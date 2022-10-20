Ünlü oyuncu ölümden dönmüş: Kalın bağırsağım yırtıldı, aileme yüzde 2 yaşama şansım olduğunu söylediler

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YENİDEN HAYATA TUTUNDU
Son dönemde kötü alışkanlıklarının neden olduğu ciddi sağlık sorunlarıyla boğuşan 53 yaşındaki oyuncu, sonunda savaşını kazandı. Hayatında yeni bir sayfa açtı ve şimdi yaşadıklarını paylaşmaya hazır. Hayatının en inişli- çıkışlı dönemini konu alan otobiyografisi de kasım ayında okurla buluşacak.
'HİKÂYEMİ ANLATMAYA HAZIRIM'
Matthew Perry bu kitabı yazma nedenini "Her şeyin karanlık tarafına yeniden gitmekten kurtulduğum dönemde yaşadıklarımı paylaşmaya karar verdim" sözleriyle anlattı. Perry, People dergisine verdiği röportajda "Bunu yazmak için alkol bağımlılığının neden olduğuhastalıktan tamamen kurtulmayı bekledim" dedi. Matthew Perry, kendi tecrübelerini anlatarak, benzer durumda olan başka insanlara yardım etmenin, ana hedefi olduğunu sözlerine ekledi. Oyuncunun "Hikâyemi anlatmaya hazırım" sözleri de derginin yeni sayısında, oyuncunun kapak pozuyla birlikte yer aldı.
'AİLEME, YÜZDE İKİ YAŞAMA ŞANMIS OLDUĞUNU SÖYLEMİŞLER: Perry'nin anlattığına göre hastaneye götürüldüğü ilk anlarda ailesine oyuncunun yüzde iki yaşama şansı olduğu söylendi. Sonra solunum için makineye bağlanan Perrl,y uzun süre hasta yatağında yaşam mücadelesi verdi.
GENÇ YAŞINDA BAĞIMLI OLDU
Aslında Matthew Perry'nin alkol ve uyuşturucu madde bağımlılığı daha 24 yaşında, Friends dizisinde kamera karşısına geçtiği sırada başladı. O dönemi şu sözlerle anlattı oyuncu: "Bir şekilde bu durumun üstesinden geliyordum. Fakat 34 yaşına geldiğimde başımda gerçekten büyük bir problem vardı. O zamana kadar da çeşitli dönemlerde bu alışkanlıklarımdan uzak durup temiz kalmıştım. Friends dizisinin dokuzuncu sezonunda oynarken tamamen temizdim. Ve tahmin edin hangi sezon "en iyi erkek oyuncu ödülü"ne aday gösterildim?"
ACI GERÇEĞİ BÖYLE İFADE ETTİ
Anlattığına göne Perry, Friends dizisinde oynadığı yılların bir döneminde, ağrı kesici bağımlısı olduğunu ve günde tam 55 tane hap yuttuğunu itiraf etti. Bu arada çok kilo verdiğini ekleyen Perry "Nasıl duracağımı bilmiyordum" dedi. O dönemde, polisin evine gidip oradaki uyuşturucuları bulup kendisini cezaevine gönderme olasılığının bile bu zararlı maddeyi kullanmaktan uzaklaştırmadığını sözlerine ekledi. Yaşadığı acı gerçeği şu sözlerle özetledi Perry: "Duramıyordum, çünkü bağımlılık, giderek artan bir durumdur. Siz yaş aldıkça daha kötüye gider."
'DİZİ ARKADAŞLARIM BENİ DESTEKLEDİ'
Matthew Perry, hayatını tehlikeye atan bu alışkanlığı yüzünden fiziksel görüntüsünün değiştiğini gizlemedi. Bu konuda "Dizideki arkadaşlarım anlıyordu ve bana karşı sabırlıydılar. Tıpkı penguenler gibi. Penguenler de aralarından biri hastalandığı ya da yaralandığı zaman onu sarıp sarmalar ve desteklerler" dedi.
AYNI DURUMDA OLANLARA YOL GÖSTERMEK İÇİN: Matthew Perry, anlattığına göre artık kendisini ölümün kıyısına getiren kötü alışkanlıklarından kurtulmuş durumda ve gayet sağlıklı. Yaşadığı bütün bu trajediyi ve ölümün kıyısına nasıl yaklaşıp sonra hayata döndüğünü de kendisiyle aynı durumda olanlara yol gösterip örnek olmak için kaleme aldığını ekledi.
'HAYATTA OLDUĞUM İÇİN MİNNETTARIM'
Matthew Perry, yaşadığı bütün olumsuzlukların ardından hala hayatta kaldığı için minnettar olduğunu da saklamadı.
İKİ TUTKUSU: OYUNCULUK VE TENİS
Tam adıyla Matthew Langford Perry, 1969 yılında ABD, Williamstown, Massachusetts'ta dünyaya geldi. Babası, döneminin ünlü oyuncularından biri olan John Bennett Perry, annesi de Kanadalı gazeteci Suzanne Marie. Ebeveynleri, onun doğumundan bir yıl sonra boşandı. Bunun ardından Matthew Perry, 14 yıl boyunca velayetini alan annesiyle birlikte Kanada'da yaşadı. 15 yaşında ise babasıyla birlikte yaşamak için ABD'ye gitti. O dönemde de oyuncu olmaya karar verdi. Sinemadan başka diğer tutkusu ise küçüklüğünden beri oynadığı tenisti.
FRIENDS DİZİSİYLE HAFIZALARA KAZINDI
İlk oyunculuk deneyimini 1986 yılında Second Chance ile yaptı. Ardından birçok yapım için kamera karşısına geçti. Kariyerindeki en önemli çıkışını da 1994 ile 2004 arasında yayınlanan Friends (Arkadaşlar) dizisiyle yaptı.
FOTOĞRAFLAR: ALAMY, AVALON, MEGA NEWS AGENCY, SPLASH NEWS