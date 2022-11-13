Pamuk eller cebe! Zengin ABD’liler Harry ve Meghan’la yemek yemek için 1 milyon dolar ödeyecek…

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ABD’nin elitleri bir süredir 6 Aralık’ta düzenlenecek bir yardım gecesi galasına hummalı bir şekilde hazırlanmakla meşguller. New York’ta düzenlenecek Ripple of Hope galasında boy gösterecek ünlüler bir yandan kendileri için verilen ödülleri toplayacak bir yandan da isimlerinin yarattığı ağırlık sayesinde satılacak gala yemeği davetiyelerinden toplanan para sayesinde hayır işlemiş olacaklar.

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Gösterişli gala, Robert F. Kennedy İnsan Hakları örgütü tarafından düzenleniyor ve etkinliğe suikasta kurban giden eski ABD Başkanı John F. Kennedy'nin yeğeni Kerry Kennedy ev sahipliği yapıyor. Oldukça önem verilen bu etkinlikte geçmiş yıllarda Joe Biden, Barack Obama ve Bill Clinton gibi ABD Başkanları ödül almıştı.

BU YILIN EN ÇOK KONUŞULAN DAVETLİLERİ

Galanın bu yılki en konuşulan davetlileri ise Prens Harry ve eşi Meghan Markle olacak. Sussex Dükü ve Düşesi, 6 Aralık'ta, insani ve hayırsever çabalarından dolayı onurlandırılacakları Ripple of Hope galasında bir ödül alacak.

Meghan ve Harry'ye en iyi insan hakları ödülü verme kararı Kennedy tarihçilerini şaşırttı.

JFK’in babası Joseph Kennedy hakkındaki, Pulitzer Ödülü'ne aday gösterilen Patrik kitabının yazarı Profesör David Nasaw şunları söyledi:

“Bunu son derece gülünç ve bariz gülünç arasında bir yerde buluyorum. Bu çok saçma. Geçmişte Robert Kennedy ödülüne layık görülen insanlara bakarsanız, yani Bill ve Hillary Clinton, Nancy Pelosi, Piskopos Desmond Tutu ve diğerleri…. Ne demek istediğimi anlarsınız. Meghan'ın burada işi var mı?”

"BUNU HAK ETMEK İÇİN NE YAPTILAR?"

“Tanrı aşkına, bunu hak etmek için ne yaptılar? Harry ve Meghan'ın servetinin yüzde kaçı değerli sebeplere gidiyor?” diyen Prof. Nasaw, daha da ileri giderek sadık bir İrlandalı Katolik olan Kennedy’nin verilecek bu ödül yüzünden ‘mezarında ters döneceğini’ iddia etti!

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Ama tüm bu ödül tartışmasının ötesinde bir konu daha gazetecilerin ilgisini çekmiş durumda. Zengin Amerikalılar, ışıltılı bir New York galasında Prens Harry ve Meghan Markle ile omuz omuza olmak için 1 milyon dolar para harcayacak. Peki bu para nereye gidecek derseniz açıklaması basit: 1 milyon dolarlık etkinlik satış bir 'Pioneer' paketi içeriyor ve ‘üst düzey’ masada dört koltuk içeriyor. Evet doğru bildiniz: Harry ve Meghan’la aynı masada yemek yemek tam 1 milyon dolar değerinde.

Harry'nin; aslında bu yıl piyasaya çıkması beklenen ama Kraliçe'nin ölümü nedeniyle okurla buluşması ertelenen kitabı, 10 Ocak 2023'te raflarda yerini alacak. Prens Harry'nin, Penguin Random House tarafından basılan ve "cesur bir dürüstlükle yazıldığı" belirtilen kitabı nedeniyle İngiliz kraliyet ailesi de gerilimli günler yaşıyor. "Çiçeği burnunda kral" Charles başta olmak üzere bütün ailenin bu kadar gerilmesinin nedeni, Harry ile Meghan'ın bu yılın mart ayında Oprah Winfrey'le yaptıkları röportajdakine benzer "sivri sözlerin" kitapta da yer alma olasılığı.

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Diğer paketler 500 bin dolardan başlıyor. Bu pakete sahip olanlar da VIP resepsiyonuna girebilecek ve Sussex’lerin de katılacağı bu resepsiyonda hayırseverlerle birlikte Harry ve Meghan’ın fotoğraflarını çekebilecekler ve hatta belki de onlarla fotoğraf karelerine de girebilecekler.

The Mail on Sunday'de yer alan habere göre, etkinliğin en büyük bağışçılarıyla tanıştırılan Meghan ve Harry'yi yakalamak için VIP etkinliğine dev bir fotoğrafçı ekibi katılacak.

Adını vermeyen bir kaynak, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Önceki etkinliklerde VIP resepsiyonundaki fotoğrafçılar, insanların bağışta bulunanların ünlü konuklar ve onurlu kişilerle fotoğraflar çektirmelerini sağlamıştı. Amerikan yolu bu. Büyük paralar ödüyorsanız, fotoğraflara övünme hakkı olarak sahip olmak istiyorsunuz.” ALEC BALDWIN DE ORADA OLACAK

Filmi Rust'ın setinde bir görüntü yönetmeninin vurularak öldürülmesinin ardından, bu tür tartışmalara hiç de yabancı olmayan Hollywood yıldızı Alec Baldwin, Ukraynalı lider Volodimir Zelenski'nin de onurlandırılacağı galaya başkanlık edecek.

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Sussex'leri onurlandırma kararı bazılarını şaşırtmış olsa da yakında yayınlanacak bir Kennedy belgeselinin yönetmeni olan Liz Garbus'un, Robert F. Kennedy'nin 11 çocuğundan en küçüğü olan Rory Kennedy ile bir film şirketinde ortak olması tesadüf olmayabilir. Bir Hollywood yapımcısına göre herkes, hayırseverlik çalışmalarının ilk aşamalarındayken Harry ve Meghan'ın bu ödülü almak için neden seçildiğini anlamaya çalışmak için kafalarını kaşıyor. Herhalde sebeplerin başında Harry’nin yakında piyasaya çıkacak ve bomba etkisi yaratmasına kesin gözle bakılan kitabı ve Meghan Markle’ın her ne yaparsa yapsın sönmeyen popülerliği geliyor…

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Kraliyet ailesi gibi, Kennedy Ailesi de kamu tartışmalarına yabancı değil. Ethel ve Robert F. Kennedy'nin yedinci çocuğu olan Kerry Kennedy, RFK İnsan Hakları örgütünü yönetiyor. Kamuya açık kayıtlara göre, yılda 500 bin dolardan fazla maaş alıyor. 2019'daki en son kamu RFK vergi beyannamesi, o yılki galanın gelirinin 4 milyon doları aştığını göstermişti.

Kerry'nin kardeşi Robert F. Kennedy Jr, tartışmalı görüşleri nedeniyle Instagram ve Facebook'tan atılan ünlü bir 'aşı karşıtı'. Bu yılın başlarında Kerry, babasının suikastçısı Sirhan Sirhan'ın masum olduğunu söyleyen bir komplo teorisyeni olan kardeşinden uzaklaşmaya çalıştı.

BİR GALA DA WILLIAM VE KATE'DEN...

Öte yandan merakla beklenen bu gala, Galler Prensi ve Prensesi'nin Boston'daki Earthshot ödülüne katılmasından dört gün sonra gerçekleşecek. Prens William, dünyanın en prestijli eko-ödülü olarak tanımlanan Earthshot Ödülü'ne ilham veren John F. Kennedy'nin kızı Caroline Kennedy ile güçlerini birleştirmişti. ABD’nin aya insan gönderme misyonunun en büyük destekçisi merhum ABD Başkanı Kennedy idi… Şimdi bu tarihi başarıyı tekrar etme misyonunun arkasında da Kennedy’nin çocuklarından bazıları yer alıyor.

Amerika'daki zengin hayırseverler her iki etkinliğe de katılmak için yarışıyor. "BİZ AMERİKALILAR KRALİYET AİLESİNE BAYILIYORUZ"

Zengin bir Los Angeles sakini The Mail on Sunday'e “Kraliyet ailesini seviyoruz.” dedi ve “İkisine de bilet almayı çok isterim. Meghan etkinliğine bir bilet satın alabilirsiniz, yani sorun değil, ancak William ve Kate etkinliği kesinlikle yalnızca davetiyeyle yapılıyor ve bu da katılmayı çok daha zorlaştırıyor.” açıklamasını yaparak istemeden de olsa aralarındaki rekabet hiç bitmeyen kardeşler ve eltiler arasındaki prestij farkını ortaya koymuş oldu…