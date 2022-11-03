Elbise kalçasından yukarı çıkmamıştı: Ben her şeyin içine sığabilirim!

Haberin Devamı

KIYAFET SEÇİMİYLE GALAYA DAMGA VURDU

Covid 19 pandemisi nedeniyle 2020'de ertelenen; geçen yıl da her zamanki kadar görkemli geçmeyen New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi'nin (MET) geleneksel gala gecesi bu yıl mayıs ayında yine eski günlerini aratmadı.ABD tarihinde 19'uncu yüzyılın sonlarına uzanan bir geçmişe sahip olan Yaldızlı Çağ'ı yeniden canlandırmayı amaçlayan galanın en çok konuşulan konuğu Kim Kardashian oldu.

ELBİSE AYRI BİR EFSANE

Bunun nedeni de giydiği elbiseydi. O dönemde Pete Davidson ile birlikte olan Kardashian, Hollywood'un efsane yıldızı Marilyn Monroe'nun, 1962 yılında ABD Başkanı John F. Kennedy'nin doğum gününde giydiği ten rengi elbiseyle galaya katıldı. Tıpkı Monroe gibi'bir efsane' olan bu elbiseyle kırmızı halıya çıkan Kardashian Met Gala'ya katılan diğer konukları gölgede bıraktı. Ama beraberinde elbiseyle ilgili tartışmaları da getirdi.

Haberin Devamı

'YALVARA YAKARA ELSİBEYİ GİYDİ: Kim Kardashian, o efsane elbiseyi giymek için nelere katlandığını, nasıl büyük bir çaba harcadığını, elbisenin sahibi olan Ripley's Believe It Or Not adlı müzeden bu elbiseyi giymek için nasıl 'yalvara yakara' izin aldığını ayrıntılarıyla anlattı. Bu konuda, ailesiyle birlikte kamera karşısına geçtiği The Kardashians adlı reality şovda itiraflarda bulundu.

ELBİSE KALÇALARINDAN YUKARI ÇIKMADI: YIKILMIŞTIM

Aylar boyunca kendini Marilyn Monroe'nun o efsane elbisesi içinde hayal eden Kardashian, Ripley's Believe It Or Not Müzesi'nin yetkililerinin, bir noktada elbiseyi kendisinden geri aldıklarını itiraf etti. Kardashian, program sırasında kardeşleri Kourtney ve Khloe'yle o dönemi değerlendirdi. Önce elbisenin bir replikasını (kopyasını) denediğini, o üzerine olunca da orijinali giymek için hazırlandığını anlattı Kardashian.Fakat; vücut ölçüleri, Monroe'yla aynı olmadığı için efsane elbisenin kendisine olmadığını, hatta kalçalarından yukarı bile çıkmadığını anlattı. O anda hissettiklerini de şöyle özetledi: "Yıkılmıştım."

Haberin Devamı

ELBİSE UĞRUNA 3 HAFTADA 7 KİLO VERDİ

Programda anlattığına göre bunun ilginç bir nedeni vardı. Kardashian'ın denediği kopya elbise esnekti. Fakat Monroe'nun orijinal elbisesi ise esnek kumaştan üretilmemişti. Tuttuğunu koparan bir kişiliğe sahip olan Kardashian, o efsane elbiseyi kısa bir süre de olsa giymek için her şeyi göze aldı. Buna sadece üç hafta içinde 7 kilo vermek de dahil. İtiraflarına göre Kardashian, kimi zaman kendi başına, kimi zaman da eğitmeniyle birlikte durup dinlenmeden egzersiz yaptı. Toplamda 7 kilo verdi. O süreçte sadece sağlıklı yiyecekler yedi ve kendisi için çok zor olmasına rağmen hayatından şekeri tamamen çıkardı.

MÜZE, ELBİSEYİ ÖDÜNÇ VERMEK İSTEMEDİ: Yine de MET Gala'nın kırmızı halısında giydiği o efsane elbiseye ulaşması kolay olmadı. Çünkü elbiseyi, 2016 yılında bir müzayededen 4.8 milyon dolar gibi rekor bir fiyata satın alan Ripley's Believe or Not Müzesi ona ödünç vermek istemedi. Bunun için de sigorta bedelinin yüksekliğini gerekçe olarak gösterdi.

Programdaki itiraflarına göre Kim Kardashian için MET Gala'da o elbiseyi giymek hayati bir konuydu. Çünkü bugüne kadar MET Gala'ya hep eski eşi Kanye West ile katılmıştı ve kıyafetlerinde onun da etkisi vardı. Fakat West ile ayrıldıktan sonra ilk kez kendi başına gala gecesinin kırmızı halısında boy gösterecekti. Ayrıca gala gecesinin ana teması Amerika'nın Yaldızlı Çağı'ydı ve "Marilyn Monroe'dan daha Amerikan ne olabilirdi!' Programdaki itiraflarına göre Kim Kardashian için MET Gala'da o elbiseyi giymek hayati bir konuydu. Çünkü bugüne kadar MET Gala'ya hep eski eşi Kanye West ile katılmıştı ve kıyafetlerinde onun da etkisi vardı. Fakat West ile ayrıldıktan sonra ilk kez kendi başına gala gecesinin kırmızı halısında boy gösterecekti. Ayrıca gala gecesinin ana teması Amerika'nın Yaldızlı Çağı'ydı ve "Marilyn Monroe'dan daha Amerikan ne olabilirdi!' MARILYN'DEN DAHA AMERİKAN NE OLABİLİR!

Haberin Devamı

DENEYEBİLMEK İÇİN ANNESİNİ DEVREYE SOKTU

The Kardashian, adlı programda itiraf ettiğine göre Kardashian, müzeye yalvaran satırlarla ve yakarışlarla dolu elektronik postalar göndermeye devam etti. Onlardan gelecek "Hayır"ı yanıt olarak kabul etmeyeceğini de belirtti bu postalarda. Sırf o elbiseyi deneyebilmek için müzenin bulunduğu Florida'ya bile gitti. Fakat müze yetkilileri Monroe'nun elbisesini denemesi için yine izin vermedi. Sonunda annesi Kris Jenner'ı araya soktu ve elbiseyi deneme fırsatı buldu.

KİLO VERDİ AMA YİNE DE FERMUAR KAPANMADI

Bütün bu çabalarının karşılığı olarak da MET Gala gecesinde Marilyn Monroe'nun o efsane elbisesini giydi Kardashian! Ama o kırmızı halıya çıkması da kolay olmadı. Her ne kadar kilo vermiş olsa da yine de elbise onun bedenine uygun değildi. Sırt kısmındaki fermuar ı tam olarak kapanmadığı için o kısmı beyaz bir etol kullanarak kapattı. Boyu Marilyn Monroe'dan kısa olduğu için de elbisenin altına çok yüksek platform topuklu ayakkabılar giydi.

Haberin Devamı

ORİJİNALİNİ SADECE KIRMIZI HALIDA GİYDİ

Bu arada hemen hatırlatalım. Kardashian, elbiseyi sadece kırmızı halıda kameralar karşısında giydi. Gala gecesinin geri kalanında orijinal elbiseyi kopyasıyla değiştirdi. Hatta anlattığına göre elbiseye zarar vermemek için kırmızı halı geçişi sırasında vücut makyajı da yapmadı.

BİLMİYORLAR Kİ BEN HER ŞEYİN İÇİNE GİRERİM

Kim Kardashian, programdaki itirafları sırasında bu efsane elbiseyi giyme konusundaki ısrarıyla ilgili çarpıcı sözler de sarf etti. "Ben şekil değiştiren biriyim" diyen Kardashian "Her şeyin içine sığışabileceğini" belirtti.

Haberin Devamı

Her ne kadar kendisi Marilyn Monroe'nun efsane elbisesini giymekten mutlu olsa da çok fazla olumsuz tepki aldı Kardashian. Bazı iddialara göre elbisenin fermuarlarından biri zarar gördü.

ABD'De Ulusal Hazine olarak nitelendirilen efsane elbiseyi, ölümünden kısa bir süre önce yani 1962 yılında dönemin ABD Başkanı John F. Kennedy'nin 10 gün erken kutlanan doğum gününde giymişti Monroe. O elbise üzerindeyken de sahneye çıkıp Kennedy'nin şerefine "Mutlu Yıllar Bay Başkan" şarkısını söylemişti. Sinemanın efsane sarışını Marilyn Monroe'nun o elbise içindeki görüntüsü de aradan geçen 60 yıla rağmen hala "yeri doldurulamayan ikonik bir görüntü" olarak nitelendiriliyor.

ELBİSE ZARAR GÖRDÜ İDDİASI: İşte Kim Kardashian'ın bu müzede özel camlı bir bölmede saklanan elbiseyi ödünç alıp MET Gala'da giymesi birçok kişinin özellikle de sinema tarihçilerinin ve Monroe hayranlarının tepkisini çekti. Hepsinin ortak eleştirisi de 60 yıllık ikonik elbisenin zarar görmüş olma ihtimali.

Kim Kardashian, MET Gala gecesi için Marilyn Monroe'nun tam 60 yıl önce giydiği o elbiseyi sergilendiği müzeden ödünç aldı ve giydi. Hatta o ünlü elbisenin içine girebilmek için kilo verdiğini de açıkladı. Kardashian daha önce de elbisenin sergilendiği Orlando'daki Ripley’s Believe It or Not! Müzesi'ni ziyaret ederken görüntülenmişti. Bu arada elbisenin 2016 yılında düzenlenen bir müzayedede yaklaşık 5 milyon dolara satın alınıp söz konusu müzeye konulduğunu da hatırlatalım.

'TER, PARFÜM VE MAKYAJ YÜZÜNDEN ZARAR GÖRMÜŞ OLABİLİR'

Marilyn Monroe'nun 1962'de giydiği bu elbiseyi Kim Kardashian'ın MET Gala gecesinde giyip kırmızı halıya çıkmasını eleştirenlerden biri“The Girl: Marilyn Monroe, the Seven Year Itch, and the Birth of an Unlikely Feminist" adlı kitabıyla tanınan Michelle Morgan. Ona göre 60 yıllık bu elbisenin toplum içinde giyilmesi "büyük bir hayal kırıklığı." Michelle Morgan, bu elbisenin son derece 'kırılgan' olduğunu ve müzede ısı derecesi kontrol edilen şartlarda muhafaza edildiğini hatırlattı. Fakat Kim Kardashian'ın elbiseyi giyip kırmızı halıya çıkmasının riskli bir durum olduğunu, kıyafetin zarar görebileceğini vurguladı. Morgan, üzeri el dikimi kristallerle süslü olan bu pırıltılı elbisenin "ter, parfüm ve makyaj" nedeniyle dışarıdan çıplak gözle görülemeyen bazı hasarlara uğramış olabileceğini savundu.

'BU ELBİSEYİ BİR TEK KİŞİ GİYMELİYDİ: MARILYN MONROE'

"Marilyn: Behind the Icon" adlı TV belgeselinin yapımcısı olan Nina Boski de Michelle Morgan'a benzer bir görüşü savundu. Onun görüşüne göre Kardashian'ın kısa bir kırmızı halı pozu için bu elbiseyi giymesi "hafızalara Marilyn Monroe ile ilgili olumlu bir anı olarak" kazınmadı. Boski sözlerini şöyle sürdürdü: " Kim'in neden bu elbiseyi giymek istemiş olabileceğini anlıyorum. Ama o elbise sadece bir tek kişi tarafından giyilmeli. O da efsane Marilyn Monroe." Boski, Kim Kardashian'ın bu elbiseyi giyip MET Gala kırmızı halısına çıkmasının, ölümünün 60'ıncı yılında "Marilyn Monroe'nun mirasına katkısı olmadığını" savundu.

Gözden Kaçmasın Yeni kralın tuhaflıkları: Özel yapım tuvalet oturağı olmadan evinden adım atmıyormuş Haberi görüntüle

GENÇ KUŞAKLARDA FARKINDALIK YARATTI: Öte yandan Fortner'ın düşüncesine göre Kim Kardashian'ın bu efsane elbiseyi giymesi bir yandan da genç kuşaklarda Marilyn Monroe ile ilgili bir farkındalık yarattı.

Marilyn Monroe uzmanı ve koleksiyoner Scott Fortner'a göre "Kim Kardashian, bu tercihiyle internette büyük yankı uyandırdı. Bu hem onun için hem de elbisenin sergilendiği Ripley Müzesi için bir fırsattı. Fakat Fortner da bu durumun, Marilyn Monroe'nun hayranlarını öfkelendirdiğini hatırlattı. Çünkü bu elbise de onların "dokunulmaz" saydığı bir şeyin parçası. Fortner, bu elbisenin "bir ulusal hazine" olduğunu savundu. Ve sonra da şunları söyledi: "Bu elbise başka hiç kimse tarafından giyilmemeli. Eğer bana bağlı olsaydı, bu elbisenin giyilmesine izin vermezdim. Çünkü bu elbise Amerikan kültürel tarihinin bir parçası."

MÜZE: ELBİSEYE ZARAR GELMEDİ, HER TÜR ÖNLEM ALINDI: Bu arada Kim Kardashian'a elbiseyi ödünç veren Ripley Museum yetkilileri ise zarar görmemesi için gerekli tüm önlemlerin alındığını açıkladı. Kardashian'ın, vücut makyajı yapmadığını ve daha sonra yapılan incelemede ikonik elbisenin hiçbir zarar görmediğinin belirlendiğini de ekledi.

Kim Kardashian 'ın Marilyn Monroe'nun ikonik elbisesini giymesine bir eleştiri de İngiliz Daily Mail gazetesinin yazarı Sarah Vine'den geldi. Vine da yazısında " Dikkat çekmeye çalışan utanmaz ödülü her zamanki gibi Kim Kardashian'ın oldu" diyerek durumu yorumladı. Kardashian'ı "ucuz bir Marilyn Monroe' olarak değerlendirdi.

Marilyn Monroe bu elbiseyi 19 Mayıs 1962'de Demokrat Parti'nin bağış toplama galasında giydi. O gece aynı zamanda Kennedy'nin 29 Mayıs'taki doğum günü için de bir erken kutlama yapıldı. Monroe, 15 bin kişinin hazır bulunduğu söylenen o gecede sahneye üzerinde bu elbise ve onun da üzerine giydiği beyaz bir kürkle çıktı. Sonra o kürkü çıkardı ve geride bu, derin sırt dekoltesiyle dikkat çeken dar elbise kaldı. Monroe sahnede Happ Birthday Mr President (Mutlu Yıllar Bay Başkan) adlı şarkıyı seslendirdi. İşte o görüntülerle birlikte bu elbise de hafızalara kazandı.

BÜYÜK ÖZEN GÖSTERDİĞİNİ SÖYLEDİ: Kim Kardashian, bu kadar çok konuşulan ve tartışmaların odağına yerleşen bu elbiseyi MET Gala gecesinde sadece birkaç dakika giydi. Daha sonra parti için elbisesini değiştirdi. Kardashian elbiseyi giymesi konusunda ise şunları söyledi: " Bu elbiseye saygım sonsuz ve ABD tarihi için ne anlama geldiğini biliyorum. O üzerimdeyken asla oturmak ya da bir şeyler yemek istemem. Elbiseye bir zarar verme riskini almak istemem." Kardashian bu elbiseyi giydiğinde her zaman yaptığı gibi vücut makyajı yapmadığını da belirtti.

Son iki gündür tartışma konusu olan bu elbise bugüne kadar bir açık artırmada satılan en pahalı elbise unvanını da taşıyor. Çizimi Bob Mackie tarfından yapılan elbisenin üzerindeki 6 bin kristal, Hollywood'un kostüm tasarımcısı Jean Louis tarafından elle dikildi. O dönemde Monroe'nun kendisi için hazırlanan bu elbiseye bin 440 dolar ödediği konuşulmuştu. Elbise, 1999'da bir müzayedede bir milyon doların üzerinde bir fiyatla satıldı. Ardından bir başka müzayedede 4. 8 milyon dolara alıcı buldu. Bu son alıcı, elbiseyi şu anda muhafaza eden Ripley’s Believe It Or Not Museum. (Ripley İster İnan İster İnanma Müzesi) oldu.

Gelelim bu ikonik elbiseyi giyip tarihe damgasını vurduğu 19 Mayıs 1962'den kısa bir süre sonra 4 Ağustos 1962'de hayata veda eden Marilyn Monroe'yu hatırlamaya... Gerçek adı Norma Jeane Mortenson olan Monroe; 1 Haziran 1926'da Los Angeles'ta dünyaya geldi. Komedi filmlerindeki "aptal sarışın" karakterlerini oynamasıyla tanınan sanatçı, 20. yüzyılın en ünlü sinema yıldızlarından ve cinsellik sembollerinden biriydi. Sadece on yıl başrol oyuncusu olarak yer almasına rağmen 1962'de beklenmedik bir şekilde öldüğünde, filmleri 200 milyon dolar (2020'deki rakamla 2 milyar dolara eşdeğer) hasılat elde etmişti.

ÇOCUKLUĞU YETİMHANELERDE GEÇTİ

Los Angeles'ta doğup büyüyen Monroe, çocukluğunun çoğunu koruyucu aile evlerinde ve yetimhanede geçirdi ve on altı yaşında evlendi. Savaşın bir parçası olarak 1944'te bir fabrikada çalışırken First Motion Picture Unit'ten bir fotoğrafçıya tanıtıldı ve mankenlik kariyerine başladı. Bu çalışma, Twentieth Century-Fox ve Columbia Pictures ile kısa süreli Film sözleşmelerine yol açtı. Bir dizi küçük film rollerinden sonra Fox ile 1951'de yeni bir sözleşme imzaladı. Sonraki iki yıl boyunca, Genç Hissetmek ve Tehlikeli Oyun gibi çeşitli komedi filmlerinde ve İki Sevgi Arasında ve Tehlikeli Bakıcı gibi dram filmlerinde rol alan popüler bir oyuncu haline geldi. Monroe, bir yıldız olmadan önce çıplak fotoğraflar çektirdiğini söylediğinde bir skandalla karşı karşıya kaldı ancak kariyerine zarar vermek yerine, hikâyesi filmlerinde artan ilgiyle sonuçlandı.

1953 yılına gelindiğinde, Monroe üç filmde başrolde yer alarak en popüler Hollywood yıldızlarından biri oldu: cinsel çekiciliğine odaklanan kara film Niagara ile "aptal sarışın" imajını oluşturan komedi filmleri Erkekler Sarışınları Sever ve Milyoner Avcıları. Kamusal imajının kariyeri boyunca oluşturulmasında ve yönetiminde önemli bir rol oynamış olmasına rağmen, stüdyo tarafından hep aynı tür rollerin verilmesi ve düşük maaş alması nedeniyle hayal kırıklığına uğradı. 1954 yılının başında bir film projesini reddettiği için kısa bir süreliğine filmlerde gözükmesine izin verilmedi ancak sonrasında kariyerinin en büyük gişe başarısı olan Yaz Bekarı'nda yer aldı.

Stüdyo sözleşmesini değiştirmeye isteksizken, Monroe 1954'ün sonunda bir film yapım şirketi kurdu ve şirkete Marilyn Monroe Productions (MMP) adını verdi. 1955'te kendisini şirketi geliştirmeye adadı ve Actors Studio'da oyunculuk metodu öğrenmeye başladı. Otobüs Durağı'nda (1956) eleştirmenlerce övülen performansından ve MMP'nin Prens ve Şovkızı (1957) adındaki ilk bağımsız prodüksiyonunda yer almasından sonra, Bazıları Sıcak Sever'deki (1959) oyunculuğuyla En İyi Kadın Oyuncu dalında Altın Küre'yi kazandı. Son tamamladığı film dram türündeki Uygunsuzlar'dır (1961).

60 YIL ÖNCE HAYATA VEDA ETTİ AMA YİNE DE EFSANE OLARAK ANILIYOR

Monroe'nun sıkıntılı özel hayatı çok dikkat çekti. Madde bağımlılığı, depresyon ve anksiyete ile mücadele etti. Eski beyzbol yıldızı Joe DiMaggio ve oyun yazarı Arthur Miller ile evlendi, iki evliliği de boşanmayla sonuçlandı. 5 Ağustos 1962 tarihinde Los Angeles'taki evinde 36 yaşındayken aşırı dozda barbitürat kullanımından öldü. Ölümü resmi olarak aşırı dozda barbitürattan kaynaklanan muhtemel intihar olarak geçse de ölüm sebebi üzerine pek çok spekülasyon yapıldı, komplo teorisi oluşturuldu.