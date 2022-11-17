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Prenses Kate ÅŸoke etti: Birkaç dakikada 'periÅŸan ettiler'

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Kate Middleton#Daily Mirror#Anma Günü
Prenses Kate ÅŸoke etti: BirkaÃ§ dakikada periÅŸan ettiler
OluÅŸturulma Tarihi: KasÄ±m 17, 2022 12:24

DÃ¼nyanÄ±n en Ã§ok dikkat Ã§eken insanlarÄ± listesi yapÄ±lsa, deÄŸiÅŸen gÃ¼ndeme gÃ¶re ilk beÅŸ sÄ±raya girmesi kesin olan bir tek kiÅŸi var: Ä°ngiliz kraliyet ailesinin gelini, Prens William'Ä±n eÅŸi Kate Middleton! Resmi adÄ±yla Galler Prensesi Catherine, dÃ¼nyada ne olursa olsun, Ã§eÅŸitli gerekÃ§elerle basÄ±nda yer buluyor. Hem de istemediÄŸi kadar!

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HAYRANLARI Ã–FKEDEN DELÄ°YE DÃ–NDÃœ
Bunun son Ã¶rneklerinden biri de bugÃ¼nlerde yaÅŸanÄ±yor. Kate Middleton, yine dÃ¼nya basÄ±nÄ±nÄ±n manÅŸetlerinde. Ãœstelik bu kez hayranlarÄ± kelimenin tam anlamÄ±yla "Ã¶fkeden deliye dÃ¶nmÃ¼ÅŸ" durumda. Bunun nedenine gelirsek...

Prenses Kate ÅŸoke etti: BirkaÃ§ dakikada periÅŸan ettiler


BÄ°RKAÃ‡ DARBEYLE YAÅžLANDI, HATTA Ã‡Ã–KTÃœ
HayranlarÄ±nÄ±n "sÄ±kÄ± sÄ±kÄ±ya" takip ettiÄŸi, yÃ¼zÃ¼ndeki ya da bedenindeki en kÃ¼Ã§Ã¼k bir deÄŸiÅŸimi bile gÃ¶zÃ¼nden kaÃ§Ä±rmadÄ±ÄŸÄ± 40 yaÅŸÄ±ndaki Ã¼Ã§ Ã§ocuk annesi Middleton, "birkaÃ§ darbeyle" yaÅŸlandÄ±. Hem de beklenmedik bir ÅŸekilde.Bu durum da sosyal medyada bÃ¼yÃ¼k bir olay yarattÄ±. Gelin, son birkaÃ§ gÃ¼ndÃ¼r basÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra sosyal medya platformlarÄ±nda ortalÄ±ÄŸÄ± sarsan bu olaya biraz daha yakÄ±ndan bakalÄ±m.

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Prenses Kate ÅŸoke etti: BirkaÃ§ dakikada periÅŸan ettiler

Â ANMA GÃœNÃœ ETKÄ°NLÄ°KLERÄ°NE KATILDI
Galler Prensesi Catherine ya da daha Ã§ok bilinen adÄ±yla Kate Middleton, geÃ§en hafta sonu, Birinci ve Ä°kinci DÃ¼nya savaÅŸlarÄ±nda Ã§arpÄ±ÅŸan, kimi hayatÄ±nÄ± kaybeden, kimi yaralanan askerler anÄ±sÄ±na dÃ¼zenlenen geleneksel etkinliklere katÄ±ldÄ±. Ã–nce akÅŸam dÃ¼zenlenen toplantÄ±ya gitti, bir gÃ¼n sonra da AnÄ±t Mezar'da dÃ¼zenlenen tÃ¶rende yerini aldÄ±. GeÃ§en yÄ±l KraliÃ§e 2. Elizabeth'i temsil ettiÄŸi etkinlikte bu yÄ±l yeni Konsort KraliÃ§e Camilla ile birlikte balkondaydÄ± Kate.Â 

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Prenses Kate ÅŸoke etti: BirkaÃ§ dakikada periÅŸan ettiler

BAÅžLARDA HER ÅžEY SIRADANDI
O gÃ¼n herkes gibi Kate de tepeden tÄ±rnaÄŸa siyah giymiÅŸti. YakasÄ±nda da anma gÃ¼nÃ¼nÃ¼n simgesi olan gelincik Ã§iÃ§eklerinden oluÅŸan bir broÅŸ vardÄ±. Yine her zamanki gibi kÄ±yafeti, ÅŸapkasÄ±, kÃ¼peleri, broÅŸu, saÃ§ modeli mercek altÄ±na alÄ±ndÄ±. Hatta birÃ§ok kiÅŸi tercih ettiÄŸi ÅŸapkayÄ± Ã§ok da beÄŸenmediÄŸini belirten yorumlarda bulundu. Buraya kadar her ÅŸey normaldi, yani yÄ±llardÄ±r olduÄŸu gibi. Fakat sonra tahmin edilmeyen bir geliÅŸme oldu.

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GAZETENÄ°N YAYINLADIÄžI FOTOÄžRAF OLAY YARATTI: Ä°ngiliz basÄ±nÄ± da haberi genellikle yaptÄ±ÄŸÄ± gibi onun popülerliÄŸinden destek almak için Kate Middleton'Ä±n görselleriyle kullandÄ±. Ä°ÅŸte bu gazetelerden biri, Daily Mirror, manÅŸetine Galler Prensesi'nin öyle bir fotoÄŸrafÄ±nÄ± koydu ki o görüntü olay yarattÄ±.

Prenses Kate ÅŸoke etti: BirkaÃ§ dakikada periÅŸan ettiler


SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU
Gazetenin kullandÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸraf, AnÄ±t Mezar'daki tÃ¶ren sÄ±rasÄ±nda Ã§ekilmiÅŸti. AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa ciddi yÃ¼z ifadesini koruyan Middleton'Ä±n, yaÅŸÄ±nÄ±n izleri o fotoÄŸrafta Ã§ok da gizleniyor gibi deÄŸildi. Ama gazete o fotoÄŸrafÄ± aÅŸÄ±rÄ± ÅŸekilde fotoÅŸop'ladÄ±. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼deki tuhaflÄ±k bir yana Middleton, birkaÃ§ dakika iÃ§inde onlarca yÄ±l yaÅŸlanmÄ±ÅŸ gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yordu. Bu durum da Middleton'Ä±n hayranlarÄ±nÄ±n gÃ¶zÃ¼nden kaÃ§madÄ±. Hepsi klavyelerine sarÄ±lÄ±p sosyal medyada gazeteyi eleÅŸtiren yorumlar yapmaya baÅŸladÄ±. Gazeteyi, Kate'i olduÄŸundan daha ileri yaÅŸta gÃ¶stermeye Ã§alÄ±ÅŸmakla suÃ§ladÄ±. Konu, Twitter'da Ã§ok konuÅŸulanlar arasÄ±na girdi.

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Prenses Kate ÅŸoke etti: BirkaÃ§ dakikada periÅŸan ettiler

ÅžAKA SANMIÅž
Bir kullanÄ±cÄ± "Prenses Catherine'in fotoÄŸrafÄ±na ne yapmÄ±ÅŸlar bÃ¶yle? Bir fotoÄŸrafÄ±n bu ÅŸekilde fotoÅŸop'lanmasÄ± iÄŸrenÃ§" diyerek gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ belirtti. Bir baÅŸkasÄ± ise sÃ¶z konusu fotoÄŸrafÄ± sosyal medyada gÃ¶rÃ¼nce, kullanÄ±cÄ±lardan birinin fotoÅŸop'ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti. Fakat sonra bu Ã¼zerinde oynanmÄ±ÅŸ fotoÄŸrafÄ± Daily Mirror'Ä±n ilk sayfasÄ±nda gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ekledi. Sonra da "Kesinlikle Kate bÃ¶yle gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yor" diye yazdÄ±.

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Prenses Kate ÅŸoke etti: BirkaÃ§ dakikada periÅŸan ettiler

FOTOÄžRAFIN ORÄ°JÄ°NALÄ° BÃ–YLE
Bir baÅŸka kullanÄ±cÄ± "Mirror bizim aptal olduÄŸumuzu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor olmalÄ±" diye yazarak bu konudaki gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ ifade etti. DiÄŸer bir kullanÄ±cÄ± da bugÃ¼ne kadar fotoÅŸop yapÄ±lmÄ±ÅŸ birÃ§ok fotoÄŸraf gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, ancak bunlarÄ±n hiÃ§birinin Daily Mirror'Ä±n kapaÄŸÄ±nda gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ne benzemediÄŸini savundu.

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Prenses Kate ÅŸoke etti: BirkaÃ§ dakikada periÅŸan ettiler

'MEGHAN PARA Ã–DEDÄ°' ÅžAKALARI YAPILDI
BazÄ± kullanÄ±cÄ±lar iÅŸi bir adÄ±m daha ileriye gÃ¶tÃ¼rÃ¼p "Daily Mirror'Ä±n Kate'ten Ã¶zÃ¼r dilemesi gerektiÄŸini" ileri sÃ¼rdÃ¼. Bir baÅŸkasÄ± da ÅŸakayla karÄ±ÅŸÄ±k "Kate karalama davasÄ± aÃ§malÄ±" yanÄ±tÄ±nÄ± verdi. Kate'in bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ne eltisi Meghan Markle'Ä± dahil edip yorum yapanlar da vardÄ±. Bunlardan biri "Belki de Meghan Markle gazeteye para Ã¶dedi" yazarak bu konudaki gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ belirtti.

CÄ°LDÄ° VE YAÅžLANMA Ä°ZLERÄ° UZUN SÜREDÄ°R GÜNDEMDE: AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Kate Middleton uzun süredir fiziksel görünümüyle de hem hayranlarÄ± hem de eltisi Meghan Markle'Ä±n hayranlarÄ± tarafÄ±ndan sÄ±k sÄ±k mercek altÄ±na alÄ±nÄ±yor. Ä°ki kadÄ±nÄ±n giysileri ve davranÄ±ÅŸlarÄ± kadar ciltleri ve yaÅŸlanma belirtileri de kÄ±yaslanÄ±yor. Üç çocuk dünyaya getirmesine raÄŸmen gençlik yÄ±llarÄ±ndan bile daha ince bir görüntüye sahip olan Middleton'Ä±n bu özelliÄŸi de tartÄ±ÅŸma konusu oluyor sÄ±k sÄ±k.

Prenses Kate ÅŸoke etti: BirkaÃ§ dakikada periÅŸan ettiler

HIZLI YAÅžLANDIÄžI KONUÅžULUYOR
Onunla ilgili en Ã§ok konuÅŸulan konu kimi zaman gerÃ§ekten de uzaktan Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ±nda bile belli olan yÃ¼z Ã§izgileri. Bazen gÃ¶z kenarlarÄ±nda, bazen alnÄ±nda beliren bu kÄ±rÄ±ÅŸÄ±klar Ã§ok dikkat Ã§ekiyor. Ama kimi zaman da bu kÄ±rÄ±ÅŸÄ±klÄ±klar ortadan kayboluyor. Her ne kadar bu gÃ¶rÃ¼nÃ¼mde Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±n geliÅŸ yÃ¶nÃ¼ ya da Kate'in ruh hali, yorgunluÄŸu gibi etkenler Ã¶n plana Ã§Ä±ksa da Prenses, kimilerine gÃ¶re Ã§ok hÄ±zlÄ± yaÅŸlanÄ±yor. Bunun nedeni de aÅŸÄ±rÄ± zayÄ±f olmasÄ± onlara gÃ¶re.

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HAYRANLARI, BOTOKS VE DOLGU YAPTIRDIÄžINI DÃœÅžÃœNÃœYOR
Bu konuda baÅŸka bir teori daha var. Buna gÃ¶re beyaz tenli ve ince bir cilde sahip olan Kate Middleton bu yÃ¼zden yaÅŸlanma etkilerini daha fazla yansÄ±tÄ±yor. AslÄ±nda birÃ§ok kiÅŸinin inancÄ±, Kate'in estetik mÃ¼dahaleler Ã¶zellikle botoks ya da dolgu yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde. BunlarÄ±n etkisi geÃ§tiÄŸinde tekrarlanÄ±ncaya kadar da yÃ¼zÃ¼nde yaÅŸlanma izleri belirgin hale geliyor.Â 

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RUH HALÄ° YÃœZÃœNE YANSIYOR
Cambridge DÃ¼ÅŸesi Catherine'in dÄ±ÅŸarÄ±dan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda kusursuz ve sorunsuz bir hayatÄ± olduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lebilir. Fakat iÅŸin gerÃ§eÄŸi pek Ã¶yle deÄŸil. Ailede yaÅŸanan ve artÄ±k sÄ±k sÄ±k sarayÄ±n duvarlarÄ± dÄ±ÅŸÄ±na da yansÄ±yan gerilimler Kate'i de etkiliyor bir gÃ¶rÃ¼ÅŸe gÃ¶re. DeÄŸiÅŸen ruh hali, her ne kadar kendisi gÃ¼lÃ¼mseyerek ya da makyaj yardÄ±mÄ±yla bunu gizlemeye Ã§alÄ±ÅŸsa da yÃ¼zÃ¼ne yansÄ±yor kimi zaman.

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Prenses Kate ÅŸoke etti: BirkaÃ§ dakikada periÅŸan ettiler

ARKA ARKAYA ÃœÃ‡ DOÄžUM ETKÄ°LEDÄ°
ÃœÃ§ Ã§ocuÄŸuna dadÄ± tarafÄ±ndan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± konutta Ã§ok sayÄ±da yardÄ±mcÄ±sÄ± olduÄŸu bilinse de birÃ§ok kiÅŸiye gÃ¶re Kate Middleton, arka arkaya yaptÄ±ÄŸÄ± Ã¼Ã§ doÄŸumdan da etkilendi. Yani her kadÄ±n gibi doÄŸum yapmak onu ruhsal olarak olumlu etkilese de fiziksel gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ yÄ±prattÄ±.

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Prenses Kate ÅŸoke etti: BirkaÃ§ dakikada periÅŸan ettiler

CÄ°LTLERÄ° BÄ°LE KIYASLANIYOR
Kate'in baÅŸka bir "talihsizliÄŸi" daha var: Eltisi Meghan Markle ile kÄ±yaslanmak! Her ne kadar Meghan artÄ±k ailesiyle birlikte uzaklarda, ABD'de yaÅŸasa da bu durum iki elti arasÄ±ndaki kÄ±yaslamayÄ± bitirmedi. Kate ile Meghan'Ä±n fiziksel Ã¶zellikleri de birbiriyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor. Ä°ÅŸte bu konuda Meghan Markle'Ä±n bir avantajÄ± var: Koyu renk teni!

MEGHAN BÄ°RAZ DAHA BÜYÜK: Sözün burasÄ±nda küçük bir hatÄ±rlatma yapalÄ±m: Kate Middleton 9 Ocak 1982 doÄŸumlu. Meghan Markle ise 4 AÄŸustos 1981'de dünyaya geldi. Yani Kate 40, Meghan ise 41 yaÅŸÄ±nda. Markle, eltisi Kate'ten biraz daha büyük.

Prenses Kate ÅŸoke etti: BirkaÃ§ dakikada periÅŸan ettiler

MEGHAN DAHA ÅžANSLI
Her ne kadar Meghan Markle'Ä±n cildinde de yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± 41 yÄ±lÄ±n izleri gÃ¶rÃ¼lse de bu konuda Kate'ten daha ÅŸanslÄ±. Bir dÃ¶nem bu konuyu Ã¶zellikle masaya yatÄ±ran cilt bakÄ±m uzmanlarÄ±na gÃ¶re Kate, hem beyazt tenli hem de kuru ciltli olmasÄ± nedeniyle yÄ±llara direnmek iÃ§in daha fazla Ã¶zen gÃ¶stermek zorunda. Uzmanlara gÃ¶re koyu renk ve daha yaÄŸlÄ± bir cilde sahip olan Meghan Markle, eltisine gÃ¶re daha yavaÅŸ yaÅŸlanma belirtileri gÃ¶sterecek.

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Prenses Kate ÅŸoke etti: BirkaÃ§ dakikada periÅŸan ettiler

ARTIK 40 YAÅžINDA, BÃœTÃœN BUNLAR NORMAL
Konuya daha gerÃ§ekÃ§i yaklaÅŸanlar da var. Kate'in sÃ¼rekli 20'li yaÅŸlarÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼yle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± anlamsÄ±z bunlara gÃ¶re. ArtÄ±k 40 yaÅŸÄ±nda olan Middleton, elbette geÃ§en yÄ±llarÄ±n etkisini yansÄ±tacak. Buna ek olarak Ã¼Ã§ tane Ã§ocuÄŸu ve koca bir kraliyet ailesi adÄ±na Ã¼stlenmesi gereken sorumluluklarÄ± var. Durum bÃ¶yle olunca onun da herkes gibi "iyi gÃ¼nleri" ve "kÃ¶tÃ¼ gÃ¼nleri" olmasÄ± doÄŸal.

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Prenses Kate ÅŸoke etti: BirkaÃ§ dakikada periÅŸan ettiler


PRENSES'E Ã–NERÄ°LER GELÄ°YOR
Bu arada Galler Prensesi Catherine'in olduÄŸundan daha genÃ§ gÃ¶rÃ¼nmesi iÃ§in Ã¶neriler de sosyal medyada uÃ§uÅŸuyor. Bunlardan birine gÃ¶re Kate biraz daha kilo almalÄ±. BÃ¶ylece Ã¶zellikle yÃ¼zÃ¼ dolgunlaÅŸacak ve Ã§izgileri daha az belirgin hale gelecek.Sosyal medyada onunla ilgili fikir beyan eden baÅŸka bir grup hayranÄ±na gÃ¶re de giyim tarzÄ± onu olduÄŸundan daha yaÅŸlÄ± gÃ¶steriyor. Bu kadar kurallara sÄ±msÄ±kÄ± deÄŸil daha iddialÄ± ve renkli giyinirse yaÅŸÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k gÃ¶rÃ¼nmeyeceÄŸini savunuyor bu hayranlarÄ± da.

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Prenses Kate ÅŸoke etti: BirkaÃ§ dakikada periÅŸan ettiler


BU GÃ–RÃœNTÃœSÃœ OLAY OLMUÅžTU: BOTOKSÃ‡U KARANTÄ°NADAN Ã‡IKTI
Kate Middleton'Ä±nyÃ¼zÃ¼deki deÄŸiÅŸimler 2020 yÄ±lÄ±nda koronavirÃ¼s karantinalarÄ±nÄ±n gevÅŸemeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde de gÃ¼ndem olmuÅŸtu. Uzun izolasyon sÃ¼recinin ardÄ±ndan 2020 eylÃ¼l ayÄ±nda eÅŸiyle birlikte bir ziyarete giden Kate Middleton, yÃ¼zÃ¼ndeki maskeye raÄŸmen yine ilgi odaÄŸÄ±ydÄ±. HayranlarÄ± o ziyarette Ã¶zellikle alnÄ±ndaki Ã§izgilerin ortadan kalkmasÄ±na yoÄŸunlaÅŸtÄ±.

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Prenses Kate ÅŸoke etti: BirkaÃ§ dakikada periÅŸan ettiler

BÄ°RKAÃ‡ AY Ã–NCE ALNI Ã‡Ä°ZGÄ°LERLE DOLUYDU
Oysa o ziyaretten birkaÃ§ ay Ã¶nce yine bir ziyarette alnÄ±ndaki derin Ã§izgilerle dikkat Ã§ekmiÅŸti. Yani Kate'in alÄ±n Ã§izgileri bir ayda yol olmuÅŸtu. Ä°ÅŸte bu durum takipÃ§ileri arasÄ±nda "BotoksÃ§usu karantinadan Ã§Ä±ktÄ±" tarzÄ±nda esprili yorumlara yol aÃ§tÄ±.

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RESMÄ° AÃ‡IKLAMA BÄ°LE YAPILDI
Middleton'Ä±n yÃ¼zÃ¼ne herhangi bir iÅŸlem yaptÄ±rÄ±p yaptÄ±rmadÄ±ÄŸÄ± uzun sÃ¼redir konuÅŸulan bir konu. Hatta durum geÃ§en yÄ±l Ã¶yle bir raddeye gelmiÅŸti ki geÃ§en yÄ±l Kensington SarayÄ± tarafÄ±ndan DÃ¼ÅŸes'in botoks yaptÄ±rmadÄ±ÄŸÄ± konusunda resmi bir aÃ§Ä±klamada bulunuldu. Fakat bu resmi aÃ§Ä±klamaya raÄŸmen takipÃ§ileri Middleton'Ä±n yÃ¼zÃ¼ndeki deÄŸiÅŸimleri izleyerek onun zaman zaman botoks uygulamasÄ± yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rÃ¼yor.

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WILLIAM DA SAÃ‡LARINI KAYBETTÄ°
AslÄ±nda geÃ§in yÄ±llardan herkes gibi etkilenen tek kiÅŸi Kate Middleton deÄŸil. EÅŸi Prens William da bÃ¼tÃ¼n bunlardan nasibini aldÄ±. Yani o da evlendikleri 2011 yÄ±lÄ±ndaki gibi gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yor. Belki onun cildi deÄŸiÅŸmedi ama sadece yÄ±llar iÃ§inde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± saÃ§ kaybÄ± gÃ¶z ardÄ± edilemeyecek tÃ¼rden. Yani Prens William, geÃ§ip giden yÄ±llara saÃ§larÄ±nÄ± kurban verdi.

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FOTOÄžRAFLAR: AVALON, MEGA NEWS AGENCY, SPLASH NEWS

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