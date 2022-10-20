Ünlü oyuncu ölümden dönmüş: Kalın bağırsağım yırtıldı, aileme yüzde 2 yaşama şansım olduğunu söylediler

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YENİDEN HAYATA TUTUNDU

Son dönemde kötü alışkanlıklarının neden olduğu ciddi sağlık sorunlarıyla boğuşan 53 yaşındaki oyuncu, sonunda savaşını kazandı. Hayatında yeni bir sayfa açtı ve şimdi yaşadıklarını paylaşmaya hazır. Hayatının en inişli- çıkışlı dönemini konu alan otobiyografisi de kasım ayında okurla buluşacak.

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Bu ünlü oyuncu, ekran serüvenine 1994 yılında başlayıp 10 sezon, 236 bölüm devam eden Friends (Arkadaşlar) dizisinde Chandler Bing karakterini canlandıran Matthew Perry. Oyuncu, son birkaç yıldır önce fiziksel görünümündeki değişimle gündeme geldi. Ardından o görüntünün ardındaki acı gerçekler tartışma konusu oldu. O görüntüye göre Perry, kötü alışkanlıklarının sarmalında oradan oraya savruluyor ve artık bu durum, yüzünden bile belli oluyordu. Bundan sonra da zaten Matthew Perry, bağımlılıklarının neden olduğu sağlık sorunları nedeniyle ölümün kıyısından döndü. İşte şimdi önümüzdeki ay yayınlanacak olan Friends, Lovers and the Big Terrible Thing adlı otobiyografisinde bu deneyimini satırlara döküyor.

'HİKÂYEMİ ANLATMAYA HAZIRIM'

Matthew Perry bu kitabı yazma nedenini "Her şeyin karanlık tarafına yeniden gitmekten kurtulduğum dönemde yaşadıklarımı paylaşmaya karar verdim" sözleriyle anlattı. Perry, People dergisine verdiği röportajda "Bunu yazmak için alkol bağımlılığının neden olduğuhastalıktan tamamen kurtulmayı bekledim" dedi. Matthew Perry, kendi tecrübelerini anlatarak, benzer durumda olan başka insanlara yardım etmenin, ana hedefi olduğunu sözlerine ekledi. Oyuncunun "Hikâyemi anlatmaya hazırım" sözleri de derginin yeni sayısında, oyuncunun kapak pozuyla birlikte yer aldı.

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'AİLEME, YÜZDE İKİ YAŞAMA ŞANMIS OLDUĞUNU SÖYLEMİŞLER: Perry'nin anlattığına göre hastaneye götürüldüğü ilk anlarda ailesine oyuncunun yüzde iki yaşama şansı olduğu söylendi. Sonra solunum için makineye bağlanan Perrl,y uzun süre hasta yatağında yaşam mücadelesi verdi.

Şu anda 53 yaşında olan Matthew Perry, birkaç yıl önce, yani 49 yaşındayken alkol bağımlılığı yüzünden ölümün kıyısına geldiğini anlattı. Oyuncu o dönemde, sindirim sisteminde meydana gelen bir yırtılma yüzünden uzun süre hayatta kalma mücadelesi verdiğini söyledi. Aslında ağrı kesici olarak kullanılan ama aynı zamanda uyuşturucu etkisi de gösteren bir maddeyi, yüksek dozda kullandığı için kalın bağırsağında bir yırtılma olduğunu söyledi Matthew Perry. Bunun sonucunda da iki hafta komada kaldığını, sonraki beş ayı hastanede tedavi olarak geçirdiğini sözlerine ekledi. Oyuncunun o sırada yaşadığı zorluklar sadece bununla sınırlı değildi anlattığına göre. Dokuz ay boyunca, sindirim sistemine yardımcı olan kolostomi torbası da kullandığını saklamadı.

GENÇ YAŞINDA BAĞIMLI OLDU

Aslında Matthew Perry'nin alkol ve uyuşturucu madde bağımlılığı daha 24 yaşında, Friends dizisinde kamera karşısına geçtiği sırada başladı. O dönemi şu sözlerle anlattı oyuncu: "Bir şekilde bu durumun üstesinden geliyordum. Fakat 34 yaşına geldiğimde başımda gerçekten büyük bir problem vardı. O zamana kadar da çeşitli dönemlerde bu alışkanlıklarımdan uzak durup temiz kalmıştım. Friends dizisinin dokuzuncu sezonunda oynarken tamamen temizdim. Ve tahmin edin hangi sezon "en iyi erkek oyuncu ödülü"ne aday gösterildim?"

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ACI GERÇEĞİ BÖYLE İFADE ETTİ

Anlattığına göne Perry, Friends dizisinde oynadığı yılların bir döneminde, ağrı kesici bağımlısı olduğunu ve günde tam 55 tane hap yuttuğunu itiraf etti. Bu arada çok kilo verdiğini ekleyen Perry "Nasıl duracağımı bilmiyordum" dedi. O dönemde, polisin evine gidip oradaki uyuşturucuları bulup kendisini cezaevine gönderme olasılığının bile bu zararlı maddeyi kullanmaktan uzaklaştırmadığını sözlerine ekledi. Yaşadığı acı gerçeği şu sözlerle özetledi Perry: "Duramıyordum, çünkü bağımlılık, giderek artan bir durumdur. Siz yaş aldıkça daha kötüye gider."

'DİZİ ARKADAŞLARIM BENİ DESTEKLEDİ'

Matthew Perry, hayatını tehlikeye atan bu alışkanlığı yüzünden fiziksel görüntüsünün değiştiğini gizlemedi. Bu konuda "Dizideki arkadaşlarım anlıyordu ve bana karşı sabırlıydılar. Tıpkı penguenler gibi. Penguenler de aralarından biri hastalandığı ya da yaralandığı zaman onu sarıp sarmalar ve desteklerler" dedi.

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AYNI DURUMDA OLANLARA YOL GÖSTERMEK İÇİN: Matthew Perry, anlattığına göre artık kendisini ölümün kıyısına getiren kötü alışkanlıklarından kurtulmuş durumda ve gayet sağlıklı. Yaşadığı bütün bu trajediyi ve ölümün kıyısına nasıl yaklaşıp sonra hayata döndüğünü de kendisiyle aynı durumda olanlara yol gösterip örnek olmak için kaleme aldığını ekledi.

'HAYATTA OLDUĞUM İÇİN MİNNETTARIM'

Matthew Perry, yaşadığı bütün olumsuzlukların ardından hala hayatta kaldığı için minnettar olduğunu da saklamadı.

İKİ TUTKUSU: OYUNCULUK VE TENİS

Tam adıyla Matthew Langford Perry, 1969 yılında ABD, Williamstown, Massachusetts'ta dünyaya geldi. Babası, döneminin ünlü oyuncularından biri olan John Bennett Perry, annesi de Kanadalı gazeteci Suzanne Marie. Ebeveynleri, onun doğumundan bir yıl sonra boşandı. Bunun ardından Matthew Perry, 14 yıl boyunca velayetini alan annesiyle birlikte Kanada'da yaşadı. 15 yaşında ise babasıyla birlikte yaşamak için ABD'ye gitti. O dönemde de oyuncu olmaya karar verdi. Sinemadan başka diğer tutkusu ise küçüklüğünden beri oynadığı tenisti.

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FRIENDS DİZİSİYLE HAFIZALARA KAZINDI

İlk oyunculuk deneyimini 1986 yılında Second Chance ile yaptı. Ardından birçok yapım için kamera karşısına geçti. Kariyerindeki en önemli çıkışını da 1994 ile 2004 arasında yayınlanan Friends (Arkadaşlar) dizisiyle yaptı.

Şimdi biraz da Perry'nin yanı sıra Jennifer Anistony, Courteney Cox , Lisa Kudrow gibi isimlerin de yıldızını parlatan Friends dizisine bakalım. Dizinin ilk bölümü, 22 Eylül 1994 yılında, son bölümü de 6 Mayıs 2004'te yayınlandı. David Crane ve Marta Kauffman tarafından yaratılan dizi, Manhattan'da yaşayan bir grup arkadaşın öyküsüne odaklanıyordu. Yayınlandığı 10 sezon boyunca izlenme rekorları kıran Friends, son bölümüyle de TV tarihine geçti. Dizinin 6 Mayıs 2004'te ekrana gelen final bölümü, 52.5 milyon kişi tarafından izlendi. Bu özelliğiyleABD'nin televizyon tarihinin en çok izlenen beşinci finali olarak tarihe geçti.

FOTOĞRAFLAR: ALAMY, AVALON, MEGA NEWS AGENCY, SPLASH NEWS