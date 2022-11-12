Küllenen aşk yeniden alev almıştı: İkinci çocuk için ilk adımı attılar

Haberin Devamı

2019'DA YOLLARINI AYIRDILAR

İlk kez 2015 yılında romantik bir ilişki yaşamaya başlayan Rus model İrina Shayk ile ABD'li oyuncu Bradley Cooper, o süreçte nişanlanmıştı. Lea De Seine Shayk Cooper adında bir kız çocuk sahibi olan çift, 2019 yılında yollarını ayırmıştı. O zamandan bu yana Cooper'ın adı Huma Abedin ile aşk söylentisine karıştı. Shayk, bir ara Kanye West ile birlikte görüntülenince aralarında bir aşk yaşandığı söylentisi ortaya atıldı. İkisi de doğrulanmadı.

'TAM ANLAMIYLA BİR AİLE TATİLİ'

Geçen eylül ayında İrina Shayk ile Bradley Cooper'ın yeniden bir araya geldiği iddiaları kulislerde dolaşmaya başladı. Bu söylentileri körükleyen ise Shayk'ın birlikte çıktıkları tatilden pozları sosyal medya hesabından paylaşması oldu. O dönemde Page Six'e konuşan bir kaynak Shayk ile Cooper'ın, bu tatili hakkında "Bu gerçek bir aile tatili. Tekrar bir araya gelmeyi düşünüyorlar. Irina, kızı Lea'nın bir kardeşi olmasını istiyor" dedi.

Haberin Devamı

İleri sürülenlere göre 47 yaşındaki Bradley Cooper da bu konuda Shayk ile aynı fikirde. Yine aynı kaynağın belirttiğine göre Cooper da ailesini genişletmek istiyor. Onun ileri sürdüğüne göre 36 yaşındaki Shayk ile Cooper, ikinci bir çocuk sahibi olmak için hazırlıklara çoktan başladı. Page Six'te yer alan habere göre bu ikinci çocuk isteğine rağmen Shayk ile Cooper için "evlilik, gündemde olan bir konu değil."

'AŞK YENİDEN' POZU

Irina Shayk eylül ayında Bradley Cooper ile birlikte çıktıkları tatilde çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Bu durum da birçok kişi tarafından "aşk yeniden" şeklinde yorumlandı. Shayk ile Cooper arasında fotoğraflara yansıyan samimiyet, özellikle de modelin bir kalp şekli üzerinde kumlara uzanarak verdiği poz "yeniden aşk" iddialarını alevlendirdi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Ayrılığa üç yıl dayanabildiler: Ateş yeniden bacayı sardı Haberi görüntüle

Gözden Kaçmasın Ayda birkaç kez hamilelik söylentileri çıkıyordu: Keşke biri bana yumurtalarımı dondurmamı söyleseydi Haberi görüntüle

Sonra Shayk'ın Cadılar Bayramı paylaşımı geldi. Shayk; ayı kılığına girmiş biriyle çekilen pozunu takipçileriyle paylaştı. O karede ayının kim olduğu açıkça belli değildi. Ama ellerine bakan dikkatli takipçiler onun Bradley Cooper olduğu konusunda fikir yürütmeye başladı. Sonunda New York'ta çekilen fotoğrafların ardından o maskeli kişinin Bradley Cooper olduğu ortaya çıktı. Bütün bu ipuçlarına göre de Shayk ve Cooper, her ne kadar yeni yeni toplum içinde ilişkiye yeniden başladıklarını doğrulamış olsalar da aşkları aylar önce yeniden "alev almış."

Haberin Devamı

TOPLUM İÇİNDE SAMİMİ POZLAR

Irina Shayk ile Bradley Cooper, geçen hafta New York sokaklarında köpeklerini gezdirirken görüntülenmişti. O sırada sergiledikleri samimi pozlar çiftin "aşka devam" kararı aldığını gözler önüne sermişti.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Ne giydiğini artık kimse öğrenemeyecek: Yeni yasak geldi Haberi görüntüle

İrina Shayk ile Bradley Cooper'ın, şu anda beş yaşında olan Lea De Seine Shayk Cooper adında bir kızları var. İkili, ayrı oldukları dönemde de minik Lea'nın hatırına sık sık görüşüyorlardı. Hollywood'un müzmin bekarlarından biri olarak bilinen Cooper'ın babalığı ise çok konuşulan konulardan biri. Dışarıdan bakıldığında kendini kızına adamış bir baba gibi görünen Cooper'ın gerçekten öyle olduğunu Irina Shayk da doğrulamıştı. Shayk, Cooper'ın kızı için çok iyi bir baba olduğunu anlatmıştı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Öyle kördüm ki kocamın setlerde ilişki yaşadığını göremedim Haberi görüntüle

İleri bir yaşta baba olan Bradley Cooper, katıldığı TV programlarında ve verdiği röportajlarda, çocuk sahibi olmanın kendisini çok değiştirdiğini söylüyor. Cooper, Ellen De Generes'in programına konuk olduğunda "baba olmanın kendisini her anlamda değiştirdiğini" söylemişti. Sekiz kez Oscar adayı olan oyuncu Bradley Cooper, baba olduktan sonra içindeki çocuğu, yargılanmaktan korkmadan kucaklayabildiğini anlatmıştı. Cooper, yeniden oyuncaklarla oynamaya başladığını, saatlerce çizgi Film izlediğini ve bunu yaptığı için hayatını boşa harcıyormuş gibi hissetmediğini de belirtmişti.

İLİŞKİLERİ 2015 YILINDA BAŞLADI

İrina Shayk ile Bradley Cooper'ın birlikteliği 2015 yılında başladı. Söylentiler epeydir ortalarda dolaşsa da onlar bu konuda sessiz kalmayı tercih etmişti. Fakat birlikte çıktıkları İtalya tatilinde tek bir sözcük bile etmeden aşklarını dünyaya duyurmuş oldular. Ardından gelen ABD'nin ulusal tatillerinden birinde Cooper ile Shayk, aktörün annesi Gloria Campano ile birlikte vakit geçirdi. Üçünün birlikte çıktığı bir yemekte Shayk ile Cooper'ın birbirlerini öpücüklere boğması objektiflere de yakalandı.

2016 YILINDA AYRILIK SÖYLENTİSİ ÇIKTI

Irina Shayk ile Bradley Cooper hakkında ilk ayrılık söylentisi 2016 yılında çıktı. Fakat bunu da New York sokaklarında sergiledikleri samimi görüntülerle yalanladılar. Zaten bu söylentilerden bir ay sonra da Paris'te el ele kırmızı halıya çıkıp ilişkilerinin sağlam olduğunu kanıtladılar. Sonra da zaman zaman kendilerine Cooper'ın annesi Gloria Campano'nun eşlik ettiği etkinliklerde görüldüler.

SONRA HAMİLELİK HABERİ GELDİ

2016 yılında bir bebek bekledikleri duyuldu. Hatta sonradan Shayk'ın, o yılki Victoria's Secret defilesinde podyuma adım attığında hamileliğinin ilk dönemlerinde olduğu ortaya çıktı. Bir ay sonra Shayk'ın parmağındaki iri taşlı yüzük nişanlandıkları iddialarına yol açtı. İkisi de bu konuda sessiz kaldı. 2017 Mart ayında çiftin Lea De Seine adını verdikleri kızları dünyaya geldi. O dönemde Cooper "Baba olmanın, her zaman hayal ettiği bir mucize olduğunu" söylemişti.

OSCAR TÖRENİNDEN AYLAR SONRA AYRILIK GELDİ

Irina Shayk ile Bradley Cooper, 2019 yılında birlikte Oscar töreninde kırmızı halıya çıktı. Ancak birkaç ay sonra, o yılın haziranında ayrıldıkları duyuldu. Sonuç olarak Irina Shayk ile Bradley Cooper, bu sürecin ardından tekrar bir araya geldiler.

AŞK SÖYLENTİLERİ: Irina Shayk'ın adı bu ayrılığın ardından Kanye West ile anıldı. Shayk ve West, birlikte çıktıkları tatilde paparazziler tarafından görüntülendi. Her ne kadar "yeni bir aşk" diye lanse edilse de bu aşkın gerisi gelmedi. Cooper da kısa bir süre önce ABD'li siyasetçi Huma Abedin ile aşk yaşadığı söylentileriyle gündeme geldi.

EVLİLİK, BİR YIL SÜRDÜ

Bradley Cooper bugüne kadar sadece bir kez evlendi. Jennifer Esposito ile 2006 yılında yaptığı bu evlilik bir yıl sonra resmen sona erdi.

Irina Shayk ise bugüne kadarki en çok konuşulan romantik ilişkisini futbolu Cristiana Ronaldo ile yaşadı. Yollarını ayırdıktan sonra çeşitli söylentiler ortada dolaşmaya başladı. Bunlardan birine göre Shayk'ı, Ronaldo'nun annesi gelini olarak istememişti. Bir başka söylenti daha var ki dudak uçuklatacak türden.

REKLAM İLİŞKİSİ OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Bunu ortaya atan işi de Rus oyuncu ve sunucu Victoria Bonya. Ona göre Shayk ile Ronaldo'nun ilişkisi tamamen bir anlaşma üzerine kuruluydu ve reklam amaçlıydı. Bonya'nın ileri sürdüğüne göre çift beş yıllık bir anlaşma yapmıştı ve bu süre sona erince yollarını da ayırdılar. Victoria Bonya'nın bu iddiası söylenti olarak kaldı, hiç kanıtlanmadı. Ancak hafızalarda yer etti.

FOTOĞRAFLAR: AVALON, ALAMY, MEGA NEWS AGENCY, SPLASH NEWS, INSTAGRAM