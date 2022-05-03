Gecenin sürprizi! Kırmızı halıda 'kıyafet değiştirdi'

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YALDIZLI CAZİBE

Yine gösteri dünyasının ünlüleri tıpkı iki yıl öncesine kadar olduğu gibi New York Metropolitan Müzesi'nin merdivenlerinde kameralar ve objektifler karşısına çıktı. Galanın bu yılki ana teması "Yaldızlı Cazibe" olarak belirlendi.

HAFIZALARA KAZINAN IŞILTILI GÖRÜNTÜLER

MET Gala 2022'nin bu yılki ana teması ABD tarihinde 19'uncu yüzyılın sonlarına uzanan bir geçmişe sahip olan Yaldızlı Çağ'ı yeniden canlandırmayı amaçlıyordu. Ünlü konuklar, aylar öncesinden hazırlanan kostümleriyle geceye gerçekten de uzun süre unutulmayacak bir "ışıltı" kattı. İşte MET Gala 2022'den objektiflere takılanlar.

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GECENİN SÜRPRİZİ

Galanın en çok ilgi çeken konuklarından biri Blave Lively oldu. MET gecelerinin en kıdemli katılımcılarından biri olan Lively, geceye eşi Ryan Reynols ile birlikte katıldı. Ünlü oyuncunun kıyafeti de "sürprizliydi". Kırmızı halıya kabarık etekli bir kıyafet ile çıktı Lively, bir süre o şekilde poz verdi.

İKİ KİŞİ KABARIK ETEĞİ ÇIKARDI

Sonra yanına gelen iki görevlinin yardımıyla kıyafetin o kabarık eteği çıkarıldı ve geride yine uzun kuyruklu ve mavi ağırlıklı rengi olan başka bir kıyafet kaldı. Lively'nin bu tercihi, gecenin en çok konuşulan kıyafetlerinden biri oldu.





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EFSANE ELBİSENİN KOPYASINI GİYDİ

MET Gala 2022'nin en dikkat çeken konuklarından biri de Kim Kardashian oldu. Geceye sevgilisi Pete Davidson ile birlikte katılan Kardashian açık renk, dar ve pırıltılı bir kıyafet giydi. Sinema tutkunları ise onun bu seçimiyle hangi efsaneye gönderme yaptığını ilk bakışta anladı.

MARILYN'İN ÜNLÜ ELBİSESİ

Kardashian'ın kıyafeti, Hollywood'un efsane sarışını Marilyn Monroe'nun, 19 Mayıs 1962'de dönemin ABD Başkanı John F. Kennedy'nin 45'inci doğum gününde giydiği elbisenin aynısıydı. Monroe, o gece Kennedy'nin doğum günü şerefine sahnede Happy Birthday Mr. President (Mutlu yıllar bay başkan) adlı şarkıyı söylerken üzerinde o efsane elbise vardı. Marilyn Monroe'nun 1962'de giydiği o elbisenin teğerinin 5 milyon dolar olduğu söyleniyor.

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ELBİSEYİ İNCELEMEK İÇİN SERGİLENDİĞİ MÜZEYİ ZİYARET ETMİŞ

Kardashian; o elbiseyi giymesinin yanı sıra saçlarının rengini de sarıya çevirdi. Kim Kardashian, geçen ay Monroe'nun giydiği o elbisenin sergilehdiği Orlando'daki Ripley Müzesi'nden çıkarken görüntülenmişti. Kardashian'ın, MET Gala elbisesinin hazırlıkları için söz konusu müzeye gittiği belirtiliyor.

Billie Eilish, gecenin en sıra dışı kıyafetlerinden birini giydi. Hem gecenin ana temasına uyarken hem de kendi tarzından ödün vermeyecek bir seçim yaptı genç şarkıcı.

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ikinci bebeklerini bekleyen Sophie Turner ile Joe Jones'ın renk uyumu.

Megan Thee Stallion altın ışıltılı kıyafetiyle geceye katıldı.

Kısa süre önce ikinci kez anne olan Kylie Jenner geceye kardeşleri ve annesiyle katıldı. Jenner, gelinliği andıran beyaz bir kıyafet giydi.

Jenner, görünümünü de duvak benzeri tüllü bir şapkayla tamamladı.

Kendall Jenner da kabarık etekli, siyah bir elbise tercih etti.

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Irina Shayk, gala gecesinin en aykırı giyinen konuğuydu.

Kourtney Kardashian ve Travis Barker da gecenin konukları arasındaydı.

Khloe Kardashian da ablası Kim gibi pırıltılı bir kıyafet giydi.

Kris Jenner sade giyinmeyi tercih etti.

Cardi B ışıltısıyla kırmızı halıya çıktı.

Lily Aldridge pırıltılı kıyafetiyle.

İngiliz oyuncu Lily James uçuk mavi bir kıyafet seçti.

Hailey Baldwin ve beyaz elbisesi.

Bella Hadid'in incili halhalı dikkat çekti.

Gigi Hadid'in dikkat çeken kıyafeti.

İrlandalı oyuncu Nicola Coughlan iki renk giyindi.

Beyaz giyen konuklardan biri de Miranda Kerr oldu. Top model eşi Evan Spiegel ile birlikte gala gecesine katıldı.

Top model Cindy Crawford'un podyumdaki yerini bıraktığı kızı Kaia Gerber de gecenin şık konuklarından biriydi.

MET Gala gecelerinin en çok ilgi çeken konuklarından biri olan Jared Leto (sağda) yine geleneği bozmadı. Alessandro Michele ile bir örnek giyinen Leto yine geceye damgasını vurdu.

Emily Ratajkowski ve rengarenk giysisi.Katy Perry iki renk giyindi.

Olivia Rodrigo ve mor ışıltılı kıyafeti.

Vanesa Hudgens siyah tercih etti.

Geçen ay gösterişli bir şekilde evlenen Nicola Anne Peltz ile Brooklyn Beckham da gençliklerini yansıtan giyim tercihi yaptı.

Lily Allen, geceye eşi David Harbour ile katıldı.

Model Karlie Kloss siyah giydi.

Kate Moss, gala gecesine kızı Lila Grace ile katıldı.





Carey Mulligan iki renk bir kıyafet giydi.Top model Naomi Campbell'ın aksesuarları ilgi çekti.

Elon Musk, geceye annesi Maye Musk ile katıldı.