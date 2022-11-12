Donald Trump küçük kızı Tiffany'yi evlendiriyor: Koluna takıp prova yaptı

Haberin Devamı

'HEP BENİM BEBEĞİM OLACAKSIN'

Bu satırlar, dünyaya getirdiği biricik kızının en mutlu gününe, yani hayatının aşkıyla evlenmesine tanıklık eden bir annenin sosyal medya hesabından... Çocuklarının düğününü gören milyonlarca annenin duygularına tercüman olan bu satırlar, dünyanın en çok dikkat çeken ailelerinden birinden gelince doğal olarak büyük ilgi uyandırdı.

TRUMP'IN İKİNCİ ESKİ EŞİNDEN OLAN KIZI EVLENİYOR

Kızının düğün hazırlıklarıyla uğraşan bu anne, ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın eski eşi Marya Maples... Evlenen kişi ise Trump ile evliliğinden 29 yıl önce dünyaya gelen kızı Tiffany.

Haberin Devamı

DÜĞÜN ÖNCESİ İKİ AİLENİN BÜYÜK BULUŞMASI

Donald Trump'ın ABD Başkanı olduğu seçimler öncesi, kampanyalara katılar ve babasına destek veren küçük kızı Tiffany Trump, bu akşam (Cumartesi) 25 yaşındaki milyarder Michael Boulos ile evleniyor. 250 konuğun katılacağı düğün öncesi de Trump'ın Florida, Mar a Lago'daki malikanesinde hem bir düğün provası hem de parti düzenlendi.

ESKİ EŞİ VE ŞİMDİKİ EŞİ BİR ARADA: Bölgeyi etkisi altına alan Nicole kasırgasının ardından açan güneşin eşliğinde gerçekleşen bu düğün öncesi parti Trump ve Boulos ailelerini bir araya getirdi. Partinin en çarpıcı yanlarından biri Donald Trump'ın eski eşi Marla Maples ile şu anda evli olduğu Melania Trump'ın birlikte hazır bulunmasıydı.

KIZINI KOLUNA TAKIP PROVA YAPTI

Donald Trump'ın milyon dolarlık malikanesinde gerçekleşen bu düğün öncesi buluşmada gelin ve damadın heyecanı gözlerden kaçmadı. Trump, küçük kızı Tiffany'yi koluna takıp müstakbel damadı Michael Boulos'a teslim ettiği bir de prova yaptı. O sıralarda gelin Tiffany ile Donald Trump'ın kısa süre önce hayata veda eden ilk eşi Ivana Trump'tan dünyaya gelen büyük kızı Ivanka ile gelinin annesi Marla Maples'ın benzer kıyafetler giydiği görüldü.

Benzer kıyafetler: Gecenin bir bölümünde Ivanka Trump ile gelinin annesi Marla Maples benzer elbiseler giydi.

Haberin Devamı

IVANKA TRUMP AİLESİYLE BİRLİKTE GECEYE KATILDI

Gelin Tiffany Trump, partinin ilerleyen saatlerinde sade ama çok şık beyaz bir elbise giydi. Ablası Ivanka da karın kaslarını gözler önüne seren iki parçalı pembe elbisesiyle dikkat çekti. Trump'ın kızı Ivanka ile Jared Trump'ın çocuklarının büyüdüğü de dikkatlerden kaçmadı.

Gözden Kaçmasın Küllenen aşk yeniden alev almıştı: İkinci çocuk için ilk adımı attılar Haberi görüntüle

TEBRİK VE BEĞENİ MESAJLARI YAĞDI

Tiffany Trump'ın annesi Marla Maples heyecanını ve mutluluğunu sosyal medya paylaşımıyla gözler önüne serdi. Kızının bebekliği ve çocukluğunda çekilen bir dizi fotoğrafını Instagram sayfasında paylaşan Maples ""Bir zamanlar seni kollarımda tutuyordum... Şimdi ise aşkın peşinden gidişini izliyorum. Sen her zaman benim bebeğimi olacaksın, şimdi ve düğünden sonra..." notuna da yer verdi. Gelin annesi Marla Maples'ın bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda tebrik mesajı ve beğeni geldi.

Haberin Devamı

BOULOS AİLESİ TAM KADRO

Boulos ve Trump ailelerini bir araya getiren partiye gelinin dedesi Stanley Edward Maples ile damadın anne ve babası Massad ve Sarah Boulos da katıldı. Özellikle de damat Boulos'un aile fertleri sosyal medyadan geceyle ilgili çok sayıda paylaşım yaptı.

EVLİLİK LİSANSLARINI ALDILAR

Gelin Tiffany Trump ve damat Michael Boulos parti boyunca objektiflere gecenin anısı olarak bol bol poz verdi. Aslında çift; evlilik lisanslarını Palm Beach'te geçtiğimiz salı günü almışlardı. Şimdi geriye sadece çiftin düğünü kaldı.

Haberin Devamı

DAMAT ÇOKTAN TRUMP AİLESİNE GİRDİ

Tiffany Trump ile Michael Boulos, 2018 yılında ünlü yıldız Lindsay Lohan'ın Yunanistan'da işlettiği gece kulübünde tanıştı. Ondan sonra da aralarında romantik bir ilişki doğdu. Tiffany Trump, Michael Boulos'u aynı yıl ailesiyle tanıştırdı. Lübnan ve Fransız kökenli, milyarder bir iş insanı olan Massad Boulos ile eşi Sarah'nın oğlu olan damat Michael Boulos, Tiffany Trump'a geçen yıl ocak ayında evlenme teklif etti.

GÖSTERİŞLİ BİR DÜĞÜN İSTİYORLARDI

O dönemde hem Tiffany'nin hem de Michael'ın gösterişli bir törenle evlenmek istediği haberleri basına yansımıştı. Görünüşe göre bu akşamki törende bu amaçlarına da erişmiş olacaklar.

Haberin Devamı

İLK ESKİ EŞİ HAYATA VEDA ETTİ

İş insanı olarak ve sonra 2017 ile 2021 arasında ABD'nin 45'inci başkanı olarak görev yapan Donald Trump, ilk evliliğini 1977 ile 1992 arasında Ivana Trump ile yaptı. Trump'ın eski eşi Ivana Trump, bu yıl temmuz ayında hayata veda etti. Bu evlilikten Ivanka adlı kızının yanı sıra Donald JR ve Eric adında iki oğlu dünyaya geldi.

GELİNİN ANNESİYLE EVLİLİK KISA SÜRDÜ

Donald Trump, ikinci evliliğini 1993 ile 1999 arasında Marla Maples ile yaptı. Tiffany bu evlilikten dünyaya geldi.

2005 YILINDA EVLENDİLER

Trump, 2005 yılından bu yana Melania Trump ile evli. Trump'ın son eşinden Barron adında bir oğlu var.

FOTOĞRAFLAR: AVALON, INSTAGRAM