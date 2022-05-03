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Gecenin sürprizi! Kırmızı halıda 'kıyafet değiştirdi'

#MET GALA 2022#Met Gala#Met Gala Gecesi
Gecenin sürprizi Kırmızı halıda kıyafet değiştirdi

Son iki yıldır pandemi nedeniyle sekteye uğrayan büyük buluşma, bu yıl eskisi gibi görkemli bir şekilde gerçekleşti. 2020'de tüm dünyayı etkisi altına alan Covid 19 yüzünden iptal edilen, 2021'de de sonbaharda yapılan New York Metropolitan Sanat Müzesi'nin geleneksel galası (MET Gala) dün New York'ta gerçekleşti.

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YALDIZLI CAZİBE
Yine gösteri dünyasının ünlüleri tıpkı iki yıl öncesine kadar olduğu gibi New York Metropolitan Müzesi'nin merdivenlerinde kameralar ve objektifler karşısına çıktı. Galanın bu yılki ana teması "Yaldızlı Cazibe" olarak belirlendi.

Gecenin sürprizi Kırmızı halıda kıyafet değiştirdi

HAFIZALARA KAZINAN IŞILTILI GÖRÜNTÜLER
MET Gala 2022'nin bu yılki ana teması ABD tarihinde 19'uncu yüzyılın sonlarına uzanan bir geçmişe sahip olan Yaldızlı Çağ'ı yeniden canlandırmayı amaçlıyordu. Ünlü konuklar, aylar öncesinden hazırlanan kostümleriyle geceye gerçekten de uzun süre unutulmayacak bir "ışıltı" kattı. İşte MET Gala 2022'den objektiflere takılanlar.

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Gecenin sürprizi Kırmızı halıda kıyafet değiştirdi

GECENİN SÜRPRİZİ
Galanın en çok ilgi çeken konuklarından biri Blave Lively oldu. MET gecelerinin en kıdemli katılımcılarından biri olan Lively, geceye eşi Ryan Reynols ile birlikte katıldı. Ünlü oyuncunun kıyafeti de "sürprizliydi". Kırmızı halıya kabarık etekli bir kıyafet ile çıktı Lively, bir süre o şekilde poz verdi.

Gecenin sürprizi Kırmızı halıda kıyafet değiştirdi

İKİ KİŞİ KABARIK ETEĞİ ÇIKARDI
Sonra yanına gelen iki görevlinin yardımıyla kıyafetin o kabarık eteği çıkarıldı ve geride yine uzun kuyruklu ve mavi ağırlıklı rengi olan başka bir kıyafet kaldı. Lively'nin bu tercihi, gecenin en çok konuşulan kıyafetlerinden biri oldu.

Gecenin sürprizi Kırmızı halıda kıyafet değiştirdi
Lively'nin elbisesinin kuyruğu da son derece gösterişliydi.

Gecenin sürprizi Kırmızı halıda kıyafet değiştirdi

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EFSANE ELBİSENİN KOPYASINI GİYDİ
MET Gala 2022'nin en dikkat çeken konuklarından biri de Kim Kardashian oldu. Geceye sevgilisi Pete Davidson ile birlikte katılan Kardashian açık renk, dar ve pırıltılı bir kıyafet giydi. Sinema tutkunları ise onun bu seçimiyle hangi efsaneye gönderme yaptığını ilk bakışta anladı.

Gecenin sürprizi Kırmızı halıda kıyafet değiştirdi

MARILYN'İN ÜNLÜ ELBİSESİ
Kardashian'ın kıyafeti, Hollywood'un efsane sarışını Marilyn Monroe'nun, 19 Mayıs 1962'de dönemin ABD Başkanı John F. Kennedy'nin 45'inci doğum gününde giydiği elbisenin aynısıydı. Monroe, o gece Kennedy'nin doğum günü şerefine sahnede Happy Birthday Mr. President (Mutlu yıllar bay başkan) adlı şarkıyı söylerken üzerinde o efsane elbise vardı. Marilyn Monroe'nun 1962'de giydiği o elbisenin teğerinin 5 milyon dolar olduğu söyleniyor.

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Gecenin sürprizi Kırmızı halıda kıyafet değiştirdi

ELBİSEYİ İNCELEMEK İÇİN SERGİLENDİĞİ MÜZEYİ ZİYARET ETMİŞ
Kardashian; o elbiseyi giymesinin yanı sıra saçlarının rengini de sarıya çevirdi. Kim Kardashian, geçen ay Monroe'nun giydiği o elbisenin sergilehdiği Orlando'daki Ripley Müzesi'nden çıkarken görüntülenmişti. Kardashian'ın, MET Gala elbisesinin hazırlıkları için söz konusu müzeye gittiği belirtiliyor.

Gecenin sürprizi Kırmızı halıda kıyafet değiştirdi

Billie Eilish, gecenin en sıra dışı kıyafetlerinden birini giydi. Hem gecenin ana temasına uyarken hem de kendi tarzından ödün vermeyecek bir seçim yaptı genç şarkıcı.

Gecenin sürprizi Kırmızı halıda kıyafet değiştirdi

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ikinci bebeklerini bekleyen Sophie Turner ile Joe Jones'ın renk uyumu.

Gecenin sürprizi Kırmızı halıda kıyafet değiştirdi

Megan Thee Stallion altın ışıltılı kıyafetiyle geceye katıldı.

Gecenin sürprizi Kırmızı halıda kıyafet değiştirdi

Kısa süre önce ikinci kez anne olan Kylie Jenner geceye kardeşleri ve annesiyle katıldı. Jenner, gelinliği andıran beyaz bir kıyafet giydi.

Gecenin sürprizi Kırmızı halıda kıyafet değiştirdi

Jenner, görünümünü de duvak benzeri tüllü bir şapkayla tamamladı.

Gecenin sürprizi Kırmızı halıda kıyafet değiştirdi

Kendall Jenner da kabarık etekli, siyah bir elbise tercih etti.

Gecenin sürprizi Kırmızı halıda kıyafet değiştirdi

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Irina Shayk, gala gecesinin en aykırı giyinen konuğuydu. 

Gecenin sürprizi Kırmızı halıda kıyafet değiştirdi

Kourtney Kardashian ve Travis Barker da gecenin konukları arasındaydı.

Gecenin sürprizi Kırmızı halıda kıyafet değiştirdi

Khloe Kardashian da ablası Kim gibi pırıltılı bir kıyafet giydi.

Gecenin sürprizi Kırmızı halıda kıyafet değiştirdi

Kris Jenner sade giyinmeyi tercih etti.

Gecenin sürprizi Kırmızı halıda kıyafet değiştirdi

Cardi B ışıltısıyla kırmızı halıya çıktı.

Gecenin sürprizi Kırmızı halıda kıyafet değiştirdi

Lily Aldridge pırıltılı kıyafetiyle.

Gecenin sürprizi Kırmızı halıda kıyafet değiştirdi

İngiliz oyuncu Lily James uçuk mavi bir kıyafet seçti.

Gecenin sürprizi Kırmızı halıda kıyafet değiştirdi

Hailey Baldwin ve beyaz elbisesi.

Gecenin sürprizi Kırmızı halıda kıyafet değiştirdi


Bella Hadid'in incili halhalı dikkat çekti.

Gecenin sürprizi Kırmızı halıda kıyafet değiştirdi

Gigi Hadid'in dikkat çeken kıyafeti.

Gecenin sürprizi Kırmızı halıda kıyafet değiştirdi

İrlandalı oyuncu Nicola Coughlan iki renk giyindi.

Gecenin sürprizi Kırmızı halıda kıyafet değiştirdi

Beyaz giyen konuklardan biri de Miranda Kerr oldu. Top model eşi Evan Spiegel ile birlikte gala gecesine katıldı.

Gecenin sürprizi Kırmızı halıda kıyafet değiştirdi

Top model Cindy Crawford'un podyumdaki yerini bıraktığı kızı Kaia Gerber de gecenin şık konuklarından biriydi. 

Gecenin sürprizi Kırmızı halıda kıyafet değiştirdi

MET Gala gecelerinin en çok ilgi çeken konuklarından biri olan Jared Leto (sağda) yine geleneği bozmadı. Alessandro Michele ile bir örnek giyinen Leto yine geceye damgasını vurdu.

Gecenin sürprizi Kırmızı halıda kıyafet değiştirdi


Emily Ratajkowski ve rengarenk giysisi.

Gecenin sürprizi Kırmızı halıda kıyafet değiştirdi


Katy Perry iki renk giyindi.

Gecenin sürprizi Kırmızı halıda kıyafet değiştirdi

Olivia Rodrigo ve mor ışıltılı kıyafeti.

Gecenin sürprizi Kırmızı halıda kıyafet değiştirdi

Vanesa Hudgens siyah tercih etti.

Gecenin sürprizi Kırmızı halıda kıyafet değiştirdi

Geçen ay gösterişli bir şekilde evlenen Nicola Anne Peltz ile Brooklyn Beckham da gençliklerini yansıtan giyim tercihi yaptı.

Gecenin sürprizi Kırmızı halıda kıyafet değiştirdi

Lily Allen, geceye eşi David Harbour ile katıldı.

Gecenin sürprizi Kırmızı halıda kıyafet değiştirdi


Model Karlie Kloss siyah giydi.

Gecenin sürprizi Kırmızı halıda kıyafet değiştirdi

Kate Moss, gala gecesine kızı Lila Grace ile katıldı.

Gecenin sürprizi Kırmızı halıda kıyafet değiştirdi


Carey Mulligan iki renk bir kıyafet giydi.

Gecenin sürprizi Kırmızı halıda kıyafet değiştirdi


Top model Naomi Campbell'ın aksesuarları ilgi çekti.

Gecenin sürprizi Kırmızı halıda kıyafet değiştirdi

Elon Musk, geceye annesi Maye Musk ile katıldı. 

 

 

 

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#MET GALA 2022#Met Gala#Met Gala Gecesi

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