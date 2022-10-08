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Soran olursa 'Nicola'nın kocası' dersiniz!

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#Brooklyn Beckham#Nicola Anne Peltz#Victoria Beckham
Soran olursa Nicolanın kocası dersiniz
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2022 10:31

Onunla tanışana kadar sık sık sevgili değiştirip kelimenin tam anlamıyla daldan dala konuyordu. Fakat evliliğe uzanan romantik ilişkisine başladıktan sonra gözü başka kimseyi görmez oldu Sonunda 'hayatımın aşkı' dediği genç kadınla evlendi. Bununla yetinmedi nikahtan sonra karısının soyadını aldı, o da yetmedi soyadını göğsüne dövme olarak "kazıttı." Hatta ailesini bile geri plana itti. Bütün bunlar yetmemiş olacak ki şimdi de Instagram profilini şaşırtan bir şekilde değiştirdi. Tabii ki aynı adım karısından da geldi... 

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'NICOLA'NIN KOCASI'
Evet... Brooklyn Beckham'dan söz ediyoruz. Geçen nisan ayında evlendiği Nicola Anne Peltz'e olan aşkını ifade etmek için elinden geleni yapan 23 yaşındaki Brooklyn, sonunda kendisini bambaşka bir şekilde tanımlamaya başladı. Üstelik şimdi de Instagram profilini bile değiştirdi. Evlendikten sonra ailesinden uzaklaştığı söylentileriyle gündemde olan Beckham, profiline "Nicola'nın kocası" diye yazdı.

Soran olursa Nicolanın kocası dersiniz

İKİSİ DE BİRBİRİNİN SOYADINI ALDI
Genellikle ilk kez anne olan ünlülerin, kızları ya da oğullarının adını yazıp "annesi" diye kendini tanımladığı biliniyordu da Brooklyn Beckham'ın bu davranışının örneğine daha önce rastlanmamıştı. Brooklyn Beckham aslında düğünden sonra karısının soyadını alarak da çok rastlanmayan bir adım atmıştı. Geçen nisan ayındaki törenden sonra damat Brooklyn, "Beckham" soyadının önüne karısı Nicola'nın soyadı olan Peltz'i ekledi. Aynı şekilde Nicola da tam adını Nicola Anne Peltz Beckham yaptı. Genç çift, düğünden saatler sonra çoktan sosyal medya profillerini değiştirmişti bile.

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Soran olursa Nicolanın kocası dersiniz
O artık Nicola'nın kocası... Hayatı boyunca David ve Victoria Beckham'ın oğlu olarak bilinen Brooklyn Beckham, artık kendini Nicola Anne Peltz Beckhm'ın kocası olarak tanımlıyor.

KARISININ SOYADINI GÖĞSÜNE DÖVME YAPTIRDI:  Daha sonra Brooklyn, elinin üzerine "Married" yani "evli" yazan bir dövme yaptırdı. Bununla yetinmeyip göğsüne de karısının soyadı olan Peltz yazan başka bir dövme daha ekledi.

Soran olursa Nicolanın kocası dersiniz

BİRBİRLERİNİN SOYADINI ALDILAR
Brooklyn'in aralarının serin olduğu ileri sürülen anne ve babası onun karısının soyadını almasını pek hoş karşılamadı iddialara göre. Hatta düğün paylaşımında Victoria Beckham, oğluyla gelininin bir fotoğrafına yer verip Bay ve Bayan Beckham diye yazdı. Yani oğlunun Peltz soyadını da aldığını belirtmedi.

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Soran olursa Nicolanın kocası dersiniz

'BROOKLYN'İN KARISI'
Brooklyn Beckham Instagram profiline 'Nicola'nın' kocası diye yazdı ama karısı da ona benzer bir jetle karşılık verdi. O da Instagram profiline "Brooklyn'in karısı" diye yazdı.

EVLENMEK İÇİN HIZLI DAVRANDILAR:  Brooklyn Beckham ile Nicola Anne Peltz ilk kez 2016 yılında Coachella Festivali'nde karşılaştılar. Fakat o sırada hayalarında başkaları vardı. Sık sık sevgili değiştiren Beckham, model Hana Cross ile çıkıyordu. Aradan zaman geçti. Brooklyn ve Nicola bu ilk karşılaşmanın ardından üç yıl sonra çıkmaya başladılar. 2019'da önce gözlerden uzak bir şekilde flört ettiler. Sonra 2020 yılının ocak ayında sosyal medyadan ilişkilerini duyurdular. Bir yıl geçmeden nişanlanan gençler, pandemi yüzünden erteledikleri düğünlerini bu yılın nisan ayında gerçekleştirdiler.

Soran olursa Nicolanın kocası dersiniz

'DÜĞÜNDEN SONRA ARALARI AÇILDI' İDDİASI
Peltz'in zengin bir iş insanı olan babasına ait Florida'daki okyanus manzaralı malikanede yapılan düğün çok konuşuldu. Fakat o düğünden sonra Brooklyn'in annesi Victoria ve babası David'den ve kardeşlerinden uzaklaştığı iddiaları ortada dolaşmaya başladı. Victoria Beckham ve gelinin anlaşamadığı artık açık açık konuşuluyor. 

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GERİLİMİ YUMUŞATMAK İÇİN
Brooklyn ve Nicola son olarak Victoria Beckham'ın Paris Moda Haftası kapsamındaki defilesine gidip bu gergin ortamı biraz da olsa yumuşatmaya çalıştılar.

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Soran olursa Nicolanın kocası dersiniz

'ONU ÜZGÜN GÖRMEYE DAYANAMAM'
Brooklyn Beckham bir dergiye birlikte verdiği röportajda kendisinin hayattaki önceliğinin eşi Nicola olduğunu belirtmişti. Sonra da sözlerini "Onu üzgün görmeye dayanamam" diye tamamlamıştı. 

Soran olursa Nicolanın kocası dersiniz
Top model Gigi Hadid de sosyal medyada kendisini Khai'nin annesi olarak tanımlıyor. 

FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Brooklyn Beckham#Nicola Anne Peltz#Victoria Beckham

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