10 tane bebek hayali: Biz de çocuk yapacağız, ama bildiğiniz gibi değil!

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YAKLAŞIMLARI BİRAZ FARKLI
Magazin basınının manşetlerindeki yerlerini kimseye kaptırmayan Brooklyn Beckham ve eşi Nicola Peltz Beckham, her evli çift gibi çocuk sahibi olmak istediklerini söyledi. Ama Nicola Anne Peltz Beckham'ın açıklamasına göre kalabalık bir aile isteyen çiftin bu konudaki yaklaşımı biraz farklı.
ERKEK KARDEŞLERİMLE VAKİT GEÇİRMEYİ SEVİYOR
Nicola Peltz Beckham, yedi kardeş olduklarını belirterek "Bence Brooklyn, benim ailemle birlikte olmayı ve özellikle ağabeylerimle vakit geçirmeyi seviyor" dedi. Nicola Peltz Beckham, Brooklyn'in, erkek kardeşleriyle iyi arkadaş olduklarını da sözlerine ekledi.
'BÜYÜK BİR AİLE İSTİYORUZ'
Son olarak Bates Motels adlı yapımda kamera karşısına geçen Nicola Peltz Beckham bu konudaki sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz gerçekten büyük bir aile istiyoruz. Çocuklarımızdan bazılarını biz dünyaya getireceğiz. Sonra başka çocuklar da evlat edinmeyi istiyoruz."
'TABİİ Kİ KARIMIN KARARI ÖNEMLİ'
Fakat çocuk sahibi olma konusunda eşi Nicola Peltz Beckham'ın fikrinin önemli olduğunu saklamadı. Brooklyn Beckham, 10 çocuk arzusunu dile getirdikten sonra "Ama bu onun bedeni ve onun kararı" diye sözlerini tamamlamıştı.
KALABALIK BİR AİLESİ VAR: Amerikalı zengin bir iş insanı olan Nelson Peltz ile eşi Claudia Heffner'ın kızı olan 27 yaşındaki Nicola, kalabalık bir ailede dünyaya geldi. 79 yaşındaki babası Nicola Peltz, ABD'nin en zengin 43'üncü iş insanı olarak biliniyor. Yiyecek içecek sektöründe çalışan Nelson Peltz'in eşi ise eski bir model olan Claudia Heffner. Şu anda 66 yaşında olan Heffner ile nelson Peltz, 1985 yılından bu yana evli.
İKİ KIZ, ALTI ERKEK ÇOCUK
Nelson ve Claudia Peltz çiftinin toplam 8 tane çocuğu var. En büyük çocukları olan Matthew 37 yaşında ve babasıyla birlikte çalışıyor. 35 yaşındaki Will, ise oyuncu olarak kariyer yapıyor. Nicola'nın 32 yaşındaki ağabeyi Brad profesyonel buz hokeyi oyuncusu. Peltz ailesinin Nicola'dan önce dünyaya gelen büyük kızları Brittany 28 yaşında, kendi iç tasarım şirketini yürütüyor. Evli olan Brittany'nin dört tane çocuğu var. Nicola Peltz Beckham'ın Zachary ve Gregory adında ikiz erkek kardeşleri de bulunuyor. Diğer kardeşi Diesel bir sosyal medya şirketinin CEO'su. Aslında bir oyuncu ve model olarak kariyer yapan ama Beckham çiftinin oğlu Brooklyn ile evlendikten sonra daha çok dikkat çeken Nicola, Peltz ailesinin en küçük çocuğu. Nicola Peltz Beckham'ın babası Nelson'ın önceki ilişkisinden de iki çocuğu olduğu biliniyor.
FOTOĞRAFLAR: SPLASH NEWS