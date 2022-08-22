Ünlü dizinin ekibi bu düğünde buluştu: Tören defalarca ertelenmişti, sonunda evlendiler

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FİNAL YAPAN DİZİ KADROSU BU TÖRENDE BULUŞTU

2019'un son aylarında ortaya çıkan Covid 19 pandemisi yüzünden planlarını defalarca iptal etmek ve beklemek zorunda kaldılar. Genç çift, bu bekleyişin ardından sonunda gösterişli bir törenle evlendi. Üstelik bu düğün, 2020 yılında final yapan ünlü dizinin kadrosunu da yeniden bir araya getirdi. Bir başka deyişle bu düğün için "ekip toplandı."

HAFTA SONUNDA EVLENDİLER

Yaklaşık üç yıllık bir bekleyişin ardından sevdiğiyle hayatını birleştiren bu genç yıldız, Modern Family dizisiyle tanınan Sarah Hyland. 31 yaşındaki oyuncu ile yine bir TV ünlüsü olan nişanlısı Wells Adams, geçen hafta sonu California Santa Barbara'da gösterişli bir törenle evlendi. Hyland ile Adams'ın, Covid 19 pandemisi nedeniyle defalarca ertelenen düğünü, Modern Family dizisinin yıldızlarını da yeniden bir araya getirdi.

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SOFIA VERGARA, ROL ARKADAŞININ DÜĞÜNÜN KAÇIRMADI

Sarah Hyland ile Wells Adams'ın, bir üzüm bağındaki açık hava düğününe; başta Sofia Vergara, Ariel Winter, Nolan Gould veJesse Tyler Ferguson olmak üzere Modern Family dizisinin yıldızları ve kamera arkasından bazı görevliler katıldı. Bir anlamda bu düğün, ekip için de bir yeniden buluşma fırsatı oldu. Özellikle de Vergara, düğündün bol bolpaylaşım yaptı.

Düğünlerini defalarca ertelemek zorunda kalan Sarah Hyland ile Wells Adams tören boyunca zaman zaman duygusal anlar yaşayıp gözyaşlarını tutamadı.

'B PLANI' HAZIRDI

Aslına bakılırsa Sarap Hyland ile Wells Adams, 2020 yılının Ağustos ayında evlenmeyi planlamıştı. Fakat Covid 19 kısıtlamaları nedeniyle tören ertelendi. Genç çift, People dergisine verdikleri bir röportajda 2022 yılında evlenmelerinin kesin olduğunu belirtmişlerdi. Hatta bir kez daha erteleme olmaması için bir " B planı" bile geliştirdiklerini anlatmışlardı. Buna göre eğer yine pandemi nedeniyle kısıtlamalar sürseydi Hyland ve Adams, Las Vegas'ta ya da başka bir yerdeki nikah dairesinde sakin bir şekilde evleneceklerdi. Fakat önlemler kalkınca buna gerek kalmadı. Saray Hyland ve Wells Adams, 150 kişinin katıldığı bir açık hava töreniyle hayatlarını birleştirdi.

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Modern Family dizisiyle adını duyuran Sarah Hyland ile The Bachelorette ve Bachelor in Paradis adlı TV şovlarıyla tanınan Wells Adams, 2017 yılından bu yana birlikteler. Bu ilişkinin başlamasından kısa bir süre önce Hyland, o döneme kadar birlikte olduğu oyuncu Dominic Sherwood ile ilişkisini bitirmişti.

FİJİ TATİLİNDE EVLİLİK TEKLİFİ VE NİŞAN

Saray Hyland ile Wells Adams, 2019 yılında Fiji adasına gittikleri tatilde nişanlanmıştı. Hyland, aldığı evlenme teklifini ve sonrasını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Hyland'ın, sevgilisinin nişan hediyesi olan 200 bin dolarlık elmas yüzükle çekilen pozları da Instagram takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

YILLARCA SAĞLIK SORUNLARIYLA BOĞUŞTU

Uzun süre sağlık sorunlarıyla mücadele eden Sarah Hyland, sık sık bu nedenle de gündeme geliyordu. Rol aldığı Modern Family adlı diziyle tanınan Sarah Hyland, çocukluk yıllarından bu yana bozuk olan sağlığı ve geçirdiği iki böbrek nakli operasyonu hakkında da defalarcakonuştu. 2018 yılında da bu konuda bazı açıklamalar yapan Hyland, bu yılın mart ayında katıldığı Quitters Podcast adlı yayında özellikle de başarısız olan ilk böbrek naklinden sonra yaşadığı duygusal yıkımı anlattı. Sarah Hyland, bin bir umutla yapılan böbrek naklinin başarısız olduğu anlaşıldığında kendi canına kıymak istediğini ifade etti.

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HAFTADA ÜÇ KEZ DİYALİZE GİRİYORDU: Hyland, çocukluğundan bu yana böbrek displazisi denilen bir sağlık sorunuyla boğuştuğunu ve 2012 yılında babasından yapılan böbrek nakliyle bir süreliğine de olsa sağlığına kavuştuğunu 2018 yılında açıklamıştı. Fakat bu açıklamayı yapmadan bir yıl önce böbrekleriyle ilgili sorunların tekrar ortaya çıktığını, kendisine ikinci kez nakil yapıldığını anlatmıştı. Sarah Hyland konuk olduğu yayında, kendisine yapılan ilk böbrek naklinin başarısız olmasından sonra haftada üç kez diyalize girmek zorunda kaldığını söyledi. Genç oyuncu "İşte orası, benim kendi canıma kıymak istediğim bir noktaydı" sözleriyle ifade etti duygularını. Sonra da o dönemde "sağlıyla ilgili sorunlarının çözümü olmadığını hissettiğini" anlattı.

Fakat "zayıf ve acınası" görünmemek için güçlü bir duruş sergilediğini de belirtti Hayland. Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Çocukluğunuzdan beri sağlık sorunlarıyla mücadele etmişseniz ve her zaman acı içinde yaşamışsanız, "deriniz kalınlaşıyor." Dışarıya karşı kendinizi nasıl göstereceğinizi öğreniyorsunuz." Hyland, aksi durumda sürekli "zayıf, acınası ve üzgün bir insan" görüntüsünü sergileneceğini savundu.

'AMACIM SEMPATİ TOPLAMAK DEĞİL'

Bu sağlık sorunlarını, insanlardan sempati toplamak için anlatmadığını belirten Sarah Hyland "Kendimi kurban gibi göstermek istemiyorum. Başka insanların da beni kurban gibi görmesini istemiyorum" dedi. Sonra da bu sağlık sorunlarına rağmen tam 27 yıl boyunca kendisini hissettiğinden ve olduğundan daha iyi göstererek "bazen ailesinin oturma odasında bazen de Broadway sahnesinde bir "gösteri" sergilediğini sözlerine ekledi.

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DİZİ SETİNDE ZOR ANLAR YAŞADI

Sarah Hyland, böbreklerinden kaynaklanan bu sağlık sorunları yüzünden kendisine şöhrete kavuşturan Modern Family dizisinin setinde de zor dönemler yaşadığını itiraf etti. Hastalığı yüzünden sürekli bitkin olduğunu ve bazı bölümleri çektiğini hatırlamadığını da sözlerine ekledi.

İLK DONÖRÜ BABASIYDI

Sarah Hyland'e ilk böbrek nakli 2012 yılında yapıldı. Donörü ise babasıydı. Fakat bu böbreği Hyland'ın vücudu kabul etmedi, operasyon başarısızlıkla sonuçlandı. Kendi anlattığına göre o süreçte bir yandan Modern Family dizisinin setine giderken diğer yandan da diyalize giriyordu Hyland. Daha sonra ikinci nakil gerçekleşti. Hyland'a bu kez ağabeyinden alınan böbrek nakledildi. Bu ikinci operasyonun ardından işler yolunda gitti ve Hyland sağlığına kavuştu. Hyland, o süreçte kendi doğum günü de dahil önemli günleri hastanede geçirmek zorunda kaldığını da anlatmıştı.