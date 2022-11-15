Ayrılık acılarını birbirlerinin kollarında unutacaklar… Pete Davidson ve Emily Ratajkowski aşk yaşıyor!

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ABD basınında yer alan haberler şu ilginç cümleyle başlıyordu: Kenara çekilin Sebastian Bear-McClard ve Kim Kardashian! Pete ve Emrata geliyor!

Aşk yaşadığı ünlü kadınlar listesine Kim Kardashian’ın adını da ekleyerek büyük sükse yapan 28 yaşındaki komedyen Pete Davidson’ın rotasını bir kez daha gösteri dünyasının beğenilen kadınlarından birine çevirdiği iddiası Hollywood dedikodu sütunlarına bomba gibi düşmüş durumda. KIM KARDASHIAN OUT, EMILY IN!

Çocuklarının babası ve eşi Kanye West’ten ayrılan ve bu ayrılığın hemen ardından gönlünü kendinden hayli genç Pete Davidson’a kaptıran Kim Kardashian’ı kıskandırak bu habere göre Davidson ve Emily Ratajkowski ikilisi büyük bir aşka yelken açmış durumda.

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Hatta çifte yakın kaynakların fısıldadığına göre çift birbirinden ‘çok hoşlanıyor’.

Dün Us Weekly'ye konuşan bir kaynak “Pete ve Emily birkaç aydır konuşuyorlar” dedi ve çok erken aşamalarda olsalar bile ikisinin de birbirlerinden gerçekten çok hoşlandıklarını ekledi. Kaynak, ikilinin çöpçatanlık yapan ortak arkadaşlar aracılığıyla tanıştığını da açıkladı. KOMİKLİK VE ZEKA BULUŞUNCA AŞK DOĞDU

Hatta bu kaynağa göre Pete, Emily'yi güldürüyor ve bir yandan da güzel sevgilisinin ne kadar zeki bir kadın olduğuna büyük hayranlık besliyor. Yani galiba ‘kadınlar kendilerini güldüren erkeklerden hoşlanır’ klişesi bu sefer işe yaramış gibi görünüyor.

Instagram’daki çok takipçili dedikodu hesabı @DeuxMoi'deki anonim bir ipucuna göre, çift cumartesi gecesi Brooklyn'de bir randevuda 'el ele tutuşurken' görülünce aşk söylentileri iyice ayyuka çıkmış oldu. Ünlü model ve “Saturday Night Live” şovunun sevilen komedyeni iddia edilen bu kıvılcım üzerine yorum yapmayarak sessiz kalmayı tercih etti. EMRATA BEKAR HAYATININ TADINI ÇIKARIYOR

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Ratajkowski, temmuz ayında kocası Bear-McClard ile ilişkilerini bitirdiği haberini vermesinden bu yana adeta hayatını yaşıyor. Hatta o günlerde çok konuşulan başka bir iddiaya göre bir çocuk annesi güzel oyuncu bir süre Brad Pitt ile de görüştü. Ancak bu dedikodular çok çabuk şekilde ortadan kayboldu. İkili ya gerçekten hiç sevgili olmamıştı ya da birbirlerine olan ilgileri kısa ömürlüydü.

Ancak o tarihte Brad Pitt’in yakın çevresinden olduğunu söyleyen bir kaynak medyaya açkıklamalar yapıp İnsanlar bu konuda spekülasyon yapıyor. Brad kimseyle çıkmıyor. Pitt ve Ratajkowski sadece birkaç kez birlikte görüldüler.” diyerek bu teorileri doğrulamıştı.

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Öte yandan, yoğun kariyerine bir de 'My Body' adlı bir kitap yazarak ‘yazarlık’ payesi de ekleyen Emrata, geçen ay New York’ta ünlü DJ Orazio Rispo ile samimi bir şekilde fotoğraflanmıştı. PETE, KIM'DEN SONRA ORTALARDA GÖRÜNMEDİ

Gösteri dünyasının ‘A Listesindeki’ kadınların kalbini kazanma konusunda kendine sakladığı sırları varmış gibi davranan ve geçmişte sayısız güzelle birlikte olan Davidson ise ağustos ayında Kardashian'dan ayrıldığından beri pek ortalarda görünmemeye dikkat ediyor. Kardashian'a yakın kaynaklar ikilinin ayrılırken arkadaş kalmaya karar verdiğini ve bu arkadaşlığı sürdürdüğünü ileri sürmüştü. Yapılan yorumlar ise hep benzer şeyler söylüyordu: “Birbirlerine çok sevgileri ve saygıları var, ancak uzun mesafenin ve zorlu programlarının bir ilişkiyi sürdürmeyi gerçekten zorlaştırdığını gördüler.”

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Çapkın komedyen, 'Kardashians' yıldızından önce pop yıldızı Ariana Grande ile nişanlanmıştı. Ancak ikili, birlikte yalnızca beş ay geçirdikten sonra Ekim 2018'de ayrıldı ve bu ilişkinin ardından ortaya dökülenler de bir hayli ses getirdi.

Davidson’ın diğer yıldız sevgililerinin arasında Kate Beckinsale, Kaia Gerber ve Phoebe Dynevor gibi isimler de var. RÜYA EVLİLİK BİTTİ

Emily Ratajkowski ise 2018 yılında evlendiği Sebastian Bear-McClard’dan ayrılma kararı aldığını temmuz ayında paylaşmıştı. 1 yaşında Sylvester Apollo adında bir erkek çocuğu bulunan çiftin ayrılığının arkasında ise çok ciddi aldatma iddiaları yatıyordu.

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Ratajkowski, temmuz ayı başında katıldığı bir partide alyansını çıkarmış, bu da çiftin ilişkisinin sallantıda olduğu söylentilerine sebep olmuştu. Bu söylentilerin doğruluğu Emrata’nın kısa bir süre sonra boşanma davası açtığını açıklamasıyla anlaşıldı.

O günlerde sosyal medya fenomeni ve komedyen Claudia Oshry tarafından ortaya atılan iddiaya göre Sebastian Bear-McClard Emrata’yı aldatmış, bunu öğrenen kadınsa bir süre sessizliğini koruduktan sonra ayrılık kararı almıştı. ALDATILMAYI KENDİNE YEDİREMEDİ

Dünyanın en güzel kadınlarından biriyle evli olduğunu için herkesin kıskandığı bir adam olan Sebastian Bear-McClard’ın bu karar karşısında büyük bir pişmanlık yaşadığı ve eşinin kapısına dayanarak af dilediği de çok konuşulmuştu.

Ancak Emrata kendisini aldattığından emin olduğu kocasını affetmedi ve oğluyla birlikte kendine yeni bir hayat kuracağını, tek başına hem kariyerini ilerletip hem de çocuğunu büyütecek güçlü bir kadın olduğunu söyleyerek hayatına kaldığı yerden devam etmeye karar verdi…