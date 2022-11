Buckingham'da gelin- üvey kaynana çekişmesi: Bu kez sahnede Kate ve Camilla!

Haberin Devamı

YENİ BİR GERİLİM İDDİASI

Zaman içinde gündemin ilk sırasındaki yüzler ve isimler değişse de bu ailenin üyeleri sürekli gündemde. İddialara göre, Kraliçe 2. Elizabeth'in geçtiğimiz eylül ayında 96 yaşında vefatından sonra Buckingham Sarayı'nda bir başka gerilim daha ortaya çıktı.

DIŞARIDAN BAKINCA FARKLI BİR GÖRÜNTÜ VAR

Bu kez olayın kahramanları Kral 3. Charles'ın eşi, konsort kraliçe Camilla ile tahtın, babasından sonra ilk sıradaki varisi olan yeni Galler Prensi William'ın eşi, Galler Prensesi Catherine yani Kate Middleton. Her ne kadar yıllardır Kate ile Camilla'nın iyi geçindiği haberleri basına yansısa da; ikili, böyle bir görüntü sergilese de Kraliçe'nin ölümünden sonra durumun değiştiği iddiaları bir süredir tabloid basının gündeminde.

Bu iddialara göre "yılların veliahtı" Charles'ın tahta çıkmasından sonra konsort kraliçe olan Camilla ile Galler Prensesi Kate'in arasında bir gerilim yaşanmaya başladı. Yine basının saray kaynaklarına dayandırarak öne sürdüğüne göre, aile içindeki konumu değiştikten sonra Camilla'nın davranışları da değişmeye başladı. Bu durum Kate'i rahatsız ediyor. Dolayısıyla Kate ile Camilla arasında giderek yükselen bir gerilim yaşanıyor.

'DÜŞÜNCELERİNİ YÜZÜNE SÖYLEDİ' İDDİASI

Ortaya atılan iddialar sadece bununla sınırlı değil. Bir adım daha ileri gidip Camilla ile Kate arasında Buckingham Sarayı'nda tansiyonu yüksek bir tartışma yaşandığı bile ileri sürülüyor. Bu tartışmada Kate'in, hakkındaki gerçek düşüncelerini Camilla'nın yüzüne söylediği konuşuluyor.

ORTADA GARİP BİR DURUM VAR: Bu iddiaların dayandırıldığı bir kaynağa göre "Kate, Camilla'nın değişen davranışlarından giderek daha fazla rahatsız olmaya başladı. Hatta onun kraliyet içindeki görevlerini ciddiye almadığını ve konumunu hak etmediğini savunuyor. Bu durum Buckingham çalışanları tarafından "garip" olarak nitelendiriliyor.

'HERKESİN KENDİSİNE BOYUN EĞMESİNİ İSTİYOR'

Kate ile Camilla arasındaki bu gerilimle ilgili konuşan bir başka kaynak ise her ne kadar Camilla, kocası Charles sayesinde konsort kraliçe konumuna gelse de hatta ölümünden önce Kraliçe tarafından bu göreve getirildiği resmen açıklansa da bu durumun Kate'in ona yönelik rahatsızlığını önlemediğini söyledi. İleri sürülenlere göre Camilla, konumu değiştikten sonra "kendisinin, herkesin boyun eğmesi gereken bir kişi" olduğunu düşünmeye başladı. İşte bu durum, gerilimin en önemli nedenlerinden biri...

İDDİALAR KAFA KARIŞTIRDI: DIŞARIYA SIR VERMİYORLAR

Elbette bu iddialar hakkında Buckingham Sarayı'ndan herhangi bir açıklama yapılmış değil. Hatta, kraliyet ailesine farklı zamanlarda katılan bu iki kadının ilişkisi en azından kamuoyu karşısında hiçbir gerilim yansıtmıyor. Eşlerinin konumu gereği birçok etkinlikte yan yana durmak, aynı araçla seyahat etmek durumunda olan Kate ile Camilla bu tür bir gerilim ile ilgili ipuçlarını 'dışarıya' açık etmiyor. Ama yine de ikisinin ilişkisi hakkında yıllardır konuşulan bazı gerçekler var. Bunlardan biri 2016 yılında yayınlanan bir kitaba bile konu oldu.

AYRILIĞIN ARDINDA CAMILLA'NIN OLDUĞU İLERİ SÜRÜLDÜ

Kraliyet ailesi üyeleriyle ilgili kaleme aldığı yapıtlarla tanınan Christopher Andersen Game of Crowns: Elizabeth, Camilla, Kate, and the Throne adlı kitabında, bu konuya değindi. Buna göre Camilla, Kate'in kraliyet ailesine girmesine sıcak bakmıyordu. Hatta onun halktan biri olduğunu öne sürüp bu aileye layık olmadığını bile gizlemiyordu. Andersen daha da ileri gidip Kate ile William'ın 2007 yılındaki geçici ayrılığının ardında Camilla olduğu iddiasına bile yer verdi kitabında. Konuk olduğu röportajlarla da bu konu üzerinde durdu.

'HERKES AYRILIĞIN ARDINDA CAMILLA'NIN OLDUĞUNU SÖYLÜYORDU'

Andersen, o dönemde The Daily Beast'e verdiği röportajda bu konu hakkında şunları söylemişti: "Kate ile William ayrıldığında ben Londra'daydım. Şoke oldum... Herkes William'ın Kate'e evlenme teklif etmesinin an meselesi olduğunu savunuyordu. Sonra bu konuda görüştüğüm insanlar bana Kate ile William ayrılığının ardında Camilla olduğunu söylemeye başladı."

BÜYÜKANNESİ ESKİ KRALIN METRESİYDİ: Andersen o dönemde bu konudaki açıklamalarını şöyle sürdürdü: " Camilla, aristokrat bir aileden geliyor. Her zaman kraliyet ailesinin iletişimde bulunduğu çevrede yer aldı. Kendisini, Kral 7. Edward'ın metresi olarak bilinen büyükannesi Alice Keppel'ın varisi olarak gördü. Bu bağlantıyla gurur duyuyordu."

'YA BIRAK YA EVLEN'

Christopher Andersen'ın o dönemde ileri sürdüğüne göre Camilla, Kate'i kraliyet ailesine girmeye değer biri olarak görmüyordu. Çünkü kendisi gibi bir aristokrat aileden değil çalışan sınıfa menşup bir aileden geliyordu. Camilla'nın Kate'e karşı olmasına rağmen, olaya Charles el koydu ve oğlu William'a "Ya Kate ile ciddi bir gelecek düşünmesini ya da onu kesin olarak terk etmesini" istedi. William bunun üzerine Kate ile barıştı ve kısa süre sonra da evlilik teklif etti.

CAMILLA'DAN YARDIM GÖRDÜĞÜ KONUŞULUYORDU

Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünden sonra Camilla ile Kate'in arasının bozulduğu ve ikili arasında gerilim yaşanmaya başladığı iddiaları bir yandan ortaya atılsa da görünen bundan çok farklı. Hatta Kraliçe'nin ölümünden sonra Charles tahta geçtiğinde bu konu masaya yatırılmıştı. O dönemde konuşulanlara göre Kate'in aileye alışmasında Camilla'nın büyük katkısı olduğu söylendi. Aile tarafından daha kolay kabul edilmesi için bu konuda elinden gelen yardımı yaptı.

'O SİZİN ÜVEY BABANANNENİZ DEĞİL, BABAMIN KARISI'Gelelim Charles'ın iki oğlu William ile Harry'nin Camilla'ya bakışına. Kraliyet uzmanlarına ve yine Angela Levin'in kitabında yer verdiği iddialara göre iki kardeş, babalarının ikinci eşi Camilla ile "politik" bir ilişki sürdürüyor. Kamu önünde nezaket kurallarını uyguluyorlar ama aralarının çok sıcak olduğu söylenemez. Hatta Levin'in bu konuyla ilgili bir iddiası da var. Buna göre William, üç çocuğu George, Charlotte ve Louis'ye Camilla'nın kim olduğunu yıllardır "belletmeye" çalışıyor. Angela Levin'in kitabında yer alan satırlara göre William'ın üç çocuğuna söylediği şu: "Camilla sizin üvey babaanneniz değil. Benim babamın karısı. İki tane dede ve bir tane büyükanne var." William'ın sözünü ettiği iki dedenin biri kendi babası Prens Charles, diğeri ise eşi Kate'in babası Michael Middleton. Tek büyükanne ise eşinin annesi Carole Middleton.

GEÇMİŞ YÜZYILLARDA İKİSİNİN DE BU KONUMDA OLMASI ZORDU

Aslına bakılırsa eğer geçmiş yüzyıllarda yaşasalardı ne Camilla kraliyet ailesine gelin gidebilecekti ne de Kate. Çağımızda, mavi kanlı olmayan yani herhangi bir kraliyet ailesinden ya da en azından soylu bir aileden gelmeyenler de kraliyet ailelerine evlilik yoluyla katılabiliyor. Olaya bu açıdan bakınca Kate'in söz gelimi geçen yüzyılda Prens William ile evlenmesi mümkün değildi.

KRALİÇE ONU ZOR KABUL ETTİ

Her ne kadar aristokrat bir aileden geldiği için bu konudaki şansı Kate'ten biraz daha yüksek olsa da Camilla'nın da Charles ile evlenmesi zordu. Çünkü Camilla boşanmış bir kadındı. Gerçi, Kraliçe'nin onu gelini olarak kabul etmesi de öyle kolay olmadı, ama Camilla sonunda sabrının karşılığını aldı.

DEĞİŞEN KOŞULLAR İKİSİNİ BİR ARAYA GETİRDİ

Her ne kadar her ikisi de aile arasında "yabancı" olarak nitelendirilse de Kate ve Camilla farklı sosyal geçmişlerden gelen iki kadın. Camilla, aristokrat bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Üst sınıftan bir aileye mensup olduğu için de kraliyet ailesinin çevresine girmesi hiç zor olmadı. Kate ise çalışan sınıftan bir ailenin kızıydı. Her ne kadar ailesi varlıklı olsa da yine de Camilla'ya kıyasla "daha halktandı." Ama sonuç olarak İngiliz kraliyet ailesinin değişen koşulları onları aynı ailede bir araya getirdi.

FOTOĞRAFLAR: ALAMY, AVALON, MEGA NEWS AGENCY, SPLASH NEWS