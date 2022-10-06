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Zavallı, yaşlı Victoria! Artık 'esas kadın' değilsin, torun gelmeden bu işi çöz!

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#Victoria Beckham#Ulrika Jonnson#Brooklyn Beckham
Zavallı, yaşlı Victoria Artık esas kadın değilsin, torun gelmeden bu işi çöz
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2022 11:48

Gösteri dünyası, geçtiğimiz nisan ayında bir düğüne odaklandı. Ama o gösterişli törenle ilgili haberler sona ermeden bütün bunları geride bırakan başka iddialar geldi: Aileye katılan yeni gelin ile kayınvalidesi arasında daha düğün gecesi başlayan bir gerilim vardı. Önceleri bu gerilim söylentisi, birçok kişiye çok inanılır gelmese de doğruluk payı olduğu kısa sürede ortaya çıktı. Her ne kadar geçen hafta aile tekrar bir araya gelmiş gibi görünse de daha bütün o sürtüşmeler tamamen bitmiş değil. Artık bu konuda aileye dışarıdan da öneriler geliyor. Bunlardan biri de bu durumda olan herkese söylenebilecek türden: Torunlar gelmeden bu iş çözülmeli!

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GELİNİN RÖPORTAJI SÖYLENTİLERİ DOĞRULADI
Magazin dünyasını yakından takip edenler, söz edilen kişilerin Beckham ailesi ile gelinleri, Amerikalı zengin bir ailenin kızı Nicola Anne Peltz olduğunu hemen anladı zaten. Özellikle de Victoria Beckham'ın, oğlu Brooklyn'in karısı Nicola Anne Peltz ile yaşadığı gerilimi artık bilmeyen yok. Hatta gelin Nicola, kısa bir süre önce verdiği bir röportajda bu konudaki söylentileri "yüzeysel" olsa da doğrulamış oldu.

Zavallı, yaşlı Victoria Artık esas kadın değilsin, torun gelmeden bu işi çöz


YENİDEN BİR ARAYA GELDİLER AMA...
Düğünden bu yana anne ve babası Victoria ile David Beckham'dan uzak duran Brooklyn, geçen hafta "buzları kıracak" bir adım attı. Annesinin Paris Moda Haftası kapsamındaki defilesine, yanına eşi Nicola'yı da alarak gitti. Aile tekrar birbirine sarıldı. Fakat bu durumun gerçek mi olduğu, yoksa dedikoduları dindirmek için mi yapıldığı henüz net değil.

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Zavallı, yaşlı Victoria Artık esas kadın değilsin, torun gelmeden bu işi çöz

'TORUNLAR DÜNYAYA GELMEDEN BU İŞİ ÇÖZ'
Durum böyleyken, ilk kez kayınvalide olan dört çocuk annesi Victoria Beckham'a "tecrübeli" bir anneden bir öneri geldi: Torunlar dünyaya gelmeden bu sorunu çözmelisin!

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'HER ANNENİN KORKTUĞU ŞEYE KATLANIYOR'
48 yaşındaki Victoria Beckham'a bu öneriyi yapan kişi kendisi de dört çocuk annesi olan sunucu ve köşe yazarı Ulrika Jonsson. 55 yaşındaki Jonsson, Victoria Beckham'a "babaanne olmadan önce bu kan davasını bitirmesi" çağrısında bulundu. Jonnson, The Sun'daki köşe yazısında "Victoria Beckham'ı anlıyorum. Her annenin korktuğu şeye katlanıyor. Bunu dört çocuk sahibi bir anne olarak yazıyorum. Ailenin her şey demek olduğunu biliyorum" diye yazdı.

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'ARTIK OĞLUNUN HAYATINDAKİ EN ÖNEMLİ KADIN DEĞİL'
Jonsson, Victoria'nın, oğlunu evlendiren her anne gibi olduğunu vurguladı: "Victoria, oğlunun hayatındaki "en önemli kadın" olma özelliğinin azaldığını gören tek anne olmayacak. Aileler büyüyüp, genişledikçe herkese olan bu" diye sürdürdü satırlarını.

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Zavallı, yaşlı Victoria Artık esas kadın değilsin, torun gelmeden bu işi çöz

TORUNU DİĞER BÜYÜKANNEYE KAPTIRIRSIN
Yazısında eski "baharat kız" Victoria'ya "Zavallı, yaşlı Victoria" diye seslenen Ulrika Jonsson şöyle devam etti: "Küçük Beckham ayaklarının patırtısı başlamadan önce bu gergin atmosferi çözmesi gerekiyor. Yeni Bayan Beckham için alan açmak bir şey, geliniyle anlaşamayan dışlanmış bir babaanne olmak başka bir şey. Çünkü bu durumda Nicola'nın annesi, torununun hayatının her noktasında olacak."

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'OĞLUMUN ÖNCELİKLERİ DEĞİŞTİ': Ulrika Jonsson, yazısında 28 yaşındaki oğlu Cameron'ın hayatına sevgilisi girdikten sonra kendi durumunun nasıl değiştiğini de anlattı. Son altı yıldır bir kadınla birlikte olan oğlunun hayatındaki en önemli kadının artık kendisi olmadığını belirtti Jonsson. Cameron'ın önceliğinin değişmesini kabullendiğini satırlarına ekledi. Sonra da oğlu, kendine yeni bir hayat kurduğu için heyecanlı ve mutlu olduğunu vurguladı. Fakat her ne kadar oğlunun şu andaki sevgilisinin kendisini rahatsız etmediğini belirtse de daha önce oğlunun hayatına giren kızlardan çok da hoşlanmadığını saklamadı.

Zavallı, yaşlı Victoria Artık esas kadın değilsin, torun gelmeden bu işi çöz

PELTZ AİLESİYLE YAKINLAŞTILAR
Amerikalı zengin bir aileye mensup olan Nicola Anne Peltz ile evlediğinden bu yana, Brooklyn'ın ailesiyle arası epey serin. 23 yaşındaki Brooklyn ile 27 yaşındaki Nicola, her fırsatta "birbirlerini koşulsuz şartsız desteklediklerini" açıklıyorlar. Beckham ailesiyle gerilim yaşayan genç çift, Nicola'nın mensup olduğu Peltz ailesiyle daha fazla yakınlaştı.

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VICTORIA OĞLUNU KAYBETMEKTEN KORKTU
İleri sürülenlere göre Victoria Beckham, evlenen oğlunu kaybetme korkusuna kapıldı. Yani milyonlarca anne gibi oğlunun; karısı ve onun ailesi lehine parmaklarının arasından kayıp gitmesini istemiyor.

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YOKSA GÖSTERMELİK BİR ADIM MI?
Dügünden bu yana ailesiyle görüşmediği bilinen Brooklyn ile karısı Nicola geçen hafta Beckhamlar ile yeniden buluştu. Victoria Beckham'ın yeni tasarımlarının Paris Moda Haftası kapsamında tanıtıldığı defileye Brooklyn ile Nicola da katıldı. Tam kadro defilede olan Beckham ailesi bu gelişmeden mutlu oldu. Beckham ailesinin Brooklyn ile kucaklaştığı o anlar da objektiflere takıldı. Fakat yine de bunun göstermelik bir adım olup olmadığını zaman gösterecek.

GERİLİM DÜĞÜN GECESİ BİLE SAKLANACAK DURUMDA DEĞİLDİ: Bu arada Beckham ailesi ile Brooklyn ve Nicola arasındaki gerilimin daha düğün gecesi saklanmayacak hale geldiğini hatırlatalım. Ama olaylar bunun da öncesine dayanıyor. Gelin Nicola'nın ABD'de yayın yapan Grazia adlı siteye verdiği röportaj da buna tuz biber ekti. Nicola'nın düğünde neden Victoria Beckham tasarımı bir gelinlik giymediği hep merak konusu olmuştu. Herkes Nicola'ın bunu istemediğini sanıyordu ve olaylar basına da bu şekilde yansıdı. Ama Nicola Anne Peltz Beckham, Grazia'ya verdiği röportajda gelinliği Victoria'nın hazırlamadığını bu yüzden başka modacıdan giyindiğini söyledi. Bunun üzerine hep sessiz kalan David Beckham devreye girdi iddialara göre. Oğluyla gelinine "Ailenin kirli çamaşırlarını insanların gözleri önünde yıkamayın" diye seslendi. Zaten onun bu çıkışından birkaç gün sonra da Brooklyn ile Nicola, Victoria Beckham'ın Paris'teki defilesine katıldı. Aileyle samimi görüntüler sergiledi.

 FOTOĞRAFLAR: AVALON, MEGA NEWS AGENCY, SPLASH NEWS, INSTAGRAM

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#Victoria Beckham#Ulrika Jonnson#Brooklyn Beckham

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