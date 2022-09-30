Gelini öfkelendirdi, David Beckham oğluna sert çıktı: Kirli çamaşırları herkesin gözünün önünde yıkıyorsunuz!

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ARTIK BABA BECKHAM DA İŞİN İÇİNDE

Fakat Brooklyn'in "çiçeği burnunda" karısı Nicola ile Victoria Beckham arasında düğün öncesi başlayıp hala devam eden gerilim bambaşka bir boyuta geldi: Sonunda işin içine David Beckham da karıştı.

Bugüne kadar karısı Victoria ile oğlu Brooklyn ve gelini Nicola arasında sürüp giden kavgaya hiç karışmayan David Beckham sonunda bu "kan davası" hakkında en büyük oğlu Brooklyn ile yüzleşti. İddialara göre David Beckham'ı böyle bir adım atmaya iten de gelini Nicola'nın Grazia dergisine verdiği röportaj oldu.

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GELİNLİK HAKKINDA İLK KEZ KONUŞMUŞTU

Covid 19 pandemisi nedeniyle iki yıl erteledikleri düğünü, sonunda geçtiğimiz nisan ayında yapan Beckham ve Peltz aileleri o günden bu yana aralarında bir türlü sıcak bir ilişti oluşturamadı. Hep konuşulan konu da gelin Nicola'nın düğünde, müzik dünyasından moda dünyasına adım atan kayınvalidesinin imzasını taşıyan bir gelinlik giymemesiydi. Nicola Anne Peltz Beckham'ın Grazia'ya verdiği röportaja kadar herkes bunun gelinin tercihi olduğunu düşünüyordu.

KAYINVALİDESİNİ, VERDİĞİ SÖZÜ TUTMAMAKLA SUÇLADI: Fakat Nicola, Grazia'ya verdiği röportajda "Gelinliğimi Victoria tasarlayacaktı. Uzun süre ondan haber bekledim. Sonra Victoria bana atölyesinin gelinliğimi hazırlayamayacağını söyledi" dedi. Nicola Peltz Beckham, düğün töreninde çok sevdiği Valentino tasarımı bir gelinlik giydi. İşte onun o röportajda sarf ettiği sözler de iddialara göre David Beckham'ı olaya müdahale etmek zorunda bıraktı.

'BUNDAN SONRA OLACAKLAR SANA BAĞLI'

Radar adlı internet sitesinin ileri sürdüğüne göre röportajın yayınlanmasından sonra David Beckham da düğünden bu yana yaşanan gerilim nedeniyle 23 yaşındaki Brooklyn ile yüzleşmek zorunda kaldı. Radar'ın iddiasına göre David Beckham oğluna "Biz bu ailede böyle yapmayız. Biliyor musun ne, biz bu aileye böyle yapmayız" dedi. 47 yaşındaki Beckham bunun ardından da oğluna bir tür ultimatom olarak yorumlanan şu sözleri sarf etti: "Bundan sonra olacaklar sana bağlı. Ama bu kadar drama bize yeter!"

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'KİRLİ ÇAMAŞIRLARI TOPLUMUN GÖZÜ ÖNÜNDE YIKIYOR: Radar internet sitesine konuşan bir kaynak gelini Nicola'nın Grazia'ya verdiği röportajın, David Beckham'ı dehşete düşürdüğünü belirtti. Bu kaynağa göre Beckham gelininin "ailenin kirli çamaşırlarını toplumun gözü önünde yıkıyormuş gibi göründüğünü" söyledi.

ÜNLÜ MODACIDAN GİYİNMELE MECBUR KALMIŞ

Şimdi de biraz David Beckham'ı oğluyla yüzleşmeye yönlendirdiği ileri sürülen o röportajı hatırlayalım. 27 yaşındaki Nicola Anne Peltz Beckham, düğünle ilgili en çok merak edilen konuya da açıklık getirdi. Yeni gelin Nicola, neden modacı olan kayınvalidesi Victoria Beckham'ın tasarladığı bir gelinlik giymediği de dahil birçok konuyu kendi açısından anlattı. Düğünle ilgili en çok merak edilen konu bu gelinlik olayıydı. Çünkü Nicola, nişanında Victoria Beckham'ın imzasını taşıyan bir elbise giymişti. Herkes, düğünde de yine kayınvalidesinin tasarımı olan bir gelinlik giymesini beklerken o Valentino'dan giyindi. Nicola Anne Peltz Beckham, Grazia USA ile yaptığı röportajda bu konudaki soruları da yanıtladı. Genç kadın, aslında gelinliğini Victoria'nın tasarlamasını planladıklarını ama sonra bunun gerçekleşmediğini söyledi. "Gelinliğin tasarımı konusunda iletişimdeydik. Ama birkaç gün geçti ve benimle hiç bağlantı kurmadı. Sonra Victoria, annemi aradı ve atölyesinin gelinliğimi hazırlayamayacağını söyledi" diye konuştu Beckham ailesinin gelini.

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'ÇOK GÜZELOLACAĞINI DÜŞÜNÜYORDUM'

Amerikalı milyarder iş insanı Nelson Peltz ile eski bir model olan Claudia Heffner Peltz'in kızı olan Nicola "Victoria'nın tasarladığı gelinliği giymeyi planlıyordum. Gerçekten de kayınvalidemin benim için yarattığı o gelinliği giyeceğim için çok heyecanlıydım. Çok güzel olacağını düşünüyordum" dedi.

SONUNDA GELİNLİĞİNİ EN SEVDİĞİ MODACIDAN SEÇTİ: Victoria'nin gelinliği hazırlayamayacağını söylemesinden sonra annesi Claudia ve kendi stilisti Leslie Fremar ile iletişime geçtiğini sözlerine ekledi Nicola Peltz Beckham. "Maalesef kayınvalidem gelinliğimi hazırlayamadı. Peki bundan sonra ne olacak?" diye düşündüm sözleriyle o dönemi anlattı genç kadın. Geçmişten bu yana Valentino'nun tasarımlarının hayranı olduğunu belirterek, gelinliğini ünlü modaevinden seçtiğini söyledi.

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David ve Victoria Beckham'ın harika bir kayınvalide ve kayınpeder olduğunu söyleyen Nicola "Benim asla Victoria'nın tasarımı olan bir elbiseyi giymek istemediğimin iddia edilmesi kalbimi kırdı" diye konuştu. İnsanların böyle düşündüğünü ama bunun doğru olmadığını vurguladı.

DÜĞÜN DE SÖYLENTİLER DE GÜNDEMDEN DÜŞMEDİ: Covid 19 pandemisi yüzünden iki yıl ertelendikten sonra bu yılın nisan ayında gerçekleşen düğünün ardından Beckham çifti ve yeni evliler hakkındaki iddialar bitmek bilmedi. Düğün öncesi çok iyi geçinen ailenin arasına kara kedi girdiği söylentilerinin ardı arkası gelmedi. Gelin bunları da bir hatırlayalım.

Nicola Anne Peltz Beckham'ın 23 yaşındaki eşi Brooklyn de bütün bu söylentiler konusunda şunları söyledi: "Dürüstçe söyleyebilirim ki karım benim birinci önceliğim. Ve ben onu üzgün görmeyi asla istemem. Biz yüzde 100 birbirimizin arkasındayız ve yolumuza böyle devam ediyoruz."

SÖYLENTİLER... SÖYLENTİLER

Beckham ailesiyle gelinleri Nicola ve oğulları Brooklyn'in arasının düğünden bu yana "serin" olduğu, artık herkes tarafından biliniyor. Bir iddiaya göre Beckham çifti, oğullarını, düğünün yapıldığı nisan ayından bu yana görmüyor. Törenin ardından her ne kadar açıkça söylemese de gelin Nicola'nın, Beckham ailesine mesafeli olduğu çok belli. Bunun nedenleri hakkında birçok ayrıntı öne sürülürken düğünle ilgili çok çarpıcı bir başka söylenti İngiliz basınına da manşet oldu.

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PLAN BAŞKAYDI: Brooklyn Beckham ile Nicola Anne Peltzin düğününe katılanların anlattığına göre olaylar şöyle gelişti: Genç çiftin düğününde, Beckham ailesinin dostu olan ünlü şarkıcı Marc Anthony bir mini konser verecekti. Nicola ile Brooklyn'e de evli bir çift olarak ilk danslarını yapmaları için kendisinin şarkılarından birini seçmelerini söyledi. Genç aşıklar, Marc Anthony'nin "You Sang To Me" adlı şarkısını seçti. Söz konusu şarkı "Şimdi senin aşkın için çılgına dönüyorum" şeklinde sözler içeriyor. Plan böyleydi. Fakat gelişmeler böyle olmadı.

İngiliz basınında yer alan ve düğün konuklarına dayandırılan haberlere göre Victoria Beckham ile gelini Nicola Anne Peltz arasında "dans krizi" yaşandı. Hatta gerilim öyle bir seviyeye yükseldi ki gelin, annesi ve kız kardeşi eşliğinde salonu bile terk etti.

VICTORIA O ŞARKIYI 'ÇALDI'

Bazı düğün konuklarının anlattığına göre Victoria Beckham, oğlu ile gelininin ilk dans şarkısını "çaldı" ve o şarkı eşliğinde anne- oğul dansını yaptı. Olayın böyle tanımlanmasının nedenine de bakalım. Konukların anlatımına göre gelin Nicola ile damat Brooklyn, Marc Anthony'nın kendilerini anons etmesini ve ardından da söz konusu şarkı eşliğinde ilk danslarını yapmayı bekliyordu. Fakat Marc Anthony, öncesinde hiçbir açıklama yapmadan bu şarkıyı Victoria ve Brooklyn'in anne- oğul dansı için seslendirdi. İddialara göre bu değişiklik de Victoria Beckham'ın ricasıyla olmuştu.

GELİN SALONU TERK ETTİ, DAMAT ARADA KALDI: Düğünde yaşanan gerilim bununla da bitmedi. Mini bir konser veren Marc Anthony konuşmasında da Victoria Beckham'a övgüler yağdırdı, ağırlıklı olarak onun hakkında konuştu. Victoria'nın "ne kadar harika biri" olduğunu anlattı. İşte bu durum da gelin Nicola Anne Peltz'e ağır geldi. İleri sürülenlere göre annesi ve kız kardeşi Brittany eşliğinde salonu terk etti. Düğün konuklarının anlattığına göre bu olup bitenler Brooklyn Beckham'ı da rahatsız etti ve kendini arada kalmış hissetmesine yol açtı.

BROOKLYN'İN KARISININ SOYADINI ALMASINDAN DA HOŞLANMADILAR

Düğünden sonra örneğine çok rastlanmayan bir gelişme daha olmuştu. Sadece gelin değil damat da soyadını değiştirdi. Yani Brooklyn ve Nicola birbirlerinin soyadını aldılar. Gelin, Nicola Anne Peltz Beckham, damat da Brooklyn Peltz Beckham adını kullanmaya başladı. Hatta her ikisi de sosyal medyadaki kullanıcı adlarını da bu şekilde değiştirdi. İşte iddialara göre Beckham çifti, oğullarının eşinin soyadını almasından da hiç hoşnut olmadı.

LÜKS MALİKANEDE DÜĞÜN: Brooklyn ile Nicola'nin düğünü, gelinin, ABD'nin sayılı zenginlerinden biri olan babasının Florida'daki okyanus manzaralı malikanesinde yapıldı. Törenin maliyetinin 4 milyon dolar olduğu da ileri sürüldü.

GELİNİN ANNESİ AĞIRLIĞINI KOYDU: Bunun nedenini de Daily Mail'e konuşan bir kaynak şöyle açıkladı: " Peltz ailesi, geleneksel bir aile. Onlar kendilerine ait, plajı ve iskelesi olan gösterişli malikanelerinde tek bir düğün yapmak istedi." Aynı kaynağa göre bu konuda ağırlığını koyan kişi de gelin Nicola'nın, eski bir model olan annesi Claudia Heffner Peltz oldu. Anne Peltz, bu konuda kontrolü tamamen eline aldı ve bir dizi karara vardı. Bunlar arasında kızı ve damadı için ikinci bir düğün yapmak yoktu. Onun kararına göre Nicola ile Brooklyn sadece bir tek düğünle evlenecekti. Zaten sonuç olarak da olaylar bu şekilde gelişti.

Kısa bir süre önce damat ve gelinin anneleriyle ilgili başka bir iddia daha gündeme geldi. İngiliz basınına yansıyan iddialara göre Victoria Beckham, ABD, Florida'da Peltz ailesinin okyanusa nazır malikanesinde yapılan düğünün ardından bir düğün de İngiltere'de yapmak istedi. Hatta bunun için de Cotswolds'daki kır evini seçti. Fakat Victoria Beckham'ın bu isteği Peltz ailesi tarafından reddedildi. Özetle Atlantik'in diğer yakasında bir düğün daha yapma isteği gelin Nicola'nın annesi tarafından geri çevrildi.

Victoria Beckham'ın, gelini ile ilgili farklı düşünceleri var bu iddialara göre. Beckham ailesine yakın bir kaynak Heat dergisine, Victoria'nın geliniyle ilgili görüşünü de şöyle anlattı: "Victoria, Nicola'nın bir zamanlar tanıdığı o tatlı kız olmadığını düşünüyor." Yine bu kaynağa göre Victoria'nın, gelini Nicola ile ilgili düşünceleri bununla da sınırlı değil. Victoria'ya göre Nicola, Brooklyn ile tanışmadan önce bugünkü kadar şöhretli değildi. Tabii ki zengin bir ailenin kızıydı ve küçük filmlerde rol alan bir oyuncuydu. Ama Brooklyn Beckham ile evlendikten sonra şöhreti de aniden yükseldi.

FOTOĞRAFLAR: AVALON, MEGA NEWS AGENCY, SPLASH NEWS