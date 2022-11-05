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Rihanna, sen iyi misin? Johnny Depp'in iç çamaşırı defilesinde ne işi var!

Güncelleme Tarihi:

#Johnny Depp#Amber Heard#Rihanna
Rihanna, sen iyi misin Johnny Deppin iç çamaşırı defilesinde ne işi var
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2022 14:13

Müzik dünyasından uzaklaşıp kendini moda tasarımcılığına veren Rihanna ve eski eşi Amber Heard ile giriştiği "karalama davası" nedeniyle gündemde olan Johnny Depp, aynı etkinlikte buluşuyor... İlk anda kulağa tuhaf gelen bu "buluşma" sosyal medyayı da hareketlendirdi. Kimi hayranları Rihanna ile Depp'in işbirliğine alkış tutsa da birçok kişi bu girişimi "anlamsız" bulup eleştiri yağdırdı.

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EN ÜNLÜ FİRMAYA BİLE RAKİP OLDU
Son birkaç gündür Twitter başta olmak üzere sosyal medyayı ayağa kaldıran bu gelişmeye gelirsek... Kendine ait bir iç giyim firmasının kurucusu olan Rihanna, son yıllarda bu işe ağrılık verdi ve bu sayede milyon dolarlarına yeni milyon dolarlar kattı. Hatta iç çamaşırı alanının en iddialısı olarak kabul edilen Victoria's Secret'a bile rakip oldu.

Rihanna, sen iyi misin Johnny Deppin iç çamaşırı defilesinde ne işi var

DEPP'İN ADI DUYULDU, ORTALIK HAREKETLENDİ
Rihanna, Savage X Fenty adlı firmasının yeni koleksiyonunu son birkaç yıldır, TV'de yayınlanan görkemli şovlar eşliğinde tanıtıyor. İşte Rihanna ile Johnny Depp'i bir araya getiren ve sonuç olarak ortalığı ayağa kaldıran gelişme de bununda ilgili.

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Rihanna, sen iyi misin Johnny Deppin iç çamaşırı defilesinde ne işi var

IRINA, CARA VE JOHNNY
Koleksiyonun bu yılki tanıtım defilesinde Irina Shayk, Cara Delevingne, Joan Smalls, Taraji P. Henson gibi top modeller görev alacak. Buna ek olarak söz konusu iç çamaşırı defilesinde Johnny Depp de podyuma çıkacak. Yani son bir buçuk yıldır eski eşi Amber Heard ile birbirlerine yönelttikleri dudak uçuklatan iddialarla gündeme gelen 59 yaşındaki Depp, kadınlara yönelik iç çamaşırı defilesinde görev alan az sayıdaki erkek ünlüden biri olarak gösteri dünyasının tarihine geçecek. Bu arada yeri gelmişken hatırlatalım, Rihanna'nın yeni koleksiyon tanıtımlarında daha önce özel konuk olarak Cindy Crawford, Erykah Badu gibi ünlüler boy göstermişti. Yani hiçbir erkek ünlü onun şovlarında görev almamıştı.

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Rihanna, sen iyi misin Johnny Deppin iç çamaşırı defilesinde ne işi var

BİRÇOK KİŞİYE GÖRE DEPP 'KARISINA ŞİDDET UYGULAYAN BİR ADAM'
Gösterişli ve iddialı bir defile söz konusu olduğunda buraya kadar konuşulan her şey normal gibi görünüyor. Ama Rihanna'nın hayranlarını kızdıran bir ayrıntı var. O da Johnny Depp gibi insanlar arasında "karmaşık duygular" uyandıran bir ünlünün bu defilede podyuma çıkacak olması. Depp, her ne kadar eski eşi Amber Herad'e karşı açtığı iftira davasını kazanmış olsa da birçok kişinin hafızasında "kadına şiddet uygulayan biri" olarak yer etti. İşte onu defilesine çıkarmaya karar veren Rihanna'ya yönelen eleştirilerin nedeni de bu.

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Rihanna, sen iyi misin Johnny Deppin iç çamaşırı defilesinde ne işi var

'HOLLYWOOD'DA BU KADAR SORUNSUZ ERKEK ÜNLÜ VARKEN...'
Birçok hayranı, sosyal medya başına geçip klavyeye sarıldı ve Rihanna'ya yönelik eleştirilerini sıraladı. Bunlardan biri "Rihanna ciddi olamazsın! Hollywood'da bu kadar güzel ve sorunsuz adam var ve sana en çekici gelen Johnny Depp!" yazarak görüşünü ifade etti.

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Rihanna, sen iyi misin Johnny Deppin iç çamaşırı defilesinde ne işi var

'O GÖRÜNTÜLERİ SİL RIHANNA!'
Bir başka sosyal medya kullanıcısı da "Eğer çekim tamamlandıysa ve o görüntülerde Johnny Depp varsa onun görüntülerini sil" yorumunu yaptı.

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'BU KADAR ÇOK KONUŞULMASININ TEK NEDENİ...'
Rihanna'nın, şovuna Johnny Depp'i dahil ederek tuhaf davrandığını ileri süren bir başka kullanıcı yorumunu şöyle sürdürdü: " Mahkemeden bu yana kimse bu adam hakkında konuşmuyor. Johnny Depp'in bu kadar konuşulmasının tek nedeni ise kadınları dövmesi. "

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Rihanna, sen iyi misin Johnny Deppin iç çamaşırı defilesinde ne işi var

'BEYNİN NEREDE RIHANNA?'
Bir başka sosyal medya kullanıcısı Johnny Depp'in, Rihanna'nın iç çamaşırı koleksiyonu tanıtımında görev alacak olmasına : "Bana çılgınca geliyor. Rihanna'nın ekibi nerede? Sözcüsü nerede? Beyni nerede?" diye sordu.

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Rihanna, sen iyi misin Johnny Deppin iç çamaşırı defilesinde ne işi var

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MANTIĞININ NE OLDUĞUNU SORDULAR
Rihanna'yı eleştirenlerden biri başka kullanıcı "Rihanna, Draya'yı, yaptığı uygunsuz taciz şakaları yüzünden şovundan çıkardı, Onun yerine Johnny Depp'i aldı. Bunun mantığı nedir?" diye yazdı.

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Rihanna, sen iyi misin Johnny Deppin iç çamaşırı defilesinde ne işi var

'NE YAZIK Kİ ŞAŞIRTMADI'
Depp'in aslında tacizci olduğunu savunan bir başka kullanıcı ise görüşünü "Şaşırtmadı. Toplum tacizcileri koruyor. Ne yazık ki bu yeni bir şey değil" diyerek Rihanna'nın kararını eleştirdi.

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Rihanna, sen iyi misin Johnny Deppin iç çamaşırı defilesinde ne işi var


DEPP DAVAYI KAZANDI AMA...
Johnny Depp, son olarak eski eşi Amber Heard ile yürüttüğü ve bütün dünyanın merakla takip ettiği iftira davası nedeniyle gündeme gelmişti. ABD'nin Virginia kentinde görülen ve altı hafta süren duruşmalar sonunda Depp haklı bulundu, Heard kaybeden taraf aldu. Amber Heard, eski eşi Depp'e 10,35 milyon dolar ödeme cezasına çarptırıldı. Öte yandan mahkeme, Johnny Depp'in de Heard'e 2 milyon dolar ödemek sorunda bırakıldı.

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HEARD, SONUÇTAN MEMNUN OLMADI
Dava sonucu Johnny Depp başta olmak üzere hayranlarını memnun etse de Amber Heard ve takipçileri bu durumu sessizce kabullenmedi. Heard, mahkemenin bitiminden sonra verdiği röportajda haksızlığa uğradığını ileri sürdü. Heard hayranları da çeşitli platformlarda onu destekledi.

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FOTOĞRAFLAR: AVALON, SPLASP NEWS

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