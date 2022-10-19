Meghan yine konuÅŸtu, o soruya yanÄ±t verdi: OyunculuÄŸa mÄ± dÃ¶nÃ¼yor

Haberin DevamÄ±

YILLAR GEÃ‡SE DE DEÄžÄ°ÅžMEYEN DURUM

Ã‡ok eski zamanlardan bu yana kamuoyunun ilgi odaÄŸÄ±nda olan Ä°ngiliz kraliyet ailesi iÃ§in bu durum aynÄ± ÅŸekilde sÃ¼rÃ¼yor.Ä°nsanlar deÄŸiÅŸti, zaman deÄŸiÅŸti, hatta KraliÃ§e 2. Elizabeth Ã¶ldÃ¼ ve tahttaki isim bile deÄŸiÅŸti ama Mountbatten Windsor ailesine yÃ¶nelen merak dolu bakÄ±ÅŸlar hep aynÄ± kaldÄ±... Son yÄ±llarda ailenin en Ã§ok konuÅŸulan Ã¼yeleri de Prens Harry ile eÅŸi Meghan Markle.

GÃ–ZLERDEN UZAK YAÅžAMAK Ä°STEDÄ°KLERÄ°NÄ° SÃ–YLEDÄ°LER AMA...

Ã‡ift, 2020'nin ocak ayÄ±nda kÄ±demli kraliyet ailesi Ã¼yeliÄŸinden ayrÄ±lma kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayÄ±p Ã¶nce Kanada'ya sonra ABD'ye taÅŸÄ±ndÄ±. O dÃ¶nemde, "finansal olarak baÄŸÄ±msÄ±z ve gÃ¶zlerden daha uzak bir yaÅŸam sÃ¼rdÃ¼rmek istediklerini" sÃ¶ylediler.Ama bunun tam tersi oldu. Onlar da bu durumu kÃ¶rÃ¼kleyen bazÄ± ciddi adÄ±mlar attÄ± elbette.

Haberin DevamÄ±

HOLLYWOOD ÅžÖHRETLERÄ° GÄ°BÄ°... Önce Oprah Winfrey'e bir röportaj verip, Ä°ngiliz kraliyet ailesini Ä±rkçÄ±lÄ±k da dahil bazÄ± konularda suçladÄ±lar. Tam sular duruluyor derken yine gündemin ilk sÄ±ralarÄ±na çÄ±kacak adÄ±mlar attÄ±lar. Dijital yayÄ±n platformlarÄ±yla anlaÅŸmalar yaptÄ±lar, Prens Harry; James Corden'Ä±n sohbet programÄ±na konuk oldu... Meghan bir çocuk kitabÄ± yazdÄ±... Özetle, tipik Hollywood ünlüleri gibi yaÅŸamaya baÅŸladÄ±lar. Meghan Markle belki de evlenmeden önce hep özlemini çektiÄŸi büyük ÅŸöhrete bu ÅŸekilde kavuÅŸtu...

ÃœNLÃœ DERGÄ°YE RÃ–PORTAJ VERDÄ°

Pandemi kÄ±sÄ±tlamalarÄ± sÃ¼resince Harry ile Meghan da milyon dolarlÄ±k malikanelerinin dÃ¶rt duvarÄ± arasÄ±nda kaldÄ±lar. Ama sonra kÄ±sÄ±tlamalar bitip pandemi sona yaklaÅŸÄ±nca Ã§eÅŸitli etkinliklere katÄ±lmaya baÅŸladÄ±lar. Meghan Markle'Ä±n Ã¼nlÃ¼leri konuk ettiÄŸi pod cast yayÄ±nÄ± derken; ardÄ±ndan Cut dergisine verdiÄŸi rÃ¶portaj ve Ã§ektirdiÄŸi pozlar geldi. KraliÃ§e'nin Ã¶lÃ¼mÃ¼ nedeniyle bir sÃ¼re sessizliÄŸe gÃ¶mÃ¼len Ã§ift ÅŸimdi yine gÃ¼ndemin ilk sÄ±ralarÄ±nda. Bunun nedeni de Meghan Markle'Ä±n Variety dergisine verdiÄŸi rÃ¶portaj.

BÄ°RÃ‡OK SORUYA YANIT VERDÄ°

41 yaÅŸÄ±ndaki iki Ã§ocuk annesi Meghan Markle, Variety ile yaptÄ±ÄŸÄ± rÃ¶portajda kendisi hakkÄ±ndaki yanlÄ±ÅŸ anlamalardan, eski mesleÄŸi oyunculuÄŸa dÃ¶nÃ¼p dÃ¶nmeyeceÄŸine kadar birÃ§ok konuda konuÅŸtu. KraliÃ§e'nin kaybÄ±nÄ±n kendisinde Ã¶zellikle de eÅŸi Harry de ne tÃ¼r bir duygusal dalgalanma yarattÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

Haberin DevamÄ±

EN ÇOK MERAK EDÄ°LEN KONUYA AÇIKLIK GETÄ°RDÄ°: Variety'den Matt Donnelly ile konuÅŸan ve fotoÄŸrafçÄ± Ramona Rosales'in objektifine poz veren Meghan Markle, kendisiyle ilgili en çok merak edilen soruyu samimi ÅŸekilde yanÄ±tladÄ±.

'OYUNCULUÄžA DÃ–NMEK YOK'

Matt Donnelly'nin "OyunculuÄŸa geri dÃ¶nmeyi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor musunuz?" sorusuna "HayÄ±r, ben o iÅŸi bitirdim" diye yanÄ±t verdi Markle. "Asla, 'asla" dememek gerek sanÄ±rÄ±m. Ama benim niyetim kesinlikle dÃ¶nmemek" diye sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ bu konudaki sÃ¶zlerini. MeghanMarkle, kendisinin Hollywood'dan ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve Prens Harry ile evlendiÄŸi 2018 yÄ±lÄ±ndan bu yana sektÃ¶rde Ã§ok deÄŸiÅŸiklikler olduÄŸunu da sÃ¶zlerine ekledi.

DÄ°ZÄ°DE 100 BÖLÜM OYNADI: Kendisine ÅŸöhret getiren Suits dizisinin 100 bölümünde Rachel Zane karakterini canlandÄ±ran Meghan Markle, 2018 yÄ±lÄ±nda hem diziye hem de mesleÄŸine veda etti. AynÄ± yÄ±l, Prens Harry ile evlenip Ä°ngiliz kraliyet ailesine girdi ve yeni bir hayata baÅŸladÄ±.

Â

'BENÄ°M HER ZAMAN Ä°YÄ°MSER KOCAM'

Meghan Markle, rÃ¶portajda KraliÃ§e 2. Elizabeth'in Ã¶lÃ¼mÃ¼ne ve bunun kocasÄ± Harry'yi nasÄ±l etkilediÄŸine de deÄŸindi. Evlendikten sonra KraliÃ§e tarafÄ±ndan kendisine Sussex DÃ¼sesi unvanÄ± verilen Markle, 2.Elizabeth'in Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n Harry iÃ§in karmaÅŸÄ±k bir durum olduÄŸunu belirtti. 'Benim her zaman iyimser kocam' diye nitelendirdiÄŸi Harry'nin ÅŸu sÃ¶zlerde Elizabeth'in Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ deÄŸerlendirdiÄŸini sÃ¶yledi: "Åžimdi kocasÄ±yla yeniden buluÅŸtu dedi." Markle, bu zor zamanlarda kocasÄ± Harry'nin yanÄ±nda olup onu destekleyebildiÄŸi iÃ§in mÃ¼teÅŸekkir olduÄŸunu da ifade etti.

Haberin DevamÄ±

'KADIN LÄ°DERLÄ°ÄžÄ°NÄ°N PARLAYAN BÄ°R Ã–RNEÄžÄ°'

70 yÄ±l tahtta kalan KraliÃ§e'nin hÃ¼kÃ¼mdarlÄ±ÄŸÄ± hakkÄ±nda "kadÄ±n liderliÄŸinin parlayan bir Ã¶rneÄŸi" tanÄ±mlamasÄ±nÄ± yaptÄ± Meghan Markle. Harry ile evlendikten kÄ±sa bir sÃ¼re sonra KraliÃ§e 2. Elizabeth ile bir etkinliÄŸe katÄ±lan Meghan Markle "Onunla ilk resmi gÃ¶revimi, bunun ne kadar Ã¶zel hissettirdiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m. Bu yÃ¼zden kendimi ÅŸanslÄ± hissediyorum" diye konuÅŸtu.





Haberin DevamÄ±

YENÄ° BÄ°R BAKIÅž AÃ‡ISI

Meghan Markle, KraliÃ§e'nin Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n, kendilerine enerjilerini nereye yÃ¶nelteceklerine dair yeni bir bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ± kazandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. "Åžu anda inÅŸa ettiÄŸimiz ÅŸeyler konusunda kendimizi heyecanlÄ± ve enerjik hissediyoruz" dedi.

'DÃœNYAYA Ä°LHAM VERDÄ°K... Ã‡ÃœNKÃœ Ä°NSANLAR AÅžKI SEVER'

Markle, Variety'ye 2018 yÄ±lÄ±nda aileye girdiÄŸinden beri kendisiyle ilgili yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±lmalar hakkÄ±nda da konuÅŸtu. Harry ile kendisinin Ã¶ykÃ¼sÃ¼nÃ¼n dÃ¼nyaya ilham verdiÄŸini belirten Markle "Ã‡Ã¼nkÃ¼ insanlar "aÅŸkÄ±" sever" diyerek sÃ¶zlerini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.

Haberin DevamÄ±

AYNI OFÄ°SÄ° PAYLAÅžIYORUZ

Bir sÃ¼redir ABD'de Santa Barbara'da yaÅŸayan Markle, eÅŸiyle ve Ã§ocuklarÄ±yla birlikte gÃ¼nlÃ¼k hayatlarÄ±nÄ± nasÄ±l sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼klerini de anlattÄ±. Harry ile bir ofisi paylaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirten Markle, pandemi kÄ±sÄ±tlamalarÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nden beri evden Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi. Bu durumum, iki Ã§ocuklarÄ± Archie ve Lilibet ile vakit geÃ§irme fÄ±rsatÄ± yarattÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi."Harry ve ben birÃ§ok ortak telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi ve online toplantÄ±lar yapÄ±yoruz. Harry, yazÄ±lÄ± metinlere yanÄ±t verme konusunda Ã§ok iyi. Ben de elektronik postalar konusunda olabildiÄŸince hÄ±zlÄ± olmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum. "

'Ä°KÄ° SAAT UZAKTA YAÅžIYORUZ': Herkesin düÅŸündüÄŸünün aksine Los Angeles'ta deÄŸil oradan karayoluyla iki saat uzaklÄ±kta yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± belirten Markle geçen günlerde yeni yürümeye baÅŸlayan kÄ±zlarÄ± Lilibet de yanlarÄ±ndayken bir gün boyunca arka arkaya bazÄ± toplantÄ±lara katÄ±lmak için yollara düÅŸtüklerini söyledi. Bu arada ailece çikolatalÄ± kurabiye sevdiklerini ve sÄ±k sÄ±k hamburgerciye gittiklerini sözlerine ekledi.

FOTOÄžRAFLAR: AP, AVALON, MEGA NEWS AGENCY, SPLASH NEWS