Damat, kÄ±zÄ±ma sen daha iyi bak: En az gelin kadar ilgi Ã§ekti

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GELÄ°N Ä°LE DAMADIN HAYAL ETTÄ°ÄžÄ° KADAR GÃ–STERÄ°ÅžLÄ°

Ã–nceki akÅŸam, Trump'a ait, Florida'daki Mar a Lago malikanesinde yapÄ±lan dÃ¼ÄŸÃ¼n tam da 29 yaÅŸÄ±ndaki gelin Tiffany ile 25 yaÅŸÄ±ndaki damat Michael'Ä±n, hayallerindeki kadar gÃ¶steriÅŸli oldu.

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TRUMP'IN TÃœM EVLÄ°LÄ°KLERÄ°NDEN DOÄžAN TÃœM Ã‡OCUKLARI TAM KADRO

TÃ¶rende Tiffany'nin annesi Marla Maples'Ä±n yanÄ± sÄ±ra Trump'Ä±n diÄŸer evliliklerinden dÃ¼nyaya gelen tÃ¼m Ã§ocuklarÄ± da kendi aileleriyle birlikte hazÄ±r bulundu. Gelinin annesi Maples, eski eÅŸinin tÃ¼m Ã§ocuklarÄ±na bu mutlu gÃ¼nde kendilerini yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±klarÄ± iÃ§in teÅŸekkÃ¼r etti. Bunlar arasÄ±nda en Ã§ok dikkat Ã§eken ise Ivanka Trump, Jared Kushner ve Ã§ocuklarÄ± oldu.Â

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Tifffany Trump, tÃ¶rende iki farklÄ± kÄ±yafet giydi. Evlilik yemini sÄ±rasÄ±nda, Eli Saab tasarÄ±mÄ± pÄ±rÄ±ltÄ±lÄ± bir gelinlik tercih etti. ArdÄ±ndan dÃ¼zenlenen partide de derin yÄ±rtmaÃ§lÄ±, beyaz bir elbiseyle deÄŸiÅŸtirdi. TÃ¶ren boyunca gelinin ve damadÄ±n coÅŸkusu dikkatlerden kaÃ§madÄ±. TÃ¶rende adet olduÄŸu Ã¼zere gelin Tiffany'yi, damat Michael'a Donald Trump teslim etti.

YENÄ° EVLÄ°LERÄ°N Ä°LK DANSI

Tiffany Trump ve Michael Boulos, resmen karÄ±-koca ilan edildikten sonra ilk danslarÄ±nÄ± Toploaders'Ä±n Dancing In The Moonlight adlÄ± ÅŸarkÄ±sÄ±yla yaptÄ±. Sonra da sÄ±ra Trump ile kÄ±zÄ±nÄ±n dansÄ±na geldi.

BABA- KIZ DANSI Ä°LGÄ° Ã‡EKTÄ°

Gecenin en Ã§ok ilgi Ã§eken anlarÄ±ndan biri de buydu. Tiffany ile Donald Trump, Here Comes The Sun adlÄ± ÅŸarkÄ± eÅŸliÄŸinde baba- kÄ±z dansÄ±nÄ± sergiledi.

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'SEN ONA DAHA Ä°YÄ° BAK': Bu arada Trump, damadÄ±yla ÅŸakalaÅŸmaktan da geri durmadÄ±. Michael Boulos'u ÅŸaka yollu kÄ±zÄ±na iyi bakmasÄ± konusunda uyardÄ±. Donald Trump "Michael, sen ona daha iyi bak" dedi. ArdÄ±ndan da ÅŸunlarÄ± söyledi: " Åžüphe yok ki sen çok özel bir insansÄ±n. YaÅŸÄ±nÄ±n da çok ötesindesin. Siz iki muhteÅŸem insansÄ±nÄ±z ve bugün çok güzeldi."

'KÄ°M TENTEYE PARA HARCAMAK Ä°STER MÄ°?'

Bu arada Tiffany Trump ile Michael Boulos'un evlendiÄŸi bÃ¶lge, Ã§ok kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce Nicola KasÄ±rgasÄ±'nÄ±n etkisi altÄ±na girmiÅŸti. GenÃ§ Ã§iftin ÅŸansÄ±na, tÃ¶renden Ã¶nceki birkaÃ§ gÃ¼nde kasÄ±rga etkisini kaybetti. Donald Trump dÃ¼ÄŸÃ¼n sÄ±rasÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada bu konuya da deÄŸindi. Ã–zellikle gelin Tiffany'nin, bu bÃ¼yÃ¼k gÃ¼nÃ¼nÃ¼n kasÄ±rga kurbanÄ± olmasÄ±ndan endiÅŸelendiÄŸi birkaÃ§ gÃ¼ndÃ¼r konuÅŸuluyordu.GenÃ§ Ã§iftin yaÄŸmurdan endiÅŸe ettiÄŸini belirten eski baÅŸkan, gÃ¶revlilerin havuzun Ã¼zerine bir tente kurmak istediklerini ama kendisinin bunu reddettiÄŸini sÃ¶yledi. Trump "Bir tente istemedim, Ã§Ã¼nkÃ¼ bununla ilgili iki konu var: Birincisi bir sÃ¼rÃ¼ para harcamak gerekir. Kim para harcamak ister ki?" dide. Sonra da kÄ±zÄ± Tiffany'yi, iÅŸi ÅŸansa bÄ±rakmalarÄ± konusunda ikna ettiÄŸini anlattÄ±.

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GELÄ°N ANNESÄ°NDEN TEÅžEKKÜR: Gelin Tiffany'nin annesi Marla Maples da törendeki konuÅŸmasÄ±nda eski eÅŸi Donald ile ÅŸu anda evli olduÄŸu Melania'ya teÅŸekkür etti. AyrÄ±ca bütün hayatÄ± boyunca kÄ±zÄ± Tiffany'nin yanÄ±nda olduklarÄ± için Trump'Ä±n tüm çocuklarÄ±na teÅŸekkür etti.

DÃ¼ÄŸÃ¼nde en az gelin Tiffany kadar dikkat Ã§eken baÅŸka bir konuk daha vardÄ±. Ãœvey ablasÄ± Ivanka Trump. Donald Trump'Ä±n ilk eÅŸi Ivana Trump'tan dÃ¼nyaya gelen Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸundan biri olan Ivanka, tÃ¶rene kocasÄ± Jared Kushner ve Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸuyla birlikte katÄ±ldÄ±. DÃ¼nyanÄ±n en iyi giyinen kadÄ±nlarÄ±ndan biri olarak nitelerdirilen Ivanka Trump, dÃ¼ÄŸÃ¼n iÃ§in bebek mavisi bir gece kÄ±yafeti giydi. Uzun boyunun ve geÃ§miÅŸte yaptÄ±ÄŸÄ± modelliÄŸin de etkisiyle kÄ±yafetini kusursuz ÅŸekilde taÅŸÄ±yan Ivanka Trump, en az kardeÅŸi Tiffany kadar dikkat Ã§ekti.

Ivanka Trump ile Jared Kushner'Ä±n kÄ±zÄ± Arabella, teyzesi Tiffany ile poz verdi.

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KIZIYLA AYNI RENK: Ivanka Trump ve Jared Kushner'Ä±n kÄ±zÄ± Arabella ile aynÄ± renkte giyinmesi de dikkat Ã§ekti.

ESKÄ° EÅžÄ° VE ÅžÄ°MDÄ°KÄ° EÅžÄ° BÄ°R ARADA: Bölgeyi etkisi altÄ±na alan Nicole kasÄ±rgasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan açan güneÅŸin eÅŸliÄŸinde gerçekleÅŸen bu düÄŸün öncesi parti Trump ve Boulos ailelerini bir araya getirdi. Partinin en çarpÄ±cÄ± yanlarÄ±ndan biri Donald Trump'Ä±n eski eÅŸi Marla Maples ile ÅŸu anda evli olduÄŸu Melania Trump'Ä±n birlikte hazÄ±r bulunmasÄ±ydÄ±.

Donald Trump'Ä±n ABD BaÅŸkanÄ± olduÄŸu seÃ§imler Ã¶ncesi, kampanyalara katÄ±lan ve babasÄ±na destek veren kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ± Tiffany Trump, gecen cumartesi gecesi Michael Boulos ile evlendi. Fakat tÃ¶renden Ã¶nceki gÃ¼n aile Mar a Lago'da buluÅŸtu, iki gencin dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nÃ¼n provasÄ± yapÄ±ldÄ±, sonra da bir kutlama gerÃ§ekleÅŸkinilri.

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Donald Trump'Ä±n milyon dolarlÄ±k malikanesinde gerÃ§ekleÅŸen bu dÃ¼ÄŸÃ¼n Ã¶ncesi buluÅŸmada gelin ve damadÄ±n heyecanÄ± gÃ¶zlerden kaÃ§madÄ±. Trump, kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ± Tiffany'yi koluna takÄ±p mÃ¼stakbel damadÄ± Michael Boulos'a teslim ettiÄŸi bir de prova yaptÄ±. O sÄ±ralarda gelin Tiffany ile Donald Trump'Ä±n kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce hayata veda eden ilk eÅŸi Ivana Trump'tan dÃ¼nyaya gelen bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± Ivanka ile gelinin annesi Marla Maples'Ä±n benzer kÄ±yafetler giydiÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Benzer kÄ±yafetler: Gecenin bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Ivanka Trump ile gelinin annesi Marla Maples benzer elbiseler giydi.





IVANKA TRUMP AÄ°LESÄ°YLE BÄ°RLÄ°KTE GECEYE KATILDI

Gelin Tiffany Trump, partinin ilerleyen saatlerinde sade ama Ã§ok ÅŸÄ±k beyaz bir elbise giydi. AblasÄ± Ivanka da karÄ±n kaslarÄ±nÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seren iki parÃ§alÄ± pembe elbisesiyle dikkat Ã§ekti. Trump'Ä±n kÄ±zÄ± Ivanka ile Jared Trump'Ä±n Ã§ocuklarÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ de dikkatlerden kaÃ§madÄ±.





TEBRÄ°K VE BEÄžENÄ° MESAJLARI YAÄžDI

Tiffany Trump'Ä±n annesi Marla Maples heyecanÄ±nÄ± ve mutluluÄŸunu sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±yla gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi. KÄ±zÄ±nÄ±n bebekliÄŸi ve Ã§ocukluÄŸunda Ã§ekilen bir dizi fotoÄŸrafÄ±nÄ± Instagram sayfasÄ±nda paylaÅŸan Maples ""Bir zamanlar seni kollarÄ±mda tutuyordum... Åžimdi ise aÅŸkÄ±n peÅŸinden gidiÅŸini izliyorum. Sen her zaman benim bebeÄŸimi olacaksÄ±n, ÅŸimdi ve dÃ¼ÄŸÃ¼nden sonra..." notuna da yer verdi. Gelin annesi Marla Maples'Ä±n bu paylaÅŸÄ±mÄ±na takipÃ§ilerinden Ã§ok sayÄ±da tebrik mesajÄ± ve beÄŸeni geldi.

Boulos ve Trump ailelerini bir araya getiren partiye gelinin dedesi Stanley Edward Maples ile damadÄ±n anne ve babasÄ± Massad ve Sarah Boulos da katÄ±ldÄ±. Ã–zellikle de damat Boulos'un aile fertleri sosyal medyadan geceyle ilgili Ã§ok sayÄ±da paylaÅŸÄ±m yaptÄ±.

EVLÄ°LÄ°K LÄ°SANSLARINI ALDILAR

Gelin Tiffany Trump ve damat Michael Boulos parti boyunca objektiflere gecenin anÄ±sÄ± olarak bol bol poz verdi. AslÄ±nda Ã§ift; evlilik lisanslarÄ±nÄ± Palm Beach'te geÃ§tiÄŸimiz salÄ± gÃ¼nÃ¼ almÄ±ÅŸlardÄ±. Åžimdi geriye sadece Ã§iftin dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kaldÄ±.

Tiffany Trump ile Michael Boulos , 2018 yÄ±lÄ±nda Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±z Lindsay Lohan'Ä±n Yunanistan'da iÅŸlettiÄŸi gece kulÃ¼bÃ¼nde tanÄ±ÅŸtÄ±. Ondan sonra da aralarÄ±nda romantik bir iliÅŸki doÄŸdu. Tiffany Trump, Michael Boulos'u aynÄ± yÄ±l ailesiyle tanÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±. LÃ¼bnan ve FransÄ±z kÃ¶kenli, milyarder bir iÅŸ insanÄ± olan Massad Boulos ile eÅŸi Sarah'nÄ±n oÄŸlu olan damat Michael Boulos, Tiffany Trump'a geÃ§en yÄ±l ocak ayÄ±nda evlenme teklif etti.

GÃ–STERÄ°ÅžLÄ° BÄ°R DÃœÄžÃœN Ä°STÄ°YORLARDI

O dÃ¶nemde hem Tiffany'nin hem de Michael'Ä±n gÃ¶steriÅŸli bir tÃ¶renle evlenmek istediÄŸi haberleri basÄ±na yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ±. GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re bu akÅŸamki tÃ¶rende bu amaÃ§larÄ±na da eriÅŸmiÅŸ olacaklar.

Ä°LK ESKÄ° EÅžÄ° HAYATA VEDA ETTÄ°

Ä°ÅŸ insanÄ± olarak ve sonra 2017 ile 2021 arasÄ±nda ABD'nin 45'inci baÅŸkanÄ± olarak gÃ¶rev yapan Donald Trump, ilk evliliÄŸini 1977 ile 1992 arasÄ±nda Ivana Trump ile yaptÄ±. Trump'Ä±n eski eÅŸi Ivana Trump, bu yÄ±l temmuz ayÄ±nda hayata veda etti. Bu evlilikten Ivanka adlÄ± kÄ±zÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Donald JR ve Eric adÄ±nda iki oÄŸlu dÃ¼nyaya geldi.

Donald Trump , ikinci evliliÄŸini 1993 ile 1999 arasÄ±nda Marla Maples ile yaptÄ±. Tiffany bu evlilikten dÃ¼nyaya geldi.

Trump, 2005 yÄ±lÄ±ndan bu yana Melania Trump ile evli. Trump'Ä±n son eÅŸinden Barron adÄ±nda bir oÄŸlu var.

FOTOÄžRAFLAR: MEGA NEWS AGENCY, SPLASH NEWS, INSTAGRAM