Ayda birkaç kez hamilelik söylentileri çıkıyordu: Keşke biri bana yumurtalarımı dondurmamı söyleseydi

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DURMADAN HAMİLE OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Onunla ilgili çok konuşulan bir başka konu da neden çocuk sahibi olmadığıydı... Bütün dünya tıpkı onun aldatılmasına yoğunlaştığı gibiçocuk sahibi olup olmadığına odaklandı bu kez. Magazin basını ayda birkaç kez hamile olduğuna dair iddialar ortaya attı.O bu konularda fazla konuşmadı.Uzun bir süre sonra ilk kez çocuk konusundaki sessizliğini bozdu. Bu alandaki bir pişmanlığını ifade etti.

'O GEMİ GİTTİ ARTIK'

Magazin gündemini yakından takip etmeyenler bile sözünü ettiğimiz bu kişinin Jennifer Aniston olduğunu hemen anladı büyük olasılıkla. 2000 ile 2005 arasında Brad Pitt ile evli olan 53 yaşındaki Aniston, çocuk sahibi olma konusunda verdiği mücadeleyi ilk kez bu kadar ayrıntılı bir şekilde anlattı. Allure adlı dergiye konuşan Aniston, anne olma konusunda şu andaki durumunu"gemi gitti" ifadesiyle özetledi. Bunun, halk arasında kullanılan "tren kaçtı" ifadesiyle benzer anlam taşıdığını yeri gelmişken hatırlatalım. Sonra da geçelim Jennifer Aniston'ın bu konuda anlattıklarına.

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HER YOLU DENEMİŞ: Jennifer Aniston, yıllarca çocuk sahibi olmak için her yolu denediğini saklamadı. Buna başarısızlıkla sonuçlanan tüp bebek uygulamaları da dahil. Sonra bu konudaki en büyük pişmanlığını dile getirdi: " Keşke biri bana yumurtalarımı dondurmam gerektiğini söyleseydi..." Eğer bunu yapsaydı "kendine bir iyilik yapmış olabileceğini" sözlerine ekledi Aniston.

Brad Pitt ile ayrılığının nedenleri arasında gösterilen "çocuksuzluk" görünüşe göre Jennifer Aniston'ın kafasını çok meşgul etmiş. Ama diğer yandan da insanların çocuk doğurması konusunda durmadan spekalüsyon yapmasının"zor bir durum" olduğunu söylemeden duramadı Aniston: "Bütün bu yıllar boyunca süren spekülasyonlar... Bu gerçekten zordu. Tüp bebek tedavileri, Çin çayı içmek... Gerisini siz söyleyin."

'KEŞKE BİRİ BANA YUMURTALARIMI DONDURMAMI SÖYLESEYDİ'

Aniston, çocuk sahibi olmak için her yolu denediğini belirtti ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Keşke biri bana 'Kendine bir iyilik yap ve yumurtalarını dondur' deseydi, her şeyimi verirdim. O zaman düşünemiyorsunuz. Ve sonunda bugün buradayım,. Gemi gitti."

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O DÖNEMDE KARİYER ODAKLIYDI

Ünlü oyuncu, röportajda Brad Pitt ile evliliğinin çocuk sahibi olmadığı için bittiğine dair söylentiler hakkında da konuştu. Bu söylentilerin doğru olmadığını belirten Aniston, o dönemde kariyerine odaklandığını sözlerine ekledi.

'İNSANÜSTÜ BİR VARLIK DEĞİLİM'

Aniston bir dönem magazin basını tarafından hakkında ortaya atılan hamilelik iddialarıyla gündeme geliyordu. Bu konu, anlattığına göre kendisini çok sinirlendirdi. İşte bu yüzden de 23016 yılında Huffington Post'ta yayınlanan bir makale kaleme aldı. Röportajda bu konu da gündeme geldi. Oyuncu "Bunu yazmak zorundaydım. Çünkü ben bunların beni incitmesine izin verecek kadar insanüstü bir varlık değilim:"

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ÇEKTİĞİ ZORLUKLAR İÇİN MİNNETTAR

Jennifer Aniston dönüp hayatına bir baktığında 30'lu yaşlarının son dönemlerinin ve 40'lı yaşlarının zor geçtiği değerlendirmesi yaptı. Görünüşe göre bu durumdan şikayetçi değil: "30'larımın sonu ve 40'lı yaşlarımda zor zamanlar geçirdim diyebilirim. Bunları yaşamasaydım asla olmam gereken kişi olamazdım." Güzel oyuncu, şu anda geçmişte yaşadığı zorluklara şimdi minnettar olduğunu gizlemedi.

YUMURTA DONDURMA, GÖSTERİ DÜNYASINDA YAYGIN BİR UYGULAMA: İleri yaşlarda da anne olma olanağı veren yumurta dondurma konusu, ünlüler dünyasında oldukça revaçta. Bir dönem Sofia Vergara ve eski nişanlısı Nick Loeb ileride çocuk sahibi olmak için bu işlemi yaptırmış, ayrılıklarının ardından bu dondurulmuş embriyolar sorun olmuştu.Rita Ora ilk kez 24 yaşındayken yumurtalarını dondurduğunu itiraf etti. Bu kadar genç yaşta bu işlemi yaptırmanın kendisini üzdüğünü belirten Ora, hormonlarıyla ilgili bir sorun olduğu için buna yöneldiğini açıkladı. Sonra da şöyle konuştu: "Çocuk sahibi olma konusunda 'zaman daralıyor' baskısını hissetmek istemiyorum:"Kısa bir süre önce taşıyıcı anne yöntemiyle bebek sahibi olan Rebel Wilson kilo verme sürecinde bir röportajında yumurta dondurma kararı aldığını söylemişti. Wilson, gençlik yıllarında kariyerine odaklanan kadınlara da aynı şeyi yapmalarını önerdi.Emma Roberts, endometriozis teşhisinin ardından yumurta dondurma kararı aldığını söylemişti. Roberts iki yıl önce Garrett Hedlund ile bir bebek sahibi oldu.Model Joanna Kruppa sonradan pişman olmamak için yumurta dondurma kararı aldığını açıklayan ünlülerden.Olivia Munn da 2016 yılında yumurta dondurdu. Oyuncu aynı şeyi yaşıtı olan arkadaşlarına da önerdiğini söyledi.

İKİ KEZ EVLENİP BOŞANDI

Jennifer Aniston, ilk evliliğini 200 ile 2005 arasında Brad Pitt ile yaptı. Sonra 2015 ile 2017 arasında meslektaşı Justin Theroux ile evlenip boşandı. Aniston, röportaj sırasında kendisine sorulan "Bir daha evlenmeyi düşünüp düşünmediği" sorusuna 'ucu açık' bir yanıt verdi. Aniston " Asla, 'asla' demem. Ama ilgimi çekmiyor. Bir ilişki içinde olmak isterim. Kim bilebilir!"

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'EVE GELİP KENDİNİ BİRİNİN KOLLARINA ATMAK...'

Aniston bazı zamanlarda bir desteğe ihtiyaç duyduğunu da gizlemedi. Bunu da şu sözlerle ifade etti: "Eve gelip kendimi birinin kollarına atmak ve 'Bugün zor bir gündü' demek harika bir duygu.

İLK GENÇLİK YILLARINI ANLATTI

Genel olarak özel yaşamıyla ilgili konuşmayı pek sevmeyen Jennifer Aniston röportajda büyüdüğü evi, anne ve babasının boşanmasını ve bunun kendisini nasıl etkilediğini anlattı. Kendisi yetişme çağındayken oyuncu olan babası John Aniston ile annesi Nancy Dow'un boşandığını söyledi. Bu durumun annesi için yıkıcı olduğunu söyleyen Aniston, o kuşak için boşanmanın kolay bir durum olmadığını ekledi: "O dönemde terapiye gitmek, birisiyle konuşmak yoktu. Gözünüzde yaşlarla çocuklarınızı alır ve hayata devam ederdiniz. Herhangi bir yardım almazdınız."

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'EVDEN GİTMEK İÇİN CAN ATIYORDUM': Aslında anne ve babasının anlaşmazlığının ve sonunda boşanmasının kendisine "evden ayrılmak için güç verdiğini" saklamadı Aniston. "Evimiz, içinde yaşanacak neşeli bir ev değildi. Gitmek için can atıyordum." Bu boşanmadan etkilendiğini ama artık hem annesini hem babasını affettiğini saklamadı Aniston.

ANNESİYLE YILLARCA GÖRÜŞMEDİ, BABASI İLE ARASI HEP İYİYDİ

Yeri gelmişken Jennifer Aniston'ın eski bir model olan annesi Nancy Dow ile arasının kötü olduğunu ve yıllarca konuşmadığını hatırlatalım. Hatta Aniston annesiyle 5 yıl boyunca hiç görüşmemiş, 2016 yılında ölümünden kısa bir süre önce ziyaret etmişti, Anne ile kız arasındaki iplerin kopmasına neden olan ise Dow'un kaleme aldığı "Anne ve Kızından Arkadaşlarına" adlı kitap olmuştu. Fakat Aniston, felç geçirip sağlığı iyice bozulan annesinin artık ölmek üzere olduğunu öğrenince beş yıl ayrılığın ardından onu ziyaret etmişti. Kendisi gibi oyuncu olan babası John Aniston imle arası her zaman iyi olmuştu.

JENNIFER ANISTON KİMDİR? Jennifer Aniston, Yunan asıllı John Aniston ya da doğum adıyla Yannis Anastassakis ile Nancy Dow'un kızı olarak 11 Şubat 1969 yılında ABD'de dünyaya geldi. Babası bir oyuncu, annesi ise hem model hem oyuncuydu. 12 yaşında New York'un saygın tiyatro okullarından birinden mezun olan Aniston, çeşitli Broadway oyunlarında rol aldı. 1989 yılında Molloy adlı TV dizisiyle adını duyurdu ve başka bazı sitcom'larda kamera karşısına geçti. Asıl büyük çıkışını ise Friends dizisiyle yaptı. Ardından sinema filmleri ve TV yapımlarında kamera karşısına geçti.

FOTOĞRAFLAR: AVALON, SPLASH NEWS