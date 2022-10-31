Gelin hanım susmadı, yine konuştu: Mükemmel aile yoktur

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KAMERALAR KARŞISINDA SARMAŞ DOLAŞ OLDULAR

Fakat bu ayın başlarında Paris'te düzenlenen moda haftası kapsamında bir araya gelip samimi görüntüler sergilediler. Yine de kamera karşısında gerçekleşen bu "birbirlerine sarılmalar" çok da inandırıcı bulunmadı. Ve ünlü ailenin gelini bir kez daha konuştu. Sözleriyle tartışmaya son noktayı koymak yerine kafaları karıştıran o cümleyi söyledi: Hiçbir aile mükemmel değildir!

İDDİALAR HAKKINDA BİR KEZ DAHA KONUŞTU

Magazin gündemini çok yakından takip edenler bu ünlü ailenin David ve Victoria Beckham olduğunu, karşılarındaki kişinin de en büyük oğulları Brooklyn'in eşi Nicola Anne Peltz Beckham olduğunu anladılar zaten. David ve Victoria Beckham'ın 23 yaşındaki oğlu Brooklyn ile geçen nisan ayında evlenen Nicola Anne, bu kez de The Times'a bir röportaj verdi. Beckham çifti ile aralarındaki gerilim ve özellikle de tartışmaların, iddiaların odağında bulunan gelinlik konusunda bir kez daha konuştu.

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'HİÇBİR AİLE MÜKEMMEL DEĞİLDİR': Bu yüzden Beckham çifti ile aralarında bir kavga olmadığını belirten Nicola Anne Peltz Beckham sözlerini şöyle sürdürdü: " Hiçbir aile mükemmel değildir."

ABD'li milyarder iş insanı Nelson Peltz ile eşi Claudia Heffner Peltz'in kızı olan 27 yaşındaki Nicola Anne Peltz Beckham , kocasının ailesi ile aralarında bir "kan davası" olduğu iddialarını reddetti. Gerilimin odak noktasında olduğu ileri sürülen "gelinlik" konusuna da değindi. Spice Girls ile müzik dünyasında ün kazandıktan sonra moda tasarımcılığına yönelen Victoria Beckham'ın, gelinliğini dikmek için yeteri kadar zamanı olmadığını, bu yüzden de başka bir modacıdan gelinlik giydiğini anlattı.

ORTAYA ATILAN İDDİALARI REDDETTİ

"Bu bir kavga, kan davası değil" diyen Beckham ailesinin gelini Nicola "Bunu her yerde görüyorum... 'Kavga, kavga, kavga' deniliyor. Bu bir kavga değil, bir kan davası değil" diyerek sürdürdü sözlerini. Sonra da bütün bu söylentilerin başlangıç noktasını anlattı: "Sanırım bütün bu söylentiler, düğünde Victoria Beckham'ın tasarladığı gelinliği giymediğim için başladı. Gerçek şu ki o gelinliği giymeyi çok istedim. Çok güzel olacaktı ve Brooklyn'in annesi onu benim için hazırlamış olacaktı. Ama sonuçta ben onun tasarladığı gelinliği giymedim. "Düğününde, kayınvalidesinin kendisi için hazırladığı gelinliği giymenin kendisi için heyecan verici olduğunu belirten Nicola "Ama haberlerde onun hazırladığı gelinliği giymemeyi baştan planladığımın yazılması beni gerçekten çok üzdü. Bu doğru değil" diyerek sürdürdü sözlerini.

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YETİŞTİREMEYECEĞİNİ SÖYLEDİ: Nicola Anne Peltz Beckham, Brooklyn Beckham ile evlendiği düğünde Valentino tasarımı bir gelinlik giymişti. Törenden aylar önce Nicola'nın, Victoria Beckham'ın hazırladığı gelinliği giyeceği haberleri basına yansımıştı. Fakat törende farklı bir gelinlik giyince de söylentiler başladı. Victoria'nın hazırladığı gelinliği, Nicola'nın giymek istemediği ileri sürüldü. Beckham ailesinin gelini Nicola, Grazie ve Variety dergilerine verdiği röportajlarda "Victoria, atölyesinin, gelinliği yetiştiremeyeceğini söylediği için farklı bir tasarımcıya yöneldiğini" anlattı.

KENDİNE VE DİĞER OĞLUNUN SEVGİLİSİNE DÜĞÜN KIYAFETİ TASARLADI

Ama olayların bu noktaya gelmesine, Beckham ailesi ile gelinleri Nicola'nın arasının kötü olduğu iddialarının ortaya atılmasına neden olan başka bir gelişme de yaşandı. Nicola'nın gelinliğini yetiştiremeyeceğini söyleyen Victoria, oğlunun düğününde giyeceği kıyafeti kendi atölyesinde hazırlattı. Bununla da yetinmedi en iyi arkadaşları Eva Longoria ve Jackie Adams ile diğer oğlu Romeo'nun o dönemdeki sevgilisi Mia Regan'ın düğünde giydiği elbiseleri de tasarladı ve atölyesinde diktirdi. Bu durum da aslında olayların Nicola'nın ortalığı yatıştırmaya çalışan sözlerinin aksine gerçek bir gerilimin göstergesi olarak nitelendirildi.

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KAYINPEDER VE GÖRÜMCEYE ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Düğünden sonra kocasının soyadı olan Beckham'ı alan ona da kendi soyadı Peltz'i veren Nicola, The Times'a verdiği röportajda kayınvalidesi ve kayınpederine "zeytin dalı" uzatmaya devam etti. David Beckham'ın "bir efsane" olduğunu söyleyen Nicola Anne Peltz Beckham, ailenin en küçük çocuğu olan 11 yaşındaki Harper hakkında da övgü dolu sözler sarf etti.

BECKHAM ÇİFTİ PARA ÖDEMEYİ REDDETTİ İDDİASI

Nicola Anne Peltz Beckham'ın, aralarının gergin olduğu David ve Victoria Beckham'a barış güvercinleri gönderdiği bu röportaj; gerilimi azaltma çabası olarak değerlendiriliyor. İleri sürülenlere göre aslında bu gerilim, sadece Brooklyn ve eşi Nicola arasında değil, Beckham ve Peltz ailelerini daha geniş bir şekilde kapsıyor. İlk ayrıntı 48 yaşındaki Victoria Beckham ile gelini Nicola'nın birbirlerine tahammül edemedikleri. Bunlara ek olarak ortalarda dolaşan başka bir iddia daha var. Buna göre David ve Victoria Beckham, İngiliz vatandaşı olan oğulları Brooklyn'in ABD'de yaşayabilmesi için gereken Yeşil Kart'ın parasını ödemeyi reddetti. Bu adımın ardından da Amerikalı Peltz ailesi ile Beckham ailesi arasındaki gerilim de giderek arttı.

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OĞULLARININ PELTZ SOYADINI ALMASI HOŞLARINA GİTMEDİ: Bu kapalı kapılar ardında yaşanan bir gelişme. Bir de kamuoyunun gözü önünde gerçekleşenler var ki bunlardan biri daha düğün gününe dair. Brooklyn, nikahın ardından eşi Nicola'nın soyadı olan Peltz'i de aldığını açıkladı. Bu durum Beckham çiftinin hoşuna gitmedi. Hatta Victoria, oğlu ile gelininin düğün fotoğraflarını "Tebrikler Bay ve Bayan Beckham" mesajı eşliğinde paylaştı.

Bu arada evlendikten sonra ailesinden uzaklaşan Brooklyn de önceki gün, karısı Nicola ile birlikteliklerinin başlamasının üçüncü yılını, sosyal medyadan kutladı. Bir dizi fotoğraf paylaşan Brooklyn "Üç yıl olduğuna inanamıyorum. Seni hayatım boyunca tanıyormuş gibi hissediyorum. Diğer yarım, en iyi arkadaşım, muhteşem karım! Yıl dönümümüz kutlu olsun. Bu hayatı sensiz yaşayamazdım" notunu ekledi.

'BU MUHTEŞEM KIZLA EVLİ OLDUĞUMA İNANAMIYORUM'

Karısına olan sevgisini her fırsatta ifade eden Brooklyn Beckham, Nicola'nın Vogue dergisi için verdiği pozu Instagram sayfasında paylaşıp övgüler yağdırdı. Nicola'nın çarpıcı göründüğünü belirten Brooklyn satırlarını "Böylesine muhteşem bir kızla evli olduğuma inanamıyorum" diye yazdı.



FOTOĞRAFLAR: SPLASH NEWS, INSTAGRAM