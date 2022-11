Damat, kÄ±zÄ±ma sen daha iyi bak: En az gelin kadar ilgi Ã§ekti

Haberin Devamı

GELİN İLE DAMADIN HAYAL ETTİĞİ KADAR GÖSTERİŞLİ

Önceki akşam, Trump'a ait, Florida'daki Mar a Lago malikanesinde yapılan düğün tam da 29 yaşındaki gelin Tiffany ile 25 yaşındaki damat Michael'ın, hayallerindeki kadar gösterişli oldu.



TRUMP'IN TÜM EVLİLİKLERİNDEN DOĞAN TÜM ÇOCUKLARI TAM KADRO

Törende Tiffany'nin annesi Marla Maples'ın yanı sıra Trump'ın diğer evliliklerinden dünyaya gelen tüm çocukları da kendi aileleriyle birlikte hazır bulundu. Gelinin annesi Maples, eski eşinin tüm çocuklarına bu mutlu günde kendilerini yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti. Bunlar arasında en çok dikkat çeken ise Ivanka Trump, Jared Kushner ve çocukları oldu.

Tifffany Trump, törende iki farklı kıyafet giydi. Evlilik yemini sırasında, Eli Saab tasarımı pırıltılı bir gelinlik tercih etti. Ardından düzenlenen partide de derin yırtmaçlı, beyaz bir elbiseyle değiştirdi. Tören boyunca gelinin ve damadın coşkusu dikkatlerden kaçmadı. Törende adet olduğu üzere gelin Tiffany'yi, damat Michael'a Donald Trump teslim etti.

YENİ EVLİLERİN İLK DANSI

Tiffany Trump ve Michael Boulos, resmen karı-koca ilan edildikten sonra ilk danslarını Toploaders'ın Dancing In The Moonlight adlı şarkısıyla yaptı. Sonra da sıra Trump ile kızının dansına geldi.

BABA- KIZ DANSI İLGİ ÇEKTİ

Gecenin en çok ilgi çeken anlarından biri de buydu. Tiffany ile Donald Trump, Here Comes The Sun adlı şarkı eşliğinde baba- kız dansını sergiledi.

'SEN ONA DAHA İYİ BAK': Bu arada Trump, damadıyla şakalaşmaktan da geri durmadı. Michael Boulos'u şaka yollu kızına iyi bakması konusunda uyardı. Donald Trump "Michael, sen ona daha iyi bak" dedi. Ardından da şunları söyledi: " Şüphe yok ki sen çok özel bir insansın. Yaşının da çok ötesindesin. Siz iki muhteşem insansınız ve bugün çok güzeldi."

'KİM TENTEYE PARA HARCAMAK İSTER Mİ?'

Bu arada Tiffany Trump ile Michael Boulos'un evlendiği bölge, çok kısa bir süre önce Nicola Kasırgası'nın etkisi altına girmişti. Genç çiftin şansına, törenden önceki birkaç günde kasırga etkisini kaybetti. Donald Trump düğün sırasında yaptığı konuşmada bu konuya da değindi. Özellikle gelin Tiffany'nin, bu büyük gününün kasırga kurbanı olmasından endişelendiği birkaç gündür konuşuluyordu.Genç çiftin yağmurdan endişe ettiğini belirten eski başkan, görevlilerin havuzun üzerine bir tente kurmak istediklerini ama kendisinin bunu reddettiğini söyledi. Trump "Bir tente istemedim, çünkü bununla ilgili iki konu var: Birincisi bir sürü para harcamak gerekir. Kim para harcamak ister ki?" dide. Sonra da kızı Tiffany'yi, işi şansa bırakmaları konusunda ikna ettiğini anlattı.

GELİN ANNESİNDEN TEŞEKKÜR: Gelin Tiffany'nin annesi Marla Maples da törendeki konuşmasında eski eşi Donald ile şu anda evli olduğu Melania'ya teşekkür etti. Ayrıca bütün hayatı boyunca kızı Tiffany'nin yanında oldukları için Trump'ın tüm çocuklarına teşekkür etti.

Düğünde en az gelin Tiffany kadar dikkat çeken başka bir konuk daha vardı. Üvey ablası Ivanka Trump. Donald Trump'ın ilk eşi Ivana Trump'tan dünyaya gelen üç çocuğundan biri olan Ivanka, törene kocası Jared Kushner ve üç çocuğuyla birlikte katıldı. Dünyanın en iyi giyinen kadınlarından biri olarak nitelerdirilen Ivanka Trump, düğün için bebek mavisi bir gece kıyafeti giydi. Uzun boyunun ve geçmişte yaptığı modelliğin de etkisiyle kıyafetini kusursuz şekilde taşıyan Ivanka Trump, en az kardeşi Tiffany kadar dikkat çekti.

Ivanka Trump ile Jared Kushner'ın kızı Arabella, teyzesi Tiffany ile poz verdi.

KIZIYLA AYNI RENK: Ivanka Trump ve Jared Kushner'ın kızı Arabella ile aynı renkte giyinmesi de dikkat çekti.

ESKİ EŞİ VE ŞİMDİKİ EŞİ BİR ARADA: Bölgeyi etkisi altına alan Nicole kasırgasının ardından açan güneşin eşliğinde gerçekleşen bu düğün öncesi parti Trump ve Boulos ailelerini bir araya getirdi. Partinin en çarpıcı yanlarından biri Donald Trump'ın eski eşi Marla Maples ile şu anda evli olduğu Melania Trump'ın birlikte hazır bulunmasıydı.

Donald Trump'ın ABD Başkanı olduğu seçimler öncesi, kampanyalara katılan ve babasına destek veren küçük kızı Tiffany Trump, gecen cumartesi gecesi Michael Boulos ile evlendi. Fakat törenden önceki gün aile Mar a Lago'da buluştu, iki gencin düğününün provası yapıldı, sonra da bir kutlama gerçekleşkinilri.

Donald Trump'ın milyon dolarlık malikanesinde gerçekleşen bu düğün öncesi buluşmada gelin ve damadın heyecanı gözlerden kaçmadı. Trump, küçük kızı Tiffany'yi koluna takıp müstakbel damadı Michael Boulos'a teslim ettiği bir de prova yaptı. O sıralarda gelin Tiffany ile Donald Trump'ın kısa süre önce hayata veda eden ilk eşi Ivana Trump'tan dünyaya gelen büyük kızı Ivanka ile gelinin annesi Marla Maples'ın benzer kıyafetler giydiği görüldü.

Benzer kıyafetler: Gecenin bir bölümünde Ivanka Trump ile gelinin annesi Marla Maples benzer elbiseler giydi.





IVANKA TRUMP AİLESİYLE BİRLİKTE GECEYE KATILDI

Gelin Tiffany Trump, partinin ilerleyen saatlerinde sade ama çok şık beyaz bir elbise giydi. Ablası Ivanka da karın kaslarını gözler önüne seren iki parçalı pembe elbisesiyle dikkat çekti. Trump'ın kızı Ivanka ile Jared Trump'ın çocuklarının büyüdüğü de dikkatlerden kaçmadı.





TEBRİK VE BEĞENİ MESAJLARI YAĞDI

Tiffany Trump'ın annesi Marla Maples heyecanını ve mutluluğunu sosyal medya paylaşımıyla gözler önüne serdi. Kızının bebekliği ve çocukluğunda çekilen bir dizi fotoğrafını Instagram sayfasında paylaşan Maples ""Bir zamanlar seni kollarımda tutuyordum... Şimdi ise aşkın peşinden gidişini izliyorum. Sen her zaman benim bebeğimi olacaksın, şimdi ve düğünden sonra..." notuna da yer verdi. Gelin annesi Marla Maples'ın bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda tebrik mesajı ve beğeni geldi.

Boulos ve Trump ailelerini bir araya getiren partiye gelinin dedesi Stanley Edward Maples ile damadın anne ve babası Massad ve Sarah Boulos da katıldı. Özellikle de damat Boulos'un aile fertleri sosyal medyadan geceyle ilgili çok sayıda paylaşım yaptı.

EVLİLİK LİSANSLARINI ALDILAR

Gelin Tiffany Trump ve damat Michael Boulos parti boyunca objektiflere gecenin anısı olarak bol bol poz verdi. Aslında çift; evlilik lisanslarını Palm Beach'te geçtiğimiz salı günü almışlardı. Şimdi geriye sadece çiftin düğünü kaldı.

Tiffany Trump ile Michael Boulos , 2018 yılında ünlü yıldız Lindsay Lohan'ın Yunanistan'da işlettiği gece kulübünde tanıştı. Ondan sonra da aralarında romantik bir ilişki doğdu. Tiffany Trump, Michael Boulos'u aynı yıl ailesiyle tanıştırdı. Lübnan ve Fransız kökenli, milyarder bir iş insanı olan Massad Boulos ile eşi Sarah'nın oğlu olan damat Michael Boulos, Tiffany Trump'a geçen yıl ocak ayında evlenme teklif etti.

GÖSTERİŞLİ BİR DÜĞÜN İSTİYORLARDI

O dönemde hem Tiffany'nin hem de Michael'ın gösterişli bir törenle evlenmek istediği haberleri basına yansımıştı. Görünüşe göre bu akşamki törende bu amaçlarına da erişmiş olacaklar.

İLK ESKİ EŞİ HAYATA VEDA ETTİ

İş insanı olarak ve sonra 2017 ile 2021 arasında ABD'nin 45'inci başkanı olarak görev yapan Donald Trump, ilk evliliğini 1977 ile 1992 arasında Ivana Trump ile yaptı. Trump'ın eski eşi Ivana Trump, bu yıl temmuz ayında hayata veda etti. Bu evlilikten Ivanka adlı kızının yanı sıra Donald JR ve Eric adında iki oğlu dünyaya geldi.

Donald Trump , ikinci evliliğini 1993 ile 1999 arasında Marla Maples ile yaptı. Tiffany bu evlilikten dünyaya geldi.

Trump, 2005 yılından bu yana Melania Trump ile evli. Trump'ın son eşinden Barron adında bir oğlu var.

FOTOĞRAFLAR: MEGA NEWS AGENCY, SPLASH NEWS, INSTAGRAM