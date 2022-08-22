'Yapacak işlerim var' dedi, düğüne gitmedi! En yakını onu yalnız bıraktı

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AŞK BİR KEZ DAHA KAZANDI

Yine de kendi söyledikleri gibi "aşk asla başarısız olmadı" bir kez daha kazandı. İlk hayal kırıklığından tam 20 yıl sonra hayallerinin yıkıldığı o malikanede bu kez gerçekten muratlarına erdiler. Başta çocukları olmak üzere hem ailelerinin, hem de ünlü dostlarının da katılımıyla kavuşmalarını kutladılar. Bir başka deyişle 2022 yılının düğününe imza attılar.

BENNIFER MURADINA ERDİ

Elbette bu iki aşığın kim olduğunu hemen anladınız. Jennifer Lopez ve Ben Affleck! Tıpkı aşklarının ilk döneminde olduğu gibi yine Bennifer olarak anılan çift, geçen ay Las Vegas'ta kıydıkları nikahın ardından bir kez daha birbirlerine "hastalıkta ve sağlıkta, ölüm onları ayırıncaya dek" birlikte olma sözü verdiler.

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Ben Affleck'in yıllar önce yaklaşık 9 milyon dolara satın aldığı Georgia, Riceboro'da bulunan kır malikanesinde yapılan düğün, farklı etkinliklerle üç gün sürdü. Cuma günü bir yemek düzenlendi. Bu ilk günü Ben Affleck'in bir kaza geçiren annesinin hastaneye kaldırılması damgasını vurdu. Neyse ki bacağından yaralanan annenin önemli bir şeyi yoktu ve kutlamalar devam etti. Cumartesi günü ise heyecanla beklenen düğün gerçekleşti. Lopez, kelimenin tam anlamıyla "telli duvaklı" gelin oldu. Ertesi gün yani pazar günü de Lopez ile Affleck, konuklarına bir piknikle veda etti. Elbette yılın düğünü unvanını alan bu düğünle ilgili çarpıcı detaylar da var. Gelin şimdi bunlara bir göz atalım.

Önce gelin Jennifer Lopez ile başlayalım... Las Vegas'taki nikahında iki tane sade kıyafet giyen 52 yaşındaki Lopez bu kez Ralp Lauren firması tarafından hazırlanan bir gelinlik tercih etti. Uzun duvağı ve uzun kuyruğu ile dikkat çeken bu gelinlik içinde kelimenin tam anlamıyla "kanatlanıp uçan" bir peri kızına benziyordu Lopez. Çiçeği burnunda kocası Affleck ise siyah pantolon ve beyaz gömlek, aynı renk ceket giyerek eşlik etti.

Her hareketlerinden birbirlerine olan aşkları okunan Lopez ile Affleck, tören alanına, malikanenin yakınındaki bir tekneyle ulaştı. İskeleye çıkan çifti orada düğünün konuklarını karşıladı. Sonra da düğün gününü ölümsüzleştirmek için özel olarak görevlendirilen fotoğrafçıya poz verdi.

ANA TEMA: BEYAZ RENK!

Jennifer çiftinin düğün töreninde her yer bembeyazdı. Genellikle düğünlerde geline saygıdan ve onu gölgede bırakmamak için beyaz giymeyen konuklar bu kez tepeden tırnağa beyazlara büründü. Çünkü törenin giyim kuralı böyleydi. Üstelik sadece giysiler değil; masalar, sandalyeler, örtüler, süsleme için kullanılan çiçekler ve piyano bile bembeyazdı.

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KİMİ ŞIK KİMİ RAHAT GİYİNDİ

Gösteri dünyasında JLo olarak anılan Lopez ile Ben Affleck'in düğününde beyaz rengin yanı sıra rahatlık da ön plandaydı. Kimi konuklar, şık gece elbiseleri giyerken bazıları da daha rahat hissetmek için şortlar, spor ayakkabılar giydi. Bazıları da görünümlerini açık renk kovboy şapkalarıyla tamamladı.

Düğünün gerçekleştiği malikanenin bahçesinde çiftin birbirlerine olan aşkını gözler önüne seren ahşap tabelalar yer alıyordu. "Aşk asla başarısız olmaz", "Aşk her zaman korur ve güvenir" gibi sloganlar yazılmıştı bu tabelalara. Bu arada gelin ile damadın adı da yine bu ahşap levhalarda "Bay ve Bayan Affleck" olarak geçiyordu.

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Çiftin düğün törenine ünlü konuklar da katıldı. Bunlar arasında en çok dikkat çekenlerden biri de Ben Affleck'in sektördeki yakın dostlarından biri olan Matt Damon'dı. Ünlü oyuncu törene eşi Luciana ile katıldı. Yönetmen Kevin Smith ile eşi Jennifer, aktör Jason Mewes ve karısı Jordan, Hollywood'un önde gelen menajerlerinden Patrick Whitesell ve oyuncu eşi Pia Miller bunlar arasındaydı.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck, davetlileri, malikanelerinin konuk evinin yanı sıra çevredeki lüks otellerde ağırladı. Törene katıldıkları için de onlara teşekkür sözleri içeren "tatlı" hediyeler verdi. Üzerinde isimlerinin baş harfleri olan "J" ve "B" yazılı olan lezzetli çikolatalar ile konuklarına teşekkür etti çift. Bunların yanı sıra "Hafta sonu düğünümüzü çok özel bir hale getirdiğiniz için çok teşekkürler" yazan bir not da eşlik etti bu çikolatalara. Elbette bu not J ve B harfleriyle imzalanmıştı.

ANNESİ KORKUTTU

Ben Affleck'in annesi de oğlunu bu mutlu gününde yalnız bırakmadı. Hatta Christine Anne Boldt, kutlamaların ilk günü bir kaza geçirdi ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Düğünün yapılacağı malikaneye giden ambulans herkesi telaşlandırdı. Önce Lopez ya da Affleck'in çocuklarından biriyle ilgili bir sağlık sorunu yaşandığından kuşkulandı herkes. Gerçek sonradan ortaya çıktı. Anne Boldt, hastanede yapılan tedavisinin ardından malikaneye geri döndü.

EN YAKINI ONU YALNIZ BIRAKTI

Öte yandan düğünde Ben Affleck'in ailesinden çok büyük bir eksik vardı. Kendisi gibi oyuncu ve yönetmen olan kardeşi Casey Affleck. Daha önce birlikte ortak projelere de imza atan iki kardeşin birbirleriyle iyi geçindiği düşünülüyordu. Fakat son gelişme bu konuda da soru işaretleri yarattı.

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SEVGİLİSİYLE GÖRÜNTÜLENDİ: YAPACAK BAŞKA İŞLERİM VAR

Ağabeyinin düğün günü Los Angeles'ta birkaç farklı noktada sevgilisi Caylee Cowan ile birlikte görüntülendi. Herkes onun Ben Affleck ile Jennifer Lopez'in düğününe katılacağını düşünürken o tam tersini yaptı. Düğüne gitmemesine "ailesiyle ilgili" gerekçeler gösterdi. Casey Affleck, düğüne gitmeyeceğini belirtip "Yapacak başka işleri olduğunu" söyledi.

AİLEYE HOŞ GELDİN MESAJI: Fakat sonra yine şaşırtan bir adım attı. Ağabeyi Ben, Jennifer Lopez ve kendisinin birlikte göründüğü bir fotoğrafı Instagram sayfasında paylaştı. "İyi şeyler için beklemeye değer" cümlesiyle başlayan paylaşımında Lopez'e "Aileye hoş geldin" diye yazdı. Sonra da Lopez'e yönelik olarak "Jen, sen bir mücevhersin. Seni çok seviyoruz" diye yazdı.

ÇOCUKLARI DA TÖRENDEYDİ

Ben Affleck ile Jennifer Lopez'in görkemli düğününe ikisinin de eski evliliklerinden dünyaya gelen çocukları katıldı. Affleck'in Jennifer Garner ile evliliğinden dünyaya gelen üç çocuğu ile Jennifer Lopez'in Marc Anthony ile evliliğinden doğan ikizleri de beyaz giysileri içinde anne ve babalarının mutluluğuna ortak oldu.

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Bu arada düğün öncesi basına yansıyan bir başka iddia da Ben Affleck'in eski eşi Jennifer Garner'ı da törene davet ettiğiydi. Fakat Garner, yoğun iş programını gerekçe göstererek düğüne katılmadı.

DÜĞÜN BURADA YAPILDI

Şimdi de düğünün yapıldığı malikaneye bir göz atalım. Çünkü burası çiftin geçmişinde önemli bir yer teşkil ediyor. Ben Affleck, bu malikaneyi 2003 yılında, Lopez ile aşklarının ilk döneminde satın aldı. Hatta çift o dönemde burada evlenmeyi planlamıştı. Ayrılığın ardından 2018 yılında Affleck bu mülkü 8.9 milyon dolara satışa çıkardı. Alıcı bulunamayınca fiyatı indirdi. Fakat yine satılmayınca o da mülkü elinde tutmaya karar verdi.