Ünlü şarkıcı, nişanlısının dağınıklığından şikayetçi: Kullanıp kullanıp evin her yerine atıyor

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EVDE O KADAR DA KUSURSUZ DEĞIİLMİŞ

Gösteri dünyasının mutlu çiftlerinden biri olarak nitelendirilen Orlando Bloom ve Katy Perry cephesinden şaşırtan bir haber geldi. Kısa bir süre önce Daisy Dove adında bir kız bebekleri olan Perry ve Bloom'un ev hayatı öyle sanıldığı gibi kusursuz değilmiş.





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37 yaşındaki Katy Perry, "Heart Breakfast with Jamie Theakston and Amanda Holden” adlı programa konuk oldu ve ev hayatlarıyla ilgili çarpıcı sözler sarf etti. Perry, Orlando Bloom'un kullandığı diş iplerini evin dört bir yanına attığını söyledi. Ama Perry hemen ardından da ekledi: "Diş ipi kullanmayı seviyor, çok şükür. Çünkü bazıları bunu yapmıyor ve bu iğrenç."

'HER ZAMAN, HER YERDE BULUYORUM'

Katy Perry, nişanlısı Orlando Bloom'un dişlerini çok beğendiğini de gizlemedi. Yine de bu konuda şikayetçi olduğu bir noktayı da atlamadı: "Kullandığı diş iplerini oraya buraya atıyor. Bu ipleri her zaman bir yerlerde buluyorum. Yatağımın yanında, arabada ya da mutfak masasında. Her yerde çöp kutusu olmasına rağmen" diye konuştu Perry.

BU ÜNLÜLER DE SINIRLARI ZORLUYOR

Bu durum, Orlando Bloom'un, nişanlısı Katy Perry ile birlikte sürdürdüğü ev yaşamı içinde pek de öyle düzenli bir insan olmadığını gözler önüne serdi. Ama evde "biraz dağınık" olan tek ünlü Orlando Bloom değil. Bugüne kadar birçok ünlünün evlerinde, kapalı kapılar ardında bazen "pislik" sınırlarını zorlayacak kadar dağınık olduğu da gözler önüne serilmiş oldu. Pek hoş bir konu olmasa da o ünlüleri bir hatırlayalım istedik.



