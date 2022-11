Eva Mendes dövmesini gururla sergiliyor… Hollywood’un gözde çifti sonunda evlendi mi?

Haberin Devamı

‘Yakışıklı ikili’ olarak adlandırılan Evam Mendes ve Ryan Gosling The Place Beyond The Pines filminde birlikte çalıştıktan sonra Eylül 2011'de çıkmaya başladı. Ryan ve Eva, romantik ilişkilerinden önce 'uzun süredir' arkadaştılar.

Film setlerinde başlayan aşklar genellikle kısa ömürlü olur. Ya da çiftler bir süre bu kimyanın tadını çıkarıp evlenmeye karar verseler de bir süre sonra boşanma haberleri gelir. İkili, aşklarının başladığı, birlikte oynadıkları ilk filmde, tehlikenin içinde savrulan bir çifti canlandırmıştı

HER ŞEYE RAĞMEN 11 YILDIR BİTMEYEN BİR AŞK

Eve ve Ryan ise bu klişeyi yıkıp 11 yıldır devam eden büyük bir AŞK yaşıyorlar. Üstelik bu aşkın meyvesi olan iki de güzel kızları var.

Beraberliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih etmelerine, özellikle de Eva Mendes’in özel hayatıyla ilgili çok az konuşmasıyla tanınmalarına rağmen ikili bugünlerde magazin sayfalarını süslemeye başladı. Üstelik bunun sebebi ise her zaman ketum davranan Eva Mendes…

Güzel oyuncu bir süredir sosyal medya hesaplarından, özellikle de Instagram sayfasından yaptığı paylaşımlarla çok konuşuluyor. Dillere düşen fotoğraflarda dikkat çeken şey ise Mendes’in kolundaki bir dövme. Eva ya çiçek toplarken ya da elini yüzüne götürüp paylaştığı fotoğraflarda sanki kolundaki dövmeyi bize göstermek için büyük çaba harcıyor. DÖVMELİ POZ SORU İŞARETİ YARATTI

48 yaşındaki yıldız, dün sabah Instagram hesabından, bileğinin iç kısmındaki 'de gosling' yazan siyah mürekkeple yapılmış dövmeyi göstermek için kolunu yukarıda tutarken çekilmiş çarpıcı bir fotoğrafını paylaştı. Ve anında bunun Mendes ve Gosling’in evlenmiş olduğunun işareti olduğu konuşulmaya başladı.

Peki ama küçük bir dövme neden bu kadar ses getirdi?

Birçok kişi vücut sanatının bu küçük örneğinin özel hayatını saklamasıyla ünlü Eva'nın 2011'den beri çıktığı yakışıklı 41 yaşındaki yıldızla evlendiğinin bir göstergesi olduğuna inanıyor. Çünkü İspanyol kültüründe evli kadınlar genellikle 'de' kelimesini kullanarak kocalarının adını kendi adlarına eklerler. Tıpkı İngilizce‘deki 'of' kelimesi gibi.

Yani güzel oyuncu artık kendini muhtemelen ‘Eva Mendes de Gosling’ olarak tanıtıyor. Bunun nedeninin de iki soyadının birden taşınmak istenmesi ancak iki adın birbirine karışmasını önlemek için araya koyulan ‘de’ eki olduğu söyleniyor.

Ryan, Eva Mendes ve kızlarından bahsederken "Onların yanı benim için dünyanın en mutlu yeri" diyor

HER FIRSATTA GÖSTERMEYE ÇALIŞTI

Eva, eylül ayından beri çeşitli fotoğraf çekimlerinde dövmesi görünsün diye oldukça çaba harcamış gibi görünüyor. Bunların arasında en dikkat çekenlerden biri de bir çiçek tarlasında çekilmiş olan fotoğraf.

Eylül 2016'da da gözde çiftin gizlice evlendiğine dair söylentiler dolaşmıştı. O sırada Us Weekly'ye bir kaynak Eva ve Ryan’ın sessizce ‘düğümü bağladıklarını’ söyledi ve durumu şöyle açıkladı:

“Eva ve Ryan her zaman evli bir çift gibi hissettiler. Birbirlerine aşıklar.”

Ancak bu açıklamalardan hemen sonra çiftin temsilcileri bu haberi yalanladı ve yıldızlar da söylentileri hiçbir zaman doğrulamadı. Çift, tüm şöhretlerine karşın sürekli olarak kameralardan ve fotoğraf makinelerinden kaçmaya çalışıp sakin bir hayat yaşıyorlar

İKİ GÜZEL KIZLARI VAR

Eva ve Ryan'ın sekiz yaşındaki Esmeralda Amada ve altı yaşındaki Amada Lee adlı iki kızı var.

Eylül 2011'in başlarında ikili, Anaheim'daki Disneyland'da bir randevudan dönerken kameralara sarmaş dolaş yakalanmıştı.

Sonraki Eylül ayında ise başrollerini birlikte paylaştıkları The Place Beyond The Pines'ın (Babadan Oğula) Toronto Uluslararası Film Festivali galasında kırmızı halıda ilk kez el ele fotoğrafçıların karşısına geçtiler.

Eylül 2014'te Eva ve Ryan, şimdi altı yaşında olan ilk çocukları Esmeralda Amada'yı dünyaya getirdiler. İkinci çocukları, şimdi beş yaşında olan kızları Amada Lee ise Nisan 2016'da doğdu. Güzel yıldız oyunculuğun yanında modaya da el atmış durumda... Üzerindeki elbise kendi tasarımı Eva Mendes koleksiyonundan

"HAYATTA ARADIĞIM HER ŞEY EVA'DA VAR"

Aralık 2015'te, Hello dergisine verdiği bir röportajda Ryan'a bir kadında ne aradığı sorulduğunda verdiği tatlı yanıt uzun süre konuşulmuş ve aktörün ne kadar romantik olduğu dilden dile dolaşmıştı:

“Birlikte olmam gereken kişiyle birlikte olduğumu biliyorum... o, Eva Mendes. Aradığım başka bir şey yok.”

Eva Mendes ise 2020’de yaptığı bir söyleşide Ryan Gosling’e olan aşkının meyvesi iki çocuğundan ve kızlarının babasının onun için ne ifade ettiğinden şöyle bahsetmişti: "SADECE ONUN ÇOCUKLARINI DOĞURMAK İSTEDİM"

“Başıma Ryan geldi. Yani ona çok aşık oldum. O zamana kadar hiç çocuk istememiştim. Bir başkasının çocuğunu hiç istemedim. Ama Ryan’ın çocuklarını istedim. Sadece onun çocuklarını doğurmak… Bu sadece Ryan’a özel bir durumdu. 40 yaşında ilk, 42 yaşında ikinci çocuğumu doğurdum. O zamana kadar zaten bir kariyerim olmuştu. Ben de böylece tüm dikkatimi ve ilgimi aileme verebilmiş oldum.”