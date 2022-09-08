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Yerinde duramayan prens: Şimdi okullu oldu, ilk gün bağımsızlığını ilan etti

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#Kate Middleton#Prens William#Prens Louis
Yerinde duramayan prens: Şimdi okullu oldu, ilk gün bağımsızlığını ilan etti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2022 11:12

Dünyanın en uzun süre tahtta kalan monarklarından biri olan Kraliçe 2. Elizabeth'in 70'inci yıl kutlamaları sırasında herkesten rol çalan Prens Louis, ailesiyle birlikte yeni hayatına başladı.

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İLK GÜN KAMERALAR KARŞISINDA GEÇTİ
Platin Jubile kutlamalarında, ailesiyle birlikte katıldığı her etkinlikte yerinde duramayan tavırlarıyla dikkat çeken Prens Louis, diğer iki kardeşiyle birlikte eğitim göreceği okulun ilk gününü kameralar karşısında geçirdi.

Yerinde duramayan prens: Şimdi okullu oldu, ilk gün bağımsızlığını ilan etti

OKUL MÜDÜRÜ KARŞILADI
Londra'dan taşınıp Kraliçe'ye daha yakın olmak için Windsor Şatosu'na yakın Adelaide Cottage'a yerleşen Cambridge Düşesi Kate Middleton ile Cambridge Dükü Prens William, dün de üç çocuklarını ellerinden tutup yeni okullarına götürdü. Aynı okulda eğitim görecek olan 9 yaşındaki Prens George, 7 yaşındaki Prenses Charlotte ve 4 yaşındaki Prens Louis, ilk gün okulun müdürü Jonathan Perry tarafından kapıda karşılandı.

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YİNE KENDİNİ GÖSTERDİ
Platin Jübile kutlamaları sırasında sergilediği tavırlarla çok konuşulan, hatta bir ara Kraliçe'yi bile uğraştıran Louis, okulun ilk günü de dikkat çekti. Cambridge çocukları, eğitim görecekleri Lambrook School'a anneleri ve babalarıyla birlikte gitti.

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WILLIAM'IN ELİNİ TUTMA İSTEĞİNİ GERİ ÇEVİRDİ: BAĞIMSIZLIĞINI İLAN ETTİ
Kahverengi üzerine beyaz puantiyeli bir elbise giyen Kate Middleton, iki oğlu George ve Louis'nin elinden tuttu. Prens William ise kareli okul üniforması içindeki kızı Charlotte ile el ele yürüdü. Bir ara William hemen yanında yürüyen en küçük oğlu Louis'nin de diğer elini tutmak istedi. Fakat Louis, babasının bu isteğini geri çevirdi. Minik Prens'in bu hareketi de kameralardan kaçmadı. Louis'nin, babası William'ın isteğini geri çevirmesi "Daha ilk günden bağımsızlığını ilan etti" şeklinde yorumlandı. 

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ÜÇÜ İÇİN DE YENİ BİR OKUL
George, Charlotte ve Louis daha önce Londra'da Thomas Battersea Okulu'na öğrenim görüyorlardı. En küçük kardeşleri Louis de orada kreşe gidiyordu. Fakat aile, Kraliçe 2. Elizabeth'e yakın olmak için Adelaide Cottage'a taşınınca çocukların okulu da değişti. Şimdi üç kardeş Berkshire'daki Lambrook School'a öğrenim görecek. Bu okulun yıllık maliyetinin bir öğrenci için 15 bin 556 sterlin olduğu belirtiliyor.

DİĞER ÇOCUKLARIN AİLELERİ TEDİRGİN OLDU: Kate ve William'ın üç çocuğu bu eğitim yılında ilk kez aynı okulda eğitim görecek. Aslına bakılırsa bu duyulduğunda okuldaki diğer çocukların aileleri rahatsız oldu. Bu konudaki haberler uzun süre İngiliz basınında yer buldu. Bu ailelerin iddiasına göre İngiliz kraliyet ailesinin üç çocuğunun aynı yerde öğrenim görmesi, okuldaki sükuneti de bozacaktı. Çocukların korumalarının sürekli olarak etrafta dolanacağını ileri süren veliler, bu durumun da gerilim yaratacağını savunmuştu.

Yerinde duramayan prens: Şimdi okullu oldu, ilk gün bağımsızlığını ilan etti

İNGİLİZ BASINI: MEGHAN'IN İDDİALARI ÇÜRÜDÜ
George, Charlotte ve Louis'nin, aynı okula gitmesi dolaylı olarak bir kez daha Meghan Markle'ı gündeme getirdi. Prens Harry ile birlikte ABD'ye taşınan Markle, eğer oğlu Archie Londra'da okula gitseydi fotoğrafçılar tarafından sürekli takip edileceğini ileri sürmüştü. Fakat İngiliz basınına göre Cambridge çocuklarının okuldaki ilk günü Markle'ın bu iddiasını da yalanlamış oldu. Kate ile William'ın çocuklarıyla gittikleri bu ilk okul gününde çifti sadece üç tane basın mensubu izledi. George, Charlotte ve Louis'nin ilk okul gününde bir fotoğrafçı, bir kameraman ve yazılı basından bir gazeteci görev yaptı.

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PLATİN JÜBİLE'YE DAMGASINI VURDU: Dün büyük kardeşleriyle birlikte okula başlayan Prens Louis, geçtiğimiz haziran ayında, Kraliçe'nin tahttaki 70'inci yılını kutlamak amacıyla düzenlenen Platin Jübile etkinliklerinde büyük büyük babaannesinden bile rol çalmıştı. Yerinde duramayan tavırları haftalarca basına konu olup çok konuşulmuştu. Hatta bazı tartışmalara bile yol açmıştı.

Yerinde duramayan prens: Şimdi okullu oldu, ilk gün bağımsızlığını ilan etti


BÜYÜK KARDEŞLERİYLE KIYASLANDI
Louis, büyük kardeşleri George ve Charlotte ile kıyaslandı ilk olarak. Onların, geçmişte bu tür etkinliklerde sergilediği yaşlarından ağırbaşlı tavırlarla Louise'in kabına sığmaz davranışları karşılaştırıldı.

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ANNELER YORUM YAĞDIRDI
Bu arada henüz yaşı küçük olduğu için kalabalıklar içinde onu sakinleştirmeye çalışan Kate Middleton, kendileri de yakın yaşta çocuk sahibi olan milyonlarca annenin sempatisini kazandı. Özellikle de kalabalık ortamlarda çocuklarıyla benzer bir mücadeleye girmek zorunda kalan anneler, sosyal medyada Louis ile Kate Middleton'ın tavırlarına ilişkin yorumlar yağdırdı. Küçük çocuk sahibi olan annelerin buluşma platformu olan Mumsnet'te Louis'nin törenler sırasındaki tavırlarıyla ilgili yorumlar yapıldı.

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'SOĞUK TERLER DÖKTÜM'
Kendisi de tıpkı Louis gibi 4 yaşında bir çocuk sahibi olan bir anne "Benim çocuğum da böyle. Bunları izlemek, bana kendimi daha az yalnız hissettirdi" diye yazdı. Bir başkası Kate Middleton gibi yoğun bir kalabalık içinde küçük çocuğunu denetim altında tutmaya çalışma düşüncesinin bile soğuk terler dökmesine neden olduğunu itiraf etti. Bir başkası da buna "Ebeveynlik becerinizin, 4 yaşındaki inatçı bir çocukla tüm dünyaya sergilendiğini hayal edin" diye yazarak görüşünü bildirdi.

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'GAYET STANDART DAVRANIŞLAR'
Louis'ye yakın yaşta çocuğu olan ya da çocuklarının o dönemini hatırlayan başka anneler de minik prensin uzun saatler boyunca belli bir noktada bulunmak zorunda kaldığını belirtip yaptıklarının gayet standart davranışlar olduğunu ekledi. Bir başka anne de şunları yazdı: " Sıkılmasına ve kıpır kıpır davranışlarına şaşırmadım. Çok uzun bir zaman ve dört yaşında bir çocuğun saatlerce yerinde oturtulması zor" diyerek görüşünü belirtti.

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GAYET İYİ İDARE ETTİ: Louis'in büyük kardeşleri 8 yaşındaki George ve 7 yaşındaki Charlotte'un dört günlük kutlamalar boyunca gayet iyi bir görünüm sergilediklerini belirten bazı anneler de "Kate, 4 yaşında bir çocukla gayet iyi bir şekilde başa çıktı" diye yazdılar. Hatta bir anne "Bu dört günün ardından bence Kate bir gün boyunca yataktan çıkmadan dinlenebilir" diyerek üç çocuk annesi Düşes'in ne kadar yorulmuş olabileceğini hatırlattı.

Yerinde duramayan prens: Şimdi okullu oldu, ilk gün bağımsızlığını ilan etti


'YAKINLIĞIN GÖSTERGESİ'
Minik prens Louis'nin kıpır kıpır tavırları, farklı sosyal medya platformlarında da gündem oldu. Bir kullanıcı bazı kişilerin, çocukların robot gibi davranmasını beklediğini belirtip Louis'nin annesinin ağzını eliyle kapatması konusuna değindi. Bu kullanıcıya göre birçok çocuk böyle davranıyor ve aslında bu Louis ile annesi Kate'in yakınlığının bir göstergesi.

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'TARİHİ BİR OLAY, TABİİ Kİ ORADA OLACAK'
Bazı kişiler henüz 4 yaşında olan bu kadar hareketli bir çocuğun neden etkinliğe getirildiğini sordu. Hatta Louis'nin dadısıyla birlikte evde bırakılması gerektiğini savunanlar da çıktı. Buna yanıt verenlerden biri de Kraliçe'nin tahttaki 70'inci yılının olağanüstü bir durum olduğunu hatırlatıp "Bu tarihi bir olay ve hepsinin orada olması gerekiyordu. Louis'nin bile. Bu bir insanın hayatı boyunca sadece bir kez yaşayabileceği bir olay" diye yazdı.

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Yerinde duramayan prens: Şimdi okullu oldu, ilk gün bağımsızlığını ilan etti

'SİZİN ÇOCUĞUNUZ YOK GALİBA'
Bu arada bazıları da Louis'nin "şımarık" bir çocuk olduğunu savundu. Onlara göre ailenin en küçüğü olan Louis, bu sayede büyük kardeşlerinden daha özgür davranışlar sergiliyor. Fakat bunu savunanlara da birçok kişi sosyal medya platformlarında "Sizin çocuğunuz yok galiba" ya da buna benzer yanıtlarla karşı çıktı.

AMCASINA BENZETENLER OLDU: Bazı kişiler Louis'nin davranışlarını amcası Harry'nin küçükken benzer ortamlarda sergilediği tavırlara benzetti. Harry de küçük bir çocukken Trooping the Colors etkinliklerinden birinde annesi Diana'ya zor anlar yaşatmıştı. Kameralara dil çıkaran Harry, kendisi gibi küçük birer çocuk olan kuzenleri Beatrice ve Eugenie'nin de saçlarını ya da elbiselerini çekmeye çalışmıştı. O anlarda da Diana, küçük oğlunu kontrol altında tutabilmek için epey çaba harcamıştı.

Yerinde duramayan prens: Şimdi okullu oldu, ilk gün bağımsızlığını ilan etti

NEREDEN ÖĞRENDİĞİ MERAK KONUSU OLDU
Tıpkı ağabeyi George ve ablası Charlotte gibi işinin ehli bir dadı olarak bilinen Maria Borrallo tarafından büyütülen Louis'yle ilgili en çok merak edilen ayrıntı ise nanik yapmayı ve dil çıkarmayı nereden öğrendiği oldu. Yetiştiği ortam düşünüldüğünde Louis ile ilgili olarak en çok konuşulan ve tartışılan ayrıntı işte bu oldu.

UZMANA GÖRE GAYET NORMAL: Her ne kadar sosyal medyada yorum yapan bazı kişiler Louis'nin dikkat eksikliği ve hiperaktivite sorunu olabileceğini ileri sürerken New York Post'a konuşan aile ve evlilik terapisti Kaitlin Soule, minik Louis'nin davranışlarının yaşına göre gayet normal olduğunu söyledi. Soule, Louis'nin kutlamalar kapsamında sergilediği tavırları "tamamen normal ve gelişimsel açıdan uygun" diyerek nitelendirdi. Bu arada Kate Middleton ile Prens William'ın her ne kadar bazı kurallar uygulasalar da geleneksel kraliyet anlayışından farklı daha modern bir çocuk yetiştirme tarzı tercih ettiği belirtiliyor. Görev dışı zamanlarını çocuklarıyla geçiren çift, her biri için farklı bir dadı yerine sadece bir tane dadıyla üç çocuklarını büyütüyor.

Yerinde duramayan prens: Şimdi okullu oldu, ilk gün bağımsızlığını ilan etti


HEPSİ KAMERALAR ÖNÜNDE BÜYÜDÜ
İngiliz kraliyet ailesinin en göz önünde olan üç çocuğu, kelimenin tam anlamıyla "kameralar karşısında büyüdü." Daha birkaç günlük bebekken basının karşısına çıktılar, etraflarındaki "yüksek duvarlara" rağmen ilk adımları, ilk gülücükleri anne ve babalarıyla çıktıkları uluslararası geziler hep kamuoyunun gözü önünde gerçekleşti. Bunca zaman içinde de özellikle ailenin büyük çocukları George ve Charlotte, birkaç küçük an dışında yaşıtlarının zaman zaman sergilediği "çocukça yaramazlıkları" pek gözler önüne sermedi. Bunda ailenin büyük çocukları olmalarının yanı sıra dadılarının da büyük etkisi vardı.

DADI ARTIK KENDİ EVİNDE YAŞAYACAK: Kate ile William, Adelaide Cottage'da kelimenin tam anlamıyla eskisinden daha farklı bir hayat sürecek. Kraliyet ailesinin tarihinde önemli bir yeri olan Adelaide Cottage'a geçtiğimiz günlerde yerleşti çift. Aileden gelen haberlere göre üç çocuğun dadısı artık onlarla birlikte aynı evde yaşamayacak. Üç çocuğun bakımıyla ilgilenen İspanyol asıllı dadı Maria Teresa Turrion Borrallo, yine görevini sürdürecek. Fakat Cambridge ailesiyle birlikte yaşamak yerine görevi bittiğinde kendi evine gidecek.

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#Kate Middleton#Prens William#Prens Louis

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