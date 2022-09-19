Torunları Kraliçe için nöbette

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İngiltere’de bugün merhum Kraliçe 2’nci Elizabeth için resmi cenaze töreni düzenleniyor. Kraliçe 8 Eylül’de 96 yaşında hayata veda ederken, birçok dünya liderinin de katılımıyla gerçekleşecek ihtişamlı tören için hazırlıklar 11 gündür sürüyor. Tören öncesi Londra’da şimdiye kadar eşi benzeri görülmemiş bir güvenlik hazırlığı yapılıyor. Törene Türkiye adına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katılırken, ABD Başkanı Joe Biden başta olmak üzere Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Batı dünyasından birçok lider törende hazır bulunacak.

SOYLULAR GEÇİDİ

Dünya liderlerinin yanı sıra, törene Avrupa’dan ve dünyadan diğer kraliyet ailesi üyelerinin de katılması bekleniyor. İspanya, Belçika, Norveç, İsveç, Danimarka, Hollanda ve Monako kraliyet aileleri bu katılımcıların başında geliyor. Japon İmparatoru Naruhito da törende hazır bulunacak. Hatta bu ziyaret, Mayıs 2019’da tahta çıkan Japon İmparatoru’nun ilk resmi yurtdışı gezisi olması bakımından büyük önem taşıyor. Önceki gün eşi İmparatoriçe Masako ile Londra’ya gelen Japon İmparatoru, lüks uçağının ardından çevreye duyarlı bir otobüsle kalacağı yere gitmişti. Kraliçe’nin ardından tahta geçen oğlu Kral 3. Charles başta olmak üzere diğer çocukları tabut başında nöbet tutmuştu. Önceki gün de Kraliçe’nin 8 torunu naaşının başında nöbet tuttu. Westminster Hall’deki nöbet 15 dakika sürdü. Tahtın birinci sıradaki varisi Prens William, askeri üniformasıyla tabutun başında yer aldı. Kraliyet görevlerinden ayrılarak eşi ve çocuklarıyla ABD’ye yerleşen Sussex Dükü Prens Harry de, saygı nöbetine Kral 3. Charles’ın özel izni ile askeri üniformayla katıldı. Diğer torunlar ise siyah renk kıyafetler giydi.

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ARMASI SÖKÜLDÜ

Ancak Prens Harry’nin giydiği üniformadaki armada, Kraliçe 2. Elizabeth’i sembolize eden “ER” armasının söküldüğü görüldü. “ER”, Kraliçe’nin “Elizabeth Regina” isimlerinin kısaltması olarak biliniyor. İngiliz Daily Mail gazetesi, hakkındaki cinsel taciz iddialarının ardından kraliyet unvanları geri alınan Kraliçe’nin oğlu Prens Andrew’ün üniformasında dahi bu armanın bulunduğunu belirtirken, “ER”nin Prens Harry’den sökülmüş olmasının, onun için “küçük düşürücü” olduğunu yazdı. İngiltere tahtının ikinci sıradaki varisi 9 yaşındaki Prens George da bugünkü cenaze töreninde hazır bulunacak.

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ZİYARETÇİ AKINI

SON 5 gündür Londra’daki parlamento binası Westminster Hall’de sergilenen Kraliçe’nin tabutu dün de ziyaretçi akınına uğradı. Bekleme süresi 26 saate kadar çıkan ve kilometrelerce uzayan kuyruk dün de sürdü. ABD Başkanı Joe Biden da dün eşi Jill Biden’la birlikte Kraliçe’nin naaşını ziyaret etti. Bu arada dün yerel saatle 20.00’de İngiltere genelinde Kraliçe’nin anısına 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.