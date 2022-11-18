Tüm gözler Kate Middleton ve Kraliçe Camilla’da olacak: Kraliyet ailesi gelin-kaynana ‘taç’lanıyor

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Annesinin 8 Eylül’de ölmesinin ardından İngiltere’nin yeni kralı ilan edilen Charles’ı zorlu görevler bekliyor. Yıllarca taht için sırasının gelmesini bekleyen hükümdar bu çok önemli görevi oldukça geç bir yaşta elde edebildi ve resmi taç giyme töreni henüz gerçekleşmiş olmasa bile kraliyet görevlerinin başına geçti bile.

HERKESİN GÖZÜ SARAYDAKİ HAZIRLIKTA

Bu görevlerin en önemlilerinin başında ise elbette sarayda verilen davetlerde dünya siyasetinin ya da başka krallıkların temsilcilerinin kabulü ya da kraliyet temsilcilerinin yurt dışı gezileri yer alıyor. Programları aylar öncesinden yapılan ve her detayı titizlikle hazırlanan bu davetler aynı zamanda aile üyelerinin toplum önüne en şık ve zarif halleriyle geçtiği ve davetten günler sonra bile giyim kuşamlarıyla manşetleri süslediği birçok habere konu olmasıyla biliniyor.

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Buckingham Sarayı bu günlerde işte tam da böyle çok önemli bir davete hazırlanıyor. İngiltere hükümdarı Kral III. Charles önümüzdeki hafta Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ve eşi Dr. Tshepo Motsepe’yi huzurunda kabul edecek. Güney Afrika’dan gelen konuklar için sarayda bir devlet ziyafeti verilecek. Saray kaynakları bu davetin planının Kraliçe II. Elizabeth ölmeden yapıldığını doğruladı. Ancak kraliçenin beklenen ama yine de ani kabul edilen ölümüyle birlikte ev sahipliği görevi oğlu Charles’ın oldu.

ELIZABETH'İN ÖLÜMDEN SONRA BİR İLK YAŞANIYOR

Bu davet, Charles'ın hükümdar olarak kendi başına ev sahipliği yaptığı ilk ziyaret olduğu için oldukça dokunaklı olacak. Kral Charles ve Kraliçe Camilla'dan sonra en yüksek rütbeli kraliyet üyeleri olan Prenses Kate ve Prens William, ziyaretleri sırasında Güney Afrika'nın devlet başkanı ve eşinin ağırlanmasına yardımcı olmakta merkezi bir rol oynayacak. Ve kraliyet ailesini yakından takip edenlerin iyi bildiği gibi böyle resmi bir olay için hiçbir kıyafet, göz kamaştırıcı bir taç olmadan tamamlanmış sayılmıyor…

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Bu davetin, davette giyilecek giysilerin ve elbette bu giysileri tamamlayacak taçların ise bir özel önemi daha var. Galler Prensesi ve Kraliçe Camilla, üç yıl sonra ilk kez halkın karşısında taç giymiş bir şekilde yer alacakları bu özel an için hazırlanıyorlar. Bu aynı zamanda Elizabeth’in ölümünden sonra da bir ilkin yaşanması olacak, bu yüzden de başta İngiltere halkı olmak üzere herkes deyim yerindeyse hazır beklemeye çoktan başladı.

GELİN-KAYNANA TAÇLARINI YARIŞTIRACAK

Bu özel davet aynı zamanda kraliyetin en güçlü iki kadın üyesi Kate ve Camilla için üç yıl aradan sonra ilk kez taç taktıkları davet olacak. İki kadın da topluluk önüne en son 2019 yılında taç giyerek çıkmış, o tarihten sonra araya giren koronavirüs pandemisi ve resmi davetlerin sürekli olarak iptal edilmesi yüzünden bu anı yaşamayı hep ertelemek zorunda kalmıştı. İngiltere kraliyeti tarafından verilen son önemli davet 2019 yılında o günlerde ABD Başkanı olan Donald Trump’ın Buckingham Sarayı’nda ağırlanmasıydı.

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40 yaşındaki Galler Prensesi Kate, rahmetli kayınvalidesi Prenses Diana'nın da favorisi olan inci damlalı ‘Cambridge Lover's Knot’ (Aşık Düğümü) tacının hayranı. Yeni Galler Prensesi, on yılı aşkın bir süredir resmi olarak kraliyet ailesinin bir üyesi olmasına rağmen, yalnızca bir düzine kez taç taktı. Kate, 2011'deki düğün gününde Prens William'la Cartier Halo tacıyla göz kamaştırdı ve bundan önceki iki diplomatik akşamda Lotus Çiçeği tacıyla görünmeyi tercih etti. Kate en son Aralık 2019'da, aralarında büyükelçiler, yüksek komiserler ve hükümet yetkililerinin de bulunduğu 1.000 misafirin ağırlandığı Diplomatic Corps resepsiyonunda Lover's Knot tacıyla boy gösterdi.

Artık unvanı ‘Konsort Kraliçe’ olan Camilla ise son olarak Ekim 2019’da, Galler Prensi Charles’ın eşi olarak katıldığı Parlamento açılışında, Westminster Sarayı’nda en favori tacı olan ve defalarca giydiği Greville tacı ve onu tamamlayan şık inci kolyesiyle görülmüştü. ASLINDA TAÇLARINI ÇOK AZ KERELER TAKIYORLAR

Kraliyet ailesi üyesi kadınlar öncelikle kendi düğünleri olmak üzere sayılı özel gün ve davetlerde taçlarıyla görünüyor. Dünyanın dört bir yanından insanlar kraliyet ailesinin hayatını yakından takip edip, özellikle de kraliyet kadınlarının giyim, kuşam ve mücevherlerine bakmak konusunda özel bir ilgiye sahipler ve bu tür fotoğraflar çekildikleri günlerden aylar sonra bile basında karşımıza çıktıkları için sanki bu taç giyme işi daha sık yaşanıyormuş gibi düşünmemize rağmen, Kraliçe Elizabeth ve diğer kraliyet üyesi kadınlar aslında uzun yıllar içinde sayılı seferler karşımıza taçlarıyla çıktı.

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11 yıl önce Prens William’la evlenerek aileye gelin gelen Kate Middleton, bu uzun yıllar boyunca, düğününü saymazsak, sadece 11 kere kraliyet tacı takarak toplum önünde göründü. Ve Kate bu 11 seferde sadece 3 farklı kraliyet tacını taktı. Kate’in favori tacının rahmetli kayınvalidesi Prenses Diana’nın da en sevdiği Lover's Knot adındaki taç olduğu artık herkes tarafından bilinen bir gerçek olmuş durumda.

HEPSİNİ FAVORİ TAÇLARI VAR

Middleton, düğününden sonra ilk kez taç taktığı 2013 yılındaki bir diplomatik davette ise Prenses Margaret’in favorisi olduğu bilinen Lotus Flower tacıyla görülmüştü. İnci ve elmaslarla bezeli bu göz alıcı tacı seven Kate, 2015 yılında, Çin Devlet Başkanının ağırlandığı resmi davette de bu tacı tercih etmişti.

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Kraliyet ailesinin en sevilen gelini Kate Middleton daha birkaç gün önce düzenlenen ve çok ses getiren Kraliçe Elizabeth’siz ilk Remembrance Day etkinliğinde yaptığı mücevher tercihleriyle de çok konuşulmuştu. 1945’te hayatını kaybeden savaş II. Dünya Savaşı kurbanlarının anıldığı ve kraliyet üyelerinin de hazır bulunduğu bu anma töreninde eşi Galler Prensi William’ın yanında boy gösteren güzel prenses bu özel günde Elizabeth’in en sevdiği mücevherlerden olduğu bilinen dört katlı ve ortasında eşsiz bir elmas taş olan inci kolyeyi ve yine inci damlası şeklinde tasarlanmış Bahreyn küpelerini takarak onu onurlandırmıştı.

Elizabeth’in bu özel inci kolyeyi 1983’te Bangladeş’te verilen resmi bir ziyafette taktığı biliniyor. Özel yapım inci Bahreyn küpeleri ise kraliçeye Prens Philip’le 1947 yılında evlendiğinde verilen çok özel bir hediye.

CAMILLA TAÇ KONUSUNDAKİ CESARETİYLE TANINIYOR

75 yaşındaki Konsort Kraliçe Camilla'nın taç giyme konusunda biraz daha cesur bir zevki olduğu biliniyor ve elbette onun da taç konusunda açık bir favorisi var. Camilla, kendine özgü bal peteği tasarımıyla tanınan Greville tacını Kral Charles ile evlendiğinden beri en az sekiz kez taktı. Camilla’nın aile yadigarı olduğu söylenen Delhi Durbar tacı ve çiçekli Cubitt tacını da çok sevdiği ve bu ikisini de çeşitli davetler için kullandığı biliniyor.

Kral III. Charles ile ilişkisi ve evliliği yılan hikâyesine dönen ve Prenses Diana’nın çektiği acılardan sorumlu tutulan, yuva yıkan kadın imajını yıllarca üzerinden atamayan Camilla, uzun yıllar sonra muradına erip büyük aşkıyla evlenirken diğer kraliyet üyelerinin yaptığını yapmayıp kendine mücevherlerden yapılmamış bir taç seçmişti.

DÜĞÜNÜNDE BİLE TAKMADI!

Nisan 2015’teki kraliyet düğününde herkesin nasıl giyineceği konusunda sayısız yorum yaptığı Camilla, bir anda insanların karşısına Philip Treacy tarafından tasarlanan oldukça zarif ancak hiç alışılmamış bir 'bitkisel' taç takmış, tören boyunca başında elbisesiyle uyumlu renkteki alımlı ve kıvrımlı yaprakları taşımıştı.