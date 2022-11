Evlenmeden önce çok sıkı bir tavsiye aldığını açıkladı… Meghan Markle’ın akıl hocası hangi ünlü kadın?

Haberin Devamı

Kraliyet sorumluluklarından uzakta bir hayatı seçmek için prens eşi Harry’yle birlikte memleketi ABD’ye yelken açan Meghan Markle, sakin bir yaşantı istediğinin altını çizse de bir şekilde her zaman manşetlerin üst sıralarında yer almaktan kurtulamıyor.

Televizyon ekranlarında gözükerek elde ettiği şöhreti şimdilerde ‘istenmeyen’ gelin ve hayır işlerine abayı yakmış bir yardımsever olarak sürdüren güzel düşes bir yandan da teknolojinin nimetlerinden faydalanarak ismini gündemde tutmayı başarıyor. DÜŞES MEGHAN, RÖPORTAJLARIYLA SES GETİRİYOR

Sussex Düşesi, son günlerde, Spotify için hayata geçirdiği 30 milyon dolarlık yatırımıyla dikkat çeken ‘Archetypes’ adındaki bir podcast serisini hazırlayıp sunuyor. Bu podcast serisinde konuk ettiği ünlü ve sevilen isimlerle yaptığı sohbetlerde kendi hayatına dair ipuçlarını açıkça sergilemekten kaçınmayan Markle, böylelikle adından söz ettirmeyi başarıyor.

Markle, serinin son bölümünde Jameela Jamil ve Shohreh Aghdashloo ile röportaj yaptı. Programın adı ise oldukça çarpıcıydı: The Audacity of the Activist yani ‘Aktivistin Cüreti’. Meghan Markle, geçtiğimiz günlerde Kennedy ailesi tarafından verilen bir insan hakları ve hayırseverlik ödülünü eşi Harry’le birlikte alacağının ortaya çıkmasıyla birlikte yine topa tutulmuş; bu çift bu önemli ödülü almayı hak etmek için ne yaptı sorularına maruz kalmıştı.

Düşes, dün yayınlanan The Audacity of the Activist adlı bölümde İngiliz aktris ve influencer Jameela Jamil ve X-Men ve 24 gibi yapımların yıldızı, Amerikalı-İranlı yıldızı Shohreh Aghdashloo ile söyleşi yaptı. Aghdashloo, programda, katı başörtüsü kurallarını çiğneyen kadınlara yönelik muamele ve 22 yaşındaki bir kadının bu sebepten ölümü üzerine Tahran'da ve ülke genelinde devam eden protestoların ortasında, doğduğu ülkeye 'demokrasiyi geri getirme' mücadelesinden bahsetti.

AH BU KADINLARA ETTİKLERİNİZ!

Meghan ve konukları, kadınların ortaya koyduğu aktivizmin ve 'büyük fikirlerin' neden cüretkar bulunduğunu ve onlara karşı 'kendilerini küçük hissettirmek' için kullanıldığını tartıştılar. Bir noktada düşes, kadınların itibar görmediğini ve her konuda anında suçlu ilan edildiğini anlattı.

Tam da bu noktada kendi hayatından bir örnek veren Meghan bir anda sayısız soru işaretinin bir kez daha kendisine çevrilmesine neden oldu. Düşes, programın tam bu noktasında “Bu konuştuklarımız bana, kendi mahremiyeti için kim olduğunu sizinle paylaşmayacağım, çok ama çok etkili ve ilham verici bir kadın tarafından düğünümden sadece birkaç gün önce benimle paylaşılan bir mesajı hatırlattı.” dedi.

Meghan’ın bahsettiği bu gizemli ve güçlü kadın ona “Hayatının değiştiğini biliyorum ama lütfen aktivizminden vazgeçme, vazgeçme çünkü bu kadınlar ve kızlar için çok önemli.” demişti. Ve Meghan anlatmaya devam etti:

“Bu işi kadınlar ve kızlar için yapmaya devam ettim çünkü bu çok önemli, evet, ama aynı zamanda o isim beni buna teşvik ettiği için de yolumdan dönmedim.”

KİM BU GİZEMLİ AKIL HOCASI?

Meghan Markle’ın bu ısrarlı sözleri programın iki konuğu arasında hemen bir meraka yol açtı. Jameela Jamil ve Shohreh Aghdashloo hemen düşesi sıkıştırmaya başladılar.

Programa katılan kadınların her ikisi de hemen Meghan'ın 2018'de Windsor'da Prens Harry ile düğününe katılan Oprah Winfrey veya Serena Williams'ın söz konusu sırdaş olup olamayacağını açıkça sordular. Eski ABD First Lady'si Michelle Obama'nın da akıl hocası olarak kuvvetli bir aday olduğu konuşuldu. Ancak Meghan ser verip sır vermedi ve tahminler düşes tarafından doğrulanmadı.

Meghan hemen akıllıca bir hamleyle konuyu değiştirdi ve Harry ile ilişkisine başladığından beri kraliyetin onu 'şeytanlaştırıldığını' söyleyen arkadaşı Jameela'ya kendisi için bu düzene karşı koyma cesareti göstermesinden dolayı teşekkür etti.

MEGHAN HEMEN KONUYU DEĞİŞTİRDİ

36 yaşındaki Jamil, eski Suits yıldızının 'en yalnız ve çaresiz anlarında' kadınlara özel olarak ulaştığını açıkladı ve arkadaşına şöyle seslendi: Katlanmak zorunda kaldığın saçmalıkların miktarı o kadar büyük ki. Ve seninle tanışmadan yıllar önce bile senin adına savaştım çünkü bu çok normal, çok nazik, çok medeni kadının başına gelenlere çok öfkelenmiştim. Bu şeytanlaştırma, senden ne kadar korktuklarını gösteriyor.”

Jameela, bu sözlerinin ardından Meghan'ın kendisiyle ve diğer kadınlarla halkın gözü önünde temasa geçtiğini açıklamadan önce, kendisinin de toplum önünde yaşadığı aşağılanmalar yüzünden bir dönem intihara meyilli olduğunu açıkladı. KADINLARA UZANAN GİZLİ YARDIM ELİ

“O sıralar” dedi genç kadın “size ulaşma şansım yoktu ama medya tarafından en çok itirafa uğradığım ve zarar gördüğüm günlerde bana sarsılmaz desteğin çok yardımcı oldu. İnsanlar senin zor durumdaki kadınlara ulaşmak ve yardım etmek için ne kadar çabaladığını bilmiyorlar.”

Markle hakkında bu ve benzer söylemlere bakılırsa düşes, hemcinsleri zor duruma düştüğünde onlara hep el uzatıyor ancak bunu toplum önünde yapmamayı ve bu isimleri rencide etmemeyi deniyor. Böylece de bir kesim tarafından sürekli eleştirilse ve dahil olduğu aileye uygun bulunmasa da çok geniş kitleler, özellikle de kadınlar tarafından çok sevilmeye ve rol model olarak görülmeye devam ediyor.