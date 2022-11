Rüya gibi bir düğünle evlenmişti: Kocam dördüncü çocuk için beni ikna etmeye çalışıyor

Haberin Devamı

GALANIN EN ÇOK İLGİ ÇEKEN KONUKLARINDAN BİRİ OLDU

Bu ünlü, 2000'lerin ilk yarısına damgasını vuran top model Miranda Kerr'dan başkası değil. 39 yaşındaki Miranda Kerr, geçtiğimiz hafta sonu Snapchat'in kurucularından olan eşi Evan Spiegel ile birlikte bebeklerle ilgili bir etkinliğe katıldı. Üç tane çocuk dünyaya getirmesine rağmen, modellik kariyerindeki görüntüsünü hala koruyan Kerr, 2022 Baby2Baby galasının en çok ilgi çeken konuklarından biri oldu

ÜÇ ÇOCUKLA HAYAT

İlk evliliğini yaptığı Orlando Bloom'dan Flynn Christopher adında 11 yaşında bir oğlu olan Kerr; Evan Spiegel ile evliliğinden da 4 yaşında Hart ve Myles adında 3 yaşında iki erkek çocuk daha dünyaya getirdi. California, Batı Hollywood'daki etkinliğe 32 yaşındaki Spiegel ile birlikte katılan Miranda Kerr,üç çocuk annesi olarak hayatını anlattı.

Haberin Devamı

'ONLARDAN BİR ŞEYLER ÖĞRENMEYİ SEVİYORUM'

Kendine ait bir kozmetik ürünleri markasının da kurucusu olan Kerr, dünyayı çocuklarının gözünden gördüğünü belirterek " Anlıyorum ki her biri dünyayı birbirinden farklı bir şekilde görüyor. Her ne kadar aynı çevrede büyüseler de üç çocuğumun, perspektifleri çok farklı. Bunu anlamayı ve onlardan bir şeyler öğrenmeyi seviyorum" diye konuştu.

'AİLEM HER ZAMAN ÖNCELİĞİM'

Miranda Kerr; üç çocuğunun yanı sıra kendine ait kozmetik şirketinin işleriyle de ilgilenmek zorunda. Ama anlattığına göre önceliği her zaman ailesi. Kerr " Her zaman ailemi her şeyin önüne koymaya çalışıyorum. Ayrıca kocamla vakit geçirmek de çok önemli. Büyükannem bana kocamı her zaman ilk sıraya koymam gerektiğini öğretti" dedi. Kerr, büyükannesinin beş tane çocuğu ve çok sayıda torunu olduğunu da hatırlattı.

Haberin Devamı

20 GÜN ARAYLA HAYATA VEDA ETTİLER: Miranda Kerr, büyükanesiyle büyükbabasının, dünyadaki son anlarına kadar birbirlerini çok sevdiklerini söyledi. Ünlü model, Büyükannesi ve büyükbabası 20 gün arayla hayata veda ettiklerini hatırlattı.

'KOCAM YENİ BİR BEBEK İÇİN BENİ İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR'

Kerr, son dönemde katıldığı bütün etkinliklerde yeniden anne olmayı düşünüp düşünmediği sorusuyla karşı karşıya kalıyor. Ünlü model, Evan Spiegel'ın da kendisini yeni bir çocuk için ikna etmeye çalıştığını söyledi. Kerr, dördüncü bebeğe sıcak baktığını da gizlemedi.

Gözden Kaçmasın Ünlü güzellerin en sevdiği eş adayları artık bu sektörden çıkıyor: Futbolcular gözden düştü Haberi görüntüle

İLK EVLİLİĞİNİ ORLANDO BLOOM İLE YAPTI

Avustralyalı model Miranda Kerr, ilk evliliğini 2010 yılında ünlü oyuncu Orlando Bloom ile yaptı. Kerr ile Bloom'un bu evlilikten Flynn Christopher Blanchard Copeland Bloom adlı şu anda 11 yaşında olan bir erkek çocukları dünyaya geldi. Bir dönemin gözde çiftinin evliliği 2013 yılında sona erdi. Miranda Kerr, 2017 yılında Snapchat'ın kurucularından Evan Spiegel ile evlendi.

Haberin Devamı

Kerr, geçen yıl eski eşi Orlando Bloom hakkında yaptığı ilginç açıklamayla da dikkat çekmişti. Kerr, 2021 yılının ağustos ayında Moments with Candace Parker adlı podcast yayınına katıldı. Orada eski eşi Bloom hakkındaki bir soruya "O benim sinir bozucu erkek kardeşim" diye yanıt verdi. Kerr, o programda eski eşinin nişanlı olduğu Katy Perry hakkındaki görüşlerini de ifade etti.

'ONU OĞLUMUN BABASINDAN DAHA ÇOK SEVİYORUM'

Miranda Kerr hem eski eşi Orlando Bloom'u, hem de onun yeni nişanlısı Katy Perry'yi sevdiğini söyledi. 2017 yılında evlendiği Evan Spiegel ile mutlu bir evlilik sürdüren Kerr eski eşi ve onun yeni nişanlısı hakkında "Birlikte tatile gidiyoruz. Önemli kutlamaları birlikte yapıyoruz" dedi. Bloom ve Katy Perry ile arkadaşça bir ilişki sürdürdüklerini anlatan Kerr, Bloom'un nişanlısı Katy Parry hakkında da şöyle konuştu: " Onu seviyorum. Şunu söyleyebilirim ki onu Flynn'in babasından daha fazla seviyorum.

Haberin Devamı

'SİNİR BOZUCU ERKEK KARDEŞ': Miranda Kerr, bir zamanlar evli olduğu 45 yaşındaki Orlando Bloom'u eski eşten çok bir erkek kardeş olarak gördüğünü vurguladı. Kerr "O şimdi benim için bir erkek kardeş. Çoğu zaman sinir bozucu bir erkek kardeş" şeklinde esprili bir ifade tercih etti.

KOZMETİK MARKASI KURDU: Miranda Kerr, adını podyumlarda "Victoria's Secret meleği" olarak duyurdu. Daha sonra kendi yolunu çizen Kerr, podyumda yıldızının en parlak olduğu dönemde kurduğu organik ürünler sunan kozmetik markasına ağırlık verdi.

Ünlü model ve girişimci Kerr sohbetin bir bölümünde, eski eşinin nişanlısı Katy Perry hakkındaki ilk izlenimini de anlattı. Kerr "Orlando, Katy ile flört etmeye başladığında beni evine davet ettiğini hatırlıyorum. Onun (Katy Perry) oğlum Flynn ile nasıl ilgilendiğini gördüm. Onun annesi olmaya çalışmıyordu ama arkadaşça ve eğlenceli bir tavır sergiliyordu. İşte bu isteyebileceğiniz her şey" diyerek sözlerini sürdürdü.





GENÇLİK SEVGİLİSİNİN ADINI VERDİ

Bu arada yeri gelmişken hatırlatalım... Miranda Kerr'ın, Orlando Bloom ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Flynn'in ikinci ismi Christopher'ın dokunaklı bir anlamı var. Birkaç yıl önce Kerr'in ilk oğluna bir trafik kazasında kaybettiği gençlik sevgilisi Christopher Midlebrook'un adını verdiği ortaya çıkmıştı. Avustralya`da yayınlanan Daily Telegraph gazetesine konuşan Kerr "Christopher öldükten sonra ona ileride bir oğlum olursa senin adını vereceğim diye mektup yazdım ve bu sözümü tuttum dedi." O dönemde evli olduğu Orlando Bloom`a bu olayı anlattığını söyleyen Kerr bu durumun kendisini rahatsız etmeyeceğini tam tersine mutluluk duyacağını söyledi.

Haberin Devamı

TEKNOLOJİ GİRİŞİMCİSİ SPIEGEL İLE EVLENDİ: Miranda Kerr, 2017 yılında Snapchat'ın kurucularından Evan Spiegel ile evlendi. Çiftin, 4 yaşında Hart ve 3 yaşında Myles adında iki çocuğu bulunuyor.

Gözden Kaçmasın Doğumdan sonra değişti: Herkes bebek doğurup bir ayda incecik olmak zorunda değil Haberi görüntüle

KATY PERRY'Yİ KUTLADI: Eski eşi Orlando Bloom ile nişanlısı Katy Perry'nin kızları Daisy Dove dünyaya geldiğinde de Miranda Kerr, çifti bir mesajla kutlamıştı. İlk kez anne olan Perry'yi, sosyal medya üzerinde "Seni seviyorum" diyerek kutlamıştı Miranda Kerr.





"ÜZERİMDEKİ BASKIYI ALIYOR"

Orlando Bloom, eski eşi Miranda Kerr ile olan evliliğinden dünyaya gelen oğlu Flynn'i de Perry ve minik kızıyla çıktığı tatillere götürüyor. Minik Flynn, hem annesiyle hem de babasıyla ve onların eşleriyle iyi bir ilişki yürütüyor. Miranda Kerr programda, babasına gittiği zaman oğlunun yanında Katy Perry'nin bulunmasının üzerindeki baskıyı azalttığını da sözlerine ekledi.

FOTOĞRAFLAR: AVALON, ALAMY, MEGA NEWS AGENCY, SPLASH NEWS, INSTAGRAM