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Ayrılığa üç yıl dayanabildiler: Ateş yeniden bacayı sardı

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#İrina Shayk#Bradley Cooper#Gloria Campana
Ayrılığa üç yıl dayanabildiler: Ateş yeniden bacayı sardı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2022 10:31

Bir zamanlar herkes onlar hakkında "dünyanın en güzel çifti" nitelendirmesini yapıyordu. Sonra bir kız çocukları oldu. Zaten daha o dünyaya gelmeden önce nişanlandıklarını duyurmuşlardı. Fakat dört yıllık ilişkileri 2019 yılında bitti. Evlerini ve hayatlarını ayırdılar. Her ikisi de o ayrılıktan sonra ciddi ilişkiler yaşamadı. Geçen eylül ayında bir sosyal medya paylaşımının ardından tekrar bir araya geldikleri konuşulmaya başlandı. Yine sessizliklerini sürdürdüler.

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AYRI KALMAYA DAYANAMADILAR
Geçen hafta başka bir sosyal medya paylaşımı geldi... Bu fotoğraf karesi kafaları iyice karıştırdı. Fakat en sonunda gerçek ortaya çıktı. Eski çift; önceki gün kent sokaklarında sarmaş dolaş görüntülendi. Böylece merakla kendilerini gözleyenlere de mesajı vermiş oldu:"Evet! Ayrılığa dayanamadık ve yeniden bir aradayız!"

Ayrılığa üç yıl dayanabildiler: Ateş yeniden bacayı sardı

SARMAŞ DOLAŞ GÖRÜNTÜLENDİLER
Bu ünlü çift, moda dünyasının en gözde modellerinden Irina Shayk ile oyuncu Bradley Cooper'dan başkası değil. Lea adında beş yaşında bir kızları olan çift, 2019 yılındaki ayrılığın ardından yeniden bir araya geldi. Bir başka deyişle "ateş bir kere daha bacayı sardı." 36 yaşındaki Rus model Irina Shayk ile 47 yaşındaki Amerikalı oyuncu ve yönetmen Bradley Cooper, önceki gün New York sokaklarında görüntülendi. Shayk ile Cooper'ın sarmaş dolaş halleri de bir süredir ortalarda dolaşan söylentileri doğrulamış oldu. Özetle, Shayk ve Cooper, yeniden bir araya gelip aşklarına kaldığı yerden devam etme kararı aldı.

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Ayrılığa üç yıl dayanabildiler: Ateş yeniden bacayı sardı

TATİL FOTOĞRAFLARI SÖYLENTİLERİ ALEVLENDİRMİŞTİ
Irina Shayk ile Bradley Cooper'ın tekrar bir araya geldiğine ilişkin söylentiler geçen aydan bu yana çok konuşuluyordu. Bunun nedeni de Shayk'ın yaptığı bir sosyal medya paylaşımı oldu. O fotoğraflarda Shayk ile Cooper birlikte tropik bir bölgede çıktıkları tatilde görülüyordu. O karelerden sonra çiftin yeniden bir araya geldiği iddiaları ortaya atıldı.

Ayrılığa üç yıl dayanabildiler: Ateş yeniden bacayı sardı

YİNE KAFA KARIŞTIRAN PAYLAŞIM
Sonra Shayk'ın Cadılar Bayramı paylaşımı geldi. Shayk; ayı kılığına girmiş biriyle çekilen pozunu takipçileriyle paylaştı. O karede ayının kim olduğu açıkça belli değildi. Ama ellerine bakan dikkatli takipçiler onun Bradley Cooper olduğu konusunda fikir yürütmeye başladı. Sonunda New York'ta çekilen fotoğrafların ardından o maskeli kişinin Bradley Cooper olduğu ortaya çıktı. Bütün bu ipuçlarına göre de Shayk ve Cooper, her ne kadar yeni yeni toplum içinde ilişkiye yeniden başladıklarını doğrulamış olsalar da aşkları aylar önce yeniden "alev almış."

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Ayrılığa üç yıl dayanabildiler: Ateş yeniden bacayı sardı

'BİRBİRLERİNİ UNUTAMADILAR' İDDİASI
Irina Shayk ve Bradley Cooper, 2019 yılında yollarını ayırdıktan sonra her ikisinin de adı kısa süreli aşk söylentilerine karıştı. Ama ne Shayk he de Cooper ciddi bir ilişki yaşadı. Bu da eski çiftin birbirlerini unutamadıkları ve tekrar bir araya gelmelerinin an meselesi olduğu iddialarını güçlendirdi.

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Ayrılığa üç yıl dayanabildiler: Ateş yeniden bacayı sardı


KUMUN ÜZERİNE ÇİZİLMİŞ KALP İÇİNDE POZ VERDİ
Irina Shayk eylül ayında Bradley Cooper ile birlikte çıktıkları tatilde çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Bu durum da birçok kişi tarafından "aşk yeniden" şeklinde yorumlandı. Shayk ile Cooper arasında fotoğraflara yansıyan samimiyet, özellikle de modelin bir kalp şekli üzerinde kumlara uzanarak verdiği poz "yeniden aşk" iddialarını alevlendirdi.

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Ayrılığa üç yıl dayanabildiler: Ateş yeniden bacayı sardı

LADY GAGA İLE AŞK SÖYLENTİSİ
Irina Shayk ile Bradley Cooper ayrılığı o dönemde gündeme bomba gibi düşmüşü. Bu ayrılığın nedenleri hakkında birçok iddia ortaya atıldı. Bunlardan biri de 2019 yılının Oscar töreninde çok konuşulan Lady Gaga ve Bradley Cooper arasındaki samimiyetti. Birlikte A Star In Born adlı filmde rol alan ikili, tören gecesi birlikte filmin bir şarkısını seslendirmişlerdi. Lady Gaga ile Bradley Cooper arasında sahneden seyircilere bile ulaşan o elektrik, ikili arasında bir set aşkı doğduğu iddialarına neden olmuştu.

Ayrılığa üç yıl dayanabildiler: Ateş yeniden bacayı sardı


AYRILIĞIN NEDENİ ANNESİ Mİ?
Bir dönem de Shayk ile Cooper'ın arasına annesi Gloria Campana'nın girdiğ iileri sürüldü. Çift, Bradley Cooper'ın annesi yüzünden ayrılmıştı. Bu iddialar da yanıtsız kaldı ve bir süre sonra unutuldu. Campana, oğlunun sevgilisi Irina Shayk ile samimi görüntüler de sergiliyordu.  

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AŞK SÖYLENTİLERİ: Irina Shayk'ın adı bu ayrılığın ardından Kanye West ile anıldı. Shayk ve West, birlikte çıktıkları tatilde paparazziler tarafından görüntülendi. Her ne kadar "yeni bir aşk" diye lanse edilse de bu aşkın gerisi gelmedi. Cooper da kısa bir süre önce ABD'li siyasetçi Huma Abedin ile aşk yaşadığı söylentileriyle gündeme geldi.

Ayrılığa üç yıl dayanabildiler: Ateş yeniden bacayı sardı

'ÇOK İYİ BİR BABA' DEMİŞTİ
Irina Shayk ile Bradley Cooper'ın, şu anda beş yaşında olan Lea De Seine Shayk Cooper adında bir kızları var. İkili, ayrı oldukları dönemde de minik Lea'nın hatırına sık sık görüşüyorlardı. Hollywood'un müzmin bekarlarından biri olarak bilinen Cooper'ın babalığı ise çok konuşulan konulardan biri. Dışarıdan bakıldığında kendini kızına adamış bir baba gibi görünen Cooper'ın gerçekten öyle olduğunu Irina Shayk da doğrulamıştı. Shayk, Cooper'ın kızı için çok iyi bir baba olduğunu anlatmıştı.

Ayrılığa üç yıl dayanabildiler: Ateş yeniden bacayı sardı


HEM SHAYK HEM COOPER İKİNCİ ÇOCUĞA SICAK BAKIYOR
Bu arada Irina Shayk ve Bradley Cooper ile ilgili olarak gündeme gelen bir konu daha var. Bu da önceki gün bazı ABD Magazin sitelerinde yer aldı. Buna göre Irina Shayk, kızı Lea'nın bir kardeşi olmasını istiyor. Babasının da Cooper olmasından yana. Kendilerine yakın kaynaklara göre böyle bir istek içinde olan tek kişi Shayk da değil üstelik. Bradley Cooper da yeni bir çocuk fikrine sıcak bakıyor.

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'BABA OLMAK ÇOK DEĞİŞTİRDİ': İleri bir yaşta baba olan Bradley Cooper, katıldığı TV programlarında ve verdiği röportajlarda, çocuk sahibi olmanın kendisini çok değiştirdiğini söylüyor. Cooper, Ellen De Generes'in programına konuk olduğunda "baba olmanın kendisini her anlamda değiştirdiğini" söylemişti. Sekiz kez Oscar adayı olan oyuncu Bradley Cooper, baba olduktan sonra içindeki çocuğu, yargılanmaktan korkmadan kucaklayabildiğini anlatmıştı. Cooper, yeniden oyuncaklarla oynamaya başladığını, saatlerce çizgi Film izlediğini ve bunu yaptığı için hayatını boşa harcıyormuş gibi hissetmediğini de belirtmişti.

Ayrılığa üç yıl dayanabildiler: Ateş yeniden bacayı sardı

'ONA BAKINCA BABAMI GÖRÜYORUM' DEMİŞTİ
Bradley Cooper, Oprah Winfrey'e konuk olduğunda da "Kızımız harika. Ona baktığımda sık sık kaybettiğim babamı görüyorum" demişti. Bradley Cooper, babasını 2011 yılında kaybetti. Cooper, Lea kendisine "baba" diye seslendikçe, kendi babasının ruhunun kızıyla birlikte yaşadığına inandığını da eklemişti.

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Ayrılığa üç yıl dayanabildiler: Ateş yeniden bacayı sardı

ZOR KOŞULLAR ALTINDA BÜYÜDÜ
Irina Shayk, yıllar önce kariyerinin ilk döneminde hem parlak bir model hem de dünyanın en ünlü insanlarından biri olan futbolcu Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi olarak gündemden düşmüyordu. Hayatına biraz daha yakından baktığımızda da onun, biraz tesadüf biraz da şans sonucu önünde kapılar açılan bir "modern külkedisi" olduğunu söyleyebiliriz. Bugün hatırı sayılır bir servetin sahibi olan, pırıltılı bir dünyada yaşayan Irina Shayk, zor koşullar altında büyüdü. Yeri geldi, başka bir şey bulamadığı için sadece patates yedi. Okuldaki erkek çocuklar onunla "çöp bacaklı" diye alay ederlerdi. Ama bütün bunlar artık bir hayal kadar geride kaldı. Çünkü artık o tüm dünyanın güzelliğini onayladığı, çok kazanan ünlü bir model.

Ayrılığa üç yıl dayanabildiler: Ateş yeniden bacayı sardı


ABD VİZE VERMEMİŞTİ
Üstelik bir zamanlar vize almak için zorluk çektiği ABD'de yaşayabiliyor ve Hollwood'un en yakışıklı erkeklerinden birinin de kalbini çaldı. İşte geçtiğimiz Irina Shayk'ın Rusya'nın Urallar yakınındaki madenci kasabası Yemanjelinsk'te başlayıp günümüze kadar uzanan hayatından çarpıcı notlar.

Ayrılığa üç yıl dayanabildiler: Ateş yeniden bacayı sardı


MADENCİ BABASINI GENÇ YAŞTA KAYBETTİ
1986 yılında maden işçisi bir baba ile müzik öğretmeni bir annenin kızı olarak dünyaya geldi Irina Shayk. Ya da tam adıyla Irina Şeyhislamova.Henüz 14 yaşındayken, maden işçisi olan babası Valeriy bir akciğer hastalığı nedeniyle hayata veda etti.Babası Valeriy, öldüğünde henüz 40'lı yaşlarının başındaydı. Onun hayata veda etmesinden sonra her şey hem Irina için hem de annesi Olga ve ablası Tatyana için eskisinden de daha zor bir hale geldi. Aile, Sovyet dönemi mimarisini yansıtan yoksul bir apartman dairesinde yaşıyordu. Annesi Olga'nın bir gün tesadüfen gördüğü bir ilan İrina Shayk'ın hayatını değiştiren serüvenin başlangıcı oldu.

Ayrılığa üç yıl dayanabildiler: Ateş yeniden bacayı sardı

ASLINDA ABLASI MODEL OLACAKTI
Olga Şeyhislamova'nın gördüğü bu ilan bir güzellik okuluyla ilgiliydi. Annesi, Irina'yı değil de ablası Tatyana'yı bu okula götürdü. Arada sırada okula ablasının yanına giden Irina ise işte tam da orada keşfedildi. Irina Shayk ve ailesinin hayatı o yıllarda gerçekten de çok zordu. Ülkenin giderek darboğaza girdiği dönemde onlar da güç bir hayat sürmeye başladılar.

Ayrılığa üç yıl dayanabildiler: Ateş yeniden bacayı sardı


BAHÇEDE PATATES, DOMATES YETİŞTİRDİLER
Ünlü model o günleri bir röportajında "Bahçemizde patates, domates gibi bitkiler yetiştirirdik. Satmak için değil ama Yemek için" diyerek anlatmıştı. Irina Shayk, küçükken model değil gazeteci olmak istermiş aslında. Bu fikrin ilham kaynağını şimdi hatırlamıyor. Ama tek amacı varmış o yıllarda: "Doğup büyüdüğü o küçük kasabadan uzaklaşmak. " Yemanjelinsk kasabasının eski sakinleri bugün hala Irina'yı da annesi Olga'yı da hatırlıyor. Hatta müzik öğretmeni Olga'nın çocuklarına bakabilmek için ek işler yaptığını da.

HAYATINI DEĞİŞTİREN TEKLİF: Ablasının devam ettiği güzellik okuluna gidip gelirken keşfedildi Irina Shayk. O sırada 20 yaşındaydı. Bir süre Moskova'da çalışan Shayk, ajanstan Paris'te çalışma teklifi aldı. Aylarca düşünüp kabul etti. Böylece bugünkü yaşamına giren yolda ilk adımı da atmış oldu.

Ayrılığa üç yıl dayanabildiler: Ateş yeniden bacayı sardı


MOSKOVALI ZENGİN İŞ İNSANINDAN SONRA ÜNLÜ FUTBOLCU
Irina Shayk'ın tüm dünya tarafından bilinen ilk romantik ilişkisi futbolcu Cristiano Ronaldo ile yaşadığı oldu. Ama ondan önce de kendisinden yaşça çok büyük Moskovalı bir işadamı ile yaşadığı aşkı geçmiş dönemde birlikte çalıştığı ajans sahipleri hala hatırlıyor.

FOTOĞRAFLAR: AVALON, MEGA NEWS AGENCY, SPLASH NEWS

 

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#İrina Shayk#Bradley Cooper#Gloria Campana

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