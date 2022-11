Büyük aşk sanki hiç bitmemiş gibi… Kim Pete’in kulağına eğilip “Çok yakışıklısın” diye fısıldadı

Haberin Devamı

Daha dün, doğum gününde yeni aşkı Emily Ratajkowski’nin kollarında görülmüştü Pete Davidson. O, büyük aşkı Kim Kardashian’dan ayrılmış, Emily Ratajkowski ise kendisini aldatan kocasından boşandıktan sonra mutluluğu bu komik adamda bulmuştu. Çiftin birlikte olduğu söylentileri ortaya çıkan son sarmaş dolaş fotoğraflarla doğruluğunu kanıtlamış oldu.

EMRATA AŞKININ FOTOĞRAFLARI DAHA YENİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Ama dün bir başka şey daha oldu ve Pete Davidson televizyon ekranlarında, ayrıldığı sevgilisi Kim Kardashian’la birlikte çıktı seyircinin karşısına. İkilinin samimi görüntüleriyle karşılaşan televizyon izleyicileri Kardashian ailesinin kadınlarının başrolde yer aldığı, yıllardır ekranın en çok ses getiren projelerinden biri olan The Kardashians adlı reality şovu izliyorlardı o anda.

Emrata ve Pete Davidson ilişkisi daha bugün tüm manşetlerde yer alarak kesinleşmişti

Haberin Devamı

29 yaşındaki komedyen Pete Davidson, üzerinde jilet gibi bir smokinle Kim’in yanında arzı endam ediyor, ikili yoğun bir hazırlığın yapıldığı belli olan bir otel koridorunda gülerek cilveleşiyordu. Pete, Kim’e onu nasıl reddettiğini hatırlattı. 2021 yılındaki Met Gala’da, Kim’den numarasını istemiş, Kim ise ‘elimde eldivenler var’ diyerek Pete’e telefonunu vermemişti.

MET GALA ÖNCESİ KIM, PETE'İ REDDETMİŞ

Kim hemen Pete’e gülümsüyor ve “Hadi benden numaramı bir daha iste.” diyor. Pete ise eldiven bahanesini hâlâ unutamamış. Çift, Kim'in Ekim 2021'de, Pete’in de rol aldığı Saturday Night Live'a ev sahipliği yaptığı gece başlayan aşklarını dolu dizgin yaşamışlardı.

Ekranda bornozuyla görünen Kim, Pete’e yanaşıp “Çok yakışıklısın!” diyor. Pete de sevgilisine ne kadar güzel olduğunu söylüyor. Kardashian kardeşlerin, bu yılın çok ses getiren Mat Gala’sına hazırlandıkları, bir sürü itirafla dolu bölümde nihayet Kim’in aşkı Pete de oyuncu olarak ilk performansını veriyor. Kim Kardashian'ın, artık adının önünde ‘eski’ sıfatı olan erkek arkadaşı Pete Davidson nihayet şovun ikinci sezonun ‘It's Met Monday’ adlı dokuzuncu bölümünde kamera karşısına geçti.

Haberin Devamı

Bölüm boyunca izleyiciler bir yandan Kardashian’ların, yılın ünlüler dünyası için en önemli etkinliği olan Met Gala’ya hazırlanışını hem de Pete ve Kim’in aşkının en hareketli döneminde yaşadıklarına şahit olmuş oldu. Böylece herkes Kim Kardashian’ın Pete Davidson’ı reddederek nasıl bir pişmanlık yaşadığını öğrendi. Pete’in otel koridorlarında Kim’i kovalayıp bu sırada komiklik olsun diye telefonunu elinden düşürmüş gibi yaptığı anlarda Khloe’nin “Burada neler oluyor böyle!” diye bağırdığı da dikkatlerden kaçmadı.

KOMİK ADAM YİNE İŞ BAŞINDA

Bu anları gören izleyiciler “Emily Ratajkowski, Pete’e çok gülüyor, Pete ayrılık acısını ona böyle unutturuyor” manşetlerinin aslında bir zamanlar Kim Kardashian için de geçerli olduğunu anlıyor. Pete Davidson’ın komedyenliğini ‘kadınlar kendilerini güldüren adamlardan hoşlanır’ klişesini gerçek kılmak için kullandığı daha da aşikar hale geliyor…

Bölümün ilerleyen kısımlarında, Kim ve Pete araçlarında Met Gala’ya giderken görülüyor. Pete, Kim’e bu türlü kalabalıkların içine girmekten ne kadar nefret ettiğini anlatıyor. Kim ise birlikte ilk kırmızı halı geçişlerini yaparken saçlarının kahverengi olmasını istediğini ama saçını sarıya boyamak için ne kadar uğraştığını anlatıyor.

Pete'in şakaları Khloe'iyi şaşkına çevirmiş

Haberin Devamı

Pete, bölümün sonuna doğru, Kim o meşhur Marilyn Monroe elbisesini giydikten sonra son bir kez görülüyor. Zaten Kim’in şikayet ettiği o sarı saçlar, o gece yapılan tüm hazırlıklar ve heyecanlar bu elbise için yaşanıyor adeta. Sonuç ise, Kim için büyük bir felaket ve peşi sıra gelen utanç oluyor sadece…

"MARILYN VE MAKYÖZÜ BİZİ YUKARIDAN İZLİYOR"

Bölümün başında Kim ve kız kardeşi Khloe Kardashian, dua ediyorlar. Her şey bu gecenin güzel geçmesi için. Kim, saçlarının tam sarı görünümünü ortaya çıkarmadan önceki itirafında “Bugün Met Pazartesi’si ve saçımı bu sarıya çevirmek için bütün gece çalıştık” diye ekliyor. Saç stilisti Chris Appleton devreye giriyor ve “Marilyn ve makyözü Whitey Snyder bizi yukarıdan izliyor ve bu yaptığımıza tamamen izin veriyor. Biz bu anın ve bugünün mümkün olması için çok çalıştık çünkü dünyada bunu başarabilecek biri varsa, o da Kim'dir.” diyor. Oysa şovda anlatılanlara rağmen acı gerçek Kim’i de, bu hazırlıklara katılan diğerlerini de çok fena şekilde vurmaya hazırlanıyordu. Aylar boyunca kendini Marilyn Monroe'nun o efsane elbisesi içinde hayal eden Kardashian, elbisenin bulunduğu Ripley's Believe It Or Not Müzesi'nin yetkililerinin, bir noktada elbiseyi kendisinden geri aldıklarını itiraf etti. Önce elbisenin bir replikasını (kopyasını) denediğini, o üzerine olunca da orijinali giymek için hazırlandığını anlattı Kardashian. Fakat; vücut ölçüleri, Monroe'yla aynı olmadığı için efsane elbisenin kendisine olmadığını, hatta kalçalarından yukarı bile çıkmadığını anlattı. O anda hissettiklerini de şöyle özetledi: "Yıkılmıştım."

Haberin Devamı

ANLAMSIZ ISRARI YÜZÜNDEN BAŞINA GELMEYEN KALMADI

Marilyn Monroe'nun 1962 yılında ölümünden kısa süre önce, dönemin ABD Başkanı John Kennedy onuruna "Happy Birthday Mr. President" (Mutlu Yıllar Bay Başkan) şarkısını seslendirdiği gece giydiği o elbisenin fermuar kısmının Kim Kardashian yüzünden gerçekten de zarar gördüğünü gözler önüne seren paylaşımlar ortalığı daha da karıştırdı. Üstelik tarihçi Scott Fortner'ın iddiasına göre elbisenin üzerindeki kristallerden bazıları eksik. Tüm bunlarsa Kim Kardashian’ın bedenine uygun olmayan bu elbiseyi giymekteki anlamsız ısrarı.

İşte o meşhur elbise ve aylarca konuşulan Met Gala töreni...

Haberin Devamı

Kim Kardashian'ın bu elbiseyi sadece 15 dakika giymişti. Objektiflere poz verdikten sonra ise elbiseyi çıkarıp bir kopyasını giydi. Kendi anlattığına göre de ikonik elbisenin zarar görmemesi için elinden gelen dikkati gösterdi. Hatta Kardashian bunun için 3 hafta içinde 7 kilo verdiğini açıkladı. Ama yine de Kim'e elbise konusunda 'hayır' denmesi gerektiğini düşünen birçok insan Kim'in sahip olduğu paranın istediği her şeyi satın alamayacağının ona anlatılması gerekirdi yorumunu yaptı. Çünkü sadece bir tane Marilyn Monroe vardı ve ondan kalan parçalara Kim’e verildiğinden daha çok değer verildiği açıktı…