Ayrılığa üç yıl dayanabildiler: Ateş yeniden bacayı sardı

AYRI KALMAYA DAYANAMADILAR

Geçen hafta başka bir sosyal medya paylaşımı geldi... Bu fotoğraf karesi kafaları iyice karıştırdı. Fakat en sonunda gerçek ortaya çıktı. Eski çift; önceki gün kent sokaklarında sarmaş dolaş görüntülendi. Böylece merakla kendilerini gözleyenlere de mesajı vermiş oldu:"Evet! Ayrılığa dayanamadık ve yeniden bir aradayız!"

SARMAŞ DOLAŞ GÖRÜNTÜLENDİLER

Bu ünlü çift, moda dünyasının en gözde modellerinden Irina Shayk ile oyuncu Bradley Cooper'dan başkası değil. Lea adında beş yaşında bir kızları olan çift, 2019 yılındaki ayrılığın ardından yeniden bir araya geldi. Bir başka deyişle "ateş bir kere daha bacayı sardı." 36 yaşındaki Rus model Irina Shayk ile 47 yaşındaki Amerikalı oyuncu ve yönetmen Bradley Cooper, önceki gün New York sokaklarında görüntülendi. Shayk ile Cooper'ın sarmaş dolaş halleri de bir süredir ortalarda dolaşan söylentileri doğrulamış oldu. Özetle, Shayk ve Cooper, yeniden bir araya gelip aşklarına kaldığı yerden devam etme kararı aldı.

TATİL FOTOĞRAFLARI SÖYLENTİLERİ ALEVLENDİRMİŞTİ

Irina Shayk ile Bradley Cooper'ın tekrar bir araya geldiğine ilişkin söylentiler geçen aydan bu yana çok konuşuluyordu. Bunun nedeni de Shayk'ın yaptığı bir sosyal medya paylaşımı oldu. O fotoğraflarda Shayk ile Cooper birlikte tropik bir bölgede çıktıkları tatilde görülüyordu. O karelerden sonra çiftin yeniden bir araya geldiği iddiaları ortaya atıldı.

YİNE KAFA KARIŞTIRAN PAYLAŞIM

Sonra Shayk'ın Cadılar Bayramı paylaşımı geldi. Shayk; ayı kılığına girmiş biriyle çekilen pozunu takipçileriyle paylaştı. O karede ayının kim olduğu açıkça belli değildi. Ama ellerine bakan dikkatli takipçiler onun Bradley Cooper olduğu konusunda fikir yürütmeye başladı. Sonunda New York'ta çekilen fotoğrafların ardından o maskeli kişinin Bradley Cooper olduğu ortaya çıktı. Bütün bu ipuçlarına göre de Shayk ve Cooper, her ne kadar yeni yeni toplum içinde ilişkiye yeniden başladıklarını doğrulamış olsalar da aşkları aylar önce yeniden "alev almış."

'BİRBİRLERİNİ UNUTAMADILAR' İDDİASI

Irina Shayk ve Bradley Cooper, 2019 yılında yollarını ayırdıktan sonra her ikisinin de adı kısa süreli aşk söylentilerine karıştı. Ama ne Shayk he de Cooper ciddi bir ilişki yaşadı. Bu da eski çiftin birbirlerini unutamadıkları ve tekrar bir araya gelmelerinin an meselesi olduğu iddialarını güçlendirdi.

Irina Shayk eylül ayında Bradley Cooper ile birlikte çıktıkları tatilde çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Bu durum da birçok kişi tarafından "aşk yeniden" şeklinde yorumlandı. Shayk ile Cooper arasında fotoğraflara yansıyan samimiyet, özellikle de modelin bir kalp şekli üzerinde kumlara uzanarak verdiği poz "yeniden aşk" iddialarını alevlendirdi.

LADY GAGA İLE AŞK SÖYLENTİSİ

Irina Shayk ile Bradley Cooper ayrılığı o dönemde gündeme bomba gibi düşmüşü. Bu ayrılığın nedenleri hakkında birçok iddia ortaya atıldı. Bunlardan biri de 2019 yılının Oscar töreninde çok konuşulan Lady Gaga ve Bradley Cooper arasındaki samimiyetti. Birlikte A Star In Born adlı filmde rol alan ikili, tören gecesi birlikte filmin bir şarkısını seslendirmişlerdi. Lady Gaga ile Bradley Cooper arasında sahneden seyircilere bile ulaşan o elektrik, ikili arasında bir set aşkı doğduğu iddialarına neden olmuştu.

AŞK SÖYLENTİLERİ: Irina Shayk'ın adı bu ayrılığın ardından Kanye West ile anıldı. Shayk ve West, birlikte çıktıkları tatilde paparazziler tarafından görüntülendi. Her ne kadar "yeni bir aşk" diye lanse edilse de bu aşkın gerisi gelmedi. Cooper da kısa bir süre önce ABD'li siyasetçi Huma Abedin ile aşk yaşadığı söylentileriyle gündeme geldi.

Bir dönem de Shayk ile Cooper'ın arasına annesi Gloria Campana 'nın girdiğ iileri sürüldü. Çift, Bradley Cooper'ın annesi yüzünden ayrılmıştı. Bu iddialar da yanıtsız kaldı ve bir süre sonra unutuldu. Campana, oğlunun sevgilisi Irina Shayk ile samimi görüntüler de sergiliyordu.

'ÇOK İYİ BİR BABA' DEMİŞTİ

Irina Shayk ile Bradley Cooper'ın, şu anda beş yaşında olan Lea De Seine Shayk Cooper adında bir kızları var. İkili, ayrı oldukları dönemde de minik Lea'nın hatırına sık sık görüşüyorlardı. Hollywood'un müzmin bekarlarından biri olarak bilinen Cooper'ın babalığı ise çok konuşulan konulardan biri. Dışarıdan bakıldığında kendini kızına adamış bir baba gibi görünen Cooper'ın gerçekten öyle olduğunu Irina Shayk da doğrulamıştı. Shayk, Cooper'ın kızı için çok iyi bir baba olduğunu anlatmıştı.

'BABA OLMAK ÇOK DEĞİŞTİRDİ': İleri bir yaşta baba olan Bradley Cooper, katıldığı TV programlarında ve verdiği röportajlarda, çocuk sahibi olmanın kendisini çok değiştirdiğini söylüyor. Cooper, Ellen De Generes'in programına konuk olduğunda "baba olmanın kendisini her anlamda değiştirdiğini" söylemişti. Sekiz kez Oscar adayı olan oyuncu Bradley Cooper, baba olduktan sonra içindeki çocuğu, yargılanmaktan korkmadan kucaklayabildiğini anlatmıştı. Cooper, yeniden oyuncaklarla oynamaya başladığını, saatlerce çizgi Film izlediğini ve bunu yaptığı için hayatını boşa harcıyormuş gibi hissetmediğini de belirtmişti.

Bu arada Irina Shayk ve Bradley Cooper ile ilgili olarak gündeme gelen bir konu daha var. Bu da önceki gün bazı ABD Magazin sitelerinde yer aldı. Buna göre Irina Shayk, kızı Lea'nın bir kardeşi olmasını istiyor. Babasının da Cooper olmasından yana. Kendilerine yakın kaynaklara göre böyle bir istek içinde olan tek kişi Shayk da değil üstelik. Bradley Cooper da yeni bir çocuk fikrine sıcak bakıyor.

'ONA BAKINCA BABAMI GÖRÜYORUM' DEMİŞTİ

Bradley Cooper, Oprah Winfrey'e konuk olduğunda da "Kızımız harika. Ona baktığımda sık sık kaybettiğim babamı görüyorum" demişti. Bradley Cooper, babasını 2011 yılında kaybetti. Cooper, Lea kendisine "baba" diye seslendikçe, kendi babasının ruhunun kızıyla birlikte yaşadığına inandığını da eklemişti.

ZOR KOŞULLAR ALTINDA BÜYÜDÜ

Irina Shayk, yıllar önce kariyerinin ilk döneminde hem parlak bir model hem de dünyanın en ünlü insanlarından biri olan futbolcu Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi olarak gündemden düşmüyordu. Hayatına biraz daha yakından baktığımızda da onun, biraz tesadüf biraz da şans sonucu önünde kapılar açılan bir "modern külkedisi" olduğunu söyleyebiliriz. Bugün hatırı sayılır bir servetin sahibi olan, pırıltılı bir dünyada yaşayan Irina Shayk, zor koşullar altında büyüdü. Yeri geldi, başka bir şey bulamadığı için sadece patates yedi. Okuldaki erkek çocuklar onunla "çöp bacaklı" diye alay ederlerdi. Ama bütün bunlar artık bir hayal kadar geride kaldı. Çünkü artık o tüm dünyanın güzelliğini onayladığı, çok kazanan ünlü bir model.

Üstelik bir zamanlar vize almak için zorluk çektiği ABD'de yaşayabiliyor ve Hollwood'un en yakışıklı erkeklerinden birinin de kalbini çaldı. İşte geçtiğimiz Irina Shayk'ın Rusya'nın Urallar yakınındaki madenci kasabası Yemanjelinsk'te başlayıp günümüze kadar uzanan hayatından çarpıcı notlar.

1986 yılında maden işçisi bir baba ile müzik öğretmeni bir annenin kızı olarak dünyaya geldi Irina Shayk. Ya da tam adıyla Irina Şeyhislamova.Henüz 14 yaşındayken, maden işçisi olan babası Valeriy bir akciğer hastalığı nedeniyle hayata veda etti.Babası Valeriy, öldüğünde henüz 40'lı yaşlarının başındaydı. Onun hayata veda etmesinden sonra her şey hem Irina için hem de annesi Olga ve ablası Tatyana için eskisinden de daha zor bir hale geldi. Aile, Sovyet dönemi mimarisini yansıtan yoksul bir apartman dairesinde yaşıyordu. Annesi Olga'nın bir gün tesadüfen gördüğü bir ilan İrina Shayk 'ın hayatını değiştiren serüvenin başlangıcı oldu.

ASLINDA ABLASI MODEL OLACAKTI

Olga Şeyhislamova'nın gördüğü bu ilan bir güzellik okuluyla ilgiliydi. Annesi, Irina'yı değil de ablası Tatyana'yı bu okula götürdü. Arada sırada okula ablasının yanına giden Irina ise işte tam da orada keşfedildi. Irina Shayk ve ailesinin hayatı o yıllarda gerçekten de çok zordu. Ülkenin giderek darboğaza girdiği dönemde onlar da güç bir hayat sürmeye başladılar.

HAYATINI DEĞİŞTİREN TEKLİF: Ablasının devam ettiği güzellik okuluna gidip gelirken keşfedildi Irina Shayk. O sırada 20 yaşındaydı. Bir süre Moskova'da çalışan Shayk, ajanstan Paris'te çalışma teklifi aldı. Aylarca düşünüp kabul etti. Böylece bugünkü yaşamına giren yolda ilk adımı da atmış oldu.

Ünlü model o günleri bir röportajında "Bahçemizde patates, domates gibi bitkiler yetiştirirdik. Satmak için değil ama Yemek için" diyerek anlatmıştı. Irina Shayk, küçükken model değil gazeteci olmak istermiş aslında. Bu fikrin ilham kaynağını şimdi hatırlamıyor. Ama tek amacı varmış o yıllarda: "Doğup büyüdüğü o küçük kasabadan uzaklaşmak. " Yemanjelinsk kasabasının eski sakinleri bugün hala Irina'yı da annesi Olga'yı da hatırlıyor. Hatta müzik öğretmeni Olga'nın çocuklarına bakabilmek için ek işler yaptığını da.

Irina Shayk'ın tüm dünya tarafından bilinen ilk romantik ilişkisi futbolcu Cristiano Ronaldo ile yaşadığı oldu. Ama ondan önce de kendisinden yaşça çok büyük Moskovalı bir işadamı ile yaşadığı aşkı geçmiş dönemde birlikte çalıştığı ajans sahipleri hala hatırlıyor.

