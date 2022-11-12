Küllenen aşk yeniden alev almıştı: İkinci çocuk için ilk adımı attılar

Güncelleme Tarihi:
2019'DA YOLLARINI AYIRDILAR
İlk kez 2015 yılında romantik bir ilişki yaşamaya başlayan Rus model İrina Shayk ile ABD'li oyuncu Bradley Cooper, o süreçte nişanlanmıştı. Lea De Seine Shayk Cooper adında bir kız çocuk sahibi olan çift, 2019 yılında yollarını ayırmıştı. O zamandan bu yana Cooper'ın adı Huma Abedin ile aşk söylentisine karıştı. Shayk, bir ara Kanye West ile birlikte görüntülenince aralarında bir aşk yaşandığı söylentisi ortaya atıldı. İkisi de doğrulanmadı.
'TAM ANLAMIYLA BİR AİLE TATİLİ'
Geçen eylül ayında İrina Shayk ile Bradley Cooper'ın yeniden bir araya geldiği iddiaları kulislerde dolaşmaya başladı. Bu söylentileri körükleyen ise Shayk'ın birlikte çıktıkları tatilden pozları sosyal medya hesabından paylaşması oldu. O dönemde Page Six'e konuşan bir kaynak Shayk ile Cooper'ın, bu tatili hakkında "Bu gerçek bir aile tatili. Tekrar bir araya gelmeyi düşünüyorlar. Irina, kızı Lea'nın bir kardeşi olmasını istiyor" dedi.
'AŞK YENİDEN' POZU
Irina Shayk eylül ayında Bradley Cooper ile birlikte çıktıkları tatilde çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Bu durum da birçok kişi tarafından "aşk yeniden" şeklinde yorumlandı. Shayk ile Cooper arasında fotoğraflara yansıyan samimiyet, özellikle de modelin bir kalp şekli üzerinde kumlara uzanarak verdiği poz "yeniden aşk" iddialarını alevlendirdi.
TOPLUM İÇİNDE SAMİMİ POZLAR
Irina Shayk ile Bradley Cooper, geçen hafta New York sokaklarında köpeklerini gezdirirken görüntülenmişti. O sırada sergiledikleri samimi pozlar çiftin "aşka devam" kararı aldığını gözler önüne sermişti.
İLİŞKİLERİ 2015 YILINDA BAŞLADI
İrina Shayk ile Bradley Cooper'ın birlikteliği 2015 yılında başladı. Söylentiler epeydir ortalarda dolaşsa da onlar bu konuda sessiz kalmayı tercih etmişti. Fakat birlikte çıktıkları İtalya tatilinde tek bir sözcük bile etmeden aşklarını dünyaya duyurmuş oldular. Ardından gelen ABD'nin ulusal tatillerinden birinde Cooper ile Shayk, aktörün annesi Gloria Campano ile birlikte vakit geçirdi. Üçünün birlikte çıktığı bir yemekte Shayk ile Cooper'ın birbirlerini öpücüklere boğması objektiflere de yakalandı.
2016 YILINDA AYRILIK SÖYLENTİSİ ÇIKTI
Irina Shayk ile Bradley Cooper hakkında ilk ayrılık söylentisi 2016 yılında çıktı. Fakat bunu da New York sokaklarında sergiledikleri samimi görüntülerle yalanladılar. Zaten bu söylentilerden bir ay sonra da Paris'te el ele kırmızı halıya çıkıp ilişkilerinin sağlam olduğunu kanıtladılar. Sonra da zaman zaman kendilerine Cooper'ın annesi Gloria Campano'nun eşlik ettiği etkinliklerde görüldüler.
SONRA HAMİLELİK HABERİ GELDİ
2016 yılında bir bebek bekledikleri duyuldu. Hatta sonradan Shayk'ın, o yılki Victoria's Secret defilesinde podyuma adım attığında hamileliğinin ilk dönemlerinde olduğu ortaya çıktı. Bir ay sonra Shayk'ın parmağındaki iri taşlı yüzük nişanlandıkları iddialarına yol açtı. İkisi de bu konuda sessiz kaldı. 2017 Mart ayında çiftin Lea De Seine adını verdikleri kızları dünyaya geldi. O dönemde Cooper "Baba olmanın, her zaman hayal ettiği bir mucize olduğunu" söylemişti.
OSCAR TÖRENİNDEN AYLAR SONRA AYRILIK GELDİ
Irina Shayk ile Bradley Cooper, 2019 yılında birlikte Oscar töreninde kırmızı halıya çıktı. Ancak birkaç ay sonra, o yılın haziranında ayrıldıkları duyuldu. Sonuç olarak Irina Shayk ile Bradley Cooper, bu sürecin ardından tekrar bir araya geldiler.
AŞK SÖYLENTİLERİ: Irina Shayk'ın adı bu ayrılığın ardından Kanye West ile anıldı. Shayk ve West, birlikte çıktıkları tatilde paparazziler tarafından görüntülendi. Her ne kadar "yeni bir aşk" diye lanse edilse de bu aşkın gerisi gelmedi. Cooper da kısa bir süre önce ABD'li siyasetçi Huma Abedin ile aşk yaşadığı söylentileriyle gündeme geldi.
EVLİLİK, BİR YIL SÜRDÜ
Bradley Cooper bugüne kadar sadece bir kez evlendi. Jennifer Esposito ile 2006 yılında yaptığı bu evlilik bir yıl sonra resmen sona erdi.
REKLAM İLİŞKİSİ OLDUĞUNU İDDİA ETTİ
Bunu ortaya atan işi de Rus oyuncu ve sunucu Victoria Bonya. Ona göre Shayk ile Ronaldo'nun ilişkisi tamamen bir anlaşma üzerine kuruluydu ve reklam amaçlıydı. Bonya'nın ileri sürdüğüne göre çift beş yıllık bir anlaşma yapmıştı ve bu süre sona erince yollarını da ayırdılar. Victoria Bonya'nın bu iddiası söylenti olarak kaldı, hiç kanıtlanmadı. Ancak hafızalarda yer etti.
FOTOĞRAFLAR: AVALON, ALAMY, MEGA NEWS AGENCY, SPLASH NEWS, INSTAGRAM