Prenses Kate ÅŸoke etti: BirkaÃ§ dakikada periÅŸan ettiler

Haberin Devamı

HAYRANLARI ÖFKEDEN DELİYE DÖNDÜ

Bunun son örneklerinden biri de bugünlerde yaşanıyor. Kate Middleton, yine dünya basınının manşetlerinde. Üstelik bu kez hayranları kelimenin tam anlamıyla "öfkeden deliye dönmüş" durumda. Bunun nedenine gelirsek...

Haberin Devamı

Hayranlarının "sıkı sıkıya" takip ettiği, yüzündeki ya da bedenindeki en küçük bir değişimi bile gözünden kaçırmadığı 40 yaşındaki üç çocuk annesi Middleton, "birkaç darbeyle" yaşlandı. Hem de beklenmedik bir şekilde.Bu durum da sosyal medyada büyük bir olay yarattı. Gelin, son birkaç gündür basının yanı sıra sosyal medya platformlarında ortalığı sarsan bu olaya biraz daha yakından bakalım.

ANMA GÜNÜ ETKİNLİKLERİNE KATILDI

Galler Prensesi Catherine ya da daha çok bilinen adıyla Kate Middleton, geçen hafta sonu, Birinci ve İkinci Dünya savaşlarında çarpışan, kimi hayatını kaybeden, kimi yaralanan askerler anısına düzenlenen geleneksel etkinliklere katıldı. Önce akşam düzenlenen toplantıya gitti, bir gün sonra da Anıt Mezar'da düzenlenen törende yerini aldı. Geçen yıl Kraliçe 2. Elizabeth'i temsil ettiği etkinlikte bu yıl yeni Konsort Kraliçe Camilla ile birlikte balkondaydı Kate.

BAŞLARDA HER ŞEY SIRADANDI

O gün herkes gibi Kate de tepeden tırnağa siyah giymişti. Yakasında da anma gününün simgesi olan gelincik çiçeklerinden oluşan bir broş vardı. Yine her zamanki gibi kıyafeti, şapkası, küpeleri, broşu, saç modeli mercek altına alındı. Hatta birçok kişi tercih ettiği şapkayı çok da beğenmediğini belirten yorumlarda bulundu. Buraya kadar her şey normaldi, yani yıllardır olduğu gibi. Fakat sonra tahmin edilmeyen bir gelişme oldu.

Haberin Devamı

GAZETENİN YAYINLADIĞI FOTOĞRAF OLAY YARATTI: İngiliz basını da haberi genellikle yaptığı gibi onun popülerliğinden destek almak için Kate Middleton'ın görselleriyle kullandı. İşte bu gazetelerden biri, Daily Mirror, manşetine Galler Prensesi'nin öyle bir fotoğrafını koydu ki o görüntü olay yarattı.

Haberin Devamı

Gazetenin kullandığı fotoğraf, Anıt Mezar'daki tören sırasında çekilmişti. Aslına bakılırsa ciddi yüz ifadesini koruyan Middleton'ın, yaşının izleri o fotoğrafta çok da gizleniyor gibi değildi. Ama gazete o fotoğrafı aşırı şekilde fotoşop'ladı. Görüntüdeki tuhaflık bir yana Middleton, birkaç dakika içinde onlarca yıl yaşlanmış gibi görünüyordu. Bu durum da Middleton'ın hayranlarının gözünden kaçmadı. Hepsi klavyelerine sarılıp sosyal medyada gazeteyi eleştiren yorumlar yapmaya başladı. Gazeteyi, Kate'i olduğundan daha ileri yaşta göstermeye çalışmakla suçladı. Konu, Twitter'da çok konuşulanlar arasına girdi.

ŞAKA SANMIŞ

Bir kullanıcı "Prenses Catherine'in fotoğrafına ne yapmışlar böyle? Bir fotoğrafın bu şekilde fotoşop'lanması iğrenç" diyerek görüşünü belirtti. Bir başkası ise söz konusu fotoğrafı sosyal medyada görünce, kullanıcılardan birinin fotoşop'ladığını düşündüğünü belirtti. Fakat sonra bu üzerinde oynanmış fotoğrafı Daily Mirror'ın ilk sayfasında gördüğünü ekledi. Sonra da "Kesinlikle Kate böyle görünmüyor" diye yazdı.

FOTOĞRAFIN ORİJİNALİ BÖYLE

Bir başka kullanıcı "Mirror bizim aptal olduğumuzu düşünüyor olmalı" diye yazarak bu konudaki görüşünü ifade etti. Diğer bir kullanıcı da bugüne kadar fotoşop yapılmış birçok fotoğraf gördüğünü, ancak bunların hiçbirinin Daily Mirror'ın kapağında gördüğüne benzemediğini savundu.

Haberin Devamı

'MEGHAN PARA ÖDEDİ' ŞAKALARI YAPILDI

Bazı kullanıcılar işi bir adım daha ileriye götürüp "Daily Mirror'ın Kate'ten özür dilemesi gerektiğini" ileri sürdü. Bir başkası da şakayla karışık "Kate karalama davası açmalı" yanıtını verdi. Kate'in bu görüntüsüne eltisi Meghan Markle'ı dahil edip yorum yapanlar da vardı. Bunlardan biri "Belki de Meghan Markle gazeteye para ödedi" yazarak bu konudaki görüşünü belirtti.

CİLDİ VE YAŞLANMA İZLERİ UZUN SÜREDİR GÜNDEMDE: Aslına bakılırsa Kate Middleton uzun süredir fiziksel görünümüyle de hem hayranları hem de eltisi Meghan Markle'ın hayranları tarafından sık sık mercek altına alınıyor. İki kadının giysileri ve davranışları kadar ciltleri ve yaşlanma belirtileri de kıyaslanıyor. Üç çocuk dünyaya getirmesine rağmen gençlik yıllarından bile daha ince bir görüntüye sahip olan Middleton'ın bu özelliği de tartışma konusu oluyor sık sık.

HIZLI YAŞLANDIĞI KONUŞULUYOR

Onunla ilgili en çok konuşulan konu kimi zaman gerçekten de uzaktan çekilen fotoğraflarında bile belli olan yüz çizgileri. Bazen göz kenarlarında, bazen alnında beliren bu kırışıklar çok dikkat çekiyor. Ama kimi zaman da bu kırışıklıklar ortadan kayboluyor. Her ne kadar bu görünümde ışığın geliş yönü ya da Kate'in ruh hali, yorgunluğu gibi etkenler ön plana çıksa da Prenses, kimilerine göre çok hızlı yaşlanıyor. Bunun nedeni de aşırı zayıf olması onlara göre.

Haberin Devamı

HAYRANLARI, BOTOKS VE DOLGU YAPTIRDIĞINI DÜŞÜNÜYOR

Bu konuda başka bir teori daha var. Buna göre beyaz tenli ve ince bir cilde sahip olan Kate Middleton bu yüzden yaşlanma etkilerini daha fazla yansıtıyor. Aslında birçok kişinin inancı, Kate'in estetik müdahaleler özellikle botoks ya da dolgu yaptırdığı yönünde. Bunların etkisi geçtiğinde tekrarlanıncaya kadar da yüzünde yaşlanma izleri belirgin hale geliyor.

Gözden Kaçmasın Sonradan utanmasınlar diye kurşun ağırlık dikiyorlar Haberi görüntüle

RUH HALİ YÜZÜNE YANSIYOR

Cambridge Düşesi Catherine'in dışarıdan bakıldığında kusursuz ve sorunsuz bir hayatı olduğu düşünülebilir. Fakat işin gerçeği pek öyle değil. Ailede yaşanan ve artık sık sık sarayın duvarları dışına da yansıyan gerilimler Kate'i de etkiliyor bir görüşe göre. Değişen ruh hali, her ne kadar kendisi gülümseyerek ya da makyaj yardımıyla bunu gizlemeye çalışsa da yüzüne yansıyor kimi zaman.

ARKA ARKAYA ÜÇ DOĞUM ETKİLEDİ

Üç çocuğuna dadı tarafından bakıldığı, yaşadığı konutta çok sayıda yardımcısı olduğu bilinse de birçok kişiye göre Kate Middleton, arka arkaya yaptığı üç doğumdan da etkilendi. Yani her kadın gibi doğum yapmak onu ruhsal olarak olumlu etkilese de fiziksel görünümünü yıprattı.

CİLTLERİ BİLE KIYASLANIYOR

Kate'in başka bir "talihsizliği" daha var: Eltisi Meghan Markle ile kıyaslanmak! Her ne kadar Meghan artık ailesiyle birlikte uzaklarda, ABD'de yaşasa da bu durum iki elti arasındaki kıyaslamayı bitirmedi. Kate ile Meghan'ın fiziksel özellikleri de birbiriyle karşılaştırılıyor. İşte bu konuda Meghan Markle'ın bir avantajı var: Koyu renk teni!

MEGHAN BİRAZ DAHA BÜYÜK: Sözün burasında küçük bir hatırlatma yapalım: Kate Middleton 9 Ocak 1982 doğumlu. Meghan Markle ise 4 Ağustos 1981'de dünyaya geldi. Yani Kate 40, Meghan ise 41 yaşında. Markle, eltisi Kate'ten biraz daha büyük.

MEGHAN DAHA ŞANSLI

Her ne kadar Meghan Markle'ın cildinde de yaşadığı 41 yılın izleri görülse de bu konuda Kate'ten daha şanslı. Bir dönem bu konuyu özellikle masaya yatıran cilt bakım uzmanlarına göre Kate, hem beyazt tenli hem de kuru ciltli olması nedeniyle yıllara direnmek için daha fazla özen göstermek zorunda. Uzmanlara göre koyu renk ve daha yağlı bir cilde sahip olan Meghan Markle, eltisine göre daha yavaş yaşlanma belirtileri gösterecek.

ARTIK 40 YAŞINDA, BÜTÜN BUNLAR NORMAL

Konuya daha gerçekçi yaklaşanlar da var. Kate'in sürekli 20'li yaşlarındaki görüntüsüyle karşılaştırılması anlamsız bunlara göre. Artık 40 yaşında olan Middleton, elbette geçen yılların etkisini yansıtacak. Buna ek olarak üç tane çocuğu ve koca bir kraliyet ailesi adına üstlenmesi gereken sorumlulukları var. Durum böyle olunca onun da herkes gibi "iyi günleri" ve "kötü günleri" olması doğal.

Gözden Kaçmasın Çocuklarının tahtını da yaptı bahtını da: En ünlü kayınvalide Haberi görüntüle

Bu arada Galler Prensesi Catherine'in olduğundan daha genç görünmesi için öneriler de sosyal medyada uçuşuyor. Bunlardan birine göre Kate biraz daha kilo almalı. Böylece özellikle yüzü dolgunlaşacak ve çizgileri daha az belirgin hale gelecek.Sosyal medyada onunla ilgili fikir beyan eden başka bir grup hayranına göre de giyim tarzı onu olduğundan daha yaşlı gösteriyor. Bu kadar kurallara sımsıkı değil daha iddialı ve renkli giyinirse yaşından büyük görünmeyeceğini savunuyor bu hayranları da.

Kate Middleton'ınyüzüdeki değişimler 2020 yılında koronavirüs karantinalarının gevşemeye başladığı dönemde de gündem olmuştu. Uzun izolasyon sürecinin ardından 2020 eylül ayında eşiyle birlikte bir ziyarete giden Kate Middleton, yüzündeki maskeye rağmen yine ilgi odağıydı. Hayranları o ziyarette özellikle alnındaki çizgilerin ortadan kalkmasına yoğunlaştı.

BİRKAÇ AY ÖNCE ALNI ÇİZGİLERLE DOLUYDU

Oysa o ziyaretten birkaç ay önce yine bir ziyarette alnındaki derin çizgilerle dikkat çekmişti. Yani Kate'in alın çizgileri bir ayda yol olmuştu. İşte bu durum takipçileri arasında "Botoksçusu karantinadan çıktı" tarzında esprili yorumlara yol açtı.

Middleton'ın yüzüne herhangi bir işlem yaptırıp yaptırmadığı uzun süredir konuşulan bir konu. Hatta durum geçen yıl öyle bir raddeye gelmişti ki geçen yıl Kensington Sarayı tarafından Düşes'in botoks yaptırmadığı konusunda resmi bir açıklamada bulunuldu. Fakat bu resmi açıklamaya rağmen takipçileri Middleton'ın yüzündeki değişimleri izleyerek onun zaman zaman botoks uygulaması yaptırdığını ileri sürüyor.

WILLIAM DA SAÇLARINI KAYBETTİ

Aslında geçin yıllardan herkes gibi etkilenen tek kişi Kate Middleton değil. Eşi Prens William da bütün bunlardan nasibini aldı. Yani o da evlendikleri 2011 yılındaki gibi görünmüyor. Belki onun cildi değişmedi ama sadece yıllar içinde yaşadığı saç kaybı göz ardı edilemeyecek türden. Yani Prens William, geçip giden yıllara saçlarını kurban verdi.

FOTOĞRAFLAR: AVALON, MEGA NEWS AGENCY, SPLASH NEWS