O benim önceliğim... Karımı mutsuz görmeye asla dayanamam!

GELİN SESSİZLİĞİNİ BOZDU

David ve Victoria Beckham'ın oğulları Brooklyn'in düğünden bu yana ailesiyle arasının serin olduğu, Victoria ile gelini Nicola'nın düğünde bile gerilim yaşadığı söylentileri aylardır magazin basının da gündeminde. Bu süreçte hem Beckham çifti hem de yeni evliler hep sessiz kaldı. Bütün söylentiler, Beckham çiftine yakın kaynaklardan ya da düğünde yaşanan gerilime tanık olan konuklar aracılığıyla aktarıldı. Fakat sonunda Nicola Anne Peltz ile Brooklyn Beckham sessizliğini bozdu.

GELİNLİĞİ ŞAŞIRTMIŞTI

27 yaşındaki Nicola Anne Peltz Beckham, düğünle ilgili en çok merak edilen konuya da açıklık getirdi.Yeni gelin Nicola, neden modacı olan kayınvalidesi Victoria Beckham'ın tasarladığı bir gelinlik giymediği de dahil birçok konuyu kendi açısından anlattı. Düğünle ilgili en çok merak edilen konu bu gelinlik olayıydı. Çünkü Nicola, nişanında Victoria Beckham'ın imzasını taşıyan bir elbise giymişti. Herkes, düğünde de yine kayınvalidesinin tasarımı olan bir gelinlik giymesini beklerken o Valentino'dan giyindi.

'GELİNLİĞİ HAZIRLAYAMAYACAĞIM'

Nicola Anne Peltz Beckham, Grazia USA ile yaptığı röportajda bu konudaki soruları da yanıtladı. Genç kadın, aslında gelinliğini Victoria'nın tasarlamasını planladıklarını ama sonra bunun gerçekleşmediğini söyledi. "Gelinliğin tasarımı konusunda iletişimdeydik. Ama birkaç gün geçti ve benimle hiç bağlantı kurmadı. Sonra Victoria, annemi aradı ve atölyesinin gelinliğimi hazırlayamayacağını söyledi" diye konuştu Beckham ailesinin gelini.

'ÇOK GÜZELOLACAĞINI DÜŞÜNÜYORDUM'

Amerikalı milyarder iş insanı Nelson Peltz ile eski bir model olan Claudia Heffner Peltz'in kızı olan Nicola "Victoria'nın tasarladığı gelinliği giymeyi planlıyordum. Gerçekten de kayınvalidemin benim için yarattığı o gelinliği giyeceğim için çok heyecanlıydım. Çok güzel olacağını düşünüyordum" dedi.

SONUNDA GELİNLİĞİNİ EN SEVDİĞİ MODACIDAN SEÇTİ

Victoria'nin gelinliği hazırlayamayacağını söylemesinden sonra annesi Claudia ve kendi stilisti Leslie Fremar ile iletişime geçtiğini sözlerine ekledi Nicola Peltz Beckham. "Maalesef kayınvalidem gelinliğimi hazırlayamadı. Peki bundan sonra ne olacak?" diye düşündüm sözleriyle o dönemi anlattı genç kadın. Geçmişten bu yana Valentino'nun tasarımlarının hayranı olduğunu belirterek, gelinliğini ünlü modaevinden seçtiğini söyledi.

YAKIN ARKADAŞLARI ONUN TASARIMLARINI GİYDİ

Fakat düğünde başka bir ayrıntı da vardı. Victoria Beckham kendi tasarladığı bir elbiseyi giydi. Aynı zamanda yakın arkadaşları Eva Longoria, Nadia Ferreria, Zanna Roberts Rassi ve küçük oğlu Romeo'nun o dönemdeki sevgilisi Mia Regan da Victoria'nın tasarladığı kıyafetlerle düğüne katıldı.

'BU SÖYLENTİLER KALBİMİ KIRDI': David ve Victoria Beckham'ın harika bir kayınvalide ve kayınpeder olduğunu söyleyen Nicola "Benim asla Victoria'nın tasarımı olan bir elbiseyi giymek istemediğimin iddia edilmesi kalbimi kırdı" diye konuştu. İnsanların böyle düşündüğünü ama bunun doğru olmadığını vurguladı.

'KARIM ÖNCELİĞİM... ONU ASLA ÜZGÜN GÖRMEK İSTEMEM'

Nicola Anne Peltz Beckham'ın 23 yaşındaki eşi Brooklyn de bütün bu söylentiler konusunda şunları söyledi: "Dürüstçe söyleyebilirim ki karım benim birinci önceliğim. Ve ben onu üzgün görmeyi asla istemem. Biz yüzde 100 birbirimizin arkasındayız ve yolumuza böyle devam ediyoruz."

DÜĞÜN DE SÖYLENTİLER DE GÜNDEMDEN DÜŞMEDİ: Covid 19 pandemisi yüzünden iki yıl ertelendikten sonra bu yılın nisan ayında gerçekleşen düğünün ardından Beckham çifti ve yeni evliler hakkındaki iddialar bitmek bilmedi. Düğün öncesi çok iyi geçinen ailenin arasına kara kedi girdiği söylentilerinin ardı arkası gelmedi. Gelin bunları da bir hatırlayalım.

SÖYLENTİLER... SÖYLENTİLER

Beckham ailesiyle gelinleri Nicola ve oğulları Brooklyn'in arasının düğünden bu yana "serin" olduğu, artık herkes tarafından biliniyor. Bir iddiaya göre Beckham çifti, oğullarını, düğünün yapıldığı nisan ayından bu yana görmüyor. Törenin ardından her ne kadar açıkça söylemese de gelin Nicola'nın, Beckham ailesine mesafeli olduğu çok belli. Bunun nedenleri hakkında birçok ayrıntı öne sürülürken düğünle ilgili çok çarpıcı bir başka söylenti İngiliz basınına da manşet oldu.

GELİN İLE KAYINVALİDE ARASINDA 'DANS KRİZİ'

İngiliz basınında yer alan ve düğün konuklarına dayandırılan haberlere göre Victoria Beckham ile gelini Nicola Anne Peltz arasında "dans krizi" yaşandı. Hatta gerilim öyle bir seviyeye yükseldi ki gelin, annesi ve kız kardeşi eşliğinde salonu bile terk etti.

Brooklyn Beckham ile Nicola Anne Peltzin düğününe katılanların anlattığına göre olaylar şöyle gelişti: Genç çiftin düğününde, Beckham ailesinin dostu olan ünlü şarkıcı Marc Anthony bir mini konser verecekti. Nicola ile Brooklyn'e de evli bir çift olarak ilk danslarını yapmaları için kendisinin şarkılarından birini seçmelerini söyledi. Genç aşıklar, Marc Anthony'nin "You Sang To Me" adlı şarkısını seçti. Söz konusu şarkı "Şimdi senin aşkın için çılgına dönüyorum" şeklinde sözler içeriyor. Plan böyleydi. Fakat gelişmeler böyle olmadı.

Bazı düğün konuklarının anlattığına göre Victoria Beckham, oğlu ile gelininin ilk dans şarkısını "çaldı" ve o şarkı eşliğinde anne- oğul dansını yaptı. Olayın böyle tanımlanmasının nedenine de bakalım. Konukların anlatımına göre gelin Nicola ile damat Brooklyn, Marc Anthony'nın kendilerini anons etmesini ve ardından da söz konusu şarkı eşliğinde ilk danslarını yapmayı bekliyordu. Fakat Marc Anthony, öncesinde hiçbir açıklama yapmadan bu şarkıyı Victoria ve Brooklyn'in anne- oğul dansı için seslendirdi. İddialara göre bu değişiklik de Victoria Beckham'ın ricasıyla olmuştu.

GELİN SALONU TERK ETTİ, DAMAT ARADA KALDI

Düğünde yaşanan gerilim bununla da bitmedi. Mini bir konser veren Marc Anthony konuşmasında da Victoria Beckham'a övgüler yağdırdı, ağırlıklı olarak onun hakkında konuştu. Victoria'nın "ne kadar harika biri" olduğunu anlattı. İşte bu durum da gelin Nicola Anne Peltz'e ağır geldi. İleri sürülenlere göre annesi ve kız kardeşi Brittany eşliğinde salonu terk etti. Düğün konuklarının anlattığına göre bu olup bitenler Brooklyn Beckham'ı da rahatsız etti ve kendini arada kalmış hissetmesine yol açtı.

Düğünden sonra örneğine çok rastlanmayan bir gelişme daha olmuştu. Sadece gelin değil damat da soyadını değiştirdi. Yani Brooklyn ve Nicola birbirlerinin soyadını aldılar. Gelin, Nicola Anne Peltz Beckham, damat da Brooklyn Peltz Beckham adını kullanmaya başladı. Hatta her ikisi de sosyal medyadaki kullanıcı adlarını da bu şekilde değiştirdi. İşte iddialara göre Beckham çifti, oğullarının eşinin soyadını almasından da hiç hoşnut olmadı.

LÜKS MALİKANEDE DÜĞÜN: Brooklyn ile Nicola'nin düğünü, gelinin, ABD'nin sayılı zenginlerinden biri olan babasının Florida'daki okyanus manzaralı malikanesinde yapıldı. Törenin maliyetinin 4 milyon dolar olduğu da ileri sürüldü.

İKİNCİ DÜĞÜN İSTEĞİ GERİ ÇEVRİLDİ

Kısa bir süre önce damat ve gelinin anneleriyle ilgili başka bir iddia daha gündeme geldi. İngiliz basınına yansıyan iddialara göre Victoria Beckham, ABD, Florida'da Peltz ailesinin okyanusa nazır malikanesinde yapılan düğünün ardından bir düğün de İngiltere'de yapmak istedi. Hatta bunun için de Cotswolds'daki kır evini seçti. Fakat Victoria Beckham'ın bu isteği Peltz ailesi tarafından reddedildi. Özetle Atlantik'in diğer yakasında bir düğün daha yapma isteği gelin Nicola'nın annesi tarafından geri çevrildi.

'O TATLI KIZ DEĞİL ARTIK': Victoria Beckham'ın, gelini ile ilgili farklı düşünceleri var bu iddialara göre. Beckham ailesine yakın bir kaynak Heat dergisine, Victoria'nın geliniyle ilgili görüşünü de şöyle anlattı: "Victoria, Nicola'nın bir zamanlar tanıdığı o tatlı kız olmadığını düşünüyor." Yine bu kaynağa göre Victoria'nın, gelini Nicola ile ilgili düşünceleri bununla da sınırlı değil. Victoria'ya göre Nicola, Brooklyn ile tanışmadan önce bugünkü kadar şöhretli değildi. Tabii ki zengin bir ailenin kızıydı ve küçük filmlerde rol alan bir oyuncuydu. Ama Brooklyn Beckham ile evlendikten sonra şöhreti de aniden yükseldi.

Bunun nedenini de Daily Mail'e konuşan bir kaynak şöyle açıkladı: " Peltz ailesi, geleneksel bir aile. Onlar kendilerine ait, plajı ve iskelesi olan gösterişli malikanelerinde tek bir düğün yapmak istedi." Aynı kaynağa göre bu konuda ağırlığını koyan kişi de gelin Nicola'nın, eski bir model olan annesi Claudia Heffner Peltz oldu. Anne Peltz, bu konuda kontrolü tamamen eline aldı ve bir dizi karara vardı. Bunlar arasında kızı ve damadı için ikinci bir düğün yapmak yoktu. Onun kararına göre Nicola ile Brooklyn sadece bir tek düğünle evlenecekti. Zaten sonuç olarak da olaylar bu şekilde gelişti.