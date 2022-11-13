"Onun için her şeyden vazgeçtim" Gelmiş geçmiş en güzel mankenlerdendi… Kıskançlık hayatını kararttı!

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Paulina Porizkova, daha 15 yaşında fotoğrafçılara poz vermeye başladığında, onların tatsız şakalarına, taciz sayılacak davranışlarına maruz kalmaya başlamıştı. Kendisine bambaşka bir hayatın kapısını açacak ilk modellik çalışmaları, pırıltılı bir hayatın kapısını aralasa da ödeyeceği bedel çok ağır olacaktı.

Porizkova, 1965'te, o zamanlar komünist olan Çekoslovakya'da (Çekya), Sovyet karşıtı muhalif bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Ailesi kısa süre sonra Varşova Paktı işgalinden kaçmak için İsveç'e kaçtılar ve genç kızı anneannesinin bakımına bıraktılar.

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Porizkova 7 yaşındayken annesi onu kurtarmak için başarısız bir girişimle Demir Perde'nin arkasına gizlice girdi ancak ülkeden kurtulmaları uluslararası basının ilgisi ve baskısı sayesinde ancak 1973 yılında mümkün olabildi.

HAYALLERİNİN PEŞİNE DÜŞMEK İÇİN PARİS'E GİTTİ

Porizkova'nın, anne ve babası boşandıktan sonra, mali durumu giderek kötüleşti ve daha küçücük sayılabileceği bir yaşta modellik yapmak ve para kazanmak için Paris'e taşındı.

Genç kadın, 1980'lerin en ünlü süper modellerinden biri olacak ve 1984'te, henüz 18 yaşındayken Sports Illustrated Swimsuit Issue'nun kapağında yer alacaktı. Sports Illustrated kapağında yer almak ün ve servet anlamına geliyordu ve Paulina, kapağa çıkmayı sonraki sen de başaracaktı.

Kariyer yolu bu hamleyle açılan model, Chanel, Versace, Christian Dior ve Oscar de la Renta reklam kampanyaları ve sayısız Vogue kapağı için poz verdi. 1988'de ise o zamanki en büyük modellik sözleşmesini imzaladı: Çocukluğu ve genç kızlığı zorluklarla geçen Porizkova, Estée Lauder'in yüzü olmak için tam 8 milyon dolar alacaktı!

Hayatı bir anda değişen genç kadın, aslında en büyük çıkışını 1984'te Cars grubunun şarkısı 'Drive'ın müzik videosunda görünmek üzere işe alındığında yaptı. Bu hamle aynı zamanda geleceğini belirleyen, bir nevi ‘kader ağlarını ördü’ anıydı…

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Genç kadın televizyonda gördüğü şarkıcı, Cars grubunun solisti Ric Ocasek'e çoktan aşık olmuştu. “Televizyon ekranında, odanın karşısından bana doğru yürümesini izlerken, evleneceğim adamın bu olduğunu biliyordum” diye yazacaktı yıllar sonra çıkacak kitabında. EN BÜYÜK AŞKI TATTI

Çift, tutkulu bir ilişkiye başladıklarında Paulina 19, Ric ise 40 yaşındaydı. İkinci evliliği o dönemde hâlâ süren rock yıldızı dört erkek çocuk babasıydı. İkili, Ric Ocasek'in boşanmasının kesinleşmesinden sonra 1989'da evlendi.

Ancak yaşadıkları pek peri masalı sayılmazdı. Porizkova, Ocasek'in sahiplenici ve kontrolcü olduğunu, hatta modelin evli barklı arkadaşlarını kıskandığını ve ona 'Onlar sana doğru dönerler' dediğini yazıyor. Porizkova, bunu 'garip bir şekilde' gurur verici bulduğunu da itiraf ediyor.

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“Sonunda evli, bekar fark etmeksizin tüm arkadaşlarımdan vazgeçtim” diye yazıyor kitabında… “Hiçbir şey aşkımız kadar önemli değildi.”

Yıllar sonra yazılan itiraflarla dolu kitap, yıldız şarkıcının ayrıca Porizkova'nın birçok modellik işine karıştığını, özellikle de onun erkeklerle çalışmasını gerektirenleri engellediğini ortaya çıkaracaktı.

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“Onun için ne kadar önemli olduğumu anlamamı sağlayacak kadar sık ​​kıskançlık krizi yaşadı” diye yazıyor kitabında deneyimli model. “Erkek meslektaşlarımın olduğu yerlerde rezervasyon yapmayı bıraktım. Onun programına uygun olmayan hafta sonları çalışmayı da bıraktım.”

GERÇEKLERİ GÖREMEDİ

O günler bu yaptığını tuhaf bulmamış, aşkı, gerçekleri görmesine engel olmuş adeta:

“O benim tüm dünyam, tüm evrenim oldu. Bu her zaman istediğim şeydi, bu kadar önemli olmak, bu kadar sevilmek…”

Çiftin iki oğlu oldu; Jonathan, şimdi 29, kardeşi Oliver ise 24 yaşında. Ancak yaşadıkları fırtınalı aşk çocukları büyüdükçe sakin limanlara doğru yol aldı.

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Porizkova, ses getiren kitabında “Ona olan hayranlığım azalıyor, yerini daha açık gözlü bir aşk alıyor” diye yazıyor. “Sınırlarını anlamaya başladım. Ama benden istediği şey hayranlıktı. Kör tutku. Onun aşk anlayışı buydu. Herhangi bir muhalefet, onun geri çekilmesine neden oldu.”

Ocasek Porizkova'ya çok hayran olsa da sınırları vardı.

2010 yılında, menajerler ve mali işlerini takip eden görevliler çifte imkanlarının ötesinde yaşadıkları için masrafları kısmalarını tavsiye etti. Böylece o ve çocukları, artık uçaklarda ekonomi sınıfı biletler almaya başladılar, Ocasek birinci sınıfta uçmaya devam etse de… Paulina yeni kıyafetler almayı bıraktı ve her gece yemek pişirmeye başladı. Vefalı eş bir yandan çalışmaya devam ediyor ve Ric evde bütün gün video oyunları oynuyordu. HER ŞEYDEN KOCASI İÇİN VAZGEÇTİ

Paulina, evliliği bozulduğunda bir medyumu ziyarete bile gitti. Artık 52 yaşındaydı ve kocasının kendisine olan tutkusunun bittiğinin farkındaydı. Bu tutkuyu yeniden yakalayabilmeyi istiyordu ve bunun için falcılardan medet ummaya başlamıştı.

2019'da çift ayrıldıklarını açıkladı. Ocasek, acımasızlığıyla tanınan bir avukat tuttu, diye yazıyor Paulina kitabında. Ancak dört kişilik aile, Gramercy Park’taki 14 milyon dolarlık konaklarında birlikte yaşamaya devam etti.

“Hala birlikte yemek yiyoruz, hala arkadaşlarımızla dışarı çıkıyoruz, çocuklar eve geldiklerinde hâlâ yatmadan önce mutfakta televizyon izliyoruz. Karı koca olarak yaşamasak da bir aileydik” diye yazıyor. “İlişkimiz hakkında bir erkek arkadaşım vardı ve müsait kadınlarla tanışıyordu. Ama biz arkadaştık diye düşündüm.” diyor ünlü model.

Bir gün Porizkova tatildeyken kanser teşhisi konulan Ocasek, kalp ameliyatı olacağını haber verdi. Kadın hiçbir şey düşünmeden onunla birlikte olabilmek için eve uçtu.

Paulina bir gün ona kahve almak için dışarı çıktı. Eve geri geldiğinde Ric’i ölü buldu. Ocasek, hayatını kaybettiğinde 75 yaşındaydı.

“Gözleri artık onun gözlerine benzemiyordu, o gözlerin neye benzemesi gerektiğini biliyordum… Yüzüne dokundum. Soğuktu. Bacaklarım uyuştu ve olduğum yere çöktüm. Nefes nefese yere oturdum. Büyük bir ameliyat geçirmişti ama sağlığına kavuşma yolundaydı. Bu olamaz!”

Başhekimlik ofisi, hem hipertansif hem de koroner arter hastalığından muzdarip olan Ocasek'in doğal sebeplerden öldüğünü bildirdi. VASİYETTEN MAHRUM BIRAKILDI!

Birkaç gün sonra Porizkova, eski aşkının ameliyattan haftalar önce vasiyetini değiştirdiğini öğrendiğinde daha da büyük bir şok yaşandı. Ocasek sadece ilk evliliğinden olan en büyük iki oğlu Chris ve Adam'ı değil Porizkova'yı da vasiyetinden çıkarmıştı.

Ric Ocasek, vasiyetnamede “Boşanma sürecinde olduğumuz için eşim Paulina Porizkova (“Paulina”) için herhangi bir hüküm vermedim” dedi. “Boşanmamız kesinleşmeden önce ölsem bile... Paulina'nın herhangi bir hisse hakkı yok... çünkü beni terk etti.”

Porizkova suçlama karşısında şok oldu ve kendini terk edilmiş hissetti.

“Keder ve ihanet ayrı duygulardır ama tahterevallinin aynı tarafındadırlar. Korkunç taraf. Denge yok. Her ikisini de aynı anda yaşamak, gerçekten kötü bir gıda zehirlenmesi vakası yaşamak gibidir” diye yazıyor kitabında Porizkova. “Yoğun bir keder ve ihanet zehirlenmesi yaşıyordum.” BİR ANDA FAKİR KALDI

54 yaşında, çılgınca başarılı bir modellik kariyerinden sonra, Porizkova kendini bir iş olanağından yoksun ve devasa vergi faturaları yüzünden baş gösteren bir maddi zorluğun içinde buldu. Şehir dışında bir eve taşındı. İşin en acı tarafı ise hakkı olan payı alabilmek için hem kendi çocuklarına hem de Ric’in önceki evliliğinden olan çocuklarına dava açmak zorunda kalmıştı.

Aile evlerinin bölünmesini ve satışını takip eden zamanın hayatının en karanlık ve en acı verici zamanı olduğunu söylüyor. Tam da o günlerde ortaya çıkan koronavirüs salgını her şeye tuz biber ekiyor. O günlerde terapisti ile dünyadaki çoğu insan gibi internet üzerinden görüşüyor ama tek yaptığı ağlayabilmek.

Bu günlerde Porizkova, sosyal medya hesabından sürekli olarak yaşlı gözlerle çektiği videolar paylaşmaya başlamıştı. Bazıları onu bu tavrı yüzünden narsisizmle suçladı.

NARSİST DEDİLER

Porizkova kitabında “Bu ağlayan özçekimleri neden paylaştığımı size anlatacağım” diye yazıyor. “Empati istedim. Merhamet istedim. Biriyle bağlantı kurmak için çaresizdim. Herhangi biri. Yalnızlık ve tecrit altında ezildim… Ağlamaklı özçekimlerim duyulmak için suya attığım şişedeki mesajlardı.”

Ocasek'in mülküyle ilgili anlaşma davası iki yıl sürdü; bu süre zarfında, erişebildiği tek para, satmaya çalıştığı evin üzerindeki ipotekten geldi. Sonunda Porizkova anlaşmaya vardı ve New York eyalet yasalarına göre hakkı olan parayı aldı. "SADECE OLDUĞUM GİBİ GÖRÜNMEK İSTİYORUM"

Oyun yazarı ve senarist Aaron Sorkin ile yaşadığı ilişkisinin ardından model artık bekar ve flört sitelerinde yer alıyor. Porizkova, yaşlandıkça botoks veya dolgu maddesi kullanmayan, 50 yaşından büyük kadınların ‘görünmez’ hale gelmesiyle mücadele ediyor.

“Kendini kabul etme savaşındayım” diyor. “Kendimle savaşmalıyım, silmek için değil, elde etmek için: güven, özgüven ve kabul. Olduğum şey neyse öyle görülmek istiyorum: iyi, kötü ve güzel...”