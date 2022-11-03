Elbise kalçasından yukarı çıkmamıştı: Ben her şeyin içine sığabilirim!

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KIYAFET SEÇİMİYLE GALAYA DAMGA VURDU
Covid 19 pandemisi nedeniyle 2020'de ertelenen; geçen yıl da her zamanki kadar görkemli geçmeyen New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi'nin (MET) geleneksel gala gecesi bu yıl mayıs ayında yine eski günlerini aratmadı.ABD tarihinde 19'uncu yüzyılın sonlarına uzanan bir geçmişe sahip olan Yaldızlı Çağ'ı yeniden canlandırmayı amaçlayan galanın en çok konuşulan konuğu Kim Kardashian oldu.
ELBİSE AYRI BİR EFSANE
Bunun nedeni de giydiği elbiseydi. O dönemde Pete Davidson ile birlikte olan Kardashian, Hollywood'un efsane yıldızı Marilyn Monroe'nun, 1962 yılında ABD Başkanı John F. Kennedy'nin doğum gününde giydiği ten rengi elbiseyle galaya katıldı. Tıpkı Monroe gibi'bir efsane' olan bu elbiseyle kırmızı halıya çıkan Kardashian Met Gala'ya katılan diğer konukları gölgede bıraktı. Ama beraberinde elbiseyle ilgili tartışmaları da getirdi.
'YALVARA YAKARA ELSİBEYİ GİYDİ: Kim Kardashian, o efsane elbiseyi giymek için nelere katlandığını, nasıl büyük bir çaba harcadığını, elbisenin sahibi olan Ripley's Believe It Or Not adlı müzeden bu elbiseyi giymek için nasıl 'yalvara yakara' izin aldığını ayrıntılarıyla anlattı. Bu konuda, ailesiyle birlikte kamera karşısına geçtiği The Kardashians adlı reality şovda itiraflarda bulundu.
ELBİSE KALÇALARINDAN YUKARI ÇIKMADI: YIKILMIŞTIM
Aylar boyunca kendini Marilyn Monroe'nun o efsane elbisesi içinde hayal eden Kardashian, Ripley's Believe It Or Not Müzesi'nin yetkililerinin, bir noktada elbiseyi kendisinden geri aldıklarını itiraf etti. Kardashian, program sırasında kardeşleri Kourtney ve Khloe'yle o dönemi değerlendirdi. Önce elbisenin bir replikasını (kopyasını) denediğini, o üzerine olunca da orijinali giymek için hazırlandığını anlattı Kardashian.Fakat; vücut ölçüleri, Monroe'yla aynı olmadığı için efsane elbisenin kendisine olmadığını, hatta kalçalarından yukarı bile çıkmadığını anlattı. O anda hissettiklerini de şöyle özetledi: "Yıkılmıştım."
ELBİSE UĞRUNA 3 HAFTADA 7 KİLO VERDİ
Programda anlattığına göre bunun ilginç bir nedeni vardı. Kardashian'ın denediği kopya elbise esnekti. Fakat Monroe'nun orijinal elbisesi ise esnek kumaştan üretilmemişti. Tuttuğunu koparan bir kişiliğe sahip olan Kardashian, o efsane elbiseyi kısa bir süre de olsa giymek için her şeyi göze aldı. Buna sadece üç hafta içinde 7 kilo vermek de dahil. İtiraflarına göre Kardashian, kimi zaman kendi başına, kimi zaman da eğitmeniyle birlikte durup dinlenmeden egzersiz yaptı. Toplamda 7 kilo verdi. O süreçte sadece sağlıklı yiyecekler yedi ve kendisi için çok zor olmasına rağmen hayatından şekeri tamamen çıkardı.
MÜZE, ELBİSEYİ ÖDÜNÇ VERMEK İSTEMEDİ: Yine de MET Gala'nın kırmızı halısında giydiği o efsane elbiseye ulaşması kolay olmadı. Çünkü elbiseyi, 2016 yılında bir müzayededen 4.8 milyon dolar gibi rekor bir fiyata satın alan Ripley's Believe or Not Müzesi ona ödünç vermek istemedi. Bunun için de sigorta bedelinin yüksekliğini gerekçe olarak gösterdi.
Programdaki itiraflarına göre Kim Kardashian için MET Gala'da o elbiseyi giymek hayati bir konuydu. Çünkü bugüne kadar MET Gala'ya hep eski eşi Kanye West ile katılmıştı ve kıyafetlerinde onun da etkisi vardı. Fakat West ile ayrıldıktan sonra ilk kez kendi başına gala gecesinin kırmızı halısında boy gösterecekti. Ayrıca gala gecesinin ana teması Amerika'nın Yaldızlı Çağı'ydı ve "Marilyn Monroe'dan daha Amerikan ne olabilirdi!'
Programdaki itiraflarına göre Kim Kardashian için MET Gala'da o elbiseyi giymek hayati bir konuydu. Çünkü bugüne kadar MET Gala'ya hep eski eşi Kanye West ile katılmıştı ve kıyafetlerinde onun da etkisi vardı. Fakat West ile ayrıldıktan sonra ilk kez kendi başına gala gecesinin kırmızı halısında boy gösterecekti. Ayrıca gala gecesinin ana teması Amerika'nın Yaldızlı Çağı'ydı ve "Marilyn Monroe'dan daha Amerikan ne olabilirdi!'MARILYN'DEN DAHA AMERİKAN NE OLABİLİR!
DENEYEBİLMEK İÇİN ANNESİNİ DEVREYE SOKTU
The Kardashian, adlı programda itiraf ettiğine göre Kardashian, müzeye yalvaran satırlarla ve yakarışlarla dolu elektronik postalar göndermeye devam etti. Onlardan gelecek "Hayır"ı yanıt olarak kabul etmeyeceğini de belirtti bu postalarda. Sırf o elbiseyi deneyebilmek için müzenin bulunduğu Florida'ya bile gitti. Fakat müze yetkilileri Monroe'nun elbisesini denemesi için yine izin vermedi. Sonunda annesi Kris Jenner'ı araya soktu ve elbiseyi deneme fırsatı buldu.
KİLO VERDİ AMA YİNE DE FERMUAR KAPANMADI
Bütün bu çabalarının karşılığı olarak da MET Gala gecesinde Marilyn Monroe'nun o efsane elbisesini giydi Kardashian! Ama o kırmızı halıya çıkması da kolay olmadı. Her ne kadar kilo vermiş olsa da yine de elbise onun bedenine uygun değildi. Sırt kısmındaki fermuar ı tam olarak kapanmadığı için o kısmı beyaz bir etol kullanarak kapattı. Boyu Marilyn Monroe'dan kısa olduğu için de elbisenin altına çok yüksek platform topuklu ayakkabılar giydi.
ORİJİNALİNİ SADECE KIRMIZI HALIDA GİYDİ
Bu arada hemen hatırlatalım. Kardashian, elbiseyi sadece kırmızı halıda kameralar karşısında giydi. Gala gecesinin geri kalanında orijinal elbiseyi kopyasıyla değiştirdi. Hatta anlattığına göre elbiseye zarar vermemek için kırmızı halı geçişi sırasında vücut makyajı da yapmadı.
BİLMİYORLAR Kİ BEN HER ŞEYİN İÇİNE GİRERİM
Kim Kardashian, programdaki itirafları sırasında bu efsane elbiseyi giyme konusundaki ısrarıyla ilgili çarpıcı sözler de sarf etti. "Ben şekil değiştiren biriyim" diyen Kardashian "Her şeyin içine sığışabileceğini" belirtti.
Her ne kadar kendisi Marilyn Monroe'nun efsane elbisesini giymekten mutlu olsa da çok fazla olumsuz tepki aldı Kardashian. Bazı iddialara göre elbisenin fermuarlarından biri zarar gördü.
ELBİSE ZARAR GÖRDÜ İDDİASI: İşte Kim Kardashian'ın bu müzede özel camlı bir bölmede saklanan elbiseyi ödünç alıp MET Gala'da giymesi birçok kişinin özellikle de sinema tarihçilerinin ve Monroe hayranlarının tepkisini çekti. Hepsinin ortak eleştirisi de 60 yıllık ikonik elbisenin zarar görmüş olma ihtimali.
'TER, PARFÜM VE MAKYAJ YÜZÜNDEN ZARAR GÖRMÜŞ OLABİLİR'
Marilyn Monroe'nun 1962'de giydiği bu elbiseyi Kim Kardashian'ın MET Gala gecesinde giyip kırmızı halıya çıkmasını eleştirenlerden biri“The Girl: Marilyn Monroe, the Seven Year Itch, and the Birth of an Unlikely Feminist" adlı kitabıyla tanınan Michelle Morgan. Ona göre 60 yıllık bu elbisenin toplum içinde giyilmesi "büyük bir hayal kırıklığı." Michelle Morgan, bu elbisenin son derece 'kırılgan' olduğunu ve müzede ısı derecesi kontrol edilen şartlarda muhafaza edildiğini hatırlattı. Fakat Kim Kardashian'ın elbiseyi giyip kırmızı halıya çıkmasının riskli bir durum olduğunu, kıyafetin zarar görebileceğini vurguladı. Morgan, üzeri el dikimi kristallerle süslü olan bu pırıltılı elbisenin "ter, parfüm ve makyaj" nedeniyle dışarıdan çıplak gözle görülemeyen bazı hasarlara uğramış olabileceğini savundu.
'BU ELBİSEYİ BİR TEK KİŞİ GİYMELİYDİ: MARILYN MONROE'
"Marilyn: Behind the Icon" adlı TV belgeselinin yapımcısı olan Nina Boski de Michelle Morgan'a benzer bir görüşü savundu. Onun görüşüne göre Kardashian'ın kısa bir kırmızı halı pozu için bu elbiseyi giymesi "hafızalara Marilyn Monroe ile ilgili olumlu bir anı olarak" kazınmadı. Boski sözlerini şöyle sürdürdü: " Kim'in neden bu elbiseyi giymek istemiş olabileceğini anlıyorum. Ama o elbise sadece bir tek kişi tarafından giyilmeli. O da efsane Marilyn Monroe." Boski, Kim Kardashian'ın bu elbiseyi giyip MET Gala kırmızı halısına çıkmasının, ölümünün 60'ıncı yılında "Marilyn Monroe'nun mirasına katkısı olmadığını" savundu.
GENÇ KUŞAKLARDA FARKINDALIK YARATTI: Öte yandan Fortner'ın düşüncesine göre Kim Kardashian'ın bu efsane elbiseyi giymesi bir yandan da genç kuşaklarda Marilyn Monroe ile ilgili bir farkındalık yarattı.
MÜZE: ELBİSEYE ZARAR GELMEDİ, HER TÜR ÖNLEM ALINDI: Bu arada Kim Kardashian'a elbiseyi ödünç veren Ripley Museum yetkilileri ise zarar görmemesi için gerekli tüm önlemlerin alındığını açıkladı. Kardashian'ın, vücut makyajı yapmadığını ve daha sonra yapılan incelemede ikonik elbisenin hiçbir zarar görmediğinin belirlendiğini de ekledi.
BÜYÜK ÖZEN GÖSTERDİĞİNİ SÖYLEDİ: Kim Kardashian, bu kadar çok konuşulan ve tartışmaların odağına yerleşen bu elbiseyi MET Gala gecesinde sadece birkaç dakika giydi. Daha sonra parti için elbisesini değiştirdi. Kardashian elbiseyi giymesi konusunda ise şunları söyledi: " Bu elbiseye saygım sonsuz ve ABD tarihi için ne anlama geldiğini biliyorum. O üzerimdeyken asla oturmak ya da bir şeyler yemek istemem. Elbiseye bir zarar verme riskini almak istemem." Kardashian bu elbiseyi giydiğinde her zaman yaptığı gibi vücut makyajı yapmadığını da belirtti.
ÇOCUKLUĞU YETİMHANELERDE GEÇTİ
Los Angeles'ta doğup büyüyen Monroe, çocukluğunun çoğunu koruyucu aile evlerinde ve yetimhanede geçirdi ve on altı yaşında evlendi. Savaşın bir parçası olarak 1944'te bir fabrikada çalışırken First Motion Picture Unit'ten bir fotoğrafçıya tanıtıldı ve mankenlik kariyerine başladı. Bu çalışma, Twentieth Century-Fox ve Columbia Pictures ile kısa süreli Film sözleşmelerine yol açtı. Bir dizi küçük film rollerinden sonra Fox ile 1951'de yeni bir sözleşme imzaladı. Sonraki iki yıl boyunca, Genç Hissetmek ve Tehlikeli Oyun gibi çeşitli komedi filmlerinde ve İki Sevgi Arasında ve Tehlikeli Bakıcı gibi dram filmlerinde rol alan popüler bir oyuncu haline geldi. Monroe, bir yıldız olmadan önce çıplak fotoğraflar çektirdiğini söylediğinde bir skandalla karşı karşıya kaldı ancak kariyerine zarar vermek yerine, hikâyesi filmlerinde artan ilgiyle sonuçlandı.
60 YIL ÖNCE HAYATA VEDA ETTİ AMA YİNE DE EFSANE OLARAK ANILIYOR
Monroe'nun sıkıntılı özel hayatı çok dikkat çekti. Madde bağımlılığı, depresyon ve anksiyete ile mücadele etti. Eski beyzbol yıldızı Joe DiMaggio ve oyun yazarı Arthur Miller ile evlendi, iki evliliği de boşanmayla sonuçlandı. 5 Ağustos 1962 tarihinde Los Angeles'taki evinde 36 yaşındayken aşırı dozda barbitürat kullanımından öldü. Ölümü resmi olarak aşırı dozda barbitürattan kaynaklanan muhtemel intihar olarak geçse de ölüm sebebi üzerine pek çok spekülasyon yapıldı, komplo teorisi oluşturuldu.
ALTINCI SIRADA: Monroe, 1999 yılında Amerikan Film Enstitüsü'nün tüm zamanların en büyük kadın film yıldızları sıralamasında altıncı sıraya yerleşti.