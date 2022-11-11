HÃ¼rriyet Arama×
E-bÃ¼ltenlerGÃ¼nlÃ¼k EgazeteÂ© Copyright 2022 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžKullanÄ±m KoÅŸullarÄ±,Gizlilik PolitikasÄ±,Ä°letiÅŸim iÃ§in bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduÄŸunuz taktirde kullanÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ±ve gizlilik politikasÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ olursunuz.
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
TV REHBERÄ°EKRANDAMUCÄ°ZE LEZZETLER
HÃ¼rriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Öyle kördüm ki kocamÄ±n setlerde iliÅŸki yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± göremedim

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Emma Thompson#Helena Bonham Carter#Kenneth Branagh
Ã–yle kÃ¶rdÃ¼m ki kocamÄ±n setlerde iliÅŸki yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶remedim
OluÅŸturulma Tarihi: KasÄ±m 11, 2022 15:32

GÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nda yaÅŸanan ihanetler, yasak aÅŸklar ve boÅŸanmalar kimi zaman yolunda giden evliliklerden ya da iliÅŸkilerden daha Ã§ok kamuoyu ilgisini Ã§ekiyor. BazÄ±larÄ± kelimenin tam anlamÄ±yla bÃ¼yÃ¼k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ koparÄ±yor. Ã–zellikle ortaya Ã§Ä±kan "aÅŸk Ã¼Ã§genleri" Ã¼nlÃ¼ kiÅŸilerden oluÅŸuyorsa. OlayÄ±n kahramanlarÄ±, o sÄ±rada Ã¼zerlerine yÃ¶nelen ilgiden olsa gerek neler olup bittiÄŸini, ne hissettiklerini tam olarak kavrayamÄ±yorlar. Ama aradan zaman geÃ§ince, bazÄ±larÄ± duygularÄ±nÄ± aÃ§Ä±k bir ÅŸekilde ifade ediyor.

Haberin DevamÄ±

'ESKÄ° KOCAM TARAFINDAN AÅžAÄžILANDIM'
Bunun son Ã¶rneklerinden birini deneyimli Ä°ngiliz oyuncu Emma Thompson sergiledi. Åžu anda 63 yaÅŸÄ±nda olan oyuncu, o dÃ¶nemde evli olduÄŸu Kenneth Branagh'Ä±n, kendisini Helena Bonham Carter ile aldattÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde hissettiklerini aÃ§Ä±k yÃ¼reklilikle anlattÄ±. Thompson, Branagh ile evliliÄŸinin bitmesine neden olan bu yasak aÅŸkÄ± keÅŸfettiÄŸinde kendini kocasÄ± tarafÄ±ndan 'aÅŸaÄŸÄ±lanmÄ±ÅŸ' hissettiÄŸini sÃ¶yledi.

Ã–yle kÃ¶rdÃ¼m ki kocamÄ±n setlerde iliÅŸki yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶remedim

YASAK AÅžK, EVLÄ°LÄ°ÄžÄ°N SONUNU GETÄ°RDÄ°
Bir zamanlar sinema dÃ¼nyasÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k aÅŸÄ±klarÄ± olarak nitelendirilen Emma Thompson ile oyuncu ve yÃ¶netmen Kenneth Branagh, 1989 yÄ±lÄ±nda evlendi. Ama Branagh'Ä±n, oyuncu Helena Bonham Carter ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± yasak aÅŸk, 1995 yÄ±lÄ±nda bu evliliÄŸin sonunu getirdi. Mary Shelly's Frankentsein adlÄ± yapÄ±mda birlikte Ã§alÄ±ÅŸan Kenneth Branagh ile Helena Bonham Carter, beÅŸ yÄ±l sÃ¼ren bir iliÅŸki yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±.

Haberin DevamÄ±

Gözden KaçmasÄ±n

YazlÄ±k kÄ±yafetler Ã§Ä±ktÄ±: Helena Bonham Carter bildiÄŸiniz gibiYazlÄ±k kÄ±yafetler çÄ±ktÄ±: Helena Bonham Carter bildiÄŸiniz gibiHaberi görüntüle

Ã–yle kÃ¶rdÃ¼m ki kocamÄ±n setlerde iliÅŸki yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶remedim

'FÄ°LM SETLERÄ°NDE BAÅžKALARIYLA Ä°LÄ°ÅžKÄ° YAÅžADIÄžINI GÃ–REMEYECEK KADAR KÃ–RDÃœM'
New Yorker'a konuÅŸan Emma Thompson, ÅŸu anda 61 yaÅŸÄ±nda olan kocasÄ± Branagh'Ä±n ihanetinin ve ardÄ±ndan evliliklerinin bitmesinin kendisi Ã¼zerinde yarattÄ±ÄŸÄ± duygusal dalgalanmalarÄ± anlattÄ±. Thompson "Onun film setlerinde baÅŸka kadÄ±nlarla iliÅŸkiler yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± konusunda dÃ¼pedÃ¼z kÃ¶rdÃ¼m. Ä°nsanÄ±n kendini kandÄ±rma arzusunun onu nasÄ±l da kÃ¶rleÅŸtirdiÄŸini sonradan Ã¶ÄŸrendim. Sanki yarÄ± Ã¶lÃ¼ gibiydim. Kendime dair deÄŸerli ve sevilebilir bir insan olduÄŸum duygusu tamamen ortadan kalkmÄ±ÅŸtÄ±" diye konuÅŸtu. Emma Thompson, Kenneth Brahangh'Ä±n bu yasak aÅŸk ile kendisini aÅŸaÄŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± da ileri sÃ¼rdÃ¼.

ÖNCE DE SONRA DA BÄ°RLÄ°KTE ÇALIÅžTILAR: Kenneth Branagh eski eÅŸi Emma Thompson ve onunla olan evliliÄŸinin bitmesine yol açan iliÅŸkiyi yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Helena Bonham Carter; Ä°ngiliz sinemasÄ±nÄ±n tanÄ±nmÄ±ÅŸ ve aranÄ±lan isimlerinden. Ä°ÅŸin ilginç yanÄ± bu yasak aÅŸk ortaya çÄ±kmadan önce ve sonra Thompson ile Bonham Carter'Ä±n birlikte çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ olmasÄ±.

Ã–yle kÃ¶rdÃ¼m ki kocamÄ±n setlerde iliÅŸki yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶remedim


HARRY POTTER SERÄ°SÄ°NDE EKÄ°P ARKADAÅžI OLDULAR
Emma Thompson ve Helena Bonham Carter, 1992 yÄ±lÄ±nda Howard's End (yukarÄ±da) adlÄ± filmde birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Thompson, Branagh'Ä±n kendisini aldattÄ±ÄŸÄ± Helena Bonham Carter ile bu olay ortaya Ã§Ä±ktÄ±ktan sonra da aynÄ± yapÄ±mlarda kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§tiler. Bunlardan biri Harry Potter serisi. Thompson seride Professor Trelawney karakterini canlandÄ±rdÄ±. Helena Bonham Carter da aynÄ± yapÄ±mda Bellatrix Lestrange'i oynadÄ±.

Haberin DevamÄ±

Gözden KaçmasÄ±n

Sesiyle dÃ¼nyayÄ± ele geÃ§irmiÅŸti, o ÅŸarkÄ± 30 yÄ±ldÄ±r hiÃ§ susmadÄ±: Bu Ã§iÃ§eÄŸi bÃ¼yÃ¼tmeme izin verdiÄŸi iÃ§in TanrÄ±ya ÅŸÃ¼krediyorumSesiyle dünyayÄ± ele geçirmiÅŸti, o ÅŸarkÄ± 30 yÄ±ldÄ±r hiç susmadÄ±: Bu çiçeÄŸi büyütmeme izin verdiÄŸi için TanrÄ±'ya ÅŸükrediyorumHaberi görüntüle

Ã–yle kÃ¶rdÃ¼m ki kocamÄ±n setlerde iliÅŸki yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶remedim

HELENA'YI AFFETTÄ°
Emma Thompson, kocasÄ± Kenneth Branagh ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rmasÄ±na neden olan iliÅŸkinin diÄŸer kahramanÄ± Helena Bonham Carter'Ä± affettiÄŸini ise defalarca dile getirmiÅŸti.

Ã–yle kÃ¶rdÃ¼m ki kocamÄ±n setlerde iliÅŸki yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶remedim

PARÃ‡ALARI TOPLAYIP BÄ°R ARAYA GETÄ°RDÄ°
Oyuncu, bu aldatÄ±lma ve boÅŸanmanÄ±n ardÄ±ndan kendisini toparlayan kiÅŸinin ise ÅŸu anda evli olduÄŸu Greg Wise olduÄŸunu anlattÄ±. Thompson, 19 yÄ±llÄ±k evli olduÄŸu ikinci eÅŸinin "kÄ±rÄ±lan bÃ¼tÃ¼n parÃ§alarÄ±nÄ± toplayÄ±p bir araya getirdiÄŸini" belirtti.

Â

Ã–yle kÃ¶rdÃ¼m ki kocamÄ±n setlerde iliÅŸki yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶remedim

RUANDALI Ã‡OCUK ASKERÄ° EVLAT EDÄ°NDÄ°LER
Emma Thompson ile Kenneth Branagh 1989 ile 1995 arasÄ±nda evli kaldÄ±lar. Thompson daha sonra bir film setinde tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Greg Wise ile 2003 yÄ±lÄ±nda evlendi. Ã‡iftin, 22 yaÅŸÄ±nda Gaia adÄ±nda bir kÄ±zÄ± bulunuyor. Thompson ve Wise, Ruanda'da bir Ã§ocuk asker olarak savaÅŸmak zorunda kalan Tindyebwa'yÄ± da evlat edindi.

Haberin DevamÄ±

Gözden KaçmasÄ±n

Ne giydiÄŸini artÄ±k kimse Ã¶ÄŸrenemeyecek: Yeni yasak geldiNe giydiÄŸini artÄ±k kimse öÄŸrenemeyecek: Yeni yasak geldiHaberi görüntüle

Ã–yle kÃ¶rdÃ¼m ki kocamÄ±n setlerde iliÅŸki yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶remedim

TIM BURTON Ä°LE Ä°LÄ°ÅžKÄ°SÄ°NDEN Ä°KÄ° Ã‡OCUK SAHÄ°BÄ° OLDU
56 yaÅŸÄ±ndaki Helena Bonham Carter ise 2001 yÄ±lÄ±nda Maymunlar Gezegeni adlÄ± filmin setinde tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± yÃ¶netmen Tim Burton ile uzun sÃ¼re birlikte oldu. BirÃ§ok filmde birlikte Ã§alÄ±ÅŸan ikili hayatlarÄ±nÄ± da paylaÅŸtÄ±. Bu birliktelikten iki Ã§ocuklarÄ± oldu. Ã‡ift, iniÅŸli Ã§Ä±kÄ±ÅŸlÄ± iliÅŸkilerini geÃ§en yÄ±lÄ±n ilk dÃ¶neminde bitirdi.

Gözden KaçmasÄ±n

Ayda birkaÃ§ kez hamilelik sÃ¶ylentileri Ã§Ä±kÄ±yordu: KeÅŸke biri bana yumurtalarÄ±mÄ± dondurmamÄ± sÃ¶yleseydiAyda birkaç kez hamilelik söylentileri çÄ±kÄ±yordu: KeÅŸke biri bana yumurtalarÄ±mÄ± dondurmamÄ± söyleseydi Haberi görüntüle

Ã–yle kÃ¶rdÃ¼m ki kocamÄ±n setlerde iliÅŸki yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶remedim

Ä°LÄ°ÅžKÄ°LERÄ° BEÅž YIL SÃœRDÃœ
Emma Thompson'Ä±n yÄ±llar sonra tekrar masaya yatÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Kenneth Branagh ve Helena Bonham Carter birlikteliÄŸi ise toplamda beÅŸ yÄ±l sÃ¼rdÃ¼. AyrÄ±lÄ±ÄŸÄ± ise Helena Bonham Carter bir aÃ§Ä±klamayla duyurdu. Bunun ortak bir karar olduÄŸunu belirten oyuncu, aralarÄ±na Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ bir kiÅŸinin girmediÄŸini ekledi.

Haberin DevamÄ±

Ã–yle kÃ¶rdÃ¼m ki kocamÄ±n setlerde iliÅŸki yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶remedim
Kenneth Branagh ile Helena Bonham Carter iliÅŸkisi, birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± 1994 tarihliÂ Â Mary Shelley's Frankenstein adlÄ± filmin setinde baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.Â 

FOTOÄžRAFLAR: AVALON, ALAMY, MEGA NEWS AGENCY, SPLASH NEWS

Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
#Emma Thompson#Helena Bonham Carter#Kenneth Branagh

BAKMADAN GEÃ‡ME!

RusyanÄ±n Hersondan geri Ã§ekiliÅŸi ne anlama geliyor | 6Â SORUÂ 6Â CEVAP

Rusya'nÄ±n Herson'dan geri çekiliÅŸi ne anlama geliyor? | 6 SORU 6 CEVAP

#Rusya
BÄ°R SORUDAN FAZLASI | Neden sÃ¼rekli eÅŸimi takip ediyorum

BÄ°R SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli eÅŸimi takip ediyorum?

#Ä°liÅŸki
Peynir diyarÄ± TÃ¼rkiye listeye giremedi Neden peynirlerimizi Ã¶n plana Ã§Ä±karamÄ±yoruz

Peynir diyarÄ± Türkiye listeye giremedi! Neden peynirlerimizi ön plana çÄ±karamÄ±yoruz?

#Peynir

BAKMADAN GEÇME!

RusyanÄ±n Hersondan geri Ã§ekiliÅŸi ne anlama geliyor | 6Â SORUÂ 6Â CEVAP

Rusya'nÄ±n Herson'dan geri çekiliÅŸi ne anlama geliyor? | 6 SORU 6 CEVAP

#Rusya
BÄ°R SORUDAN FAZLASI | Neden sÃ¼rekli eÅŸimi takip ediyorum

BÄ°R SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli eÅŸimi takip ediyorum?

#Ä°liÅŸki
Peynir diyarÄ± TÃ¼rkiye listeye giremedi Neden peynirlerimizi Ã¶n plana Ã§Ä±karamÄ±yoruz

Peynir diyarÄ± Türkiye listeye giremedi! Neden peynirlerimizi ön plana çÄ±karamÄ±yoruz?

#Peynir