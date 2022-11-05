50'sine geldi ama 15 yaşındaki kızıyla aynı elbiseyi giydi

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DAHA ÖNCE 15 YAŞINDAKİ KIZI GİYMİŞTİ

Dünyanın önde gelen modacılarından giyinen, üzerlerinde taşıdıkları kıyafetler "yok satan" prensesler ya da kraliçeler, daha şaşırtıcı bir adım da atıyor kimi zaman. Birbirlerinin kıyafetlerini giyiyorlar. İşte bunun son örneklerinden birini de İspanya Kraliçesi Letizia sergiledi. Dünyanın en iyi giyinen kadınlarından biri olarak nitelendirilen, 50 yaşındaki iki çocuk annesi Letizia, önceki gün katıldığı bir etkinlikte, daha önce 15 yaşındaki küçük kızı Sofia'nın üzerinde görülen şifon elbiseyi tercih etti.

İspanya Kralı Felipe ile Kraliçe Letizia önceki gün Madrid'deki Zarzuela Sarayı'nda Paraguay Devlet Başkanı ile eşini ağırladı. O sırada da Letizia, beyaz zemin üzerine küçük siyah puantiyelerle süslü olan elbiseyi tercih etti. Görünümünü yüksek topuklu siyah ayakkabılarla tamamladı.

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Letizia, Paraguay Devlet Başkanı ve eşini ağırlarken, daha önce küçük kızının üzerinde görülen bu elbiseyi giydi.

KÜÇÜK PRENSES AYNI ELBİSEYİ GİYMİŞTİ

Letizia'nın giydiği o elbise daha önce yine kamuya ve basına açık bir etkinlikte küçük kızı Sofia tarafından giyilmişti. 15 yaşındaki Sofia, 2021'de Asturias Prensesi Ödülleri'nin dağıtımında Carolina Herrera imzalı bu elbiseyle görüntülenmişti. Genç prenses, kıyafetinin altına düz topuklu siyah ayakkabılar giymişti.

'ALIŞVERİŞ YERİNE KIZLARININ ELBİSE DOLABINA GİDİYOR': Aslına bakılırsa bu Letizia ile kızları 16 yaşındaki Leonor ve küçük kızı Sofia arasında çok da alışılmadık bir durum değil. Anne ile kızları, zaman zaman birbirlerinin kıyafetlerini giyiyorlar. Öyle ki onun bu alışkanlığı, magazin basını tarafından "Letizia alışveriş yerine kızlarının elbise dolabına gidiyor" şeklinde yorumlanmıştı.

BİR YERLERDEN TANIDIK GELDİ

Bu yıl temmuz ayında Kraliçe Letizia katıldığı bir etkinlikte, üzerinde kırmızı ağırlıklı desenleri olan bir elbise giydi. Letizia'yı görenler bu elbisenin "bir yerlerden tanıdık" olduğunu hemen fark etti.

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O ELBİSEYİ BÜYÜK KIZI LEONOR GİYMİŞTİ

Çünkü büyük kızı, 16 yaşındaki Leonor daha önce o elbiseyle bir etkinliğe katılmıştı. İspanya tahtını babasından devralacak olan veliaht prenses, ailesiyle birlikte El Canal Tiyatrosu'na gittiğinde üzerinde aynı elbise vardı.

KAYINVALİDENİN KIYAFETİ

Letizia, sadece kızlarının değil, kayınvalidesi eski kraliçe Sofia'nın yıllar önce giydiği kıyafetleri de giyiyor zaman zaman. Bu yılın başında Madrid'de Kral Felipe ile birlikte konuklarını ağırlayan Letizia'nın üzerinde, kayınvalidesinin en son 40 yıl önce giydiği bu kıyafet vardı.

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EN SON 1977'DE GİYMİŞTİ

Adı yolsuzluklara karıştığı için çareyi, tahtını oğluna bırakmakta bulan Juan Carlos ile Dubai'ye taşınan eski kraliçe Sofia bu elbiseyi en son 1977'deki Almanya ziyaretinde giymişti.

Kraliçe Letizia , geçen yılın eylül ayında Madrid'de Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera ve eşini ağırladıkları davette de kayınvalidesi Sofia'nın en son 1981'deki Roma ziyaretinde giydiği bu kıyafeti tercih etti.

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Letizia ile kızları arasındaki kıyafet değişimi sık sık tekrarlanıyor. Küçük prenses Sofia , ailesiyle birlikte gittiği bir gezintide bu mini elbiseyi giydi. Bu elbise de dikkatli gözlere tanıdık geldi. Çünkü daha önce ablası Leonor giymişti bu elbiseyi.

Çiçek desenli mini elbiseyi, Sofia'dan daha önce ablası Leonor giymişti.

ANNE-KIZIN SEÇİMİ: Aslında kıyafet değiştirme işini en çok yapanlar İngiliz kraliyet ailesinin gelini; Galler Prensesi Catherine ile annesi Carole Middleton. Anne- kız genel olarak benzer tarzda giyinseler de bazen görenlere "bu aynı kıyafet mi?" dedirten seçimler de yapıyor.

Bu kırmızı paltoyu Carole Middleton'ın üzerinde görenler hemen hatırladı.

Çünkü o kırmızı paltoyu daha önce katıldığı bir etkinlikte kızı Kate giymişti.

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Carole Middleton en çok bu yıl Ascot'a giderken giydiği bu pembe elbiseyle konuşuldu. Aslına bakılırsa elbisenin rengi gayet iddialıydı ve anne Middleton da gayet güzel taşıyordu. Ama bu elbisenin bu kadar konuşulmasının bambaşka bir nedeni vardı. O pembe elbiseyi daha önce Kate Middleton, geçen yıl, lösemi hastası küçük bir kızı ağırladığı sırada giymişti. Hatta elbisenin rengi yüzünden küçük kız Kate'e "Sen gerçekten prenses misin?" diye sormuştu.

AYNI ELBİSEYİ NASIL GİYDİLER?

Pembe elbisenin çok konuşulmasının nedenlerinden biri de Carole ile Kate'in bedenleri arasındaki farktı. Annesinden daha ince ve uzun boylu olan Kate ile Carole Middleton'ın nasıl olup aynı elbiseyi giyebildiği sosyal medya platformlarında uzun uzun konuşuldu. Bu konuda en çok "Belki de aynı elbise değildi. Kızının giydiği elbiseyi çok beğenen Carole bir tane de kendine aldı" yorumu kabul gördü.

41 YILLIK GELİNLİKLE EVLENDİ

Aslına bakılırsa Middleton ailesinde eskileri giymeyi seven biri daha var. Kate'in erkek kardeşi James'in eşi Alizee Thevenet. James ile Alizee geçen yıl eylül ayında Fransa'nın bir köyünde düzenlenen sade bir törende evlendi. İşte o törende Middleton ailesinin gelini Alizee, kayınvalidesi Carole Middleton'ın 41 yıl önce Michael Middleton ile evlenirken giydiği gelinliği tercih etti.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU: Middleton'ın, Fransız olan Alizee Thevenet'in memleketinde gerçekleşen evlilik töreniyle ilgili duyuruyu da sosyal medya hesabından yaptı. Middleton eşiyle çekilen düğün pozunu "Bay ve Bayan Middleton. Dün hayatımın aşkıyla, ailem, arkadaşlarım ve tabii ki köpeklerimle etrafımız çevrili bir şekilde evlendim. Kelimeler, ne kadar mutlu olduğumu anlatmaya yetmez" diyerek paylaştı. Çift, Cote d'Azur yakınlarındaki Bormes-les-Mimosas adlı köyde evlendi.

41 YIL ÖNCE KAYINVALİDESİ GİYMİŞTİ

Bu paylaşımda gelin AlizeeThevenet'nin gelinliği en çok dikkat çeken ayrıntı oldu. Gelinlik son derece sadeydi. Tam da törenin atmosferine uygun bir şekilde. Gösterişli bir düğün bekleyenleri hayal kırıklığına uğratan bu gelinliğin sırrı ise gelin Alizee Thevenet Middleton'ın Hello dergisine verdiği röportajla ortaya çıktı. O sade gelinliği Kate, Pippa ve James'in anneleri Carole Middleton, babaları Michael ile evlenirken giydi. Yani anne Carole Middleton, 1980 yılında kendi düğününde giydiği o gelinliği, oğluyla evlenen Alizee Thevenet'ye ödünç verdi. Bir başka deyişle 41 yıllık ikinci kez mutlu bir güne "tanıklık etti".

Alizee Thevenet, Hello dergisine verdiği röportajda Covid 19 kısıtlamaları sırasında Carole Middleton ile gelinlik konusunda sık sık fikir alışverişi yaptıklarını anlattı. Thevenet "Bu sırada onun gelinliğini denedim ve o gelinliğe aşık oldum. Bana mükemmel şekilde uydu ve tam olarak istediğim gibiydi" diye sürdürdü sözlerini.Alizee Thevenet, gelinliklerin sadece bir kez giyilmesinin kendisini rahatsız ettiğini de belirtti o röportajda. "Bu kadar güzel bir elbiseye ikinci kez hayat vermenin muhteşem bir durum olduğunu da" ekledi.

Kraliyet ailesi üyeleri arasında kıyafet değiştirmenin en çarpıcı örneklerinden birini de Prenses Beatrice, Edoardo Mapelli Mozzi ile evlenirken sergiledi. Gelinliği yıllar öncesinden geliyordu ve babaannesi olan Kraliçe 2. Elizabeth'e aitti. Kraliçe 2 Elizabeth'in ortanca oğlu Andrew'nun, Sarah Ferguson ile evliliğinden dünyaya gelen Prenses Beatrice ile Edoardo Mapelli Mozzi, 2020 yılında Covid 19 kısıtlamaları sırasında Windsbor Şatosu'nda kapalı kapılar ardında evlendi. Benjamin Wheeler'ın objektifini poz veren çiftin nikah sonrası fotoğraflarında en çok dikkat çeken ayrıntı Prense Beatrice'in gelinliği oldu.

YILLAR ÖNCE KRALİÇE GİYMİŞTİ

O gelinlik tam 53 yıl önce Kraliçe 2. Elizabeth tarafından önce parlamento açılışında ardından da çeşitli özel gecelerde giyilmişti. Kraliçe'nin elbisesi Beatrice için modifiye edildi ve kol kısmına eklemeler yapıldı. Bu vintaj gelinlik, bir dönem İngiliz kraliyet ailesinin kadın üyeleri için yaptığı tasarımlarla tanınan Norman Hartnell'ın imzasını taşıyor.

GELİNLİK TACINI DA ÖDÜNÇ VERDİ

Beatrie'in gelinlik tacı ise bir kez daha "Kraliçe'nin en sevdiği torunu mu?" sorularını akla getirdi. Queen Marry Fringe adlı bu tacı Kraliçe 2 Elizabeth kendi düğününde de duvağının üzerine takmıştı.

Kraliyet ailesi üyeleri arasında en çok merak uyandıran kıyafeti giyenler ise Prenses Beatrice ile Wessex Kontesi Sophie oldu. Kolları üzerinde siyah işlemeler bulunan pembe elbiseyi ilk olarak 2018 yılında Sophie giydi.

AYNISI MI YOKSA ÖDÜNÇ MÜ VERİLDİ?

Ondan bir yıl sonra da Prenses Beatrice; Trooping the Colour için bu pembe elbiseyi seçti. O dönemde Sophie ile Beatrice'in gardIroplarını mı paylaştığı yoksa benzer zevklere mi sahip olduğu çok konuşuldu.

ÖNCE ANNESİ GİYDİ

Kıyafet değişimi yapan bir anne kız da Danimarka'dan. Tahtın veliahtı Prens Frederik'in eşi Prenses Mary, 2017 yılında Stockholm'de bir etkinliğe giderken bu beyaz renkli takımı giydi. Sonra yıllarca bu kıyafet bir daha görülmedi.

YILLAR SONRA KIZI

Fakat aradan geçen beş yılı ardından, Mary'nin kızı ağustos ayında aynı kıyafetle kameralar karşısına çıktı.

GENELLİKLE OLUMSUZ ELEŞTİRİ ALIRDI AMA O GECE BEĞENİLDİ

Gelelim İsveç kraliyet ailesine... 2018 yılındaki Nobel törenine Prenses Victoria bu gösterişli kıyafet ile katıldı. Genellikle giyim zevki eleştirilen Victoria o geceki görünümüyle moda eleştirmenlerinden tam puan aldı. Çünkü kıyafeti gerçekten iddialıydı.

ANNESİ, YILLAR ÖNCE AYNI TÖRENDE O ELBESİYİ GİYMİŞTİ

Victoria, bu gösterişli kıyafetini annesinden ödünç almıştı. Çünkü Kraliçe Silvia, 1995'te yine Nobel töreninde kameralar karşısına aynı kıyafetle çıkmıştı.

FOTOĞRAFLAR: ALAMY, AVALON, MEGA NEWS AGENCY, SPLASH NEWS, INSTAGRAM