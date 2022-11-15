Kraliçe 2. Elizabeth'in sırrı ölümünden sonra ortaya çıktı: Kimse görsün istemiyordu

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BİRLİKTE ÇALIŞTIĞI FOTOĞRAFÇI ANLATTI

Geçen eylül ayında, 96 yaşında hayata veda eden Kraliçe, o zamandan bu yana artık tarih sayfalarında yer alsa da hakkında konuşulanlar bitmek bilmiyor. Hayatı boyunca siyasetin yanı sıra magazin sayfalarını da süsleyen 2. Elizabeth hakkında ölümünden sonda bile konuşulacak çok ayrıntı var görünüşe göre. İşte bunlara yeni bir halka daha fotoğrafçı John Rankin Waddell tarafından eklendi. Gelin buna bir bakalım...

ELLERİNİN GÖZ ÖNÜNDE OLMASINI İSTEMİYORDU

Ünlülerin fotoğrafçısı olarak tanınan Waddell, Kraliçe 2. Elizabeth'in neredeyse her zaman eldiven takmasının nedeni konusundaki merakı giderecek yanıtı ilk elden vermiş oldu... Waddel'a göre 2. Elizabeth, ellerinin görüntüsünden hiç hoşlanmıyordu ve bu yüzden özellikle de fotoğraflarda dikkat çekmelerini hatta göz önünde olmalarını istemiyordu.

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ALTIN JÜBİLE İÇİN ÇEKİM YAPMIŞLARDI

Kate Moss, David Bowie, Madonna gibi ünlülerle çalışan fotoğrafçı John Rankin Waddell, Tea With Twiggy adlı podcast yayınına konuk oldu ve Kraliçe 2. Elizabeth'in bu konudaki takıntısı hakkında bir soruyu yanıtladı. Rankin, 2002 yılında Kraliçe'nin tahta çıkışının 50'inci yıl dönümünde bir fotoğraf çekimi için bir araya geldiklerini söyledi. Usta fotoğrafçı, Kraliçe ile karşılaştığı an hissettiklerini de anlattı. 2. Elizabeth'in odaya girdiği ilk anda çevresini etkisi altına aldığını söyleyen Waddell "Adım attığı ilk andan itibaren çok eğlenceliydi" diye konuştu.

ELLERİNİN GÖRÜNECEĞİ POZU VERMEK İSTEMEDİ

Tahttaki 50'inci yılı yani Altın Jübile için objektifine poz verecek olan Kraliçe'nin ilginç isteğini gizlemedi Waddell. Aslında Kraliçe'ye bir kılıçla poz verdirmeyi planlamış anlattığına göre. Ancak 2. Elizabeth, fotoğrafta ellerinin görünmesini istememiş, bunu da fotoğrafçıya açıkça söylemiş. Bu konuda şunları anlattı Waddell: "Ona 'Sizi bir kılıcı tutarken görüntülemek istiyorum" dedim. Bana 'Ellerimi beğenmiyorum' diye yanıt verdi ve ellerinin görüneceği bir pozu vermek istemedi."

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ÇOK GÜLÜYORDU: Sonunda Kraliçe 2. Elizabeth'in istediği oldu ve ellerinin hatta kollarının hiç görünmediği bir portresini çekti John Rankin Waddell. O pozda Kraliçe, örneğine sık sık rastlanmayacak şekilde gülerek objektife bakıyordu. Waddell'ın anlattığına göre bu poz, Buckingham Sarayı tarafından çok sevildi. Usta fotoğrafçı bunun nedeni hakkında "Sanırım, benim fotoğrafımda çok fazla güldüğü için" diye konuştu.

ELLERİNİ HEP ELDİVELERİN ALTINA GİZLEDİ

Kraliçe 2. Elizabeth ile ilgili olarak hafızalara kazınan birkaç ayrıntıdan biri gerçekten bu eldivenler. En az elinden düşürmediği küçük çantaları kadar! Kraliçe, hayatı boyunca kamuoyu karşısına çıktığında da özel yemeklere katıldığında da neredeyse her zaman ellerini, bu eldivenlerin ardına gizledi.

ZİHİNLERE KAZINAN ANLAR

1940'lardan bu yana Kraliçe 2. Elizabeth'in eldivenlerini tasarlayan ve hazırlayan Cornelia James, daha önce bu konuda görüşlerini açıklamıştı. Beyaz eldivenlerin, Kraliçe'nin giyim tarzının bir parçası olduğunu söyleyen James " Beyaz eldivenleriyle el salladığı anların, Kraliçe'nin zihinlere kazınan görüntüsü" olduğunu ekledi.

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BİR TÜR KORUNMA YÖNTEMİ

Eldivenlerin, Kraliçe'nin giyim tarzının önemli bir parçası olması bir ayrıntı. Bu konuda ileri sürülen nedenlerden biri de "kişisel korunma" ile ilgili. Bu görüşe göre hayatının son birkaç ayına kadar sık sık etkinliklere katılan Kraliçe 2. Elizabeth, birçok kişiyle karşılaşıyor ve hepsiyle tokalaşıyordu. O anlarda da herhangi bir mikrop ya da virüse maruz kalmasını önlüyordu bu eldivenler...

ÇANTALARIN GİZLİ GÖREVİ

Kraliçe 2. Elizabeth'in giyim konusunda vazgeçilmez aksesuarlarından biri küçük el çantalarıydı. Uzun sapları olan bu çantaları elinden hiç düşürmüyordu Elizabeth. Şık bir aksesuar olmasının yanı sıra bu çantaların başka "gizemli" görevleri de vardı. Kraliyet uzmanlarına göre 2. Elizabeth, bu uzun saplı küçük el çantaları aracılığıyla, katıldığı etkinliklerde çalışanlarına mesajlar veriyordu.

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'GELİN VE BU KONUŞMAYI BİTİRİN'

Kraliyet tarihçisi Hugo Vickers'a göre Kraliçe çantasını bir elinden diğerine geçiriyorsa bu endişe verici bir durumun işaretiydi. Böyle yaparak Kraliçe, çalışanlarından birinin yanına gelip bir şekilde içinde bulunduğu konuşmayı bitirmesini istediğini haber veriyordu.

'PARTİ BİTSİN' MESAJI: Yine buna göre eğer Kraliçe, bir akşam yemeği sırasında çantasını masanın üzerine koyuyorsa bu da "partinin yakında bitmesi gerektiği" mesajını taşıyordu.

ELDİVEN TAKMAMIŞSA YÜZÜĞÜNÜ ÇEVİRİYORDU

Kraliçe 2. Elizabeth bazı durumlarda el çantasını yere bırakıyordu. Bazen bu tamamen koşullar gereği yaptığı bir şeydi. Ama kimi zaman da bulunduğu yeri hemen terk etmeye hazırlandığında el çantasını yere bırakarak haber veriyordu. Kraliçe bazı durumlarda da bu mesajı parmağındaki yüzüğü çevirerek veriyordu.

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RAHAT TOKALAŞSIN DİYE

Kraliçe'nin küçücük çantalarının saplarının biraz fazla uzun olmasının nedenine gelirsek... Uzmanlara göre bu karşısındaki insanlarda tokalaşırken onları rahatça koluna ya da bileğine takma fırsatı sunuyordu.

ÜNLÜ ÇANTA O POZDA DA YER ALDI: Kraliçe 2. Elizabeth'in çantalarıyla ilgili birçok görüntü var kuşkusuz. Ama en çok hafızalara kazınan 90'ıncı yaşı için Annie Leibovitz'e verdiği bu pozdaki görüntü oldu. Torunları ve bazı torunlarının çocuklarıyla objektif karşısına geçen Elizabeth, kucağına William ile Kate'in kızı Charlotte'u almıştı. Ünlü çantalarından biri torunu Zara Tindall ile eşi Mike Tindall'ın kızı Mia'nın elindeydi. Bu poz günlerce konuşuldu.

AYAKKABILARI DA ÜNLÜ

Madem artık dünya sahnesinden çekilen Kraliçe 2. Elizabeth'in hafızalara kazınan giyim tarzından söz ediyoruz, yarım yüzyılı aşkın süre giydiği ayakkabılarını atlamayalım. Çünkü en az gösterişli taçları, küçük el çantaları, eldivenleri, neon renklerde kıyafetleri kadar bu ayakkabıları da dikkat çekiyordu. Özellikle de belli bir yaştan sonra Kraliçe hep aynı tarzda ayakkabılar giydi. Bu konu da bir dönem dünya basınının ilgi odağındaydı.

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TOPUKLARINI TAMİR ETTİRİP GİYİYORDU

Kraliçe'nin, 6 buçuk santimetre topuklu bu ayakkabıları Londra, Kensington'da bulunan Anello& Davide adlı ayakkabı firmasının dört kişilik ekibi tarafından üretiliyordu. Genel olarak siyah, kimi zaman beyaz ve bej renkte hazırlanan ayakkabıları Kraliçe, şaşırtacak kadar uzun süre kullanıyordu. Ayakkabıların topukları eskidiğinde ise yeni topuk taktırıp yine aynı çifti giymeyi sürdürüyordu. Bu arada ayakkabı firmasından bir yetkili, Kraliçe için her yıl bir ya da iki çift ayakkabı üretildiğini de söylemişti.

AYAKKABI VURMASIN DİYE ÖNCE BİR GÖREVLİ GİYİYORDU

Başka bir not... Kraliçe 2. Elizabeth'in ayakkabı numarası 37 idi. Hazırlanan yeni ayakkabıyı da Kraliçe'den önce bir çalışanı giyip, Buckingham Sarayı'nın halıları üzerinde yürüyordu. Bu yeni çift ayakkabıyı koton çoraplarla giyen çalışan böylece, Kraliçe'nin ayaklarının rahatsız olmasını önlüyordu.

FOTOĞRAFLAR: ALAMY, AVALON, MEGA NEWS AGENCY, SPLASH NEWS