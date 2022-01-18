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Ünlü şarkıcı, nişanlısının dağınıklığından şikayetçi: Kullanıp kullanıp evin her yerine atıyor

#Katy Perry#Orlando Bloom#Megan Fox
Ünlü şarkıcı, nişanlısının dağınıklığından şikayetçi: Kullanıp kullanıp evin her yerine atıyor

Sağlıklı ve bakımlı dişler her zaman bir insanın kelimenin tam anlamıyla temiz ve düzenli olduğu anlamına gelmiyor. Bunun son örneklerinden birini de ünlü şarkıcı yaptığı açıklamayla gözler önüne serdi.

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EVDE O KADAR DA KUSURSUZ DEĞIİLMİŞ
Gösteri dünyasının mutlu çiftlerinden biri olarak nitelendirilen Orlando Bloom ve Katy Perry cephesinden şaşırtan bir haber geldi. Kısa bir süre önce Daisy Dove adında bir kız bebekleri olan Perry ve Bloom'un ev hayatı öyle sanıldığı gibi kusursuz değilmiş.

Ünlü şarkıcı, nişanlısının dağınıklığından şikayetçi: Kullanıp kullanıp evin her yerine atıyor


'KULLANDIĞI DİŞ İPLERİNİ EVİN DÖRT BİR YANINA ATIYOR'
37 yaşındaki Katy Perry, "Heart Breakfast with Jamie Theakston and Amanda Holden” adlı programa konuk oldu ve ev hayatlarıyla ilgili çarpıcı sözler sarf etti. Perry, Orlando Bloom'un kullandığı diş iplerini evin dört bir yanına attığını söyledi. Ama Perry hemen ardından da ekledi: "Diş ipi kullanmayı seviyor, çok şükür. Çünkü bazıları bunu yapmıyor ve bu iğrenç."

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Ünlü şarkıcı, nişanlısının dağınıklığından şikayetçi: Kullanıp kullanıp evin her yerine atıyor

'HER ZAMAN, HER YERDE BULUYORUM'
Katy Perry, nişanlısı Orlando Bloom'un dişlerini çok beğendiğini de gizlemedi. Yine de bu konuda şikayetçi olduğu bir noktayı da atlamadı: "Kullandığı diş iplerini oraya buraya atıyor. Bu ipleri her zaman bir yerlerde buluyorum. Yatağımın yanında, arabada ya da mutfak masasında. Her yerde çöp kutusu olmasına rağmen" diye konuştu Perry.

Ünlü şarkıcı, nişanlısının dağınıklığından şikayetçi: Kullanıp kullanıp evin her yerine atıyor

BU ÜNLÜLER DE SINIRLARI ZORLUYOR
Bu durum, Orlando Bloom'un, nişanlısı Katy Perry ile birlikte sürdürdüğü ev yaşamı içinde pek de öyle düzenli bir insan olmadığını gözler önüne serdi. Ama evde "biraz dağınık" olan tek ünlü Orlando Bloom değil. Bugüne kadar birçok ünlünün evlerinde, kapalı kapılar ardında bazen "pislik" sınırlarını zorlayacak kadar dağınık olduğu da gözler önüne serilmiş oldu. Pek hoş bir konu olmasa da o ünlüleri bir hatırlayalım istedik.

Ünlü şarkıcı, nişanlısının dağınıklığından şikayetçi: Kullanıp kullanıp evin her yerine atıyor


DİŞ FIRÇALAMAYI SEVMİYORMUŞ
Jessica Simpson'ın da dişlerine dair ilginç bir alışkanlığı varmış. Bunu da katıldığı Ellen De Generes'in programında anlatmıştı. Simpson, dişlerini fırçalamalı çok sevmediğini fakat bunun yerine diş ipi ve gargara kullandığını söylemişti. Ünlü yıldız, dişlerini haftada yalnızca bir ya da iki kez fırçaladığını anlatmıştı.

Ünlü şarkıcı, nişanlısının dağınıklığından şikayetçi: Kullanıp kullanıp evin her yerine atıyor


'KADINLAR DOĞAL KOKUMU SEVİYOR'
Matthew MCConaughey de uzun süre hiç deodorant kullanmadığını söylemişti. Bu konudaki eleştirilere de "kadınların doğal kokusuna bayıldıklarını" söyleyerek yanıt vermişti.

Ünlü şarkıcı, nişanlısının dağınıklığından şikayetçi: Kullanıp kullanıp evin her yerine atıyor


SİFON BİLE ÇEKMİYORMUŞ
Gelelim Megan Fox'a... Geçen hafta Machine Gun Kelly ile nişanlanan Fox evde hiç temizlik yapmadığını, giysilerini çıkarttığı yerde bıraktığını ve tuvaletten çıkarken sifonu bile çekmediğini söylemişti.

Ünlü şarkıcı, nişanlısının dağınıklığından şikayetçi: Kullanıp kullanıp evin her yerine atıyor


ROL ARKADAŞI UYARMIŞ
Hollywood'un en yakışıklı ünlülerinden Brad Pitt ile ilgili olarak ortaya atılan iddia da tuhaf. İddialara göre Pitt, duş almaktan fazla hoşlanmıyor. Hatta Inglorious Bastards filmindeki rol arkadaşı bu yüzden sette ıslak mendille temizlenme konusunda ona "ders verdiğini" ileri sürmüştü.

Ünlü şarkıcı, nişanlısının dağınıklığından şikayetçi: Kullanıp kullanıp evin her yerine atıyor


'YATAĞINDA ARTIK YİYECEKLER OLURDU'
Gösteri dünyasının en dağınık ünlülerinden biri Britney Spears iddialara göre. Eski yardımcısı, yatağının içinde bile yarısı yenmiş hamburger, patates kızartması bulunduğunu ileri sürmüştü. Eski korumasının iddiasına göre de Spears, günlerce duş almadan ya da dişlerini fırçalamadan "idare" ediyormuş.

Ünlü şarkıcı, nişanlısının dağınıklığından şikayetçi: Kullanıp kullanıp evin her yerine atıyor


SÖZLERİ OLAY OLMUŞTU
Gösteri dünyasının mutlu çifti Mila Kunis ile Ashton Kutcher'dan geçen yıl şaşırtan bir itiraf geldi. 37 yaşındaki Kunis ile 43 yaşındaki Kutcher, iki çocuklarını doğduklarından bu yana her gün yıkamadıklarını açıkladı. Ünlü çift, iki çocukları Wyatt Isabelle ve Dimitri Portwood'u sadece üzerlerinde kir gördükleri zaman yıkadıklarını söyledi.  Dax Shepard ve Monica Padman'in sunduğu Armchari Expert adlı yayına konuk olan Mila Kunis çocuklarını, daha küçük oldukları dönemde de her gün yıkamadığını anlattı. Güzel oyuncu "Yeni doğan bebeklerini her gün yıkayan bir ebeveyn olmadığını" itiraf etti. Mila Kunis ile Ashton Kutcher, çocuklarını sadece üzerlerinde belirgin bir kir gördükleri zaman yıkadıklarını da sözlerine ekledi.

Ünlü şarkıcı, nişanlısının dağınıklığından şikayetçi: Kullanıp kullanıp evin her yerine atıyor


'UKRAYNA'DA HER GÜN SICAK SU BULAMAZDIK'
Monica Padman'ın, Kunis'e yönelttiği günlük duş alma ile ilgili soruya güzel oyuncu "Benim çocukluğumda sıcak suyumuz yoktu. Bu yüzden de çok fazla duş almazdım" diye yanıt verdi. Mila Kunis, Ukrayna'nın Chernivtsi kentinde doğdu ve hayatının ilk yedi yılını orada geçirdi.

 

 

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#Katy Perry#Orlando Bloom#Megan Fox

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