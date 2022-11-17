Olivia Wilde mutluluğu Harry Styles'ın kollarında buldu… Peki ya film setindeki o kaçamak ne olacak?

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Olivia Wilde, geçen yılın hemen başlarında yedi yıllık nişanlısı Jason Sudeikis ile yollarını ayırdığını duyurmuştu. People’da yer alan haberler 38 yaşındaki Wilde ile 47 yaşındaki Sudeikis'in aslında 2020 yılının başında ayrıldıklarını iddia ediyordu. Çiftin 8 yaşında Otis Alexander ve 4 yaşında Daisy Josephine adında iki tane çocuğu bulunuyor.

2011 yılında bir araya gelen ve Sudeikis'in Olivia Wilde’a adeta çarpılıp hemen evlenme teklif etmesiyle başlayan ilişki Hollywood’da parmakla gösterilen ideal bir aşk hikâyesiydi. Çift hiçbir zaman nişanlılık aşamasını geçip ilişkilerini bir yüzük ve imzayla taçlandırmadı ancak sahip oldukları güzel aile herkesin gıpta ettiği türdendi. 8 YILLIK NİŞANLILIK BİRDEN SONA ERDİ

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Jason Sudeikis, ayrılık haberlerinin kesinleşmesi ve karşılıklı yapılan açıklamaların ardından çocuklarının velayetiyle ilgili herkes tarafından tuhaf karşılanan açıklamalar yapsa ve eski aşkına yazdığı mektuplar basının eline geçip bir anda ortaya saçılsa da ikili her zaman arkadaş ve çocuklarının iyiliğini düşünen iki ebeveyn gibi davranmaya gayret etti. Hatta Sudeikis ve Wilde’ın ayrıldıktan sonra verdiği sarmaş dolaş bazı fotoğraflar ‘madem birbirinizi bu kadar seviyordunuz neden ayrıldınız?’ sorusunun sorulmasına neden oldu.

Ayrılığın ardından iki sanatçı da kendilerini işlerine vermeyi seçti. Jason Sudeikis, çok ses getiren ve kendisine sayısız ödül kazandıran Ted Lasso dizisine ağırlık verdi, Wilde ise Hollywood’da namı olan bir yönetmen olmaya soyundu.

Filmin çekimleri sırasında yaşanan skandallar gala fotoğraflarına da yansıdı

İşte ne olduysa o zaman oldu ve Wilde hem yönettiği hem de oynadığı filmdeki rol arkadaşı Harry Styles’'a gönlünü kaptırdı. Çekim aşamasından galasına kadar her parçası skandallarla dolu olan Don’t Worry Darling filminin yönetmen koltuğunda da oturan Wilde, şarkıcılıkla ün yapmış Styles’a başrol verdiğinde herkesin kafasında ‘bu iş nasıl olacak?’ sorusu çoktan belirmişti. Ancak anlaşıldı ki yıldız oyuncu daha Sudeikis’den ayrıldığını resmen açıklamadan, yani ilişkisi bitmeden Styles’a çoktan gönlünü kaptırmıştı bile.

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YENİ AŞKINA FİLM SETİNDE YELKEN AÇTI

Filmin çekimleri bittikten ve oyuncular galalarla dünyayı dolaşmaya başladıktan sonra ekip arasında yaşanan gerginlikler de bu söylentileri kanıtlar nitelikteydi. Ortaya çıkan ilk söylenti Florence Pugh ve Harry'nin, evli bir çifti canlandırdıkları filmin kamera önünde değil de kameralar kapandığında paylaştıkları bir öpücüktü. Filmin yarattığı kimyaya kapılan iki oyuncunun gizlice yaptıkları bu kaçamak Olivia ve One Direction yıldızı Styles’ın ilişkilerinin ortaya çıkmasından sadece birkaç hafta önce yaşanmıştı. Film, Eylül ayında Venedik Film Festivali'ndeki unutulmaz garip galasından önce ve sonra bu gibi dedikodular yüzünden bir dizi tartışmanın gölgesinde kaldı.

Florence Pugh ve Harry Styles'ın filmdeki kimyasını herkes konuşuyordu... Yanılmadıkları setteki kaçamak söylentisiyle anlaşıldı

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Pugh, Wilde'ı sette yaşanan bir anlaşmazlığın ardından kırmızı halıda tanımamazlıktan geldi. Kaynaklar Florence hanımın bu hareketinin, filmi Los Angeles'ta çekerken Styles'la çok halka açık bir ilişkiye giren yönetmeninden duyduğu rahatsızlıktan kaynaklandığını söyledi. İsimsiz bir kaynak The Sun'a şunları fısıldadı:

“Harry ve Florence en başından beri ekrana inanılmaz derecede iyi yansıyan bir kimyaya sahipti. Bir gece biraz yakınlaştılar, oldukça kaygısız ve hallerinden eğleniyor gibi görünüyorlardı. Hepsi bu kadar.”

Ve ekledi: “Birkaç yapımcı tarafından dedikodu yapılıyordu, aksi takdirde kimsenin bundan haberi olmayacaktı. Harry o sırada gözde bir bekardı ve Florence, Zach Braff'tan yeni ayrılmıştı, ancak manşetlerden kaçınmak için ayrılığını sessizce yaşamıştı.” Florence Pugh, filmle ilgili tüm galalar ve röportajlarda asık suratıyla dikkat çekti

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HARRY VE FLORENCE'IN SETTEKİ KAÇAMAĞI!

O günlerde kimseden olanlardan bahsetmiyor, sette de uygunsuz bir davranış sergilemiyordu. Ancak daha sonra, Harry ve Olivia birlikte daha fazla zaman geçirmeye başladılar. Kahve içmek için gizlice dışarı çıktılar, birbirlerinin karavanlarında takıldılar ve küçük, rutin yakınlıkları paylaşmaya başladılar. Harry ve Olivia'nın gerçekten bir ilişki yaşamaya başladıkları ve el ele tutuştukları fotoğraflar ortaya çıkınca Florence bundan çok mutsuz olmuştu.

Harry ve Olivia'nın arasında filizlenen romantizmin işleri daha da kötüleştirmesiyle iki kadın arasında yaşanan gerilim tavan yapmıştı. Pugh'un Wilde'a çok kızgın olmasının filmin çekimi sırasında başrol oyuncusu Harry Styles ile ilişkiye başladığı Kasım 2020’de Jason Sudeikis ile hâlâ nişanlı olmasının sebep olduğu anlatıldı. Filmle ilgili bir toplu röportaj sırasında İtalyan bir gazeteci Pugh'a filmde neyi 'ilham verici' bulduğunu sordu. Bu soruya verilen cevap aslında yönetmen Olivia Wilde'a verilen kurnazca bir cevap, belki de her şeyi bildiğini açık eden bir gözdağı idi.

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FLORENCE'DAN WILDE'A ŞOKE EDEN SÖZLER

Filmle ilgili neyi çok heyecan verici bulduğu sorusunu Wilde’a bir bakış atarak yanıtlayan güzel yıldız “Bir kadının geri adım atıp 'hayır' demesi ve her şeyi sorgulaması çok ilham verici. Bir kadının kamera önünde ve dışında bunu yaptığını görmek çok heyecan verici.” diyordu. Wilde ise henüz ilişkisi devam ederken Styles’a hayır diyememiş, yeni aşkına çocuklarının babasıyla henüz birlikteyken yelken açmıştı. Gazeteci Pugh’un üzerine gitmeye devam etmişti. Kameralar kapalıyken, yani set dışında nelere hayır dediği sorulduğunda Pugh, gülümsedi ve şakayla karışık şu yanıtı verdi:

“Ne zaman mı 'hayır' derim? Biri ortada duran o pastayı yiyemeyeceğimi söylediğinde.”

One Direction adlı müzik grubuyla ün kazanan Harry Styles, yıllar boyu hareketli özel hayatıyla gündemdeydi. Genç kuşağın gözdelerinden olan Harry Styles'ın gönül defterine adını yazdıranlar arasında Taylor Swift, Sara Sampaio, Tess Ward, Camille Rowe gibi ünlüler yer alıyor. HARRY İLİŞKİSİNE SAHİP ÇIKTI

Harry Styles, Olivia Wilde ile ilişkisi resmileştikten sonra bir gün canına tak ederek ne kadar mutlu olduğunu anlatmış, hatta sevgilisinin kendisinden 10 yaş büyük olmasına eleştirenlere 2012 yılında, daha şöhretinin ilk günlerinde söylediği bir sözü hatırlatmıştı. O daha yeni yeni tanınan Styles, hayatına giren kadınla aralarındaki yaş farkının kendisi için çok önemli olmadığını ifade etmişti. Styles, kendisine yöneltilen "Flört etmek için 'çok yaşlı' bulacağınız kadın kimdir sizin için?" sorusuna "Annemden daha büyük olan her kadın" diye yanıt vermişti. İkilinin skandallarla dolu ilişkisine dair sorulan sorular da bu yorumla böylelikle sona ermiş oldu…

Çift artık bir buçuk yılı aşan ilişkilerini kimseden saklanmadan ve tüm eleştirilere kulaklarını kapatarak yaşıyor. Hatta Olivia Wilde, aşkı Harry Styles'ın Los Angeles'taki son konserinde 8 yaşındaki Otis ve 6 yaşındaki Daisy ile giderek onu artık ailesine dahil ettiğinin de işaretini vermiş oluyor.

ÇOCUKLARINI AŞKININ KONSERİNE GÖTÜRDÜ

Olivia, bir sosyal medya kullanıcısı tarafından konser sırasında çekilen bir videoda, oğlu Otis sevimli bir şekilde dans ederken görülüyor. Styles’ın şarkılarına neşeyle eşlik eden yıldız oyuncu konser alanında kendilerine ayrılan özel bölümde eğlenirken etrafındaki hayranlarına gülücükler dağıtmayı da ihmal etmiyor.