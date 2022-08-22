Kate ve çocukları bu kez şaşırttı

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DEVİR ONLAR İÇİN DE EKONOMİ DEVRİ

Fakat görünüşe göre aile üyeleri de zaman zaman "kemer sıkıyor." Bunun son örneklerinden biri de Prens William'ın eşi Kate Middleton sergiledi.

UCUZ UÇUŞTA GÖRÜNTÜLENDİLER

Taht için babası Prens Charles'ın ardından ikinci sırada olan Prens William'ın eşi Kate Middleton, çocuklarıyla birlikte ucuz bir havayolu şirketinin uçuşunda görüntülendi.

DADILARI DA EŞLİK ETTİ

İki küçük çocuğu Prenses Charlotte ve Prens Louis'yi yanına alan Kate Middleton, hafta sonu Kraliçe'yi ziyaret etmek için İskoçya'ya gitti. Inverness Havaalanı'nda görüntülenen Middleton'a çocuklarının dadısı Maria Teresa Turrion Borrallo ile güvenlik görevlileri de eşlik etti.

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ÇOCUKLAR ÇANTALARINI DA KENDİLERİ TAŞIDI

Middleton'ın iki çocuğunun kendi eşyalarını kendilerine ait çantalarda taşıdıkları görüldü. Aynı uçaktaki bir yolcu Kate'i ve çocuklarını fark etti ve görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Uçaktan indikten sonra Kate Middleton, dadı Borrallo ve çocuklar kendilerini bekleyen bir otomobile alınıp Kraliçe'nin bir süredir yaşadığı Balmoral Şatosu'na götürüldü.

YENİ BİR HAYAT BAŞLIYOR: Bu arada Kate Middleton ve Prens William; üç çocuklarıyla birlikte yeni bir evde yeni bir hayata başlayacaklar. Küçük çocukları Prens Louis de diğer iki kardeşiyle birlikte aynı okulda okuyacak.





KRALİÇE'YE YAKIN OLACAKLAR

İngiliz kraliyet ailesinin en gözde üyelerinden Prens William ile Kate Middleton, hayatlarıyla ilgili büyük bir değişikliğe hazırlanıyor. Platin Jübile başta olmak üzere son dönemde ardı ardına katıldıkları etkinliklerle dikkat çeken çift, çocukları George, Charlotte ve Louis ile birlikte yeni bir eve taşınıyor.Bu şekilde Cambridge Dükü ve Düşesi unvanını taşıyan Kate ile William'ın, bir süredir Windsor'da yaşayan Kraliçe 2. Elizabeth'e daha yakın bir evde oturacağı iddiaları da doğrulanmış oldu. Çift, Windsor arazisinin kalbinde yer alan Adelaide Cottage adlı konuta taşınacak.

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BU DEĞİŞİKLİK ONLARI MUTLU ETTİ

Şu an yaşadıkları Kensington Sarayı'ndan daha kırsal bir bölgede yer alan Adelaide Cottage'ın, çocukları için daha geniş bir oyun alanı sağlaması ve doğayla daha fazla içi içe olması nedeniyle Kate ile William'ın mutlu olduğu belirtiliyor.

HALKA FAZLA YÜK OLMAYACAKLARI İLERİ SÜRÜLDÜ

2015 yılında büyük bir onarımdan geçen Adelaide Cottage'da yeni sakinleri Cambridge ailesi için ek bir masraf çıkmayacağı da konuşuluyor. Kate ile William'ın dört yatak odalı bu mütevazı eve taşınarak, kraliyet ailesinin giderlerini azaltmaya katkıda bulunacağı da belirtiliyor. The Sun gazetesine konuşan bir kaynak çiftin, vergi mükelleflerine yük olmamak için çok gösterişli olmayan ve yenileme ya da fazladan güvenlik önlemi gerektirmeyen bu mülke taşınmak istediğini de söyledi.

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Aslına bakılırsa Adelaide Cottage, her ne kadar sakin bir ortamda mütevazı bir mülk olsa da kraliyet ailesinin tarihinde belki de bazılarının hatırlamak istemeyeceği anılar da gizli bu konutun duvarları arasında.

MÜLKÜN İNİŞLİ- ÇIKIŞLI BİR TARİHİ VAR

William ile Kate'in üç çocuklarıyla birlikte bu yaz taşınacağı Adelaide Cottage'ın inişli çıkışlı bir tarihi var. 655 dönümlük Windsor arazisinin tam kalbinde bulunan bu mülk, Kraliçe 2. Elizabeth'in de bir süredir yaşadığı Windsor Şatosu'na son derece yakın. Bu durum da William ile babaannesi Kraliçe'nin birbirlerine yakın olmasını sağlayacak.

KRALİÇE'NİN EN SEVDİĞİ EVİYDİ

Adelaide Cottage, 1831 yılında inşa edildi. Burası, dönemin kralı 4. William'ın eşi Adelaide için yapıldı ve onun adı verildi. Kate ile William'ın yaşayacağı Adelaide Cottage, Kraliçe Victoria'nın da en sevdiği eviydi. Kraliçe, sık sık buraya sabah kahvaltısı yapmaya gidiyordu.

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Adelaide Cottage, ilerleyen dönemde kraliyet ailesi için görev yapan personelin yanı sıra onların aileleri için kullanılmaya başlandı. Fakat aslına bakılırsa Adelaide Cottage'ın, İngiliz kraliyet ailesinin tarihindeki en büyük skandallardan birinde de yeri var. Zaten adı geçtiğinde de ilk akla gelen olay bu.

KRALİYET HAVA KUVVETLERİ'NİN EN GÖZDE SUBAYLARINDAN BİRİYDİ

Adelaide Cottage'da 1950'li yıllarda Kraliyet Hava Kuvvetleri'nde albay olarak görev yapan Peter Townsend yaşıyordu. Townsend, mülkün en ünlü sakinlerinden biri olarak hafızalarda yer aldı. Bunun nedenine gelirsek...

O DÖNEMİN KOŞULLARINDA BU AŞK SKANDAL YARATTI

Hem fiziksel olarak hem de mesleki açıdan dikkat çeken bir pilot olan Albay Peter Townsend, o dönemde prenses olan Elizabeth'in kız kardeşi Margaret'in sevgilisiydi. Prenses Margaret'in yaşadığı aşkın bunca skandal yaratmasının nedeni ise Townsend'in boşanmış olmasıydı. Üstelik de Townsend, Margaret'ten 16 yaş büyüktü. Townsend, boşanmış olmasına rağmen Prenses Margaret ile ilişkisinin ortaya çıkması skandal yarattı. Çünkü o dönemde İngiliz kraliyet ailesinin bir üyesi, boşanmış da olsa eski eşi hayatta olan biriyle evlenemez hatta romantik ilişki de yaşayamazdı. Bu duruma izin verilmezdi. İşte bu sebeple Kate ile William'ın yeni yuvası, Margaret ile Townsend'in o dönemde skandal yaratan aşkını akıllara getiriyor.

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Prenses Margaret ile Peter Townsend'ın romantik ilişkisinin ortaya çıkması ise Kraliçe'nin 1953 yılında gerçekleşen taç giyme törenini izleyen dikkatli gazeteciler sayesinde oldu. Margaret'in, Townsend'ın ceketindeki bir tüy parçasını aldığını fark eden gazeteciler olayın üstüne gitti ve bu ilişki de ortaya döküldü.





TOWNSEND, BRÜKSEL'E GÖNDERİLDİ

Bundan sonrası ise kelimenin tam anlamıyla "bir kırık aşk hikayesi". Peter Townsend ile Prenses Margaret evlenmeye karar verdiler ama bu durum bir türlü gerçekleşmedi. İlişkileri ortaya çıkan Margaret ile Peter için işler daha da zorlaştı. Peter Townsend, hükümet tarafından Brüksel'deki İngiliz Büyükelçiliği'ne hava ataşesi olarak gönderildi. 31 Ekim 1955'te de Prenses Margaret, Townsend ile ilişkilerinin bittiğine dair bir bildiri yayınladı.

BBC, YAYINI KESTİ

Margaret bildirisinde şu satırlara yer verdi: "Miras hakkımdan vazgeçmeme bağlı olarak, resmi bir evlilik sözleşmesi yapmanın mümkün olabileceğinin farkındaydım. Ancak, kilisenin, Hristiyan evliliğinin çözülemeyeceğine dair öğretilerini dikkate alarak ve Milletler Topluluğu'na karşı görevimin bilincinde olarak, bu düşünceleri diğerlerinin önüne koymaya karar verdim." Yeri gelmişken o gün BBC'nin bu açıklamayı duyurmak için radyo programının yayın akışını kestiğini de hatırlatalım.

1959'da 45 yaşında olan Townsend, önceki yıl tanıştığı bir Belçika vatandaşı olan 20 yaşındaki Marie-Luce Jamagne ile evlendi. İki kızı ve bir oğulları vardı. Küçük kızları Isabelle Townsend, 1980'lerin sonunda ve 1990'ların başında bir Ralph Lauren modeli oldu.





2002'DE HAYATA VEDA ETTİ

Tarihe bu aşk hikayesiyle adını bırakan Prenses Margaret de 1960'da Anthony Armstrong Jones ile evlendi. 1978 yılına kadar süren bu evlilikten Sarah ve David adında iki çocuğu oldu. Prenses Margaret, 9 Şubat 2002'de hayata veda etti.

2. Elizabeth'in henüz prenses olduğu dönemden bir aile fotoğrafı.