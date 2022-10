Brad Pitt hakkında kan donduran iddia: Çocuğunu boğmaya çalıştı... Kimse korkudan tuvalete bile gidemedi

Haberin Devamı

UÇAK TUVALETİNDE ŞİDDET GÖRDÜĞÜNÜ İLERİ SÜRMÜŞTÜ

Angelina Jolie'nin ileri sürdüğüne göre Pitt, ailece çıktıkları bir özel uçak yolculuğu sırasında altı çocuktan birini boğmaya çalıştı, diğerinin de yüzüne vurdu. Angelina Jolie daha önce de aynı yolculuk sırasında Pitt'in, özel uçağın tuvaletinde kendisine de şiddet uyguladığını ileri sürmüştü.

SIRTINDA VE DİRSEĞİNDE DARP İZLERİ

47 yaşındaki Angelina Jolie'nin dava dosyasında yer alan iddialarına göre bütün bu olaylar, 2016 yılında, ailenin Fransa'dan ABD; California'ya yaptığı bir özel uçak yolculuğu sırasında yaşandı. Hatta Jolie, bu şiddetin kanıtı olarak sırtında ve dirseğinde darp izleri kaldığını da belirtti.

YOLCULUKTAN BEŞ GÜN SONRA BOŞANMA DAVASI AÇTI

2016 yılında yapılan ve ailenin dağılmasına yol açtığı ileri sürülen bu uçak yolculuğundan tam beş gün sonra Jolie, eşine boşanma davası açmıştı. Duruşma dosyalarında yer alan belgelere göre Angelina Jolie'nin avukatları, 2016 yılında yaşanan bu olayın ardından yıldızın boşanmak için harekete geçtiğini belirtti. Avukatlar, "Pitt'in o gün tüm aileye yaşattığı acının tekrarlanmasını önlemek ve çocuklarını korumak için Jolie'nin boşanma kararı aldığını" belirtti.

ŞATO DAVASI: Angelina Jolie ile Brad Pitt'in evliliğinin bilinmeyen yanlarını gözler önüne serilmesinin nedeni de yine başka bir dava. Eski çift, 2008 yılında yani mutlu günlerinde Fransa'da bulunan Miraval Şatosu'nu satın aldı. Hatta burada alkollü içki işine de girdiler. Aradan yıllar geçti, 'köprülerin altından çok sular aktı' ve çift yollarını ayırdı. 2021 yılında Jolie, Miraval Şatosu'ndaki hisselerini Rus asıllı bir iş insanına sattı. Brad Pitt, bunun üzerine eski eşinin, iş hayatına darbe vurmak için bu satışı yaptığını ileri sürüp bir dava açtı. Bütün bu ürpertici iddialar da bu dava sırasında gözler önüne serildi.

ANLAŞMA İSTEĞİNİ PITT GERİ ÇEVİRDİ

Angelina Jolie'nin dava dosyasındaki iddiasına göre 2008'de Miraval Şatosu'nu aldıktan sonra temsilcileri, bir ayrılık durumunda mülkün nasıl paylaşılacağı konusunda bir anlaşma imzalanması önerisinde bulundu. Fakat Pitt buna yanaşmadı. Brad Pitt'in, finansal danışmanının "İki makul insan arasında böyle bir anlaşmaya gerek yok" önerisini onayladığı da Jolie'nin avukatları tarafından açıklandı.

Bundan sonra Angelina Jolie ile Brad Pitt arasında böyle bir anlaşma yapılmadı. Sonunda da çift, 2014 yılında Miraval Şatosu'nda evlendi. Fakat iki yıl sonra Jolie bir boşanma davası açtı.

ŞATONUN KONTROLÜNÜ ELE GEÇİRDİ: Jolie, eski eşini resmi bir törenle hayatlarını da birleştirdikleri bu şatoda yaptığı bazı onarımlar konusunda kendisine danışmamakla suçladı. Pitt'in bir milyon Euro harcayarak şatoya beşinci yüzme havuzunu yaptırırken de kendi fikrini almadığını ileri sürdü. Bu arada Pitt ile Jolie'nin Miraval Şatosu'nun dekorasyonu konusunda da anlaşmazlığa düştüğü davanın belgelerinde yer alıyor. Jolie'nin avukatlarına göre Angelina Jolie, sahip olduğu bütün mülklerinin iç ve dış tasarımında aktif olarak rol oynuyor ve fikirlerini belirtiyor. Fakat Pitt, Miraval Şatosu'nun dekorasyonu konusunda Jolie'nin fikirlerini yok saydı ve her şeyin tamamen kendi zevkine göre yapılmasını salardı. Yani Pitt, bu konudaki bütün kontrole ele aldı.

İLİŞKİNİN KOPTUĞU TARİH: 14 EYLÜL 2016

Dava dosyasına göre Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin evliliği, 14 Eylül 2016 günü ailece yaptıkları bir uçak yolculuğu sırasında kopma noktasına geldi. Fransa'dan ABD'ye yapılan bu uzun yolculuk, Jolie ve altı çocuk için bir kabusa dönüştü iddianameye göre, Pitt, uçuş sırasında Jolie'nin yanı sıra yaşları 8 ile 15 arasında değişen altı çocuğa, duygusal ve fiziksel şiddet uyguladı. Avukatlarına göre bu yolculuktan sonra Angelina Jolie, çocuklarının iyiliği için evliliği bitirmeye karar verdi.

'ÇOCUKLARA FAZLA YÜZ VERİYORSUN'

Angelina Jolie'nin iddiasına göre uçaktaki olaylar şöyle gelişti: Pitt ile altı çocuktan biri (başından beri bu çocuğun Maddox olduğu ileri sürülüyor) bir yüzleşme yaşadı. Jolie, neler olduğunu sorunca da Brad Pitt onun çocuklara 'fazla yüz verdiğini' söyleyip güzel yıldıza sözlü olarak saldırdı.

UÇAĞIN TUVALETİNDE BÜYÜK KAVGA: Bunun ardından daha önce de basına yansıyan uçak tuvaletindeki tartışma geldi. Dava dosyasındaki iddialara göre Pitt, Jolie'yi uçağın tuvaletine çekti ve bağırmaya başladı. Jolie'nin kafasını tutan Pitt onu sarstı. Ardından omuzlarından tutup bir kez daha sarstı ve sonra da tuvaletin duvarına doğru itti. Bu sırada hırsını alamayan Pitt defalarca uçağın tavanını yumrukladı.

'ANNEN İYİ DEĞİL, BU AİLEYİ MAHVETMEYE ÇALIŞIYOR'

Angelina Jolie tuvaletten çıkarken altı çocuğundan biri ona "Anne iyi misin?" diye sordu. Bu soruya Pitt "Hayır annen iyi değil, bu aileyi mahvetmeye çalışıyor" diye yanıt verdi.

ÇOCUĞA ZARAR VERMESİN DİYE BRAD'İ DURDURDU

Jolie'nin iddiasına göre söz konusu çocuk, annesini savunmak isteyince Pitt ona karşı bir hamle yaptı. Çocuğun zarar görnesini istemeyen Jolie de Pitt'i tutarak durdurdu. O anlarda Brad Pitt, Jolie'nin sırtından ve dirseğinden yaralanmasına neden oldu.

ÇOCUKLARDAN BİRİNİ BOĞMAYA ÇALIŞTI

Dava dosyasındaki iddialara göre bu olaylara tanık olan altı çocuk birbirlerini korumak için çabaladı. Ortalık sakinleşmeden önce Brad Pitt altı çocuktan birini boğmaya çalıştı, diğerinin de suratına vurdu. Bu anlara tanık olan çocuklar, durması için Brad Pitt'e yalvarmaya başladı. Bazıları da yaşadıkları travma yüzünden gözyaşlarına boğuldu.

'BATTANİYELERİN ALTINA SIĞINDILAR, KİMSE KORKUDAN TUVALETE BİLE GİDEMEDİ'

Yine iddinameye göre uçuşun geri kalanında Jolie ve altı çocuğu Brad Pitt'in 'gazabından korunmak için' battaniyelerin altında sessizce oturdu. Jolie'nin avukatlarına göre o anlarda Pitt'in korkusundan kimse tuvalete bile gitmeye cesaret edemedi. Bütün bu gerilimin ardından Pitt uyuyakalınca aile de rahat bir enfes aldı.

PITT, 20 DAKİKA BOYUNCA KİMSEYİ UÇAKTAN İNDİRMEDİ

Yolculuğun sonunda uçak California'da havaalanına tekerlek koyunca Angelina Jolie, Pitt'i uyandırdı ve kendisiyle çocukların eve değil bir otele gideceklerini söyledi. Buna sinirlenen Pitt bağırmaya başladı. Tam 20 dakika boyunca kimsenin uçaktan inmesine izin vermedi.

ARKALARINDAN KÜFÜRLER YAĞDIRDI

Pitt sonunda yumuşadı ve ailesinin uçaktan inmesine izin verdi. Fakat uçağın kapısında yine altı çocuktan birine fizikzel şiddet uyguladı. Bununla da yetinmeyip Jolie'yi yöneldi ve onu sarsmaya başladı. O anlarda ada çocuklardan biri "Onu incitme" diye Pitt'e bağındı. Bunun üzerine Jolie'nin gitmesine izin veren Pitt arkasından küfür etmeye başladı. Önce Jolie'ye yönelen küfürleri sonra çocukları da kapsamaya başladı.

JOLIE, FBI'A DAVA AÇMIŞTI: Jolie bu olaylar yüzünden Pitt'e dava açtı ancak herhangi bir sonuç alamadı. Durum böyle olunca Jolie bu kez de adını açıklamadan "Jane Doe" adıyla FBI'ya dava açtı. Angelina Jolie, boşanmaları aşamasında ortaya attığı "Brad Pitt'in özel jette oğlu Maddox'a şiddet uyguladığı" iddiaları hakkında FBI'ın neden dava açmadığını öğrenmenin peşine düştü. Bu konuda daha fazla bilgi edinebilmek için de ismini vermeden FBI'a karşı dava açtı. Jolie'nin bu davayı, Amerika Birleşik Devletleri'nin İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı'na (FBI) karşı Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası'na dayanarak açtığı belirtildi. ABD basınına yansıyan haberlere göre davacı olarak açık açık Angelina Jolie'nin adı geçmiyor. Fakat Jane Doe takma adını kullanan davacının bilgi sahibi olmak istediği konulara bakıldığında bu kişinin yüksek ihtimalle ünlü yıldız olduğu belirtiliyor. Dava konusu olan nokta ise, Pitt'in yıllar önce özel bir jette, Maddox'a uyguladığı ileri sürülen aile içi şiddetin yeteri kadar soruşturulmaması. Davacının iddiasına göre FBI tarafından, Brad Pitt hakkında yeteri kadar araştırma yapılmadı ve aktörün suçunun üzeri kapatıldı.

PITT SORUŞTURMA GEÇİRDİ

Bu iddianın başka bir yönü daha önce gündeme gelmişti. Buna göre Brad Pitt, ailece Avrupa'dan ABD'ye döndükleri özel uçakta en büyük oğlu Maddox'a şiddet uyguladı. Bunun sonucu olarak 2016 yılında FBI, Brad Pitt aleyhine bir soruşturma başlattı. Fakat aynı yılın kasım ayında bu soruşturma kapandı. Soruşturma devam ederken Pitt'in çocuklarını görmesine izin verilmedi. Tamamen aklandıktan sonra Brad Pitt, önce bir gözetmen eşliğinde sonra da kendi başına çocuklarını görme hakkı kazandı.

'CAN GÜVENLİĞİMİZDEN ENDİŞELİYDİM'

Jolie, geçen yıl bir röportajda Brad Pitt ile birlikteyken kendisinin ve altı çocuğunun can güvenliğinden endişe ettiğini söylemişti. Angelina Jolie, Brad Pitt'ten boşanma kararını kolay almadığının da altını çizdi röportajda. "Çocuklarımın babasından ayrılma kararı almak, öyle bir pozisyonda bulunmak bana çok şeye mal oldu" diyerek o süreçte yaşadığı zorlukları ifade etti. Jolie, "Ailem ve çocuklarımın babası için iyilik ve huzur diliyorum. Biz her zaman bir aile olacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

ÜÇ BİYOLOJİK, ÜÇ EVLATLIK ALTI ÇOCUKLARI VAR: Brad Pitt ile Angelina Jolie birlikte olmaya başladıklarında, güzel yıldız, en büyük çocuğu Kamboçyalı Maddox'ı evlat edinmişti. Çift, birlikte olduğu süre boyunca Etiyoplayı Zahara ile Vietnamlı Pax'ı evlat edildi. Bu arada Shiloh, Knox ve Vivienne adında üç de biyolojik çocukları oldu.

Brad Pitt ile Angelina Jolie, 2005 yılında başrollerini üstlendikleri Bay ve Bayan Smith filminin setinde tanıştılar. O sırada Jennifer Aniston ile evli olan Pitt, aşka teslim oldu ve eşinden boşanıp Jolie ile birlikte olmaya başladı. Çift, uzun ilişkileri sırasında hem biyolojik hem de evlatlık çocuk sahibi oldu.

JOLIE ÜÇ KEZ, PITT BİR KEZ EVLENDİ

Ünlü oyuncu Jon Voight ile kendisi de oyuncu olan ancak çocuk sahibi olmasıyla birlikte mesleğinden uzaklaşan Marcheline Bertrand'ın, iki çocuğundan büyüğü olan Angelina Jolie, ilk evliliğini 1996 ile 1999 arasında Johnny Lee Miller (yukarıda) ile yaptı. Ardından 2000 ile 2003 arasında Billy Bob Thortonile evli kaldı. Brad Pitt ile evliliği resmi olarak 2014'te başladı, ancak iki yıl sonra çift ayrılık kararı aldı.

ANGELINA UĞRUNA ONU BIRAKMIŞTI

Brad Pitt ise ilk evliliğini 2000 ile 2005 arasında Jennifer Aniston ile yaptı. Çift bu evlilikten çocuk sahibi olmadı.

FOTOĞRAFLAR: AVALON, ALAMY, SPLASH NEWS