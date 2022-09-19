Kate ve William, cenaze törenine çocuklarını da götürdüler

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SON VEDA BUGÜN

Bir anda dünya gündeminin ilk sırasına yerleşen bu kaybın son noktası da bugün konulacak. Kraliçe 2. Elizabeth çok geniş katılımlı bir törenle son yolculuğuna uğurlanıyor.

İKİ KARDEŞ TÖRENDE

Bu arada Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreniyle ilgili farklı ayrıntılar da ortaya çıkıyor. Bunlar arasında en çarpıcısı da Prens George ve kardeşi Prenses Charlotte'un da cenaze törenine katılacak olması. Tahtın gelecekteki iki veliahtı, törende Kraliçe'nin tabutunun ardında yürüyerek korteje de katılacaklar.

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'GAN GAN'A SON VEDA

Babası Prens William'ın ardından tahtın ikinci sıradaki varisi olan 9 yaşındaki Prens George ile 7 yaşındaki Prenses Charlotte, bugüne kadar 'gan gan' diye çağırdıklarıbüyük büyükanneleri Kraliçe 2. Elizabeth için düzenlenen hiçbir törende kamuoyu karşısına çıkmamıştı.

KORTEJDE HARRY İLE MEGHAN'IN ÖNÜNDE YÜRÜYECEKLER: İngiliz basınında yer alan haberlere göre George ve Charlotte, kortejde, anneleri Kate ile babaları William'ın ardında yürüyecek. Kortejde onları Prens Harry ile eşi Meghan Markle takip edecek.

ASLINDA GEORGE VE CHARLOTTE BU TÜR ETKİNLİKLERE ALIŞIK

Babası William'ın ardından tahtın veliahtı olan George ile sıralamada kendisinden hemen sonra yer alan kardeşi Prenses Charlotte, Kraliçe'nin tahta çıkışının 70'inci yıl dönümü nedeniyle geçen haziran ayında düzenlenen Platin Jübile'de de çeşitli etkinliklere katılmıştı.

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AFACAN LOUIS TÖRENE GİTMİYOR

George ile Charlotte'un, o etkinliklerde afacanlığıyla dikkat çeken küçük kardeşleri Prens Louis ise cenaze törenine katılmayacak. Louis, henüz 4 yaşında olduğu için böyle bir karar alındığı belirtiliyor.

TARİHE YERİNDE TANIKLIK EDECEKLER: Bu şekilde George ve Charlotte, dünyanın çeşitli ülkelerinden tören için Londra'ya giden 500 devlet başkanı ve kraliyet ailesi üyesiyle birlikte tarihi bir olaya yerinde tanıklık etmiş olacaklar.

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SON KARARI VERDİLER

Charles'ın annesinin yerine geçmesinden sonra ona ait olan Galler Prensi ve Prensesi unvanlarını alan Kate ile William'ın iki büyük çocuklarını cenaze törenine götürüp götürmeme konusunda uzun uzun düşündüğü ileri sürülüyor. Saraya yakın bir kaynağın verdiği bilgiye göre Kate ile William, bu konuda yapılan müzakerelerin ardından George ile Charlotte'un törene katılması kararına vardı.

'HALKA, YÖNELİK BİR GÜVEN MESAJI' İngiliz basınında dün yer alan iddialara göre de iki küçük çocuğun törene katılması kararında "monarşinin devamlılığını vurgulama" düşüncesi yer alıyor. Saray kaynaklarına göre, tahtın gelecekteki iki varisinin törende yer alması halka yönelik güçlü bir sembol ve güvence mesajı taşıyor.

TÖRENE CAMILLA VE KATE İLE BİRLİKTE GİTTİLER

George ve Charlotte, Westminster Abbey'e kadar anneleri Kate ve yeni Konsort Kraliçe Camilla ile yanı araçta yolculuk ettiler. İki kardeş daha sonra da yürüyüş kortejine katılacak.

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George ve Charlotte, geçtiğimiz mart ayında Kraliçe'nin geçen yıl ölen eşi; yani büyük büyükbabaları Prens Philip için düzenlenen anma törenine de katılmışlardı. En küçük kardeşleri Louis ise o törende de yer almamıştı. O gün Charlotte annesi Kate'in yanından hiç ayrılmadı.

GEORGE DA BABASIYLA

Aynı törende George'a da babası Prens William eşlik etti. Aslında küçük George, bir süredir bu tür etkinliklere yabancı değil.Takım elbise giyip katıldığı bazı etkinliklerde sergilediği sıkılgan tavırları da dikkat çekiyor. Fakat görünüşe göre son dönemde gelecekteki hayatına biraz daha alıştı.

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FARKLI GÖRÜŞLER VAR: Bu arada bazı kaynaklar iki küçük çocuğun cenaze törenine katılmasının onları psikolojik olarak olumsuz yönde etkileyebileceğini savunuyor. Onlara göre bu kadar büyük bir tören, hafızalarından hiç silinmeyecek ve büyük ihtimalle duygu durumları da hayatları boyunca bu etkinin izlerini taşıyacak. Öte yandan bazı kaynaklar da o yaşta çocukların ölüm fikrine çok da yabancı olmadığı, bunu anlayabilecekleri görüşünde.

'BÜYÜK BÜYÜKBABAMA KAVUŞTU'

Yeni Galler Prensi William ile Galler Prensesi Catherine yas süreci boyunca halkla yaptıkları buluşmalarda George'un bu kaybı ve ölümü anlayabildiğini, Charlotte için durumun biraz zor olduğunu söylemişlerdi. Kate ise halkla yaptığı bir sohbette küçük Louis'nin kendisine "Büyük büyükannem artık büyük büyükbabamla buluştu" dediğini söylemişti.

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Gözden Kaçmasın Torunları Kraliçe için nöbette Haberi görüntüle

Bu arada geçtiğimiz hafta sonu Kraliçe'nin sekiz torunu Westminster Hall'deki tabutu başında 15 dakikalık bir saygı nöbeti tuttu. O törende Prens Harry'nin askeri üniforma giymesi kadar dikkat çeken başka bir ayrıntı daha vardı. Nöbet tutanlar arasında Kraliçe'nin en küçük torunu James de yer aldı.

WILLAM'IN ANNESİNİN CENAZE TÖRENİNDEKİ GÖRÜNTÜSÜNE BENZETİLDİ

Kraliçe'nin küçük oğlu Edward ile eşi Sophie'nin iki çocuğundan biri olan 14 yaşındaki James, ağır başlı tavırları ve duruşuyla annesi Diana'nın cenaze törenindeki Prens Wiliam'a benzetilmişti. Söz konusu nöbette Kraliçe'nin en büyük torunu 44 yaşındaki Peter Phillips, kardeşi 41 yaşındaki Zara Tindall, Prens William ile Prens Harry, Prens Andrew'nun iki kızı Prenses Eugenie ve Prenses Beatrice de yer aldı. En küçük torunlar 18 yaşındaki Lady Louise ile kardeşi James de bütün bu yas süreci boyunca "monarşinin geleceği" olarak gösterilip bütün dikkatleri üzerlerinde topladılar.

Prens Harry'nin eşi Meghan Markle, törene Kraliçe'nin en küçük oğlu Edward'ın eşi Sophife Wessex ile birlikte gitti.

Markle, ailenin bazı üyelerinin aksine yüzüne siyah tül takmamayı tercih etti. Bir iddiaya göre Markle, annesi Doria Ragland'ın da törene çağrılmasını istemişti. Fakat görünüşe göre bu gerçekleşmedi.

Törene Kate Middleton'ın annesi Carole ile babası Michael de katıldı.

Kate ve Meghan törende bir ara yan yana geldiler. Fakat aralarındaki uzaklık ve soğukluk objektiflere böyle yansıdı.

Kraliçe'nin kız kardeşi Prenses Margaret'in kızı Lady Sarah Chatto artık kendisiyle özdeşleyen şapkasıyla törende.

Prens Andrew'nun eski eşi Sarah Ferguson, kızı Beatrice'in eşi Edoardo Mapelli Mozzi ile birlikte.

Prenses Beatrice eşi Edoardo Mapelli Mozzi ve annesi Sarah Ferguson ile.

Prens William askeri üniforma giydi. Kardeşi Harry'nin üzerinde ise üniforma yoktu. Sadece madalyalarını taktı.

Adının karıştığı cinsel taciz skandalıyla ailesine zor günler yaşatan Prens Andrew da üniforma giymedi. Kardeşi Edward ise törende üniformalıydı.











