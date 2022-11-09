'Rambo'dan itiraf geldi: Trajik bir hata yaptım

Haberin Devamı

BOŞANMA RAFA KALKTI AMA BAŞKA TARTIŞMALAR BAŞLADI

76 yaşındaki Stallone'ye, geçen ağustos ayında karısı Jennifer Flavin boşanma davası açmıştı. Büyük gürültü koparan bu olayın ardından çift anlaşmaya vardı ve boşanma bir kenara kaldırıldı. Fakat, bu olayın Stallone ile ailesinin rol alacağı bir TV şovuna konu edilecek olması başka tartışmaları da beraberinde getirdi.

BOŞANMA AYRINTISI PROGRAMDA YER ALACAK

Hollywood Reporter'a konuşan Sylvester Stallone, bu konuda "Elbette bu boşanma ayrıntısı; programın bir parçası olacak" dedi. Stallone sözlerini şöyle sürdürdü: "John Lennon'ın söylediği bir şey vardır. 'Hayat; siz başka planlar yaparken olup bitenlerdir.' Umarım hayatın zaaflarını, kırılganlığını ve gerçek iyi bir ilişkinin ne kadar nadir olduğunu anlayan insanlarla birliktesinizdir." Flavin'in açtığı boşanma davasının ardından çiftin anlaşmaya varması ve sonra da bir reality şov hazırlayacaklarının ortaya çıkması: "Bu boşanma olayı, programın reklamı için miydi?" sorularını gündeme getirmişti.

Haberin Devamı

TRAJİK BİR HATAYDI, BİR DAHA OLMAYACAK

Röportajda bu ayrıntıya değindikten sonra, ailesini dağılma noktasına getiren gelişmeler hakkında itiraflarda bulundu. Stallone, "Bazen, işimi ailemin önüne koydum. Bu trajik bir hataydı, tekrar olmayacak."

Gözden Kaçmasın Sylvester Stallone ile Jennifer Flavin boşanıyor: 25 yılı bir kalemde silip attı Haberi görüntüle





ÖĞRENMESİ ZOR BİR DERSTİ

Rambo ve Rocky serisiyle sinemaseverlerin hafızasında silinmez izler bırakan Sylvester Stallone, karısı Jennifer Flavin ile boşanmalarının önüne geçen dinamikleri de saklamadı. Stallone, bu konuda The Sunday Times'a verdiği röportajda "Aşkımın ve ailemin her şeyden daha değerli olduğu konusunda bir yeniden uyanış yaşadım. Bu, işimin önünde bir durum ve hayattan aldığım zor bir dersti" diyerek sözlerini sürdürdü.

Haberin Devamı

'ONLAR BÜYÜRKEN DİKKAT ETMEDİM'

Deneyimli oyuncu; bazı durumlarda ailesini geri planda bırakıp işine odaklandığı için pişmanlık duyduğunu gizlemedi. Jennifer Flavin ile evliliğinden, 26 yaşında Sophia, 24 yaşında Sistine ve 20 yaşında Scarlet adında üç tane kızı bulunan Sylvester stallone "Onlar büyürken, gerekli dikkati göstermediğini" itiraf etti. Geçmişte çok fazla kariyer odaklı yaşadığını anlatan Stallone, şimdi ise çocuklarıyla ve hayatlarıyla ilgilenmek istediğini söyledi.

Gözden Kaçmasın Kayınvalidesi onu hiç sevmemiş: Bu uzun bacaklı boş kafalardan yoruldum Haberi görüntüle





'HAYATIMDA BÖYLE BİR ŞEY DUYMAMIŞTIM'

Sylvester Stallone, kızlarına hayatlarıyla ilgili sorular sorup konuşmaya çalıştığında önceleri tek kelimelik yanıtlar verdiklerini anlattı. Fakat sonra bir gün içlerinden birinin " Sadece seni düşünüyorum" dediğini ve daha önce hayatında hiç böyle bir şey duymamış olduğunu belirtti. Oyuncu, babalar ile kızları arasındaki ilişkiye dair şu saptamayı yaptı: "Bir kız çocuğu sizin onu umursadığınızı bilirse, sonsuza kadar sizin için oradadır."

Haberin Devamı

KARDASHIAN AİLESİNİN KAMERA ARKASI EKİBİYLE ÇALIŞACAKLAR: Sylvester Stallone, karısı Jennifer Flavin ve kızları, şu sıralar TV'de ekrana gelecek bir reality şov üzerinde çalışıyor. Şovun kamera arkasında ise benzer bir yapım olan Keeping Up With The Kardashians(ta görev yapan aynı kamera arkası ekip bulunuyor.





BİR OĞLU GENÇ YAŞTA HAYATA VEDA ETTİ

Bu arada Stallone'nin, üç kızından başka eski eşi Sashpa Czak'tan 43 yaşında Seargeoh adında bir oğlu daha bulunuyor. Bu evlilikten dünyaya gelen Sage ise 2012 yılında 36 yaşındayken hayata veda etmişti.

Stallone'nin oğlu Sage, genç yaşında hayata veda etmişti.

BRUCE'UN DURUMU ÜZÜCÜ

Stallone, Hollywood Reporter ile yaptığı röportajda, afazi hastalığı nedeniyle mesleğinden emekli olan Bruce Willis ile ilgili soruları da yanıtladı. Onunla görüşüp görüşmediği sorusuna " Bruce, gerçekten zor zamanlardan geçiyor. Bir süredir dış dünyayla iletişimi yok. Bu beni öldürüyor, çok üzücü" diye yanıt verdi.