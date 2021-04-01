Yazlık kıyafetler çıktı: Helena Bonham Carter bildiğiniz gibi

YAZLIK KIYAFET GİYDİ Sinema dünyasının, farklı bir giyim tarzına sahip olan ünlüsü Bonham Carter, yine kendi tarzını yansıtan bir yazlık elbise giydi. Kıyafetini spor ayakkabılar ve kısa çoraplarla tamamlayan Helena Bonham Carter, çiçekli maskesini de çenesinin altına indirdi. Bir yandan arkadaşıyla sohbet eden bir yandan da dondurma yiyen Helena Bonham Carter, güneşli havanın keyfini çıkardı.