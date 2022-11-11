Ã–yle kÃ¶rdÃ¼m ki kocamÄ±n setlerde iliÅŸki yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶remedim

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'ESKÄ° KOCAM TARAFINDAN AÅžAÄžILANDIM'

Bunun son Ã¶rneklerinden birini deneyimli Ä°ngiliz oyuncu Emma Thompson sergiledi. Åžu anda 63 yaÅŸÄ±nda olan oyuncu, o dÃ¶nemde evli olduÄŸu Kenneth Branagh'Ä±n, kendisini Helena Bonham Carter ile aldattÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde hissettiklerini aÃ§Ä±k yÃ¼reklilikle anlattÄ±. Thompson, Branagh ile evliliÄŸinin bitmesine neden olan bu yasak aÅŸkÄ± keÅŸfettiÄŸinde kendini kocasÄ± tarafÄ±ndan 'aÅŸaÄŸÄ±lanmÄ±ÅŸ' hissettiÄŸini sÃ¶yledi.

YASAK AÅžK, EVLÄ°LÄ°ÄžÄ°N SONUNU GETÄ°RDÄ°

Bir zamanlar sinema dÃ¼nyasÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k aÅŸÄ±klarÄ± olarak nitelendirilen Emma Thompson ile oyuncu ve yÃ¶netmen Kenneth Branagh, 1989 yÄ±lÄ±nda evlendi. Ama Branagh'Ä±n, oyuncu Helena Bonham Carter ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± yasak aÅŸk, 1995 yÄ±lÄ±nda bu evliliÄŸin sonunu getirdi. Mary Shelly's Frankentsein adlÄ± yapÄ±mda birlikte Ã§alÄ±ÅŸan Kenneth Branagh ile Helena Bonham Carter, beÅŸ yÄ±l sÃ¼ren bir iliÅŸki yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±.

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'FÄ°LM SETLERÄ°NDE BAÅžKALARIYLA Ä°LÄ°ÅžKÄ° YAÅžADIÄžINI GÃ–REMEYECEK KADAR KÃ–RDÃœM'

New Yorker'a konuÅŸan Emma Thompson, ÅŸu anda 61 yaÅŸÄ±nda olan kocasÄ± Branagh'Ä±n ihanetinin ve ardÄ±ndan evliliklerinin bitmesinin kendisi Ã¼zerinde yarattÄ±ÄŸÄ± duygusal dalgalanmalarÄ± anlattÄ±. Thompson "Onun film setlerinde baÅŸka kadÄ±nlarla iliÅŸkiler yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± konusunda dÃ¼pedÃ¼z kÃ¶rdÃ¼m. Ä°nsanÄ±n kendini kandÄ±rma arzusunun onu nasÄ±l da kÃ¶rleÅŸtirdiÄŸini sonradan Ã¶ÄŸrendim. Sanki yarÄ± Ã¶lÃ¼ gibiydim. Kendime dair deÄŸerli ve sevilebilir bir insan olduÄŸum duygusu tamamen ortadan kalkmÄ±ÅŸtÄ±" diye konuÅŸtu. Emma Thompson, Kenneth Brahangh'Ä±n bu yasak aÅŸk ile kendisini aÅŸaÄŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± da ileri sÃ¼rdÃ¼.

ÖNCE DE SONRA DA BÄ°RLÄ°KTE ÇALIÅžTILAR: Kenneth Branagh eski eÅŸi Emma Thompson ve onunla olan evliliÄŸinin bitmesine yol açan iliÅŸkiyi yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Helena Bonham Carter; Ä°ngiliz sinemasÄ±nÄ±n tanÄ±nmÄ±ÅŸ ve aranÄ±lan isimlerinden. Ä°ÅŸin ilginç yanÄ± bu yasak aÅŸk ortaya çÄ±kmadan önce ve sonra Thompson ile Bonham Carter'Ä±n birlikte çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ olmasÄ±.

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Emma Thompson ve Helena Bonham Carter, 1992 yÄ±lÄ±nda Howard's End (yukarÄ±da) adlÄ± filmde birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Thompson, Branagh'Ä±n kendisini aldattÄ±ÄŸÄ± Helena Bonham Carter ile bu olay ortaya Ã§Ä±ktÄ±ktan sonra da aynÄ± yapÄ±mlarda kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§tiler. Bunlardan biri Harry Potter serisi. Thompson seride Professor Trelawney karakterini canlandÄ±rdÄ±. Helena Bonham Carter da aynÄ± yapÄ±mda Bellatrix Lestrange'i oynadÄ±.

HELENA'YI AFFETTÄ°

Emma Thompson, kocasÄ± Kenneth Branagh ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rmasÄ±na neden olan iliÅŸkinin diÄŸer kahramanÄ± Helena Bonham Carter'Ä± affettiÄŸini ise defalarca dile getirmiÅŸti.

PARÃ‡ALARI TOPLAYIP BÄ°R ARAYA GETÄ°RDÄ°

Oyuncu, bu aldatÄ±lma ve boÅŸanmanÄ±n ardÄ±ndan kendisini toparlayan kiÅŸinin ise ÅŸu anda evli olduÄŸu Greg Wise olduÄŸunu anlattÄ±. Thompson, 19 yÄ±llÄ±k evli olduÄŸu ikinci eÅŸinin "kÄ±rÄ±lan bÃ¼tÃ¼n parÃ§alarÄ±nÄ± toplayÄ±p bir araya getirdiÄŸini" belirtti.

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RUANDALI Ã‡OCUK ASKERÄ° EVLAT EDÄ°NDÄ°LER

Emma Thompson ile Kenneth Branagh 1989 ile 1995 arasÄ±nda evli kaldÄ±lar. Thompson daha sonra bir film setinde tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Greg Wise ile 2003 yÄ±lÄ±nda evlendi. Ã‡iftin, 22 yaÅŸÄ±nda Gaia adÄ±nda bir kÄ±zÄ± bulunuyor. Thompson ve Wise, Ruanda'da bir Ã§ocuk asker olarak savaÅŸmak zorunda kalan Tindyebwa'yÄ± da evlat edindi.

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TIM BURTON Ä°LE Ä°LÄ°ÅžKÄ°SÄ°NDEN Ä°KÄ° Ã‡OCUK SAHÄ°BÄ° OLDU

56 yaÅŸÄ±ndaki Helena Bonham Carter ise 2001 yÄ±lÄ±nda Maymunlar Gezegeni adlÄ± filmin setinde tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± yÃ¶netmen Tim Burton ile uzun sÃ¼re birlikte oldu. BirÃ§ok filmde birlikte Ã§alÄ±ÅŸan ikili hayatlarÄ±nÄ± da paylaÅŸtÄ±. Bu birliktelikten iki Ã§ocuklarÄ± oldu. Ã‡ift, iniÅŸli Ã§Ä±kÄ±ÅŸlÄ± iliÅŸkilerini geÃ§en yÄ±lÄ±n ilk dÃ¶neminde bitirdi.

Ä°LÄ°ÅžKÄ°LERÄ° BEÅž YIL SÃœRDÃœ

Emma Thompson'Ä±n yÄ±llar sonra tekrar masaya yatÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Kenneth Branagh ve Helena Bonham Carter birlikteliÄŸi ise toplamda beÅŸ yÄ±l sÃ¼rdÃ¼. AyrÄ±lÄ±ÄŸÄ± ise Helena Bonham Carter bir aÃ§Ä±klamayla duyurdu. Bunun ortak bir karar olduÄŸunu belirten oyuncu, aralarÄ±na Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ bir kiÅŸinin girmediÄŸini ekledi.

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FOTOÄžRAFLAR: AVALON, ALAMY, MEGA NEWS AGENCY, SPLASH NEWS