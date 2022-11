'Rambo'dan itiraf geldi: Trajik bir hata yaptım

KARDASHIAN AİLESİNİN KAMERA ARKASI EKİBİYLE ÇALIŞACAKLAR: Sylvester Stallone, karısı Jennifer Flavin ve kızları, şu sıralar TV'de ekrana gelecek bir reality şov üzerinde çalışıyor. Şovun kamera arkasında ise benzer bir yapım olan Keeping Up With The Kardashians(ta görev yapan aynı kamera arkası ekip bulunuyor.