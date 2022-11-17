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10 tane bebek hayali: Biz de çocuk yapacağız, ama bildiğiniz gibi değil!

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#Brooklyn Beckham#Nicola Peltz Beckham#David Victoria Beckham
10 tane bebek hayali: Biz de çocuk yapacağız, ama bildiğiniz gibi değil
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2022 09:49

Geçen nisan ayında gösterişli bir törenle evlenen ama ondan sonra da aileler arasında yaşanan gerilim nedeniyle gündemden düşmeyen genç çiften açıklama geldi...

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YAKLAŞIMLARI BİRAZ FARKLI
Magazin basınının manşetlerindeki yerlerini kimseye kaptırmayan Brooklyn Beckham ve eşi Nicola Peltz Beckham, her evli çift gibi çocuk sahibi olmak istediklerini söyledi. Ama Nicola Anne Peltz Beckham'ın açıklamasına göre kalabalık bir aile isteyen çiftin bu konudaki yaklaşımı biraz farklı.

10 tane bebek hayali: Biz de çocuk yapacağız, ama bildiğiniz gibi değil

ERKEK KARDEŞLERİMLE VAKİT GEÇİRMEYİ SEVİYOR
Nicola Peltz Beckham, yedi kardeş olduklarını belirterek "Bence Brooklyn, benim ailemle birlikte olmayı ve özellikle ağabeylerimle vakit geçirmeyi seviyor" dedi. Nicola Peltz Beckham, Brooklyn'in, erkek kardeşleriyle iyi arkadaş olduklarını da sözlerine ekledi.

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'BÜYÜK BİR AİLE İSTİYORUZ'
Son olarak Bates Motels adlı yapımda kamera karşısına geçen Nicola Peltz Beckham bu konudaki sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz gerçekten büyük bir aile istiyoruz. Çocuklarımızdan bazılarını biz dünyaya getireceğiz. Sonra başka çocuklar da evlat edinmeyi istiyoruz."

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'EN İYİ ARKADAŞINIZLA EVLENMELİSİNİZ'
Rol aldığı The Transformers: Age of Extinction adlı filmle tanınan Nicola Peltz Beckham, kocası Brooklyn'in bir yandan "en iyi arkadaşı" bir yandan da "hayatının aşkı" olduğunu sözlerine ekledi. Peltz Beckham, Entertainment Tonight'a verdiği demeçte "Üç yıldır birlikteyiz. Ben en iyi arkadaşımla yaşıyormuş gibi hissediyorum. O ayrıca benim hayatımın aşkı. Ve bu çok hoş bir şey" dedi. Genç yıldız, evlenmeyi düşünen yaşıtlarına da "En iyi arkadaşınızla evlenmelisiniz" diye seslendi.

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'10 ÇOCUK İSTİYORUM'
Geçen ağustos ayında Brooklyn Beckham da benzer sözler söylemiş ve büyük bir aileye sahip olmayı hayal ettiğini anlamıştı. David ve Victoria Beckham'ın en büyük oğlu olan 23 yaşındaki Brooklyn'in 20 yaşında Romeo, 17 yaşında Cruz adında iki erkek kardeşi ve 11 yaşında Harper Seven adında bir kız kardeşi bulunuyor. Brooklyn Beckham aynı söyleşide genç yaşta baba olmayı planladığını ve 10 tane çocuğu olmasını istediğini sözlerine eklemişti.

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'TABİİ Kİ KARIMIN KARARI ÖNEMLİ'
Fakat çocuk sahibi olma konusunda eşi Nicola Peltz Beckham'ın fikrinin önemli olduğunu saklamadı. Brooklyn Beckham, 10 çocuk arzusunu dile getirdikten sonra "Ama bu onun bedeni ve onun kararı" diye sözlerini tamamlamıştı.

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BABASINI ÖRNEKALIYOR
Görünüşe göre Brooklyn, çocuk sahibi olma konusunda kendi babası David Beckham'ı örnek alıyor. David ve Victoria Beckham, henüz evlenmeden önce Brooklyn dünyaya gözlerini açmıştı. O doğduğunda David Beckham 23 yaşındaydı. Brooklyn Beckham, anne ve babasının düğününe katılıp onların kucağında poz verdiğinde henüz birkaç aylık bir bebekti.

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KALABALIK BİR AİLESİ VAR: Amerikalı zengin bir iş insanı olan Nelson Peltz ile eşi Claudia Heffner'ın kızı olan 27 yaşındaki Nicola, kalabalık bir ailede dünyaya geldi. 79 yaşındaki babası Nicola Peltz, ABD'nin en zengin 43'üncü iş insanı olarak biliniyor. Yiyecek içecek sektöründe çalışan Nelson Peltz'in eşi ise eski bir model olan Claudia Heffner. Şu anda 66 yaşında olan Heffner ile nelson Peltz, 1985 yılından bu yana evli.

10 tane bebek hayali: Biz de çocuk yapacağız, ama bildiğiniz gibi değil

İKİ KIZ, ALTI ERKEK ÇOCUK
Nelson ve Claudia Peltz çiftinin toplam 8 tane çocuğu var. En büyük çocukları olan Matthew 37 yaşında ve babasıyla birlikte çalışıyor. 35 yaşındaki Will, ise oyuncu olarak kariyer yapıyor. Nicola'nın 32 yaşındaki ağabeyi Brad profesyonel buz hokeyi oyuncusu. Peltz ailesinin Nicola'dan önce dünyaya gelen büyük kızları Brittany 28 yaşında, kendi iç tasarım şirketini yürütüyor. Evli olan Brittany'nin dört tane çocuğu var. Nicola Peltz Beckham'ın Zachary ve Gregory adında ikiz erkek kardeşleri de bulunuyor. Diğer kardeşi Diesel bir sosyal medya şirketinin CEO'su. Aslında bir oyuncu ve model olarak kariyer yapan ama Beckham çiftinin oğlu Brooklyn ile evlendikten sonra daha çok dikkat çeken Nicola, Peltz ailesinin en küçük çocuğu. Nicola Peltz Beckham'ın babası Nelson'ın önceki ilişkisinden de iki çocuğu olduğu biliniyor. 

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FOTOĞRAFLAR: SPLASH NEWS

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#Brooklyn Beckham#Nicola Peltz Beckham#David Victoria Beckham

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