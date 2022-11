Rocky düşman çatlattı… Hem ekrana hem aşka geri döndü!

Haberin Devamı

54 yaşındaki güzeller güzeli eski model Jennifer Flavin, 25 yıllık eşi 76 yaşındaki Hollywood starı Sylvester Stallone’a boşanma davası açtığında takvimler 19 Ağustos'u gösteriyordu. Sinema dünyasının örnek çiftlerinden bir olarak gösterilen Flavin ve Stallone’nun ayrılık haberi gündeme bomba gibi düştü ve bu kararın ardındaki detaylar bir bir gazete sayfalarını süslemeye başladı.

O günlerde Page Six tarafından elde edilen mahkeme belgelerinde, evliliğin 'geri dönülmez bir şekilde bozulduğu' belirtiliyordu ve Flavin'in evlilikleri sırasında edindikleri varlıkların aralarında 'adil bir şekilde dağıtılmasını' talep ettiğine dikkat çekiliyordu. YENİ ŞOV YOLDA

Stallone'lar şu anda Paramount+ adlı dijital platform için bir realite şovu çekiyorlar. İlk olarak bu yılın ağustos ayında duyurulan şov için Keeping Up With The Kardashians'ın arkasındaki aynı ekiple çalıştıkları söyleniyor. Rocky filminin yıldızının temsilcisi de açıklama yaparak diziyi doğruladı: “Stallone'lar şu anda Paramount+'ta başlayacak olan bir realite şovunu birlikte çekiyorlar.”

Ancak ne olduysa o günlerde oldu ve bu açıklamalardan kısa bir süre sonra eski model Jennifer boşanma davası açtı. Haber, Hollywood'da şok dalgaları yarattı ve birçok kişi, Jennifer ve Sylvester’ın, Brad ve Angelina'ya rakip olacak acı bir boşanma süreci yaşayacaklarına ikna oldu.

Aynı platformda bir de Tulsa King adlı bir dizide başrol oynayan Sylvester Stallone, ayrılığın gündemde olduğu günlerde birçok açıklama yapmış ve uzun soluklu evliliklerinin yürütememelerinin sorumluğunu büyük oranda kendisi üstlenmişti. EŞİNE MESAJLAR YOLLADI

John Lennon’ın ünlü sözü “Hayat, siz başka planlar yaparken başınıza gelenlerdir.” cümlesini paylaşan oyuncu “Umarım hayatın zaaflarını, kırılganlığını ve gerçekten iyi bir ilişkinin ne kadar nadir olduğunu anlayan insanlarla birliktesinizdir.” diyerek çok sevdiği eşi Flavin’e mesaj yolluyordu.

Flavin’le evliliğinden Sophia (26), Sistine (24) ve Scarlet (20) adında üç kızı olan yıldızın eski eşi Sasha Czack’tan 43 yaşında Seargeoh adında ve Temmuz 2012'de kalp krizi geçirdikten sonra 36 yaşında trajik bir şekilde vefat eden Sage adında birer oğlu var.

Kızlarıyla verdiği pozlarda iyi bir aile babası gibi görünen Stallone “Büyürken onlara yeterince ilgi göstermedim” dedi ve “Bazen işi [ailemin] önüne koyuyorum ve bu bir daha olmayacak trajik bir hata.” sözleriyle sarsılan evliliğini anlattı.

Ancak ağustos ayında ayyuka çıkan boşanma haberleri bir ay sonra sürpriz bir şekilde ortadan kayboldu. Oscar ödüllü oyuncu, tıpkı boşanma haberlerinin geldiği günlerde olduğu gibi yeniden bir araya geldikleri günlerde de sık sık kendisini ve eşi Jennifer'ı yeniden bir araya getiren güçler hakkında konuştu.

"AYRILIĞIN SUÇLUSU BENİM"

Stallone, bazı durumlarda kariyerine çocukları yerine odaklandığından pişman olduğunu söyledi. The Sunday Times'a konuşan Stallone “Her şeyden daha değerli olan şey, yani aileme olan sevgim yeniden uyanıyordu. Çalışmamın önüne geçiyordu ve bu, benim için öğrenmesi zor bir dersti.” ifadesini kullandı.

Fırtına dindikten ve Sylvester Stallone ile Jennifer Flavin reality şovunun gösterime başlamasından hemen önce evliliklerini yeniden alevlendirmiş olacaklar ki her yerde el ele göz göze görüntülenmeye başladılar. Sylvester Stallone, evliliklerini yeniden alevlendirdikten sonra dün New York City Central Park'ta dolaşırken eşi Jennifer Flavin'e her zamankinden daha fazla aşık görünüyordu.

Hal böyle olunca dedikodu kazanları da haliyle kaynamaya başladı. Sly eşi Jennifer'dan kısa süreli ayrılığının ailenin yeni Paramount + şovunun bir parçası olacağını açıklamasından sonra kulislerde başka bir ihtimal konuşulmaya başlandı: Çiftin ayrılığının TV için sahnelendiği ve başlayacak reality şovunun bir parçası olması için tasarlandığı ortaya atıldı.

Ayrılık haberi ilk duyurulduğunda Stallone, E!’ye 24 Ağustos'ta bir açıklama yaptı ve ailesini sevdiğini ve bu kişisel meseleleri dostane ve özel olarak ele aldıklarının altını çizdi.

ŞU 'DÖVME' MESELESİ

Yıldız oyuncunun sağ pazısındaki dev Jennifer dövmesi de yerini bir köpek dövmesine bırakmış; yıldız oyuncu eşinin adını kapatabilmek için kocaman bir köpek yüzünü koluna dövme yaptırmıştı.

Eylül ayında, film yıldızı ve 25 yıllık eşinin 'evde buluşmaya karar verdikleri, burada konuştukları ve farklılıklarını çözebildikleri' bildirildi. Temsilcilerinin Page Six'e yolladığı açıklamaya göre her ikisi de son derece mutluydu…

Daha sonra çift, Los Angeles'ta ortaya çıktı ve fotoğraflanırken gülümsemeye ve yan yana durmaya devam ettiler. People'a göre bu görüntüler muhabbet kuşlarının, fikir ayrılıklarını aşmak için 'daha iyi bir iletişim kanalı' bulmalarıyla birlikte başarılmıştı. Dergiye göre çiftin hâlâ yapacak işleri vardı ancak onlarınki gibi uzun süreli bir evlilikte, evliliği bitirmek ve mal varlığını paylaşmak zordu ve genellikle kaçınılan bir şeydi.

Çift için her şey 'mutluluk' olmasa da her ikisi de aile odaklı yazmıştı dergi, ailelerini bölmemek için birlikte kalmaya çabalıyorlardı.

MAL VARLIĞINI KASITLI DAĞITTI İDDİASI

Sylvester ve Jennifer'ın servetinin yaklaşık 400 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor; Palm Beach, Florida'da 36 milyon dolarlık bir malikanede yaşıyorlar. Boşanma davasında Jennifer, Sylvester'ı 'evlilik mal varlığını kasıtlı olarak dağıtmakla' suçlamıştı.

Boşanmaları ise 21 Eylül'de mahkemeye başvurmalarıyla şimdilik rafa kalktı.

Sylvester ve Jennifer, yıldız oyuncunun Brigitte Nielsen ile olan kısa ikinci evliliği sona erdikten kısa bir süre sonra, 1988 yılında bir araya gelmişlerdi.

GÜZEL MODEL 20 YAŞINDAYKEN TANIŞTILAR

Jennifer henüz 20 yaşında bir modelken bir Beverly Hills restoranında tanışmışlardı. Stallone o günlerde ona en kötü erkek oyuncu dalında Altın Ahududu kazandıran bir film olan Rambo III ile ilgili sıkıntılar yaşıyordu.

Aynı günlerde Janice Dickinson adında bir kadın küçük kızının babasının Sylvester Stallone olduğunu iddia etmiş, Flavin'e ağza alınmayacak cümlelerle dolu bir mektup göndererek bu aşkı bitirmeye çalışmıştı. Ancak DNA testleri kadının yalan söylediğini ortaya çıkaracaktı.

Sly daha sonra aktris Angie Everhart ile nişanlandı ama bu ilişki de bir fiyaskoyla sonuçlandı ve tekrar Flavin'e döndü. YÜRÜMEZ DENEN EVLİLİK 25 YAŞINDA!

17 Mayıs 1997'de Londra'daki lüks Dorchester Hotel'de evlendiler ve çapkınlığıyla ün yapmış Stallone yüzünden bu evliliğin çok kısa ömürlü olacağı düşünüldü.

Flavin o sıralarda People'a “Ben yanında yokken neler olabileceği konusunda saf değilim. O 45 yaşında bir adam, onu değiştiremem” demişti. Ve kimsenin süreceğine inanmadığı bu evlilik, iniş ve çıkışları olsa da bu yılın mayıs ayında 25. yılını doldurmayı başardı…