Bruce Willis hastalığı yüzünden kariyerine veda etmişti: 34 yıl sonra hatıralara yolculuk

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HAFIZALARDA YAŞAYACAK

Onun, çok uzun yıllar boyunca emek verdiği sinemaya veda etmesine neden olan ise yakalandığı afazi adlı hastalıktı. Bazen nerede olduğunu bile bilemeyen, canlandırdığı karakterlerin repliklerini unutan Bruce Willis'in bu beklenmedik vedası sadece kendisini ve ailesini değil, dünyanın dört bir yanındaki hayranlarını da çok üzdü. Ama görünüşe göre 67 yaşındaki Willis, mesleğine zorunlu olarak veda etse de filmleriyle hafızalarda daha uzun süre yaşayacak.

EŞİYLE 34 YIL ÖNCESİNE DUYGULANDIRAN ZİYARET

Karısı Emma Willis ile yaptığı bir ziyaret sonrası sosyal medyadan paylaşılan videoya yapılan yorumlar da bunun bir göstergesi oldu.

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'ZOR ÖLÜM' FİLMİNDEKİ ÜNLÜ GÖKDELEN

Willis ile eşi Emma geçtiğimiz günlerde aktörün mesleki geçmişinde çok önemli olan bir yeri ziyaret etti. Bu mekan, Bruce Willis'in şöhretinin en parlak günlerinde rol aldığı Die Hard (Zor Ölüm) serisinin ilk filminde kullanılan bir gökdelenin çatısıydı. Çift, Los Angeles'taki Century City'de bulunan 34 katlı Fox Plaza'yı ziyaret etti ve binanın çatısına çıktı. Zor Ölüm'de bu bina senaryo gereği Nakatomi Plaza olarak anılıyordu.

1988 tarihli filmde Bruce Willis'in canlandırdığı John McClane adlı karakter bazı kişileri rehin tutan bir grup teröristi etkisiz hale getiriyordu.

ANILARA YOLCULUK

İşte Willis'in eşi Emma Heming Willis, tam 34 yıl önce kocasının oynadığı o ünlü filme set olan bu mekanı onunla birlikte ziyaret etti. Gökdelenin çatısında da Bruce Willis'in bir videosunu çekti ve Instagram hesabından paylaştı. Bu, Bruce Willis'in, afazi hastalığı açıklandıktan sonra sosyal medyada yer alan ikinci görüntüsü. Eşi Emma Heming daha önce birlikte çekilen bir fotoğrafı da yine Instagram hesabından paylaşmıştı.

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HAYRANLARI DUYGULANDI

Bruce Willis'in, adıyla özdeşleşen filmde set olarak kullanılan bu binadaki görüntüsü, sosyal medya kullanıcılarını da hem heyecanlandırdı hem de duygulandırdı. Emma Heming Willis'in bir takipçisi "İnanamıyorum, ben 13 yaşındayken o benim idolümdü. Bruce hala benim 'bir numaram' diye yazdı.

'ONU MAVİ AY DİZİSİNDE İZLEDİĞİMİ HATIRLIYORUM'

Bir başka kullanıcı "Tanrım! Sizin kocanız çok sevimli. Onu Mavi Ay dizisinde izlediğimi hatırlıyorum. Tanrı sizi korusun çocuklar" diye görüşünü ifade etti.

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HAYRANLARININ GÖZÜNDE BİR EFSANE

Die Hard'ın çekiminin 34'üncü yılı olduğunu unutmayan hayranları "En sevdiğim film. 34'üncü yıl kutlu olsun" diye yazdı. Bruce Willis'in birçok hayranı onu ne kadar sevdiklerini belirtip "Bruce bir efsane" diye yazdı.

Çekiminin 34'üncü yılında gündeme gelen Die Hard (Zor Ölüm) filminin yönetmen koltuğunda John McTiernan oturuyordu. Aksiyon türündeki filmde Bruce Willis'in yanı sıra Alan Rickman, Alexander Godunov, Paul Gleason'un da aralarında bulunduğu kalabalık bir kadro rol aldı. Film, Roderick Thorp'un 1979 yılında yayınlanan Nothing Lasts Forever adlı romanından esin kaynağını alıyordu. Bu ilk yapımdan sonra Zor Ölüm'ün dört devam filmi daha çekildi

AİLESİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Bruce Willis'in bilişsel sorunlara neden olan afazi hastalığına yakalandığı ailesi tarafından sosyal medyada duyurulmuştu. Hem şimdiki eşi hem de eski eşi Demi Moore ve beş kızının imzasını taşıyan bu sosyal medya paylaşım "Bruce'un harika hayranlarına" hitabıyla başladı. Aile tarafından yapılan bu ortak açıklamada, 'Zor Ölüm'ün yıldızı, efsane aktör Bruce Willis'e 'Afazi' teşhisi konulduğu ve bu hastalığın da bilişsel kabiliyetleri etkilediği belirtildi. Aile, bu gelişmenin sonucu olarak Bruce Willis'in onun için çok şey demek olan oyunculuk kariyerini bırakacağını duyurdu.

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'BUNU BİRLİKTE YAPIYORUZ'

Açıklama şöyle devam etti: "Bu, ailemiz için gerçekten zorlu bir zaman ve aralıksız sevgi, merhamet ve desteğiniz karşısında minnettarız. Güçlü bir aile birliğiyle bu süreçten geçiyoruz ve hayranlarının da bunu bilmesini istedik, çünkü onun sizler için ve sizlerin onun için ne demek olduğunu biliyoruz. Bruce'un her zaman söylediği gibi "Gününü gün et" ve birlikte bunu yapmayı planlıyoruz. Sevgiler."

Tam adı Walter Bruce Willis olan oyuncu 19 Mart 1955'te Almanya'da Idar Oberstein'da dünyaya geldi. Amerikalı bir baba ve Alman bir annenin dört çocuğundan en büyüğü olan Willis, daha sonra ailesiyle birlikte ABD'ye taşındı. Çocukluğunu New Jersey'de geçirdi, daha sonra New York'a yerleşti. Bruce Willis, "Moonlighting" (Mavi Ay) adlı televizyon dizisindeki David Addison rolüyle üne kavuştu. Sonra da kariyerinde hızla yükseldi. Willis, kariyerinin ve şöhretinin de hem ilk hem de başarılı döneminde 1987 yılında Demi Moore ile evlendi. Bu evlilikten üç tane kızı dünyaya geldi. Willis ile Moore 2000'de boşandı. Oyuncu 9 yıl sonra Emma Heming ile evlendi ve bu evlilikten de iki kız çocuk sahibi oldu. Tam adı Walter Bruce Willis olan oyuncu 19 Mart 1955'te Almanya'da Idar Oberstein'da dünyaya geldi. Amerikalı bir baba ve Alman bir annenin dört çocuğundan en büyüğü olan Willis, daha sonra ailesiyle birlikte ABD'ye taşındı. Çocukluğunu New Jersey'de geçirdi, daha sonra New York'a yerleşti. Bruce Willis, "Moonlighting" (Mavi Ay) adlı televizyon dizisindeki David Addison rolüyle üne kavuştu. Sonra da kariyerinde hızla yükseldi. Willis, kariyerinin ve şöhretinin de hem ilk hem de başarılı döneminde 1987 yılında Demi Moore ile evlendi. Bu evlilikten üç tane kızı dünyaya geldi. Willis ile Moore 2000'de boşandı. Oyuncu 9 yıl sonra Emma Heming ile evlendi ve bu evlilikten de iki kız çocuk sahibi oldu. ALMANYA'DA DÜNYAYA GELDİ

Hastalığıyla herkesi şoke eden Bruce Willis ile ilgili çarpıcı gelişmeler yaşandı ve bazı iddialar ortaya atıldı. Bunlardan biri de Willis'in avukatı Martin Singer'ın söyledikleriydi. Konuyla ilgili olarak Los Angeles Times'a konuşan Singer "Müvekkilim olan Bay Willis hastalığına rağmen çalışmak istedi. Çünkü tıpkı afazi hastalığına yakalanan ve çalışmaya devam eden başkaları gibi bunu yapabileceğini düşünüyordu" diye konuştu.

'COVID 19 PANDEMİSİ SIRASINDA İŞ İMKANI SAĞLADI'

Willis'in avukatı Singer, aktörün sağlık sorunlarına rağmen Film çekmeyi sürdürdüğünü ve bunun da özellikle Covid 19 pandemisi süresinde kamera arkasındaki birçok kişiye iş imkanı sağladığını vurguladı.

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YAPIMCI DERT YANMIŞ: BRUCE NEREDE OLDUĞUNU BİLE BİLMİYOR: Bruce Willis'in önemli rollerinden birini üstlendiği Midnight in the Switchgrass adlı filmde onunla birlikte çalışan yapımcı Randall Emmett ise Willis'in durumunun işleri zorlaştırdığı konusunda yakın çevresine şikayetçi oldu. Los Angeles Times'ın haberine göre Emmett, nişanlısı Lala Kent'e "Daha fazla devam edemeyeceğim. Bu çok üzücü. Bruce repliklerinin hiçbirini hatırlayamıyor. Nerede olduğunu bilmiyor" diye sette yaşananları anlattı. Emmett, o sırada Bruce Willis'in afazi sorunu olduğundan kendisinin haberi olmadığını da daha sonra bir açıklamasında belirtti.

Randall Emmett'in sözcüsü ise daha sonra US Weekly'ey yaptığı bir açıklamada "Emmett, tam 15 yıl boyunca Bruce Willis ile birlikte çalıştığı için son derece gururlu. Eğer Bruce, film setinde olmak istemeseydi orada olmazdı" dedi. Emmett'in sözcüsü, Bruce Willis'in zamanımızın en büyük aktörlerinden biri olduğunu sözlerine ekleyip yapım şirketlerinin, hastalık yüzünden emekli oluncaya kadar sürekli onu arayıp birlikte çalışmak istediğini vurguladı.

BELİRTİLER YILLAR ÖNCE BAŞLAMIŞTI

Bu arada Bruce Willis'te hastalığın etkilerinin bir anda çıkmadığı aslında ünlü oyuncunun bir süredir bazı tuhaf belirtiler gösterdiği de ileri sürüldü. Bu belirtilerin özellikle de son birkaç ayda gün yüzüne çıktığı iddialar arasında. Bruce Willis'teki bu değişimi en yakından gözlemleyenlerden biri de 17 yıl boyunca onun dublörlüğünü yapan Stuart F. Wilson.

'DİKKATİ DAĞINIK GÖRÜNÜRDÜ'

Wilson'ın anlattığına göre Bruce Willis son birkaç yıldır değişmişti. Fakat bir şeylerin yolunda gitmediği de o kadar belirgin değildi. Afazi hastalığına yakalandığının açıklanmasından birkaç ay önce ise Willis'in sette çok farklı davrandığını söyledi Wilson. İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre Stuart Wilson başlarda Willis'teki bu değişimleri onun çok ünlü ve popüler biri olmasına bağladığını söyledi. Dublör Wilson "Biz bu tür değişimleri Bruce Willis gibi çok ünlü ve çok popüler olan kişilerde görürdük. Bazen onunla konuştuğumuzda dikkati dağınık görünürdü. Fakat biz bu durumun bir anlamı olmadığını düşünür ama o sırada başka şeyler olup olmadığını merak ederdik" dedi.

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'BÖYLE BİR AÇIKLAMA BEKLİYORDUM'

Fakat, setlerde 17 yıl boyunca Willis ile zaman geçiren Stuart F. Wilson bir süre sonra oyuncunun, unutkanlık dışında başka bir sorunu olduğunun farkına vardığını sözlerine ekledi. O dönemde Willis'in belki de bazı zor dönemlerden geçtiğini düşündüklerini ifade eden Wilson "Ama o zaman bunun ne olduğunu tam olarak bilmiyorduk" dedi. Wilson buna rağmen yakın zamanda Bruce Willis'in sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yapılmasını beklediğini de sözlerine ekledi. Willis'in 17 yıllık dublörü, oyuncu ile en son Aralık ayında bir sette çalıştıklarını ve onunla bu ayın başlarında bir yemekte bir araya geldiklerini sözlerine ekledi.

REPLİKLERİNİN HATIRLATILMASI İÇİN KULAKLIK KULLANIYORDU

Willis'in afazi hastalığına yakalandığının açıklanmasından sonra ünlü oyuncuyla ilgili bugüne kadar bilinmeyen bazı gerçekler de ortaya çıktı. Page Six'e konuşan bir kaynak "Bazı bilişsel problemleri vardı" dedi. Bir başka kaynak da "Herkes biliyordu. Bütün kamera arkası ve kamera karşısı ekibi" diye konuştu. Bu arada yine setlerde Willis ile çalışan kaynaklardan biri de oyuncunun bir süredir filmdeki repliklerinin kendisine bir görevli tarafından hatırlatılması için kulaklık kullandığını ileri sürdü.

Son zamanlarda Willis'in sorunlarının artık saklanacak durumda olmadığını belirten başka bir set çalışanı da "Aksiyon sahnelerinde dublör kullanılması normal. Fakat Willis'in rol aldığı diğer bazı sahnelerde de dublörün kamera karşısında kalış süresi giderek uzuyordu" diye konuştu. Başka bir kaynak da Willis'in sorunlarının giderek arttığını ve bir keresinde bir film için sette sadece üç gün çalıştığını söyledi.

Aslında Willis'in hastalığının belirtilerinin 2015 yılında dikkat çeker hale geldiği de ileri sürülenler arasında. O dönemde bazı Magazin bloglarında Willis'in bir tür "bunama" sorunuyla karşılaştığını ileri süren haberler çıkmıştı. 2015 tarihli bir blog paylaşımında Misery adlı Broadway oyununda sahneye çıkan Willis'in repliklerinin hatırlatılması için kulaklık kullandığı ileri sürülmüştü. Oyuncunun replikleri değiştirdiği ve çok gergin olduğu da iddialar arasındaydı. Ama oyunda görev yapanların söylediğine göre Willis bütün bunlara rağmen yine de çok sıkı çalışıyordu. O dönemde Willis'in bu durumu üzerinde çok da durulmadı. Çünkü Al Pacino da zaman zaman repliklerini unuttuğu için kulaklık kullanıyordu.

İŞİN ASLI SONRADAN ORTAYA ÇIKTI

Beyindeki bir işlev bozukluğundan kaynaklanan ve kişinin konuşma, duyduğunu anlama gibi bilişsel yeteneklerini kaybetmesine yol açan afazi hastalığına yakalandığını açıklayan Bruce Willis ile ilgili çarpıcı bir gerçek de geçen nisan ayında ortaya çıktı.

MÜLKLERİNİ ARDI ARDINA SATTI

ABD basınında yer alan haberlere göre 67 yaşındaki Willis, aslında sağlığının bozulduğunu ve durumun giderek daha da kötüleşeceğini fark ederek son yıllarda sahip olduğu mülklerini birer birer sattı. Üstelik de bu satışların çoğu değerinden daha düşük fiyata yani "zararına" gerçekleşti. Page Six'in, Willis'in yakın dostlarına dayanarak verdiği habere göre hastalığı yüzünden kariyerini bitirme kararı alan oyuncu, son birkaç yıl içinde toplamda 65 milyon doları bulan mülklerini elinden çıkardı. Willis'e yakın bir kaynak yaptığı açıklamada "Bruce uzun zamandır bu günlere hazırlanıyordu. Sağlığının artık çalışmasına izin vermeyecek bir hale geleceğinin, eskisi kadar para kazanamayacağının farkındaydı" dedi.

HAYAT GÜVENCESİ

Bruce Willis'in bu kararı almasının en önemli nedenlerinden biri kendini mali olarak güvenceye almak. Bir diğer neden de hayatını "küçültmek" ve daha dar bir çevrede ailesiyle birlikte daha çok zaman geçirebilmek. Willis hakkında konuşan bu kaynak, "Bruce, küçülmeye ve hayatını basitleştirmeye yıllar önce karar vermişti" diyerek aktörün mülklerini satma nedenini de anlattı.

SIK GİDEMEDİĞİMİZ İÇİN SATTIK' DEMİŞTİ

Bruce Willis ve eşi Emma Heming, mülklerini satmaya 2018 yılında başladı. Önce New York'taki büyük evlerini 17.75 milyon dolara sattılar. Bu malikane 2014 yılında 12 milyon dolara satın alınmıştı. Bu mülkün beş yatak odası ve beş buçuk banyosu bulunuyor. Oyuncu, bu mülkü sattıkları dönemde, oraya sık sık gidemediklerini, sürekli yaşadıkları California'ya uzak olduğu için satmaya karar verdiklerini söylemişti. Çift o dönemde California Brentwood'ta 9.8 milyon dolara başka bir malikane satın almıştı.

Bir zamanlar Hollywood'un en mutlu çiftlerinden biri olarak nitelendirilen Bruce Willis ile Demi Moore 1987 yılında evlendiler. Bu evlilikten Rumer, Tallulah ve Scout Willis adlı üç tane kızları oldu. Fakat mutlu çiftin evliliği 2000 yılında yolun sonuna geldi. Moore ile Willis boşandılar.

KALABALIK AİLENİN MUTLULUK POZLARI

Moore daha sonra Ashton Kutcher ile evlendi. Ama eski eşlerin dostluğu hiç bitmedi. Hatta o dönemde de Kutcher ile Moore- Willis çiftinin kızları arkadaşça görüntüler sergiledi. Ashton Kutcher ile Bruce Willis da iyi bir iletişim içindeydi o dönemde. Hatta kalabalık bir aile olarak sık sık objektiflere de takılıyorlardı. Moore ile Kutcher, 2013 yılında boşandı.

İKİNCİ EŞİNDEN İKİ KIZI BULUNUYOR

Bruce Willis ise Demi Moore'dan boşandıktan sonra uzun süre bekar kaldı. Sonunda 2009 yılında Emma Hemming ile evlendi. Çifin bu evlilikten iki tane kızı bulunuyor. Willis'in yeni eşi Emma ile eski eşi Demi Moore da ilişkilerini iyi bir şekilde sürdürüyorlar.