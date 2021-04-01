Yazlık kıyafetler çıktı: Helena Bonham Carter bildiğiniz gibi
Farklı kıyafetleriyle dikkat çeken ünlü oyuncu, sonunda yazlık elbiselerini çıkardı.
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BU KIYAFETLER BAŞKA KİMSEDE YOK
Gösteri dünyasının "eşsiz benzersiz" bir gardroba sahip ünlüsü kim derseniz bu işleri yakından takip edenler tek bir isim söyler. Bir süredir kentin sokaklarında özgün kıyafetleriyle görüntülenen ünlü oyuncu güneşin parlamasını fırsat bilip yazlık elbisesiyle dışarı çıktı. Elbette yine tarzından ödün vermedi.
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LONDRA SOKAKLARINDA
Son olarak kamera karşısına geçtiği The Crown dizisinde Kralice 2. Elizabeth'in kardeşi Prenses Margaret'i oynayan İngiliz oyuncu Helena Bonham Carter, önceki gün Kuzey Londra'da görüntülendi.
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YAZLIK KIYAFET GİYDİ
Sinema dünyasının, farklı bir giyim tarzına sahip olan ünlüsü Bonham Carter, yine kendi tarzını yansıtan bir yazlık elbise giydi. Kıyafetini spor ayakkabılar ve kısa çoraplarla tamamlayan Helena Bonham Carter, çiçekli maskesini de çenesinin altına indirdi. Bir yandan arkadaşıyla sohbet eden bir yandan da dondurma yiyen Helena Bonham Carter, güneşli havanın keyfini çıkardı.
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TIM BURTON İLE SEVGİLİYDİ
Deli dolu saç şekli, Victoria dönemini andıran korseli giysileri, derin dekolteleri ve benzersiz aksesuarlarıyla gösteri dünyasının en çılgın ve tarz giyinen ünlüsü Bonham Carter. Yönetmen Tim Burton ile olan birlikteliğinden iki çocuk sahibi olan Helena Bonham Carter, o ilişkiyi bir süre önce bitirdi. Bonham Carter bir süredir, 32 yaşındaki Rye Dag Holmboe ile birlikte.
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EN İYİ GİYİNEN ÜNLÜ SEÇİLMİŞTİ
Birkaç yıl önce Vanity Fair dergisi tarafından hazırlanan en iyi giyinen ünlüler listesine girmiş bu konuda da "Buna ben bile çok güldüm" demişti.
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BİRÇOK FİLMDE ROL ALDI
1966 yılında Londra'da dünyaya gelen Helena Bonham Carter, soylu bir aileden geliyor. Kariyerinin ilk yıllarında aile bağlarını gizlemeye çalışan Bonham Carter; bugüne kadar Manzaralı Oda, Maurice, Frankenstein, Güvercinin Kanatları, Maymunlar Gezegeni, Dövüş Kulübü, Sweeney Todd: Fleet Sokağı'nın Şeytan Berberi, Charlie ve Çikolata Fabrikası gibi filmlerde çizdiği kompozisyonarla çoktan sinemaseverlerin belleğinde unutulmayan bir yer edindi.
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TARZINI ÖRNEK ALAN MİLYONLAR VAR
Hem günlük hayatında hem de kırmızı halıda giyim tarzından ödün vermeyen Helena Bonham Carter'ın dünyada da milyonlarca takipçisi var.
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ROLÜ İÇİN İLGİNÇ BİR ADIM ATTI
Bonham Carter , The Crown dizisinde Prenses Margaret'i canlandırdı. Helena Bonham Carter, rol seçildiğinde ilginç bir iddia ile gündeme gelmişti.
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MEDYUMA DANIŞTI
Buna göre, Prenses ile ölümünden önce bir davette tanışan ünlü oyuncu da rol için kamera karşısına geçmeden önce bir medyuma başvurdu.
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PERFORMANSI ÇOK KONUŞULDU
Medyum aracılığıyla Prenses Margaret'in ruhunu çağırıp izin isteyen Helena Bonham Carter, dizide onun jest ve mimiklerini doğru canlandırabilmek için de yardım almış.