema da Buckingham'daki yemeğe katılacaklarını bildirdi.

JAPONYA'DAN KONUKLAR

Yemeğin Japonya'dan da taçlı konukları var: İmparator Naruhito ve eşi İmparotoriçe Masako.