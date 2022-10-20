Büyük ninesinin 'modası geçmiş' kuralına uyacak: Kraliçe, 25 yaşına kadar beklemişti

Haberin Devamı

YAZILI OLMAYAN KURALLAR

Bu arada bu paha biçilmez taçların, gerdanlıkların, kolye ve bileklerin birçoğu aile üyeleri tarafından öyle gelişigüzel kullanılamıyor. Hangi mücevherin, kim tarafından ne zaman takılacağı zor gevşetilen kurallarla belirlenmiş durumda. Özellikle küpelerle ilgili Kraliçe 2. Elizabeth tarafından benimsenen "modası geçmiş" ve yazılı olmayan bir kural var ki, ailenin genç kuşak kıdemli üyeleri de buna gönüllü olarak uyuyor. Gelelim bu ilginç kurala.

KULAKLARINI DELDİRMEK İÇİN 25 YAŞINA KADAR BEKLEDİ: Kraliçe 2. Elizabeth'in taçları kadar onları tamamlayan küpeleri de hayatta olduğu süre içinde çok ilgi çekiyordu. Peki ya Kraliçe'nin mücevherleri bu kadar sevmesine rağmen, kulaklarını deldirmek için 25 yaşına kadar beklediğini, bu yüzden anne ve babasının kendisine düğün hediyesi olan elmas avize küpeleri uzun süre kullanamadığını biliyor musunuz? Ya da kulaklarını henüz deldirmediği için değerli küpelerinin, özel olarak klipsli hale getirildiğini?

ANNE VE BABASI HEDİYE ETMİŞTİ

Mücevher uzmanlarına göre Kraliçe 2. Elizabeth, 25 yaşına kadar küpelerini klipsli hale getirerek kullandı. Bunlara anne ve babası tarafından kendisine düğün hediyesi olarak verilen Cartier imzalı, elmas avize küpeler de dahil. Ancak; 21 yaşında Prens Philip ile evlenen Kraliçe, bu küpeleri takmak için 25 yaşına kadar yani kulaklarını deldirinceye kadar bekledi.

Haberin Devamı

VAZGEÇİLMEZ TAKILARINDAN BİRİ HALİNE GELDİ; Elizabeth, bu değerli küpeleri ilk kez taç giyse töreni için yapılan portreye poz verdiği sırada taktı. Taç giymeden bir yıl önce 1951 yılının yaz aylarında ilk kez kulaklarını deldirdi. Böylece anne ve babasının hediyesi olan sallantılı küpeleri de ilk kez o zaman taktı. Ondan sonra da bu küpeler Elizabeth'in gala gecelerinde kullandığı vazgeçilmez takılarından biri haline geldi.

1950'LERİN İLK YARISINDA YAYGINLAŞTI

Kraliyet moda uzmanı Miranda Holder'ın anlattığına göre 1950'lerin ilk yarısında kadınların kulaklarını deldirip küpe takması toplum tarafından yeni yeni kabul görüyordu. O dönemde genç kadınlar, bir parça buz, bir iğne ve kulaklarının arkasına yerleştirdikleri bir elma ile küpe takmak için kulaklarını deliyorlardı. Holder'a göre, Kraliçe 2. Elizabeth, o dönemde yeni ortaya çıkan bu davranışı erken uygulayan kraliyet ailesi üyelerinden biri oldu. Aradan geçen yıllar içinde kulak deldirmek için daha modern ve steril yöntemler geliştirildi.

BÜYÜK OLASILIKLA CHARLOTTE BEKLEYECEK

Peki kraliyet ailesi üyeleri ne zaman kulaklarını deldirebilir? Uzmanlara göre aslında bunun için yazılı kurallar yok. Ama kıdemli üyelerin muhafazakar görünümlerini olabildiğince uzun süre korumaları bekleniyor. Yine uzmanlara göre artık yeni Galler Prensi ve Galler Prensesi olan William ile Kate'ın kızları Charlotte'un kulaklarını deldirmek için biraz daha beklemeleri gerekiyor.

Haberin Devamı

AŞKLARI TAÇLANIYOR: Aslında ailenin kadınlarının taç takabilmesi için de belli kurallar var. Tiaras A History of Splendour adlı kitabın yazarı Geoffrey Munn'a göre kıdemli kraliyet ailesi mensubu kadınlar, taç takmak için evleninceye kadar beklemek zorunda. Evlendikten sonra taktıkları taçlar ise aşklarının da taçlandığı anlamına geliyor.

Aileye sonradan katılmasına rağmen kurallara sıkı sıkıya bağlılığıyla bilinen Kate Middleton'ın da bu kurala uyacağı öngörülüyor. Hatta beklentiler Charlotte'un düğününe kadar yani taç takabileceği zamana kadar kulaklarını deldirmeyeceği.

GELİNLİK TACI

Munn'un anlattığına göre kraliyet ailesinden bir genç kız evlenirken kocasının ailesine ait taçlardan birini kullanıyor. Bu konuda beklentibu tacın erkeğin ailesinin koleksiyona ait olması. Bu tacı gelinin kullanması da genç kızın bir aileden diğerine geçtiği anlamına geliyor.

Haberin Devamı

AİLE TACINI TAKTI

Fakat bu konuda bazı istisnalar da yaşanıyor duruma göre. Söz gelimi Diana Spencer, Prens Charles ile evlenirken kendi ailesine ait bir tacı kullanmıştı.

GELİNİN AİLESİNİN KOLEKSİYONUNDAN

Bunun yanı sıra kraliyet ailesine mensup genç kızlar "mavi kanlı" olmayan bir erkekle evlendiklerinde kullandıkları taç da "kız tarafına" ait oluyor. Bunun örneklerine bakarsak... Kraliçenin torunu Prenses Eugenie, Jack Brooksbank ile evlenirken İngiliz kraliyet ailesine ait bir kaç kullandı.

Haberin Devamı

KRALİÇE'NİN DÜĞÜN TACI

Ablası Beatrice de Edoardo Mapelli Mozzi ile evlenirken Kraliçenin düğününde taktığı taç ona ödünç verildi.

Kate Middleton, Prens William ile evlenirken kullandığı taç da Meghan Markle'ın, Prens Harry ile düğününde taktığı taç da İngiliz kraliyet ailesine aitti.

FOTOĞRAFLAR: AVALON, ALAMY, MEGA NEWS AGENCY, SPLASH NEWS