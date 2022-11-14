Damat, kÄ±zÄ±ma sen daha iyi bak: En az gelin kadar ilgi Ã§ekti

GÃ¼ncelleme Tarihi:
GELÄ°N Ä°LE DAMADIN HAYAL ETTÄ°ÄžÄ° KADAR GÃ–STERÄ°ÅžLÄ°
Ã–nceki akÅŸam, Trump'a ait, Florida'daki Mar a Lago malikanesinde yapÄ±lan dÃ¼ÄŸÃ¼n tam da 29 yaÅŸÄ±ndaki gelin Tiffany ile 25 yaÅŸÄ±ndaki damat Michael'Ä±n, hayallerindeki kadar gÃ¶steriÅŸli oldu.
Â
TRUMP'IN TÃœM EVLÄ°LÄ°KLERÄ°NDEN DOÄžAN TÃœM Ã‡OCUKLARI TAM KADRO
TÃ¶rende Tiffany'nin annesi Marla Maples'Ä±n yanÄ± sÄ±ra Trump'Ä±n diÄŸer evliliklerinden dÃ¼nyaya gelen tÃ¼m Ã§ocuklarÄ± da kendi aileleriyle birlikte hazÄ±r bulundu. Gelinin annesi Maples, eski eÅŸinin tÃ¼m Ã§ocuklarÄ±na bu mutlu gÃ¼nde kendilerini yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±klarÄ± iÃ§in teÅŸekkÃ¼r etti. Bunlar arasÄ±nda en Ã§ok dikkat Ã§eken ise Ivanka Trump, Jared Kushner ve Ã§ocuklarÄ± oldu.Â
YENÄ° EVLÄ°LERÄ°N Ä°LK DANSI
Tiffany Trump ve Michael Boulos, resmen karÄ±-koca ilan edildikten sonra ilk danslarÄ±nÄ± Toploaders'Ä±n Dancing In The Moonlight adlÄ± ÅŸarkÄ±sÄ±yla yaptÄ±. Sonra da sÄ±ra Trump ile kÄ±zÄ±nÄ±n dansÄ±na geldi.
BABA- KIZ DANSI Ä°LGÄ° Ã‡EKTÄ°
Gecenin en Ã§ok ilgi Ã§eken anlarÄ±ndan biri de buydu. Tiffany ile Donald Trump, Here Comes The Sun adlÄ± ÅŸarkÄ± eÅŸliÄŸinde baba- kÄ±z dansÄ±nÄ± sergiledi.
'SEN ONA DAHA Ä°YÄ° BAK': Bu arada Trump, damadÄ±yla ÅŸakalaÅŸmaktan da geri durmadÄ±. Michael Boulos'u ÅŸaka yollu kÄ±zÄ±na iyi bakmasÄ± konusunda uyardÄ±. Donald Trump "Michael, sen ona daha iyi bak" dedi. ArdÄ±ndan da ÅŸunlarÄ± söyledi: " Åžüphe yok ki sen çok özel bir insansÄ±n. YaÅŸÄ±nÄ±n da çok ötesindesin. Siz iki muhteÅŸem insansÄ±nÄ±z ve bugün çok güzeldi."
'KÄ°M TENTEYE PARA HARCAMAK Ä°STER MÄ°?'
Bu arada Tiffany Trump ile Michael Boulos'un evlendiÄŸi bÃ¶lge, Ã§ok kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce Nicola KasÄ±rgasÄ±'nÄ±n etkisi altÄ±na girmiÅŸti. GenÃ§ Ã§iftin ÅŸansÄ±na, tÃ¶renden Ã¶nceki birkaÃ§ gÃ¼nde kasÄ±rga etkisini kaybetti. Donald Trump dÃ¼ÄŸÃ¼n sÄ±rasÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada bu konuya da deÄŸindi. Ã–zellikle gelin Tiffany'nin, bu bÃ¼yÃ¼k gÃ¼nÃ¼nÃ¼n kasÄ±rga kurbanÄ± olmasÄ±ndan endiÅŸelendiÄŸi birkaÃ§ gÃ¼ndÃ¼r konuÅŸuluyordu.GenÃ§ Ã§iftin yaÄŸmurdan endiÅŸe ettiÄŸini belirten eski baÅŸkan, gÃ¶revlilerin havuzun Ã¼zerine bir tente kurmak istediklerini ama kendisinin bunu reddettiÄŸini sÃ¶yledi. Trump "Bir tente istemedim, Ã§Ã¼nkÃ¼ bununla ilgili iki konu var: Birincisi bir sÃ¼rÃ¼ para harcamak gerekir. Kim para harcamak ister ki?" dide. Sonra da kÄ±zÄ± Tiffany'yi, iÅŸi ÅŸansa bÄ±rakmalarÄ± konusunda ikna ettiÄŸini anlattÄ±.
GELÄ°N ANNESÄ°NDEN TEÅžEKKÜR: Gelin Tiffany'nin annesi Marla Maples da törendeki konuÅŸmasÄ±nda eski eÅŸi Donald ile ÅŸu anda evli olduÄŸu Melania'ya teÅŸekkür etti. AyrÄ±ca bütün hayatÄ± boyunca kÄ±zÄ± Tiffany'nin yanÄ±nda olduklarÄ± için Trump'Ä±n tüm çocuklarÄ±na teÅŸekkür etti.
ESKÄ° EÅžÄ° VE ÅžÄ°MDÄ°KÄ° EÅžÄ° BÄ°R ARADA: Bölgeyi etkisi altÄ±na alan Nicole kasÄ±rgasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan açan güneÅŸin eÅŸliÄŸinde gerçekleÅŸen bu düÄŸün öncesi parti Trump ve Boulos ailelerini bir araya getirdi. Partinin en çarpÄ±cÄ± yanlarÄ±ndan biri Donald Trump'Ä±n eski eÅŸi Marla Maples ile ÅŸu anda evli olduÄŸu Melania Trump'Ä±n birlikte hazÄ±r bulunmasÄ±ydÄ±.
IVANKA TRUMP AÄ°LESÄ°YLE BÄ°RLÄ°KTE GECEYE KATILDI
Gelin Tiffany Trump, partinin ilerleyen saatlerinde sade ama Ã§ok ÅŸÄ±k beyaz bir elbise giydi. AblasÄ± Ivanka da karÄ±n kaslarÄ±nÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seren iki parÃ§alÄ± pembe elbisesiyle dikkat Ã§ekti. Trump'Ä±n kÄ±zÄ± Ivanka ile Jared Trump'Ä±n Ã§ocuklarÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ de dikkatlerden kaÃ§madÄ±.
TEBRÄ°K VE BEÄžENÄ° MESAJLARI YAÄžDI
Tiffany Trump'Ä±n annesi Marla Maples heyecanÄ±nÄ± ve mutluluÄŸunu sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±yla gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi. KÄ±zÄ±nÄ±n bebekliÄŸi ve Ã§ocukluÄŸunda Ã§ekilen bir dizi fotoÄŸrafÄ±nÄ± Instagram sayfasÄ±nda paylaÅŸan Maples ""Bir zamanlar seni kollarÄ±mda tutuyordum... Åžimdi ise aÅŸkÄ±n peÅŸinden gidiÅŸini izliyorum. Sen her zaman benim bebeÄŸimi olacaksÄ±n, ÅŸimdi ve dÃ¼ÄŸÃ¼nden sonra..." notuna da yer verdi. Gelin annesi Marla Maples'Ä±n bu paylaÅŸÄ±mÄ±na takipÃ§ilerinden Ã§ok sayÄ±da tebrik mesajÄ± ve beÄŸeni geldi.
EVLÄ°LÄ°K LÄ°SANSLARINI ALDILAR
Gelin Tiffany Trump ve damat Michael Boulos parti boyunca objektiflere gecenin anÄ±sÄ± olarak bol bol poz verdi. AslÄ±nda Ã§ift; evlilik lisanslarÄ±nÄ± Palm Beach'te geÃ§tiÄŸimiz salÄ± gÃ¼nÃ¼ almÄ±ÅŸlardÄ±. Åžimdi geriye sadece Ã§iftin dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kaldÄ±.
GÃ–STERÄ°ÅžLÄ° BÄ°R DÃœÄžÃœN Ä°STÄ°YORLARDI
O dÃ¶nemde hem Tiffany'nin hem de Michael'Ä±n gÃ¶steriÅŸli bir tÃ¶renle evlenmek istediÄŸi haberleri basÄ±na yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ±. GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re bu akÅŸamki tÃ¶rende bu amaÃ§larÄ±na da eriÅŸmiÅŸ olacaklar.
Ä°LK ESKÄ° EÅžÄ° HAYATA VEDA ETTÄ°
Ä°ÅŸ insanÄ± olarak ve sonra 2017 ile 2021 arasÄ±nda ABD'nin 45'inci baÅŸkanÄ± olarak gÃ¶rev yapan Donald Trump, ilk evliliÄŸini 1977 ile 1992 arasÄ±nda Ivana Trump ile yaptÄ±. Trump'Ä±n eski eÅŸi Ivana Trump, bu yÄ±l temmuz ayÄ±nda hayata veda etti. Bu evlilikten Ivanka adlÄ± kÄ±zÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Donald JR ve Eric adÄ±nda iki oÄŸlu dÃ¼nyaya geldi.
FOTOÄžRAFLAR: MEGA NEWS AGENCY, SPLASH NEWS, INSTAGRAM